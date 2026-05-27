Описание тура
Вечером первого дня загляните за парадный фасад Петербурга: вместе с гидом вы отыщете тайные дворы, подворотни и парадные, а финалом станет культовый книжный «Подписные издания» с знаменитыми булочками. На второй день — уникальный Ораниенбаум, не тронутый войной: вас ждут Большой Меншиковский дворец и сверкающий Стеклярусный кабинет XVIII века в Китайском дворце.
Третий день — Гатчина, романтичная резиденция Павла I: роскошные интерьеры, таинственный подземный ход к озеру и первый в России пейзажный парк. А на четвёртый — музыкальная нота: дом-музей композитора Исаака Шварца, усадьба Дылицы с «цветочными часами» и чаепитие в старинной атмосфере.
Программа тура по дням
Свободный день. Вечерняя экскурсия «За парадным фасадом»
Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельное размещение в гостинице.
Свободный день для Вашего свидания с городом.
18:00 Вечерняя экскурсия «За парадным фасадом». Встреча с гидом у памятника Ф. М. Достоевскому у ст. метро Владимирская с табличкой«Петербург встречает».
Настоятельно советуем Вам отправиться с нами вечером, чтобы узнать, что скрывается за парадными фасадами домов, какими путями пользуются петербуржцы и как им живется в городе, защищаемом ЮНЕСКО.
В объективе наших фотокамер окажется скрытое пространство города: дворы, тайные уголки, подворотни, парадные, любимые места горожан. А за каждым фасадом непременно прячется уникальная история.
В конце прогулки нас ждет посещение с особой программой самого любимого всеми местными жителями книжного магазина «Подписные издания».
Вы сможете остаться в магазине, приобрести лучшие сувениры в Санкт-Петербурге и выпить кофе со знаменитыми на весь город подписными булочками.
Окончание программы в 20:30-21:00 в центре города.
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум
Завтрак в гостинице.
09:30-10:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «Петербург встречает».
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум, который задумывался как часть величественной панорамы, встречающей всех прибывающих в новую российскую столицу по морю.
Уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – начала XX веков, сохранившийся в годы Великой Отечественной войны.
Экскурсия в Большой Меншиковский дворец – парадную резиденцию «первого» вельможи государства, Александра Меншикова, посетим современную интерактивную экспозицию «Ораниенбаум сквозь века».
Экскурсия в Китайский дворец. Внешне строгий и сдержанный Китайский дворец внутри поражает разнообразием и богатством своих интерьеров, среди которых – Стеклярусный кабинет с сохранившимися с XVIII века уникальными вышитыми стеклярусом и шелковыми нитями стенами.
19:00-20:00 Возвращение в центр города на Московский вокзал.
Автобусная экскурсия в Гатчину
Завтрак в гостинице, освобождение номеров.
11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», Лиговский, 10 (напротив Московского вокзала и метро «Площадь Восстания»), табличка «Петербург встречает».
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.
Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование.
И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.
Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.
А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.
13:00 Экскурсия в Гатчинский дворец.
Трансфер в отель «Гатчина».
Ориентировочно в 15:00 заселение в гостиницу.
Свободное время для знакомства с городом и ужина.
Рекомендуем посетить:
- Кафе «Буфетъ» (Красная ул., 5/1) открыто до 20:00; Ресторан «ПхалиХинкали» (Соборная ул., 3А) открыт до 23:00; Пиццерия «Некруглая» (Соборная ул., 12) открыто до 23:00.
Посещение Фестиваля «Ночь музыки в Гатчине». Билеты на фестиваль включены в стоимость тура.
Ориентировочно с 23:00 начинается концертная программа.
Автобусная экскурсия по Гатчине. Экскурсия дому-музею Исаака Шварца. Экскурсия Усадьба в Елизаветино
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров, выезд с вещами на программу.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Гатчина».
Автобусная экскурсия по Гатчине.
Посещение Егерской слободы.
