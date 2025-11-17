2 день

Автобусная однодневная экскурсия на остров Валаам

Завтрак в гостинице.

Автобусная однодневная экскурсия на остров Валаам. В связи с частыми неблагоприятными погодными условиями на Ладожском озере, экскурсионная программа может начаться раньше или позже заявленного в туре времени, при этом полностью сохраняется объем предоставляемых услуг!

Если на Ладожском озере шторм или паломническая служба сообщила об отмене посещения острова заранее, экскурсия будет перенесена на другой день.

Встреча с гидом у ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10. Отправление на экскурсию в 07:15.

Сегодня будет одинаково интересен и тем, кто совершает паломничество к святым местами, и тем, кто хочет насладиться удивительной природой и архитектурой. Во время поездки на Валаам Вас ждет неповторимый архитектурный шедевр, окруженный ладожской красотой — Валаамский монастырь!

По пути мы узнаем об удивительной истории и тайнах Карельского перешейка, увидим легендарные Лосевские пороги. А с борта скоростного теплохода «Метеор», который доставит Вас из Приозерска до Валаама всего за 1 час 15 минут.

Вы насладитесь захватывающей панорамой Ладоги и предвкушением встречи с дивными Валаамскими островами.

Во время увлекательной пешеходной экскурсии по острову Валаам Вам предстоит невероятное восхождение по святой лестнице к вершине горы Фавор, где открывается незабываемая панорама: сам монастырь, благоухающие сады, спокойная Монастырская бухта.

Вы полюбуетесь мраморной Знаменской часовней, а пройдя под сводами Святых врат, изумитесь великолепию Петропавловской церкви.

Во время прогулки по территории монастыря, где царит атмосфера умиротворения, Вы непременно увидите старинную Успенскую трапезную церковь и изящную церковь Валаамской иконы Божией Матери.

В отреставрированном Свято-Преображенский соборе Вы сможете прикоснуться к мощам валаамских чудотворцев, основателей обители. И, наконец, Вы растворитесь в ангельском пении хора Валаамского монастыря. Эта древняя традиция знаменного пения — истинное сокровище.

После обеда Вас ждет вторая часть прогулки – к Никольскому скиту (организаторы оставляют за собой право заменить экскурсию «Никольский скит» на экскурсию «Новый Иерусалим»), которая будет пролегать через цепь живописных островов, соединенных деревянными мостами.

По пути нельзя не восхититься видом цветущего яблоневого сада и очаровательной монастырской таможни. А в самом Никольском скиту Вас встретит шатровый храм во имя святителя Николая Чудотворца, белоснежный келейный корпус и монументальный гранитный поклонный крест.

Это место наполняет душу любого человека покоем и благодатью. После насыщенной программы у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по городу Приозерску или самостоятельно осмотреть древнюю крепость Корела.

Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Обратите внимание!!! При посещении особо охраняемых природных территорий Карелии по постановлению Правительства взимается самостоятельный обязательный платеж 200 руб. за посещение объектов.

Сотрудники БПРУ РК «Дирекции ООПТ» вправе проверить наличие факта оплаты за посещение или документа, подтверждающего льготное посещение территории.

За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность (ст. 8.39 КоАП РФ) и влечёт наложение административного штрафа в размере 3000-4000 руб.

Продолжительность тура – 17 часов.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160