Святые купола Санкт-Петербурга и Валаама

Присоединяйтесь к туру с посещением православных храмов Санкт-Петербурга и откройте для себя духовные сокровища города! Вы посетите величественный Троицкий и Казанский кафедральный соборы, а также сможете прикоснуться к чудотворным иконам
в часовне Святой блаженной Ксении. Затем отправитесь на Валаам, где вас ждет потрясающий монастырь и живописные пейзажи Ладоги.

Не упустите возможность насладиться видами с горы Фавор! Завершите тур в Царском Селе, посетив великолепные Екатерининский и Александровский дворцы, включая Янтарную комнату.

Ближайшие даты:
6
мая13
мая20
мая27
мая3
июн10
июн17
июн

Программа тура по дням

1 день

Автобусная экскурсия по городу «Православные храмы Санкт-Петербурга»

Самостоятельный заезд в гостиницу. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Автобусная экскурсия по городу «Православные храмы Санкт-Петербурга». Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 13:15.

Мы предлагаем совершить незабываемое путешествие по православным святыням Санкт-Петербурга – города. Вы погрузитесь в мир великолепных православных храмов, история и архитектура каждого из которых – уникальна.

У Вас захватит дух от величественного Троицкого собора, заворожит и унесет в мир духовной красоты бесподобная роспись Николо-Богоявленского собора.

Вы будете поражены и вдохновлены праздничным убранством храма Успения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове, а грандиозная архитектура Казанского кафедрального собора восхитит своим размахом.

В часовне Святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище у Вас будет возможность приложиться к чудотворным иконам и мощам, чтобы попросить об исполнении самых сокровенных желаний.

Даже если не удастся попасть в часовню, молитва будет услышана, стоит лишь оставить записку с просьбой.

Продолжительность тура 3,5-4 часа.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

Автобусная экскурсия по городу «Православные храмы Санкт-Петербурга»
2 день

Автобусная однодневная экскурсия на остров Валаам

Завтрак в гостинице.

Автобусная однодневная экскурсия на остров Валаам. В связи с частыми неблагоприятными погодными условиями на Ладожском озере, экскурсионная программа может начаться раньше или позже заявленного в туре времени, при этом полностью сохраняется объем предоставляемых услуг!

Если на Ладожском озере шторм или паломническая служба сообщила об отмене посещения острова заранее, экскурсия будет перенесена на другой день.

Встреча с гидом у ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10. Отправление на экскурсию в 07:15.

Сегодня будет одинаково интересен и тем, кто совершает паломничество к святым местами, и тем, кто хочет насладиться удивительной природой и архитектурой. Во время поездки на Валаам Вас ждет неповторимый архитектурный шедевр, окруженный ладожской красотой — Валаамский монастырь!

По пути мы узнаем об удивительной истории и тайнах Карельского перешейка, увидим легендарные Лосевские пороги. А с борта скоростного теплохода «Метеор», который доставит Вас из Приозерска до Валаама всего за 1 час 15 минут.

Вы насладитесь захватывающей панорамой Ладоги и предвкушением встречи с дивными Валаамскими островами.

Во время увлекательной пешеходной экскурсии по острову Валаам Вам предстоит невероятное восхождение по святой лестнице к вершине горы Фавор, где открывается незабываемая панорама: сам монастырь, благоухающие сады, спокойная Монастырская бухта.

Вы полюбуетесь мраморной Знаменской часовней, а пройдя под сводами Святых врат, изумитесь великолепию Петропавловской церкви.

Во время прогулки по территории монастыря, где царит атмосфера умиротворения, Вы непременно увидите старинную Успенскую трапезную церковь и изящную церковь Валаамской иконы Божией Матери.

В отреставрированном Свято-Преображенский соборе Вы сможете прикоснуться к мощам валаамских чудотворцев, основателей обители. И, наконец, Вы растворитесь в ангельском пении хора Валаамского монастыря. Эта древняя традиция знаменного пения — истинное сокровище.

