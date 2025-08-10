Мои заказы

Серебряное ожерелье России. Петербург и Выборг. Летний тур на 5 дней

Серебряное ожерелье России
Отправляйтесь в незабываемое летнее путешествие с посещением уникальных исторических мест Санкт-Петербурга и Выборга! Вы увидите великолепную архитектуру и насладитесь неповторимой атмосферой этих двух прекрасных городов.

Вас ждет посещение Эрмитажа, прогулки по
читать дальше

известным проспектам и площадям Петербурга, теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы» и поездка в Петергоф.

А также вы посетите Выборг – удивительный средневековый городок на берегу Финского залива с историческими зданиями, уютными улочками и красивым набережным.

5
3 отзыва
Серебряное ожерелье России. Петербург и Выборг. Летний тур на 5 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Серебряное ожерелье России. Петербург и Выборг. Летний тур на 5 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Серебряное ожерелье России. Петербург и Выборг. Летний тур на 5 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
25
мая1
июн8
июн15
июн22
июн29
июн6
июл

Программа тура по дням

1 день

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2300 руб. /машина).

С 12:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Отъезд на программу от отеля проживания.

15:00Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Обзорная автобусная экскурсия познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Санкт-Петербурга. Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники.

Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге!

По окончании Обзорной экскурсии приглашаем вас посетить грандиозный Исаакиевский собор!

Экскурсия в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.

Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русскими художниками, и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12000 цветов и оттенков.

Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~4,5 часа.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург». Эрмитаж

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург».

Экскурсия представляет город, как единый организм, где гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние шпилей и куполов, каменное убранство великокняжеских дворцов и многочисленных храмов создают неповторимый образ блистательной Северной столицы.

Экскурсия в Эрмитаже.

Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики.

В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов.

Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы» (продолжительность: ~1ч 45 мин).

Водная прогулка «Северные острова дельты Невы» на двухпалубном теплоходе – это один из самых популярных городских маршрутов.

За одно путешествие вы сможете увидеть и исторический центр Петербурга с его главными символами – Зимним дворцом, Петропавловской крепостью, Стрелкой Васильевского острова, и ультрасовременные здания новейшей истории города – стадион Газпром Арена в виде летающей тарелки и самый высокий небоскреб Европы – Лахта-центр.

Комфортабельный теплоход порадует путешественников большой прогулочной палубой с обзорным видом.

На борту теплохода работает ресторан с авторским меню от шеф-повара: вы можете заказать полноценный обед, легкий салатик или капучино с десертом, чтобы сделать свое путешествие еще приятней (самостоятельно за доп. плату).

Место окончания программы: причал (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~5 часов.

Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург». Эрмитаж
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Выборг. Парк Монрепо. Экскурсия по Старому городу

Завтрак (самостоятельно заказать накануне вечером сухой паёк на ресепшен).

08:00Отправление от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский просп., д. 10), в том числе для отелей «Москва», «Азимут» и «А Отель Фонтанка» (сбор за 30 минут до отправления) – в 07:30.

До места отправления на экскурсию Вы добираетесь самостоятельно.

Возможен заказ индивидуального трансфера от гостиницы до места отправления за доп. плату.

Трассовая экскурсия «Выборг: путешествие в Средневековье по Королевской дороге».

Выборг – уникальный город с богатой историей, побывав в котором Вы попадете в Средневековую Европу на территории России.

Кирха Преображения Господня в городе Зеленогорске.

По дороге в Выборг автобус сделает остановку в городе Зеленогорск у главной достопримечательности этих краёв.

Здесь, в сквере, стоит лютеранская кирха Преображения Господня – величественное творение известного финского архитектора Йозефа Стенбека.

В этих же краях, как белый лебедь по водам залива, расположился среди сосен и елей белокаменный Храм Иконы Божией Матери.

Посещение Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Парк Монрепо».

Монрепо – «Мой покой», «Моё отдохновение» – единственный в России скальный пейзажный парк эпохи романтизма, «Финляндия в миниатюре».