10:00 Трансфер в посёлок Сиверский.
11:00 Экскурсия «и музыка стала жизнью…» по мемориальному дому-музею Исаака Шварца. Дом-музей Исаака Шварца сохранил атмосферу гостеприимства, царившую при жизни композитора.
Его двери, всегда открытые для гостей — будь то знаменитые друзья или совершенно незнакомые люди, — открыты и сегодня.
Каждого посетителя встречает музыка… Музыка самого Исаака Шварца… И это бессмертное наследие будет жить вечно.
Переезд в деревню Дылицы.
14:00 Экскурсия «Усадьба в Елизаветино. Прошлое и настоящее». На этой экскурсии вас ждет знакомство с богатой историей усадьбы, возведенной в XVIII столетии. Вы раскроете тайну названия «Дылицы», погрузитесь в местные легенды и приоткроете завесу над дворцовыми секретами русских императриц.
Помимо изучения великолепной архитектуры и интерьеров дворца, вы сможете прогуляться по двухъярусному пейзажному парку, увидеть живописный Лебединый пруд, оранжерею и яблоневый сад.
Особое внимание приковывают уникальные «цветочные часы», созданные по задумке хозяйки имения — княгини Трубецкой — еще в XIX веке.
15:30 Чаепитие в кафе на территории усадьбы Дылицы (включен в стоимость тура).
16:30 Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 18:30 на Московский вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание гостинице.
Стоимость указана на 1 человека, руб:
Амбассадор 4* (г. Санкт-Петербург) + Гатчина 3* (г. Гатчина)
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер + Стандартный номер
|02.07.2026 - 05.07.2026
|32600
|43900
|-
|Улучшенный стандартный номер + Супериор
|02.07.2026 - 05.07.2026
|34700
|48600
|-
На Римского-Корсакова 3* + Гатчина 3* (г. Гатчина)
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Номер Студия + Супериор
|Номер Студия + Супериор
|02.07.2026 - 05.07.2026
|32000
|44450
|-
|Стандартный номер + Стандартный номер
|02.07.2026 - 05.07.2026
|30750
|41950
|24600
Театральная 4*, (г. Санкт-Петербург) + Гатчина 3* (г. Гатчина)
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный мансардный номер + Стандартный номер
|02.07.2026 - 05.07.2026
|35000
|48600
|-
|Стандартный мансардный семейный номер + Супериор
|02.07.2026 - 05.07.2026
|35600
|49800
|-
Экспресс Садовая 4* (г. Санкт-Петербург) + Гатчина 3* (г. Гатчина)
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный мансардный номер + Стандартный номер
|02.07.2026 - 05.07.2026
|34200
|46900
|-
|Улучшенный номер + Супериор
|02.07.2026 - 05.07.2026
|37300
|53100
|-
Резиденция Дашковой 3* (г. Санкт-Петербург) + Гатчина 3* (г. Гатчина)
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Номер Комфорт + Супериор
|Номер Комфорт + Супериор
|02.07.2026 - 05.07.2026
|35300
|50500
|-
|Стандартный номер + Стандартный номер
|02.07.2026 - 05.07.2026
|32000
|43900
|26100
Хелен Отель 4* (г. Санкт-Петербург) + Гатчина 3* (г. Гатчина)
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Номер Супериор + Супериор
|02.07.2026 - 05.07.2026
|45900
|68600
|-
|Стандартный номер + Стандартный номер
|02.07.2026 - 05.07.2026
|43100
|63000
|-
Изззи Ап Коммьюнити 4*, (г. Санкт-Петербург) + Гатчина 3* (г. Гатчина)
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Номер Комфорт + Стандартный номер
|02.07.2026 - 05.07.2026
|35900
|50200
|-
|Номер Комфорт + Супериор
|02.07.2026 - 05.07.2026
|36500
|51400
|-
Гостиница izzzi 3* у Гостиного двора 3* (г. Санкт-Петербург) + Гатчина 3* (г. Гатчина)
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Номер Комфорт + Супериор
|02.07.2026 - 05.07.2026
|32700
|44700
|-
|Номер Смарт + Стандартный номер
|02.07.2026 - 05.07.2026
|31400
|42200
|-
Варианты проживания
Гостиница «Гатчина»
Отель «Гатчина» расположился на тихой улице в историческом центре города — в 27 км от аэропорта Пулково и в 33 км от станции метро «Московская» в Санкт‑Петербурге. Рядом с гостиницей можно найти главные достопримечательности Гатчины: величественный Большой Гатчинский дворец, некогда служивший излюбленным местом отдыха императорской семьи, уникальный Приоратский дворец — единственное в России землебитное сооружение с богатой историей, очаровательный Дворцовый парк с живописными озёрами и речными руслами, а также Гатчинский кафедральный и Покровский соборы и другие интересные места.
Здание отеля выполнено в стиле петровского барокко и внешне напоминает городские усадьбы петербургской знати середины XVIII века. В гостинице доступно 44 номера разных категорий с классическим интерьером. Гостям предлагают завтрак, включённый в стоимость проживания, а также ряд удобств: Wi‑Fi на всей территории, бесплатную охраняемую парковку, холодильник, чайник, фен, туалетные принадлежности и телевизор с плоским экраном в каждом номере. Кроме того, в отеле ежедневно проводится уборка.
Амбассадор
Отель «Амбассадор» расположен в Санкт-Петербурге на проспекте Римского-Корсакова и имеет статус четыре звезды. Для гостей предлагается широкий выбор услуг, которые сделают качество отдыха только выше. Заботливый персонал всегда готов помочь в решении возникших вопросов. Каждый постоялец может посетить фитнес-центр, ресторан, солярий, бассейн или сауну, а также отправиться на массаж.
Номерной фонд составлен так, чтобы каждый мог подобрать комфортные условия и подходящий бюджет. Для Вас есть как стандартные номера, так и люксы. В любом случае, каждый из них имеет спальную и гостиную зоны, а также ванну комнату. По предварительному запросу, заехать возможно со своим домашним любимцем. Уборка осуществляется ежедневно, поэтому у Вас всегда будет чисто и уютно.
В стоимость входит завтрак, который каждое утро накрывается для Вас в ресторане, чтобы уже с начала дня Вы были полны сил. Обед и ужин возможно заказать за дополнительную плату.
Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, прокат автомобилей представительского класса и ускоренная регистрация по прибытии. Для проведения мероприятий предоставляется следующее: конференц-центр и конференц-залы. Трансфер из аэропорта и обратно (круглосуточно) предоставляется за дополнительную плату.
Поблизости находятся музей железнодорожного транспорта, канал Грибоедова, Большой Обуховский мост и река Фонтанка.
На Римского-Корсакова
Отель «На Римского-Корсакова» 3* расположился в городе Санкт-Петербург. Точный адрес на карте города пр. Римского-Корсакова, д. 45 — центр Питера, вблизи Никольского сада. На территории отеля есть платная охраняемая парковка, места предоставляются по запросу.
Уютные и современные номера выполнены согласно классического стиля. Каждый из них оснащены мебелью с отделкой из дерева, включая шкаф, телевизором, беспроводным доступом к сети интернет.
Помимо этого, в апартаментах есть кухня, плита, холодильник, электрический чайник и кухонные принадлежности. Все желающие могут пообедать в кафе, где каждый день в утреннее время подается завтрак. В обеденное время доступно к заказу меню не только национальной, но и европейской кухни.
В шаговой доступности от места размещения есть станция метро, с помощью которой можно добраться до любых точек города. Вблизи отеля находится знаменитый Мариинский театр. В 20 минутах езды удален Московский вокзал.
Театральная площадь
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Экспресс Садовая
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Резиденция Дашковой
Отель «Dashkova Residence» располагает для удобства гостей круглосуточной стойкой регистрации, которая порадует гостей города быстрым обслуживанием. Есть бесплатный Wi-Fi. Возможность бронирования семейных номеров и заселения совместно с домашними питомцами.
