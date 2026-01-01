Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбенко
19 950 ₽ за человека
Морская экспедиция на паруснике: из Санкт-Петербурга в Калининград
Стать членом экипажа корабля, подняться на мачту, научиться вязать узлы и управлять парусами
Начало: Г. Санкт-Петербург, Морской порт, сбор в 11:30
16 мая в 08:00
8 июн в 08:00
180 000 ₽ за человека
Хаски, «Рускеала», водопады: мини-путешествие в Карелию из Санкт-Петербурга на автобусе
Полюбоваться Ладожским озером, посетить Ахвенкоски и угоститься карельскими калитками
Начало: Санкт-Петербург, парковка за Казанским собором, 7:...
24 янв в 07:00
27 янв в 07:00
13 100 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в январе 2026
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 13 100 до 180 000. Туристы уже оставили гидам 181 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2026 год по теме «Развлечения», 181 ⭐ отзыв, цены от 13100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март