Парк воплотил в себе всю природу Карельского перешейка и завораживает своей естественной природой.

На высоких холмах растут сосны и ели, рядом «соседствуют» скалы и болота.

Вы сможете полюбоваться красотами его дикой природы и увидеть Хижину отшельника, источник «Нарцисс», а также ущелье Св. Николая и грот.

В Монрепо бывали многие знаменитые люди: Баратынский, Батюшков, Денис Давыдов, Анна Керн, Глинка, Владимир Соловьев.

В 1863 году Монрепо посетил император Александр II, наслышанный о красоте этого места и пожелавший увидеть её лично.

Обед в кафе города (по желанию, оплата на месте).

Посещение Замкового острова. Осмотр Выборгского замка.

Выборгский замок, основан в 1293 г., во время третьего шведского Крестового похода. Замок построен по средневековым канонам, когда артиллерия еще не использовалась на поле боя, а главной военной силой были конные рыцари.

После экскурсии Вы сможете самостоятельно (за доп. плату) посетить выставки на территории крепости.

Важно! Башня Св. Олафа закрыта на реконструкцию.

Экскурсия по Старому городу.

Обзорная экскурсия по городу, во время которой Вы не спеша пройдете по узким мощеным улочкам и старинным площадям этого удивительного города, привлекающего туристов и путешественников из многих стран.

Увидите военные укрепления XIII – XIX вв., полюбуетесь «каскадом площадей»: Соборной – Пионерской – Рыночной.

Осмотрите памятник Торгельсу Кнутссону, основателю Выборга и прогуляетесь по набережной Большого Ковша, а также посетите усадьбу Бюргера, где у Вас будет возможность попробовать скандинавский глег, шведский лимонад или просто выпить кофе с местным кренделем.

Осмотр Бастиона Панцерлакс и библиотеки Алвара Аалто (экскурсия по библиотеке за доп. плату).

Бастион Панцерлакс – важнейший элемент крепостного сооружения на побережье Выборгского залива.

Рядом с бастионом, в зеленом сквере, расположилась центральная библиотека, построенная по проекту финского архитектора Алвара Аалто в стиле функционального модернизма, который характерен сочетанием строгости функционализма и нежной плавности природных линий.

Сенсацию в архитектурном мире вызвал волнообразный акустический потолок лекционного зала, восстановленный в настоящее время по оригинальным чертежам, а также оригинальное освещение читального зала круглыми окнами, находящимися на потолке.

Через них поступает солнечный свет, при этом стены зала окон не содержат.

Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Лиговский пр. д. 10, станция метро «Пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~ 14 часов.

Выборг. Парк Монрепо. Экскурсия по Старому городуВыборг. Парк Монрепо. Экскурсия по Старому городуВыборг. Парк Монрепо. Экскурсия по Старому городуВыборг. Парк Монрепо. Экскурсия по Старому городуВыборг. Парк Монрепо. Экскурсия по Старому городу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…»

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…»

Экскурсия подарит Вам незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных императорских резиденций. Дорога, которая приведет нас в Петергоф, до сих пор бережно хранит следы ушедших веков. Сохранившиеся памятники и усадьбы воссоздают атмосферу дачной жизни России конца XIX – начала XX века.

Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.

Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия.

Причем, все работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате.

Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.

Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Место окончания программы: центр города, Московский вокзал (станция метро «Пл. Восстания»).

Продолжительность программы: ~5,5 часов (окончание в ~14:30).

Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…»Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…»Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…»Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel***стандарт апартаменты (шв. стол)26.05.202506.06.20252586024460--34120
09.06.202513.06.20252649025090--35520
16.06.202527.06.20252714025740--36950
30.06.202518.07.20252586024460--34120
21.07.202525.07.20252649025090--35520
28.07.202515.08.20252586024460--34120
18.08.202529.08.20252427022870--31390
супериор апартаменты (шв. стол)26.05.202506.06.20252859027190239202532039550
09.06.202513.06.20252914027740239202532040750
16.06.202527.06.20252969028290239202532041940
30.06.202518.07.20252859027190239202532039550
21.07.202525.07.20252914027740239202532040750
28.07.202515.08.20252859027190239202532039550
18.08.202529.08.20252592024520239202532034680
Апарт-отель YES Марата центр***стандарт апартаменты (без завтрака)26.05.202506.06.20252914027740235902499044990
16.06.202520.06.20253394032540235902499054620
23.06.202511.07.20252914027740235902499044990
14.07.202518.07.20252846027120235902499043660
21.07.202529.08.20252777026370235902499042290
стандарт апартаменты (с завтраком)26.05.202506.06.20253188030480271902859046950
16.06.202520.06.20253668035280271902859056540
23.06.202511.07.20253188030480271902859046950
14.07.202518.07.20253119029790271902859045580
21.07.202529.08.20253052029120271902859044220
Достоевский****стандартный23.06.202527.06.20253162030220--43940
30.06.202504.07.20253038028980--41470
07.07.202529.08.20252749026090--35720
супериор26.05.202530.05.20253162030220310303243044490
02.06.202501.08.20253654035140327203412054350
04.08.202529.08.20253162030220310303243044490
Русь****джуниор сюит09.06.202520.06.20253517033770233602476054890

Доплата за иностранного туриста составит 950 руб.

Варианты проживания

Апарт-отель Best Western Zoom Hotel**

4 ночи

Отель «Best Western Zoom Hotel» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории объекта размещена парковка для личных автомобилей.

Номерной фонд включает в себя апартаменты категорий «Стандарт», «Супериор» и «Семейный». Гостям предлагается отдохнуть в светлых номерах с современной мебелью, где для комфортного проживания есть бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор и собственная ванная комната.

Кухонная зона отлично подойдёт для самостоятельного приготовления блюд, так как там имеется варочная панель, холодильник, электрочайник, СВЧ-печь и необходимая посуда. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины, кафе и рестораны с разнообразным меню.

Возможно сотрудничество с корпоративными клиентами по договору. Предоставляем полный пакет закрывающих документов.

В 741 м находится место дуэли А. С. Пушкина, в 2,2 км - Удельный парк, в 691 м - станция метро «Чёрная речка». Расстояние до аэропорта Пулково - 21,4 км, до Финляндского ж/д вокзала - 5,2 км.

Апарт-отель Best Western Zoom Hotel**Апарт-отель Best Western Zoom Hotel**Апарт-отель Best Western Zoom Hotel**Апарт-отель Best Western Zoom Hotel**Апарт-отель Best Western Zoom Hotel**Апарт-отель Best Western Zoom Hotel**Апарт-отель Best Western Zoom Hotel**
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Апарт-отель YES Марата центр**

4 ночи

Апарт-отели «Ye's» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «Марата» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.

Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.

В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.

В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.

Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.

Апарт-отель YES Марата центр**Апарт-отель YES Марата центр**Апарт-отель YES Марата центр**Апарт-отель YES Марата центр**Апарт-отель YES Марата центр**
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Достоевский 4

4 ночи

Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.

Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.

На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.

Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.

В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Русь 4

4 ночи

«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Завтраки в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Доплата за иностранного туриста 950 руб
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
Юлия
10 авг 2025
Очень понравился тур "Серебряное ожерелье России". Было организовано четыре экскурсионных дня и один свободный. Все экскурсии были хорошо продуманы и организованы, гиды рассказывали ознакомительную информацию о местах и интересные факты,
читать дальше

а потом давалось свободное время. В свободный день мы уже знали что хотели посмотреть. Гостиница была расположена в тихом месте, очень уютная и чистая. Мне кажется для первого знакомства с Питером- это идеальный тур. Очень рекомендую

И
Ибрагимова
22 июл 2025
Данный тур оказался очень запоминающимся и интересным. Если вы заранее читаете маршрут и места посещения, то уже знаете, какие красоты увидите. Остальное дело за тем, как тебе эту красоту преподнесут
читать дальше

на экскурсии.

