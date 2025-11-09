Мои заказы

Тайны белых ночей. Автобусный тур в Санкт-Петербург

Приглашаем вас в Санкт-Петербург на 5 дней. Наш автобусный тур идеально подойдет для первого знакомства с городом.

В программу тура включены главные достопримечательности Петербурга, а также экскурсии в Петергоф и Кронштадт. Кроме экскурсионной программы в туре есть один свободный день.

Вы сами решаете, как его провести: прогуляться по магазинам, сходить в музеи Петербурга или отправиться на загородную экскурсию в Павловск.
Тайны белых ночей. Автобусный тур в Санкт-ПетербургФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тайны белых ночей. Автобусный тур в Санкт-ПетербургФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тайны белых ночей. Автобусный тур в Санкт-ПетербургФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
7
мая21
мая4
июн18
июн2
июл16
июл30
июл

Программа тура по дням

1 день

Отправление

17:45-18:00 Сбор туристов во Владимире ул. Осьмова, д. 2.

18:30 Возможна посадка в г. Лакинск (Лакинское АТП) по предварительной договоренности.

19:15 Возможна посадка в г. Покров (ул. Ленина, д. 132 а, кафе «Вкусно — и точка») по предварительной договоренности.

22:00-22:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

23:30 Возможна посадка в г. Солнечногорск (кафе «Вкусно — и точка», ул. Красная, д. 118) по предварительной договоренности.

24:00 Возможна посадка в г. Клин (кафе «Вкусно — и точка», ул. Первомайская, д. 2) по предварительной договоренности.

01:00 Возможна Посадка в г. Тверь (ТЦ «Глобус», Октябрьский пр., д. 101) по предварительной договоренности.

2 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу. Летний сад

08:00 Прибытие в Санкт-Петербург.

Завтрак в кафе города.

09:30 Обзорная экскурсия «Под скипетром династии Романовых».

Обзорная экскурсия знакомит с наиболее значительными историческими и архитектурными памятниками Санкт-Петербурга: Стрелка Васильевского острова, Медный всадник, Адмиралтейство, Дворцовая площадь, Марсово поле, Спас на Крови, Исаакиевский собор, крейсер Аврора и многие другие архитектурные ансамбли города на Неве.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости: знакомство с уникальным комплексом фортификационных сооружений, Петропавловским собором, являющимся местом захоронения всех российских императоров, Ботным домиком с копией ботика Петра I, удивительным памятником Петру I работы скульптора Шемякина.

Завершится экскурсия прогулкой по «Русскому Версалю» – Летнему саду, первому регулярному парку Санкт-Петербурга.

Летний сад – ровесник и символ города. Он был устроен по образу французских регулярных садов как первая загородная резиденция Петра I. Его украсили «150 грудных штук и фигур», т. е. мраморных скульптур и бюстов, привезенных из Италии, а также подстриженные деревья и более 50 фонтанов. Во время последней реставрации часть фонтанов, уничтоженных наводнением в конце XVIII века, были восстановлены и сейчас радуют посетителей Летнего сада.

14:30 Обед в кафе города.

17:30 Размещение в отеле.

Свободное время.

За дополнительную плату возможна организация экскурсий (стоимость: взрослый/ребенок до 16 лет – 1200 руб. / 1100 руб., оплата у гида на маршруте/ при покупке тура):

  • экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция» (период навигации апрель-октябрь в зависимости от погодных условий);
  • ночная экскурсия по Санкт-Петербургу (разведение мостов до октября-ноября в зависимости от погодных условий).
Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу. Летний садПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу. Летний садПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу. Летний садПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу. Летний садПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу. Летний садПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу. Летний сад
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату в Павловск

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Свободный день без обеда.

ИЛИ

Экскурсия «Дворцовое ожерелье: Павловск» за доп. плату (приобретается при покупке тура, приобретение экскурсии на месте туроператор не гарантирует).

Стоимость: взрослый с 14 лет/ребенок до 13 лет вкл. – 3000 руб. / 2500 руб.

09:30 Экскурсия с посещением Большого Павловского дворца (Тронный, Итальянский, Греческий и другие залы, Старая гостиная, Белая столовая, Дворцовая церковь, Картинная галерея, Пилястровый, Малиновый и другие кабинеты, спальни, будуары, туалетные, вестибюли).

Прогулка по одному из самых больших (свыше 600 га) пейзажных парков мира - Павловскому, который является выдающимся памятником русского зодчества и садово-паркового искусства (павильоны Трех граций, Амфитеатр, Воздушный театр, Храм Дружбы, Большая каменная лестница, и т. д., мосты, пруды, озера, р. Славянка).

14:00 Обед в кафе города.

Возвращение в город.

Свободное время в центре Санкт-Петербурга.

За доп. плату (оплата при покупке тура) организуется экскурсия в Юсуповский дворец.

Стоимость: взрослый/ребенок до 16 лет вкл. – 1500 руб. / 1300 руб.

