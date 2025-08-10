Вас ждет посещение Эрмитажа, прогулки по
Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2300 руб. /машина).
С 12:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».
Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Отъезд на программу от отеля проживания.
15:00Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Обзорная автобусная экскурсия познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Санкт-Петербурга. Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники.
Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге!
По окончании Обзорной экскурсии приглашаем вас посетить грандиозный Исаакиевский собор!
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.
Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русскими художниками, и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12000 цветов и оттенков.
Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~4,5 часа.
Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург». Эрмитаж
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург».
Экскурсия представляет город, как единый организм, где гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние шпилей и куполов, каменное убранство великокняжеских дворцов и многочисленных храмов создают неповторимый образ блистательной Северной столицы.
Экскурсия в Эрмитаже.
Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики.
В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов.
Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы» (продолжительность: ~1ч 45 мин).
Водная прогулка «Северные острова дельты Невы» на двухпалубном теплоходе – это один из самых популярных городских маршрутов.
За одно путешествие вы сможете увидеть и исторический центр Петербурга с его главными символами – Зимним дворцом, Петропавловской крепостью, Стрелкой Васильевского острова, и ультрасовременные здания новейшей истории города – стадион Газпром Арена в виде летающей тарелки и самый высокий небоскреб Европы – Лахта-центр.
Комфортабельный теплоход порадует путешественников большой прогулочной палубой с обзорным видом.
На борту теплохода работает ресторан с авторским меню от шеф-повара: вы можете заказать полноценный обед, легкий салатик или капучино с десертом, чтобы сделать свое путешествие еще приятней (самостоятельно за доп. плату).
Место окончания программы: причал (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~5 часов.
Выборг. Парк Монрепо. Экскурсия по Старому городу
Завтрак (самостоятельно заказать накануне вечером сухой паёк на ресепшен).
08:00Отправление от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский просп., д. 10), в том числе для отелей «Москва», «Азимут» и «А Отель Фонтанка» (сбор за 30 минут до отправления) – в 07:30.
До места отправления на экскурсию Вы добираетесь самостоятельно.
Возможен заказ индивидуального трансфера от гостиницы до места отправления за доп. плату.
Трассовая экскурсия «Выборг: путешествие в Средневековье по Королевской дороге».
Выборг – уникальный город с богатой историей, побывав в котором Вы попадете в Средневековую Европу на территории России.
Кирха Преображения Господня в городе Зеленогорске.
По дороге в Выборг автобус сделает остановку в городе Зеленогорск у главной достопримечательности этих краёв.
Здесь, в сквере, стоит лютеранская кирха Преображения Господня – величественное творение известного финского архитектора Йозефа Стенбека.
В этих же краях, как белый лебедь по водам залива, расположился среди сосен и елей белокаменный Храм Иконы Божией Матери.
Посещение Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Парк Монрепо».
Монрепо – «Мой покой», «Моё отдохновение» – единственный в России скальный пейзажный парк эпохи романтизма, «Финляндия в миниатюре».
Парк воплотил в себе всю природу Карельского перешейка и завораживает своей естественной природой.
На высоких холмах растут сосны и ели, рядом «соседствуют» скалы и болота.
Вы сможете полюбоваться красотами его дикой природы и увидеть Хижину отшельника, источник «Нарцисс», а также ущелье Св. Николая и грот.
В Монрепо бывали многие знаменитые люди: Баратынский, Батюшков, Денис Давыдов, Анна Керн, Глинка, Владимир Соловьев.
В 1863 году Монрепо посетил император Александр II, наслышанный о красоте этого места и пожелавший увидеть её лично.
Обед в кафе города (по желанию, оплата на месте).
Посещение Замкового острова. Осмотр Выборгского замка.
Выборгский замок, основан в 1293 г., во время третьего шведского Крестового похода. Замок построен по средневековым канонам, когда артиллерия еще не использовалась на поле боя, а главной военной силой были конные рыцари.
После экскурсии Вы сможете самостоятельно (за доп. плату) посетить выставки на территории крепости.
Важно! Башня Св. Олафа закрыта на реконструкцию.
Экскурсия по Старому городу.
Обзорная экскурсия по городу, во время которой Вы не спеша пройдете по узким мощеным улочкам и старинным площадям этого удивительного города, привлекающего туристов и путешественников из многих стран.
Увидите военные укрепления XIII – XIX вв., полюбуетесь «каскадом площадей»: Соборной – Пионерской – Рыночной.
Осмотрите памятник Торгельсу Кнутссону, основателю Выборга и прогуляетесь по набережной Большого Ковша, а также посетите усадьбу Бюргера, где у Вас будет возможность попробовать скандинавский глег, шведский лимонад или просто выпить кофе с местным кренделем.
Осмотр Бастиона Панцерлакс и библиотеки Алвара Аалто (экскурсия по библиотеке за доп. плату).
Бастион Панцерлакс – важнейший элемент крепостного сооружения на побережье Выборгского залива.
Рядом с бастионом, в зеленом сквере, расположилась центральная библиотека, построенная по проекту финского архитектора Алвара Аалто в стиле функционального модернизма, который характерен сочетанием строгости функционализма и нежной плавности природных линий.