По времени все было четко и оптимально расписано, чтобы увидеть, понять и познакомиться с культурой. По вечерам можно самостоятельно вернуться в локации посещения, чтобы насладиться ими подольше, но и самих остановок с группой достаточно, чтобы пофоткаться, посмотреть на все по дороге и внутри достопримечательностей.

Свободный день был очень кстати, потому что можно либо выспаться и отдохнуть, либо самому придумать маршрут на день, либо воспользоваться по выданной гидом брошюре, где есть готовые предложения, как провести «свободный день». Скучать точно не оставят!

Из неприятных моментов было:
В первый день, во время экскурсии в Исаакиевский собор, была женщина (внутри самого помещения, которую отдельно нанимают рассказать об этом месте), которая рассказывала о данном шедевре ужасно, не вкладывая эмоций, тараторила, будто записала все на диктофон или сухо зазубрила. Насладиться получилось только богатым и искусным видом собора внутри, но не его историей.

После теплоходной прогулки на самом деле мало времени дается на обеденный перерыв перед походом в Эрмитаж. В нормальную столовую либо придется стоять и потратить все время на очередь, либо идти в дальнюю, но поесть наспех и уже бежать обратно. Если вы приехали семьей, то это очень неудобно.

Во внимание также хочется взять факт того, что гиды, которые сопровождают тебя в автобусе, по прогулкам не все качественно подготовлены к большому количеству туристов, будто в первый раз работают со взрослыми людьми, но которые могут вести себя, как дети. Есть определённые временные рамки, в которые мы стараемся уложиться во время экскурсии и особенно это было важно в последний день тура, когда ты приобретаешь билет в обратную дорогу и не хочешь опоздать на свой поезд/самолет. Считаю, важным создавать отдельную группу с участниками тура, либо тех, кто проживает по отдельным отелям и дублировать информацию! Чтобы потом не было таких ситуаций, когда все в автобусе ждут полчаса некоторых исключительных людей, которые случайно не услышали от гида во сколько и где сбор.

В целом, поездка наполнена только хорошим. Это была моя первая поездка в Санкт-Петербург, в которой я не разочаровалась, выбрав тур данного сайта. Благодаря им хочется еще вернуться в город, узнать о нем еще больше и не забывать увиденное. Спасибо.

Данный тур оказался очень запоминающимся и интересным. Если вы заранее читаете маршрут и места посещения, тоДанный тур оказался очень запоминающимся и интересным. Если вы заранее читаете маршрут и места посещения, тоДанный тур оказался очень запоминающимся и интересным. Если вы заранее читаете маршрут и места посещения, тоДанный тур оказался очень запоминающимся и интересным. Если вы заранее читаете маршрут и места посещения, тоДанный тур оказался очень запоминающимся и интересным. Если вы заранее читаете маршрут и места посещения, тоДанный тур оказался очень запоминающимся и интересным. Если вы заранее читаете маршрут и места посещения, тоДанный тур оказался очень запоминающимся и интересным. Если вы заранее читаете маршрут и места посещения, тоДанный тур оказался очень запоминающимся и интересным. Если вы заранее читаете маршрут и места посещения, то
Е
Елена
20 июл 2025
Мне очень понравился тур. Отличная организация, замечательные экскурсии. Великолепные экскурсоводы. Огромное спасибо Елене Аршавской (СПб и Петергоф) и Екатерине Кармановой (Выборг).

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Серебряное ожерелье России. Петербург и Карелия. Зима-весна
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Серебряное ожерелье России. Петербург и Карелия. Зима-весна
Начало: Санкт-Петербург
12 ноя в 10:00
19 ноя в 10:00
от 18 470 ₽ за человека
Серебряное ожерелье России. Петербург и Выборг. Осень-весна
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Серебряное ожерелье России. Петербург и Выборг. Осень-весна
Начало: Санкт-Петербург
12 ноя в 10:00
19 ноя в 10:00
от 16 930 ₽ за человека
В сердце Петербурга. Летний тур на 5 дней
На автобусе
5 дней
3 отзыва
В сердце Петербурга. Летний тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 24 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга