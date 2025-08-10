1 день

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2300 руб. /машина).

С 12:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Отъезд на программу от отеля проживания.

15:00Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Обзорная автобусная экскурсия познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Санкт-Петербурга. Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники.

Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге!

По окончании Обзорной экскурсии приглашаем вас посетить грандиозный Исаакиевский собор!

Экскурсия в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.

Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русскими художниками, и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12000 цветов и оттенков.

Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~4,5 часа.