Важно: экскурсия состоится при количестве туристов 10 человек и более и проводится в сопровождении аудиогида. Депозит за аудиогид –1000 руб. вносится туристами наличными самостоятельно в кассе музея.

Важно: туристы, которые приобрели только экскурсию в Юсуповский дворец (без экскурсии в Павловск) до музея добираются самостоятельно.

Юсуповский дворец встретит Вас белоснежной мраморной лестницей, лепниной, зеркалами.

Вы пройдете по парадным и жилым покоям дворца, побываете в блистательном, миниатюрном домашнем театре, похожем на драгоценную музыкальную шкатулку.

В то же время, Юсуповский дворец считается едва ли не самым мистическим местом в Санкт-Петербурге, ведь именно там был убит Григорий Распутин.

~18:30 Трансфер в гостиницу.

Свободный день или экскурсия за доп. плату в ПавловскСвободный день или экскурсия за доп. плату в ПавловскСвободный день или экскурсия за доп. плату в ПавловскСвободный день или экскурсия за доп. плату в ПавловскСвободный день или экскурсия за доп. плату в Павловск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Кронштадт - Петергоф

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

09:00 Освобождение номеров.

Отправление в Кронштадт.

Экскурсия в Кронштадт «Ногою твердой стать при море». Проезд по дамбе, пересекающей Финский залив.

Увлекательное путешествие позволит побывать и на острове Котлин, где возник город-крепость Кронштадт, и в Никольском морском соборе – подлинной жемчужине Кронштадта.

Посещение Музейно-исторического парка «Остров фортов».

Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.

Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.

Важно: В связи с проведением ремонта дороги, ведущей к парку «Остров фортов» решение о посещении парка будет приниматься на месте гидом.

Переезд в Петергоф.

14:30 Обед в кафе города.

Экскурсия «Приморский парадиз»: прогулка по Нижнему парку, где находятся самые выдающиеся скульптуры, фонтаны и архитектурные памятники музея-заповедника. Знакомство с историей и достопримечательностями парадной резиденции: Большой Петергофский дворец, Большой каскад, Дворец «Марли», Дворец «Монплезир», музей «Екатерининский корпус», музей «Банный корпус» и др.

19:30 Отправление домой.

Кронштадт - ПетергофКронштадт - ПетергофКронштадт - ПетергофКронштадт - ПетергофКронштадт - ПетергофКронштадт - ПетергофКронштадт - ПетергофКронштадт - Петергоф
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Завершение тура

05:30 Прибытие в Москву (ст. метро «ВДНХ»).

09:00 Прибытие во Владимир (ул. Осьмова, д. 2).

Проживание

Тур предусматривает ночные автобусные переезды и проживание в отеле «Арт отель Карелия», г. Санкт-Петербург – 2 ночи. Резервные отели: Арт Нуво Палас, Арт Деко Невский, VALO Hotel City, Элкус, Апарт-отель Домина Пулково, Россия, Апарт-отель «Бэст Вестерн Zoom».

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 23 900 руб.

Доплата за одноместное размещение – 6900 рублей.

Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 300 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

Арт-отель Карелия

2 ночи

Арт-отель «Карелия» в Санкт-Петербурге предлагает посетителям комфорт и сервис самого высокого уровня как во время туров выходного дня, так и во время командировки. Гостям доступно быстрое заселение, доступ в интернет и возможность забронировать место на парковке.

Комнаты просторные и яркие. В распоряжении гостей все удобства: розетки около спальных мест, система кондиционирования, мини-бар и комфортное рабочее место. Для поддержания чистоты в номерах проводится ежедневная уборка. Для постояльцев подготовлены средства личной гигиены, набор полотенец и одноразовые тапочки.

Для гостей по утрам (с 7:30 до 10:00) сервируется завтрак в формате Шведский стол. В ресторане отеля шеф-повара предлагают изысканные блюда национальной и европейской кухонь.

Для организации деловых встреч и мероприятий в отеле оборудованы два просторных конференц-зала.

Гостиница располагается в парковой зоне на правом берегу Невы. До центральной части города можно доехать за 20 минут на автомобиле.

Арт-отель КарелияАрт-отель КарелияАрт-отель КарелияАрт-отель КарелияАрт-отель КарелияАрт-отель КарелияАрт-отель КарелияАрт-отель Карелия
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Art Deco Nevsky» 4

2 ночи

Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.

Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Россия 3

2 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Элкус 3

2 ночи

«Элкус» – современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.

Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.

В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.

На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.

Отель Элкус 3Отель Элкус 3Отель Элкус 3Отель Элкус 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Art Nuvo Palace

2 ночи

Комфортабельный отель «Art Nuvo Palace» 4* находится в Санкт-Петербурге по адресу 17-я линия Васильевского острова, д. 64. Здесь гостей встретит атмосфера уюта и качественный уровень обслуживания.

Каждый номер выполнен в классическом стиле. Категории оснащены удобной мебелью с отделкой из дерева, современной техникой, а также собственной ванной комнатой. На территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

Питание организуется в ресторане быстрого питания по системе «Шведский стол», где представлен широкий ассортимент блюд на любой вкус и предпочтение.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15,8 км, а до железнодорожного вокзала - 4,8 км. В шаговой доступности находятся различные достопримечательности: Андреевский собор, Стадион Петровский, Часовня Святой Ксении Петербургской.

Отель Art Nuvo PalaceОтель Art Nuvo PalaceОтель Art Nuvo PalaceОтель Art Nuvo PalaceОтель Art Nuvo PalaceОтель Art Nuvo PalaceОтель Art Nuvo Palace
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Апарт-отель VALO Hotel City

2 ночи

Апарт-отель «Valo Hotel City» расположен в Санкт-Петербурге на улице Салова, в 2 минутах ходьбы от станции метро «Бухарестская». Полностью соответствует предоставленному статусу и предлагает гостям ряд дополнительных услуг, среди которых есть бесплатный Wi-Fi, частная парковка, прачечная. Для отдыха предусмотрена сауна с крытым плавательным бассейном, фитнес-центр. Можно взять велосипеды напрокат.

Номерной фонд представлены светлыми номерами, выдержанными в едином современном стиле. Здесь можно почувствовать себя максимально расслаблено и комфортно, так как все продумано до мелочей. Каждая комната оснащена удобной кроватью с белоснежным постельным бельем из хлопка, ЖК-телевизором с кабельными каналами. Есть рабочее пространство с большим письменным столом.

В здании работает ресторан, интерьер которого поразит своим многообразием. Здесь по меню предоставляются изысканные блюда, приготовленные опытными поварами. Для отдыхающих сервируются завтраки, которые можно доставить или упаковать с собой. Через сотрудников ресепшена можно оформить заказ из любого заведения.

Напротив строения находится крупный торговый комплекс «Континент» с множеством магазинов, а также рынок, автобусная остановка, парк для прогулок. До центра можно добраться за 15 минут езды, а уже там посетить самые популярные достопримечательности северной столицы.

Апарт-отель VALO Hotel CityАпарт-отель VALO Hotel CityАпарт-отель VALO Hotel CityАпарт-отель VALO Hotel City
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель DOMINA Пулково

2 ночи

Отель «DOMINA Пулково» расположен в Московском районе Санкт-Петербурга, на Пулковском шоссе.

Представлено прекрасное сочетание гостиницы уровня 5 звезд на 253 номера и четырехзвездочного апарт-отеля на 479 категорий. Предоставлены номера Классик, Премиум, Полулюкс, Делюкс, Люкс. Все они оснащены бесплатным WI-FI, ЖК-телевизором и сейфом для хранения вещей. Присутствует санузел с душем или ванной.

В качестве питания предложен ресторан или Room service.

Удобное расположение вблизи аэропорта — 4,9 км, в пешей доступности станции метро. Недалеко - Пулковский парк, сквер Раисы Штрейс, цирк. На территории есть множество развлечений, например, отличный спа-комплекс с бассейном и тренажерный зал. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала — 8,6 км.

Отель DOMINA ПулковоОтель DOMINA ПулковоОтель DOMINA ПулковоОтель DOMINA ПулковоОтель DOMINA ПулковоОтель DOMINA Пулково
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе тура (3 завтрака, 2 обеда)
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Экскурсия «Дворцовое ожерелье: Павловск», взрослый с 14 лет/ребенок до 13 лет вкл. - 3000 руб./2500 руб
  • Экскурсия в Юсуповский дворец, взрослый/ребенок до 16 лет вкл. - 1500 руб./1300 руб
  • Экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция», взрослый/ребенок до 16 лет - 1200 руб. /1100 руб
  • Ночная экскурсия по Санкт Петербургу с разведением мостов, взрослый/ребенок до 16 лет - 1200 руб. /1100 руб
  • Выбор места в автобусе - 2000 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
  • для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
  • за доп. плату в Санкт-Петербурге туристам могут быть предложены радиогиды и наушники для экскурсии (1 экскурсионный день) – 250 руб. /чел.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Жемчужины Северной Венеции. Тур в Санкт-Петербург на 3 дня
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Жемчужины Северной Венеции. Тур в Санкт-Петербург на 3 дня
Экскурсионный тур «Жемчужины Северной Венеции. Тур в Санкт-Петербург на 3 дня» на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
2 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
от 14 900 ₽ за человека
Незабываемые дни на берегах Невы. Тур в Санкт-Петербург на 6 дней
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Незабываемые дни на берегах Невы. Тур в Санкт-Петербург на 6 дней
Начало: Санкт-Петербург
29 апр в 10:00
6 мая в 10:00
от 22 150 ₽ за человека
Белые ночи на Финском заливе. Релакс-тур на 6 дней в Санкт-Петербург: отдых на побережье с экскурсиями
6 дней
3 отзыва
Белые ночи на Финском заливе. Релакс-тур на 6 дней в Санкт-Петербург: отдых на побережье с экскурсиями
Начало: Санкт-Петербург
14 июн в 10:00
21 июн в 10:00
от 37 150 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга