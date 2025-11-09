2 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу. Летний сад

08:00 Прибытие в Санкт-Петербург.

Завтрак в кафе города.

09:30 Обзорная экскурсия «Под скипетром династии Романовых».

Обзорная экскурсия знакомит с наиболее значительными историческими и архитектурными памятниками Санкт-Петербурга: Стрелка Васильевского острова, Медный всадник, Адмиралтейство, Дворцовая площадь, Марсово поле, Спас на Крови, Исаакиевский собор, крейсер Аврора и многие другие архитектурные ансамбли города на Неве.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости: знакомство с уникальным комплексом фортификационных сооружений, Петропавловским собором, являющимся местом захоронения всех российских императоров, Ботным домиком с копией ботика Петра I, удивительным памятником Петру I работы скульптора Шемякина.

Завершится экскурсия прогулкой по «Русскому Версалю» – Летнему саду, первому регулярному парку Санкт-Петербурга.

Летний сад – ровесник и символ города. Он был устроен по образу французских регулярных садов как первая загородная резиденция Петра I. Его украсили «150 грудных штук и фигур», т. е. мраморных скульптур и бюстов, привезенных из Италии, а также подстриженные деревья и более 50 фонтанов. Во время последней реставрации часть фонтанов, уничтоженных наводнением в конце XVIII века, были восстановлены и сейчас радуют посетителей Летнего сада.

14:30 Обед в кафе города.

17:30 Размещение в отеле.

Свободное время.

За дополнительную плату возможна организация экскурсий (стоимость: взрослый/ребенок до 16 лет – 1200 руб. / 1100 руб., оплата у гида на маршруте/ при покупке тура):

экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция» (период навигации апрель-октябрь в зависимости от погодных условий);

ночная экскурсия по Санкт-Петербургу (разведение мостов до октября-ноября в зависимости от погодных условий).