Сенсацию в архитектурном мире вызвал волнообразный акустический потолок лекционного зала, восстановленный в настоящее время по оригинальным чертежам, а также оригинальное освещение читального зала круглыми окнами, находящимися на потолке.
Через них поступает солнечный свет, при этом стены зала окон не содержат.
Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Лиговский пр. д. 10, станция метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~ 14 часов.
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…»
Экскурсия подарит Вам незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных императорских резиденций. Дорога, которая приведет нас в Петергоф, до сих пор бережно хранит следы ушедших веков. Сохранившиеся памятники и усадьбы воссоздают атмосферу дачной жизни России конца XIX – начала XX века.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.
Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия.
Причем, все работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате.
Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.
Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Место окончания программы: центр города, Московский вокзал (станция метро «Пл. Восстания»).
Продолжительность программы: ~5,5 часов (окончание в ~14:30).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Апарт-отель Best Western Zoom Hotel***
|стандарт апартаменты (шв. стол)
|26.05.2025
|06.06.2025
|25860
|24460
|-
|-
|34120
|09.06.2025
|13.06.2025
|26490
|25090
|-
|-
|35520
|16.06.2025
|27.06.2025
|27140
|25740
|-
|-
|36950
|30.06.2025
|18.07.2025
|25860
|24460
|-
|-
|34120
|21.07.2025
|25.07.2025
|26490
|25090
|-
|-
|35520
|28.07.2025
|15.08.2025
|25860
|24460
|-
|-
|34120
|18.08.2025
|29.08.2025
|24270
|22870
|-
|-
|31390
|супериор апартаменты (шв. стол)
|26.05.2025
|06.06.2025
|28590
|27190
|23920
|25320
|39550
|09.06.2025
|13.06.2025
|29140
|27740
|23920
|25320
|40750
|16.06.2025
|27.06.2025
|29690
|28290
|23920
|25320
|41940
|30.06.2025
|18.07.2025
|28590
|27190
|23920
|25320
|39550
|21.07.2025
|25.07.2025
|29140
|27740
|23920
|25320
|40750
|28.07.2025
|15.08.2025
|28590
|27190
|23920
|25320
|39550
|18.08.2025
|29.08.2025
|25920
|24520
|23920
|25320
|34680
|Апарт-отель YES Марата центр***
|стандарт апартаменты (без завтрака)
|26.05.2025
|06.06.2025
|29140
|27740
|23590
|24990
|44990
|16.06.2025
|20.06.2025
|33940
|32540
|23590
|24990
|54620
|23.06.2025
|11.07.2025
|29140
|27740
|23590
|24990
|44990
|14.07.2025
|18.07.2025
|28460
|27120
|23590
|24990
|43660
|21.07.2025
|29.08.2025
|27770
|26370
|23590
|24990
|42290
|стандарт апартаменты (с завтраком)
|26.05.2025
|06.06.2025
|31880
|30480
|27190
|28590
|46950
|16.06.2025
|20.06.2025
|36680
|35280
|27190
|28590
|56540
|23.06.2025
|11.07.2025
|31880
|30480
|27190
|28590
|46950
|14.07.2025
|18.07.2025
|31190
|29790
|27190
|28590
|45580
|21.07.2025
|29.08.2025
|30520
|29120
|27190
|28590
|44220
|Достоевский****
|стандартный
|23.06.2025
|27.06.2025
|31620
|30220
|-
|-
|43940
|30.06.2025
|04.07.2025
|30380
|28980
|-
|-
|41470
|07.07.2025
|29.08.2025
|27490
|26090
|-
|-
|35720
|супериор
|26.05.2025
|30.05.2025
|31620
|30220
|31030
|32430
|44490
|02.06.2025
|01.08.2025
|36540
|35140
|32720
|34120
|54350
|04.08.2025
|29.08.2025
|31620
|30220
|31030
|32430
|44490
|Русь****
|джуниор сюит
|09.06.2025
|20.06.2025
|35170
|33770
|23360
|24760
|54890
Доплата за иностранного туриста составит 950 руб.
Варианты проживания
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel**
Отель «Best Western Zoom Hotel» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории объекта размещена парковка для личных автомобилей.
Номерной фонд включает в себя апартаменты категорий «Стандарт», «Супериор» и «Семейный». Гостям предлагается отдохнуть в светлых номерах с современной мебелью, где для комфортного проживания есть бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор и собственная ванная комната.
Кухонная зона отлично подойдёт для самостоятельного приготовления блюд, так как там имеется варочная панель, холодильник, электрочайник, СВЧ-печь и необходимая посуда. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины, кафе и рестораны с разнообразным меню.
Возможно сотрудничество с корпоративными клиентами по договору. Предоставляем полный пакет закрывающих документов.
В 741 м находится место дуэли А. С. Пушкина, в 2,2 км - Удельный парк, в 691 м - станция метро «Чёрная речка». Расстояние до аэропорта Пулково - 21,4 км, до Финляндского ж/д вокзала - 5,2 км.
Апарт-отель YES Марата центр**
Апарт-отели «Ye's» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «Марата» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.
Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.
В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.
В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.
Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.
Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Русь 4
«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Завтраки в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Доплата за иностранного туриста 950 руб
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.