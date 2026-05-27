1 день

Свободный день. Вечерняя экскурсия «За парадным фасадом»

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельное размещение в гостинице.

Свободный день для Вашего свидания с городом.

18:00 Вечерняя экскурсия «За парадным фасадом». Встреча с гидом у памятника Ф. М. Достоевскому у ст. метро Владимирская с табличкой«Петербург встречает».

Настоятельно советуем Вам отправиться с нами вечером, чтобы узнать, что скрывается за парадными фасадами домов, какими путями пользуются петербуржцы и как им живется в городе, защищаемом ЮНЕСКО.

В объективе наших фотокамер окажется скрытое пространство города: дворы, тайные уголки, подворотни, парадные, любимые места горожан. А за каждым фасадом непременно прячется уникальная история.

В конце прогулки нас ждет посещение с особой программой самого любимого всеми местными жителями книжного магазина «Подписные издания».

Вы сможете остаться в магазине, приобрести лучшие сувениры в Санкт-Петербурге и выпить кофе со знаменитыми на весь город подписными булочками.

Окончание программы в 20:30-21:00 в центре города.