Номера порадуют уютным интерьером и разнообразием различных вариантов на любой вкус. В каждом номере есть удобства в виде отдельного санузла. Имеются люксы для новобрачных и гипоаллергенные номера для гостей с особыми требованиями.
Лобби-бар на территории отеля и огромное количество ресторанов и кафе поблизости даст отличные возможности вкусно и сытно перекусить и набраться сил для осмотра огромного количества местных достопримечательностей.
В непосредственной близости целый ряд памятников культуры, которые придутся по душе, любителю истории и стариной архитектуры, такие как Исакиевский собор, Медный всадник, Ботанический сад, Дворец Юсуповых.
Helen Hotel
Новый отель в топовой локации. «Helen Hotel» — современная история в монохромных тонах, эффектно наполненная всеми необходимыми атрибутами комфорта
108 функциональных номеров в неоклассическом стиле с собственной ванной комнатой с душем. Номера различаются по метражу и комплектации и представлены в категориях: Люкс, Делюкс, Супериор, Модерн, Классик, Стандарт. В нескольких номерах есть балкон. Окна выходят на Большую Морскую и Гороховую улицы, а также во внутренний двор.
Ресторан Tillander с завтраками «Шведский стол», лобби-бар Suzor.
Конференц-зал на 30 человек.
Самый центр Санкт-Петербурга. 500 м до Исаакиевского собора, 600 м до Адмиралтейства и 700 м до Эрмитажа, в пешей доступности до всех основных достопримечательностей.
Гостиница «izzziUP COMMUNITY L&C»
Гостиница «izzziUP COMMUNITY L&C» расположена в 0,1 км от станции метро «Сенная площадь».
Номера оснащены спальными местами, прикроватной мебелью, телевизором, кондиционером. Санузел оборудован раковиной, душевой кабиной. Для гостей предоставляются набор полотенец и средств личной гигиены, постельного белья. Окна номеров выходят в современный атриум отеля, кроме тех, что на мансардном этаже.
На кухне есть холодильник, электрочайник, варочная панель, духовой шкаф. В 0,1 км от гостиницы расположен ресторан «Kiki».
Рядом с объектом находятся Юсуповский сад, Квартира-музей Гр. Распутина, Дворец Юсуповых. Расстояние до аэропорта — 13,5 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 1 км.
Гостиница «izzzi у Гостиного двора»
«izzzi у Гостиного двора» представляет собой современный отель, который территориально расположился в Санкт-Петербурге, рядом с Александринским театром.
Для выбора доступны номера различной вместимости и комплектации, при этом в каждом есть удобная кровать, комплект полотенец, современное техническое оснащение, а также собственный санузел с душем, феном и гигиеническими принадлежностями. Дополнительно предусмотрены Wi-Fi на всей территории отеля и общие постирочно-гладильные зоны.
В зависимости от выбранного номера комплектация кухонной бытовой техники может варьироваться. Во всех номерах имеется холодильник, а в ресторане при отеле сервируется вкусный и сытный завтрак.
Среди ближайших знаковых городских мест — Невский проспект, Государственный музей театрального и музыкального искусства, Площадь Островского, Сад Аничкова дворца, Российская национальная библиотека и многое другое. До ближайшего «Витебского» вокзала — 1,5 км, а до аэропорта — 14,2 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: завтраки и чаепитие
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе: обед и ужин
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Какие скидки есть в туре?
Скидка детям до 16 лет: 1300 руб.
Скидка студентам и пенсионерам 300 руб.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать?
Входной билет (Гатчинский парк) дает право нахождения на территории парка в зонах общего доступа. Билет в ПАРТЕР: Отдельная зона прямо напротив сцены, оборудованная сидячими местами. Цена уточняется дополнительно. (Рекомендуем приобретать заранее!).