После обеда Вас ждет вторая часть прогулки – к Никольскому скиту (организаторы оставляют за собой право заменить экскурсию «Никольский скит» на экскурсию «Новый Иерусалим»), которая будет пролегать через цепь живописных островов, соединенных деревянными мостами.

По пути нельзя не восхититься видом цветущего яблоневого сада и очаровательной монастырской таможни. А в самом Никольском скиту Вас встретит шатровый храм во имя святителя Николая Чудотворца, белоснежный келейный корпус и монументальный гранитный поклонный крест.

Это место наполняет душу любого человека покоем и благодатью. После насыщенной программы у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по городу Приозерску или самостоятельно осмотреть древнюю крепость Корела.

Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Обратите внимание!!! При посещении особо охраняемых природных территорий Карелии по постановлению Правительства взимается самостоятельный обязательный платеж 200 руб. за посещение объектов.

Сотрудники БПРУ РК «Дирекции ООПТ» вправе проверить наличие факта оплаты за посещение или документа, подтверждающего льготное посещение территории.

За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность (ст. 8.39 КоАП РФ) и влечёт наложение административного штрафа в размере 3000-4000 руб.

Продолжительность тура – 17 часов.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

Автобусная однодневная экскурсия на остров Валаам
3 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день без экскурсионного обслуживания.

За дополнительную оплату можно приобрести любую экскурсию, проходящую в этот день недели.

Транспорт не предоставляется.

Свободный день
4 день

Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта». Теплоходная прогулка по рекам и каналам города

Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки колокольни Владимирского собора. Теплоходная прогулка по рекам и каналам города.

Встреча с гидом у ст. метро «Владимирская» у памятника Ф. М. Достоевскому. Отправление на экскурсию в 11:00.

Во время сегодняшней авторской пешеходной экскурсии Вы погрузитесь в атмосферу старого Петербурга.

Далеко ходить не придется, маршрут прогулки пролегает в непосредственной близости от Невского проспекта. Вы узнаете, как жил настоящий Петербург в разные эпохи: дворцовый XVIII век, разночинный XIX, бунтарский XX!

Экскурсия начнется с подъема на одну из самых высоких смотровых площадок города – Колокольню Владимирского собора. Отсюда Вы не только полюбуетесь на знаменитые петербургские крыши, но и вместе с гидом проложите маршрут своей экскурсии.

Продлить очарование городом Вы сможете на водной теплоходной прогулке. Мы приглашаем Вас прокатиться на теплоходике по рекам и каналам города, насладиться «Северной Венецией» и убедиться, что город с воды смотрится абсолютно по-другому.

Экскурсия проходит на однопалубном теплоходе, на котором имеется открытая палуба, крытый салон, удобная мебель и туалетная комната.

Продолжительность экскурсии 4-4,5 часа.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта». Теплоходная прогулка по рекам и каналам города
5 день

Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому двору и Александровскому дворцу

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление в 10:30.

Вы совершите удивительное путешествие в Царское Село — отдельный мир, полный блистательной красоты и величия.

В прошлые столетия Царское Село было известно, как летняя резиденция императоров — летом сюда переезжал весь императорский двор, превращая этот пригород в центр светской жизни России.

Вы откроете для себя два совершенно непохожих, но одинаково прекрасных дворца — Екатерининский и Александровский.

Вас оставит в восхищении великолепный Екатерининский дворец, яркий представитель галантного XVIII века. Там Вас ждет воссозданная Янтарная комната — неповторимое чудо, поражающее воображение.

А затем Вы погрузитесь в атмосферу очаровательного Александровского дворца, привлекающего своим гармоничным стилем.

Здесь Вы сможете прочувствовать трагическую историю семьи последнего русского Императора Николая II — посетите воссозданные личные покои, где они содержались под домашним арестом перед отправкой в Тобольск.

Эта не только познавательная, но и эмоционально насыщенная экскурсия подарит Вам уникальные впечатления.

Продолжительность экскурсии – 6,5-7 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому двору и Александровскому дворцу
Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерСкидка на реб. до 14 летДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест. 2-мест. + доп. место
Кирочная Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие26.04-12.053929539295500951500540054008100
13.05-22.053787537875473251500472547257090
23.05-15.073986539865512051500567056708505
16.07-25.093873038730489851500513051307695
26.09-12.103589035890434501500378037805670
Трио 2*, Стандарт, завтрак Ланчбокс26.04-10.0542245под запрос53690150062656805под запрос
11.05-31.0539865под запрос49045150051305670под запрос
01.06-31.0842245под запрос53695150062656805под запрос
01.09-12.1038445под запрос46275150044554995под запрос
Москва 4* Стандарт, завтрак шведский стол25.04-11.0544405412055844515007425783010665
12.05-23.054298540785556751500675071559990
24.05-30.06492254262567855150097201012512960
01.07-31.0844405412055844515007425783010665
01.09-30.094298540785556751500675071559990
1-мест. 2-мест. 2-мест. + доп. место
Россия 3*, Бизнес с конд., завтрак шведский стол25.04-11.054119535855511851500565063057655
12.05-01.063921035270445551500401553606710
02.06-14.074488536945570101500706080609410
15.07-31.084119535855511851500565063057655
31.08-04.103921035270445551500401553606710
05.10-12.103725534695435951500380044305780
Невский берег, Стандарт, завтрак "Шведский стол"26.04-31.0545535-58765150074958370-
01.06-16.0650930-6929015001006010935-
17.06-21.0658875-8479515001384014715-
22.06-24.0850930-6929015001006010935-
25.08-01.0948375-65385150091159720-
Невский берег, Комфорт, завтрак "Шведский стол"26.04-31.055121544815698451500101951107014445
01.06-16.065660546405803651500127601363517010
17.06-21.066454548745958651500165401741520790
22.06-24.085660546405803651500127601363517010
25.08-01.095405045650764601500118151242015795
Санкт-Петербург 4* Стандарт вид во двор, завтрак шведский стол26.04-11.0547805418056671015009450945012150
12.05-24.0546390413906394015008775877511475
25.05-05.075234544345755651500116101161014715
06.07-23.085007543675711351500105301053013635
24.08-30.0947805426056671015009450945012420
Санкт-Петербург 4* Стандарт вид на Неву, завтрак шведский стол26.04-11.05534854348561045150079651215014850
12.05-24.05506454264559285150075601080013500
25.05-05.07594404644069430150099901498518090
06.07-23.08566054560564975150089101363516740
24.08-30.09540504445060530150078301242015390
Театральная площадь 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол26.04-31.08506454104566845150094501080012960
01.09-12.1047240400406020015007830918011340
Театральная площадь 4* Премиум, завтрак шведский стол26.04-31.085575042550768101500118801323015390
01.09-12.105234541545701651500102601161013770
Экспресс Садовая 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол26.04-31.08495104271064630150089101026013095
01.09-12.1046105417055798515007290864011475
Экспресс Садовая 4* Премиум, завтрак шведский стол26.04-31.085433544135740451500112051255515390
01.09-12.10512154321567955150097201107013905
DOMINA Пулково 4* Апартаменты Стандарт, Завтрак шведский стол26.04-11.0545535391355795515007290837010395
12.05-01.0648375399756349515008640972011745
02.06-05.07509304073068475150098551093512960
06.07-28.0848375399756349515008640972011745
29.08-12.1045535391355795515007290837010395
Достоевский 4* Стандарт, завтрак шведский стол26.04-31.0551495-658051500918011205-
01.06-31.0756605-7577515001161013635-
01.08-12.1051495-658051500918011205-
Достоевский 4* Супериор, завтрак шведский стол26.04-31.055461551815718951500106651269018090
01.06-31.075944053240813101500129601498520385
01.08-12.105461551815718951500106651269018090
1-мест. 2-мест. 2-мест. + доп. место
Станция L1 3* Мансарда/Атриум, шведский стол26.04-10.0545680411806147515008170844011140
11.05-19.054043038030512301500567059408100
20.05-09.064355039750579201500715574259855
10.06-02.0845680411806197515008170844011140
03.08-20.094355039750579201500715574259855
21.09-12.104043038030516301500567059408100
Станция L1 3* Стандарт, шведский стол26.04-10.0546390413906286015008505877511475
11.05-19.054099538195523401500594062108370
20.05-09.0644405400055898515007560783010260
10.06-02.0846390413906286015008505877511475
03.08-20.0944405400055898515007560783010260
21.09-12.104099538195523401500594062108370

Экскурсионная программа без проживания и питания – 26595 руб.

Скидка на ребенка до 14 лет – 1500 руб.

Варианты проживания

Кирочная

4 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд – 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.

При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.

На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.

При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.

Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.

Кирочная
«Достоевский» 4

4 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну.

«Достоевский» 4
Отель «Москва»

4 ночи

Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.

Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.

На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.

Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).

Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.

Отель «Москва»
Театральная площадь 4

4 ночи

«Theatre Square Hotel» 4 звезды располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Театральная площадь 4
Экспресс Садовая 4

4 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Экспресс Садовая 4
Отель DOMINA Пулково

4 ночи

Отель «DOMINA Пулково» расположен в Московском районе Санкт-Петербурга, на Пулковском шоссе.

Представлено прекрасное сочетание гостиницы уровня 5 звезд на 253 номера и четырехзвездочного апарт-отеля на 479 категорий. Предоставлены номера Классик, Премиум, Полулюкс, Делюкс, Люкс. Все они оснащены бесплатным WI-FI, ЖК-телевизором и сейфом для хранения вещей. Присутствует санузел с душем или ванной.

В качестве питания предложен ресторан или Room service.

Удобное расположение вблизи аэропорта — 4,9 км, в пешей доступности станции метро. Недалеко - Пулковский парк, сквер Раисы Штрейс, цирк. На территории есть множество развлечений, например, отличный спа-комплекс с бассейном и тренажерный зал. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала — 8,6 км.

Отель DOMINA Пулково
Трио

4 ночи

Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».

Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.

В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.

Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.

Трио
Россия

4 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия
Невский берег

4 ночи

Трехзвездочный отель «Невский берег» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Невский берег
Санкт-Петербург

4 ночи

Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.

Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.

Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.

Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.

Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.

Санкт-Петербург
Станция L1

4 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Станция L1
Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице на 4 суток проживания (размещение после 15:00, выезд до 12:00) при выборе тарифа с проживанием
  • Питание, указанное в программе тура: 4 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживаниемобед в монастырской трапезной во время посещения Валаамского монастыря
  • 4 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
  • Обед в монастырской трапезной во время посещения Валаамского монастыря
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
  • Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни, за исключением дней с дополнительными экскурсиями
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины) и питание по программе: 4 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа без проживания
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Трансфер в день заезда и выезда
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?

Туристы самостоятельно размещаются в гостинице.

Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.

Место старта и окончания экскурсий – центр города, в соответствии с программой.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

В период с 18.06-21.06.25 (проведением в городе Международного Экономического форума), а также на период проведения праздника «Алые паруса» (даты праздника уточняются), возможно изменение стоимости тура. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.

Во время поездки на остров Валаам учитывайте при выборе одежды, что на самом острове климат прохладнее, чем в городе. А так же учитывайте, что Вам предстоит переправа по озеру и длительное нахождение на открытом воздухе. При посещении внутренней территории соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, платки и юбки у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки и т. п. Также уделите внимание удобству обуви для пешей экскурсии по острову общей протяженностью около 3 километров. Но маршрут проходит по ровным дорожкам и не требует особых усилий.

При посещении особо охраняемых природных территорий Карелии по постановлению Правительства взимается самостоятельный обязательный платеж 200 руб. за посещение объектов. Сотрудники БПРУ РК «Дирекции ООПТ» вправе проверить наличие факта оплаты за посещение или документа, подтверждающего льготное посещение территории. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность (ст. 8.39 КоАП РФ) и влечёт наложение административного штрафа в размере 3000-4000 руб.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на ребенка до 14 лет – 1500 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

