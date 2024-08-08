Этот тур прекрасно подойдёт для ценителей культуры, искусства и истории, а также для тех, кто желает окунуться в красоту Санкт-Петербурга.
Программа тура по дням
Приезд. Эксклюзивная экскурсия по Михайловскому театру. Посещение балета «Золушка» в Михайловском театре (места в партере)
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
С 14:00 до 15:30 в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура.
Рекомендуем пообедать перед началом программы.
15:30 Выезд из гостиницы.
16:00 Эксклюзивная экскурсия по Михайловскому театру.
Это уникальная возможность заглянуть за кулисы и прикоснуться к магии самого обаятельного императорского театра Петербурга. Вы услышите рассказ об этом роскошном историческом здании и его посетителях, увидите оригинальные сценические костюмы, исторические афиши и узнаете все секреты театрального грима в реконструированной гримерной комнате, где сможете подержать в руках пуанты и парики балетных и оперных знаменитостей. Вы увидите театр изнутри от вестибюля до колосников, окажитесь в роскошной царской ложе, поймете, как работает машинерия классического театра, как режиссер управляет постановкой, как выставляются свет и декорации. Вас ждет самое эксклюзивное знакомство со сложным, но захватывающим миром оперы и балета в театре мирового уровня.
18:00 Посещение балета «Золушка» в Михайловском театре (места в партере).
Современная версия классического спектакля, увидевшего свет в 1945 году, восстановлена в стилистике, близкой зрителю цифровой эпохи. Визитной карточкой постановки стало удачное сочетание доброй балетной старины и современных сценических технологий. Визуальные компьютерные эффекты мирно сосуществуют с традиционными костюмами и реквизитом. Ростислав Захаров, 110-летию со дня рождения которого посвящена премьера, называл свою постановку «песней о весне человеческой жизни, о юности, о счастье, о мечте». Михаил Мессерер во время работы над реконструкцией следовал настроению, заданному автором балета.
21:00 Ужин в ресторане «Rose&Dance».
Винный ресторан с эстетичным интерьером в стиле парижского шика.
22:20 Возвращение в гостиницу.
Продолжительность программы: ~ 7 часов.
Экскурсия в Петропавловский собор. Экскурсия на грандиозную выставку в Русском музее «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения»
Завтрак в ресторане отеля 08:00-12:00.
Бесплатное посещение SPA-центра отеля с бассейном с 09:00-12:00.
В KRAVT SPA есть все, чтобы сделать свой день приятным и побаловать себя настоящими удовольствиями. Термальная зона включает в себя традиционную сауну, аромапаровую, снежный душ и душ впечатлений. На территории спа комплекса есть бассейн (13 м, глубина 160 см) и джакузи. В фитобаре гости могут насладиться вкусными и полезными напитками (за доп. плату).
Возьмите с собой купальные принадлежности.
12:00 Выезд из гостиницы на программу.
Экскурсия в Петропавловский собор и подъем на колокольню с мини-концертом на карильоне.
Карильон - это древний фламандский инструмент - в России их всего три. Один из них находится в колокольне Петропавловского собора, куда нам предстоит подняться. Его подарили городу к 300-летию. На этом "колокольном органе" можно исполнять любые музыкальные произведения - от фуг Баха до современных джазовых импровизаций. Несколько музыкальных произведений специально для Вас исполнит профессиональный карильенист.
15:00 Обед в видовом ресторане-корабле «Летучий голландец».
Ресторан расположен у Биржевого моста с великолепной панорамой города на Неве.
Экскурсия на грандиозную выставку в Русском музее «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения».
Главная идея выставки – воссоздать творческий путь гениального художника и через призму этого значительного явления продемонстрировать многогранный образ исторической России.
18:00 Окончание программы, свободное время в центре города.
У Вас будет несколько часов свободного времени. Вы можете прогуляться в центре города, поужинать и вернуться в отель, чтобы отдохнуть перед ночной экскурсией на развод мостов.
23:30 Выезд из гостиницы на программу.
00:15 Теплоходная прогулка «Джаз под разводными мостами» (2ч15 мин).
Незабываемый круиз по ночной Неве на комфортабельном двухпалубном теплоходе с рестораном на борту! Вас ждет удивительное путешествие под сводами разводных мостов. Не каждый город, расположенный вдоль берегов большой реки, может похвастать таким великолепным зрелищем.
03:00 Возвращение в гостиницу.
Экскурсия в Талион Клуб «В гостях у Елисеева» с бокалом вина и легкими закусками
Завтрак в ресторане отеля 08:00-12:00.
Предлагаем Вам выспаться после ночной экскурсии, а также по желанию возможно посещение SPA-зоны.
Бесплатное посещение SPA-центра отеля с бассейном с 09:00-12:00.
В KRAVT SPA есть все, чтобы сделать свой день приятным и побаловать себя настоящими удовольствиями. Термальная зона включает в себя традиционную сауну, аромапаровую, снежный душ и душ впечатлений. На территории спа комплекса есть бассейн (13 м, глубина 160см) и джакузи.
В фитобаре гости могут насладиться вкусными и полезными напитками (за доп плату).
11:45 Освобождение номеров, свои вещи Вы можете оставить в камере хранения отеля.
12:00 Выезд из гостиницы на программу.
Экскурсия в Талион Клуб "В гостях у Елисеева" с бокалом вина и легкими закусками.
Дом знаменитой династии Елисеевых находится в самом центре Санкт-Петербурга, на углу Невского проспекта и набережной реки Мойки. Вышедшие из крестьянской среды купцы и банкиры Елисеевы прославились не только как успешные дельцы, но и как меценаты, любители и покровители искусств. Особняк, поистине, уникален - мало в каком другом особняке сохранилось такое количество подлинных исторических интерьеров и предметов декора. Все кругом наполнено духом ушедшего века, посетителей этих стен не покидает ощущение восторга и восхищения, а главное причастности к судьбе архитектурного шедевра. После экскурсии по особняку вас ждет бокал вина и легкие закуски в главном ресторане.
Возвращение в гостиницу за вещами.
Окончание программы в гостинице в 15:00.
Если у Вас вечернее отправление, то рекомендуем остаться в центре и погулять самостоятельно.
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Тур предусматривает проживание в стандартных номерах отеля Кравт Невский Спа отель 4*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Кравт Невский Спа отель****
|стандарт
|28.04.2024
|30.04.2024
|36260
|35960
|-
|-
|43590
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Спа-отель «Кравт Невский» 4
Спа-отель «Кравт Невский» находится в центре Санкт-Петербурга, недалеко от Невского проспекта. К услугам гостей СПА, организация экскурсий, прачечная. Припарковать машину можно на парковке во дворе отеля при наличии мест или на платном городском паркинге.
Отель предлагает своим гостям просторные номера различных категорий, оснащенных необходимой мебелью и техникой для проживания и отдыха. В собственной ванной комнате установлен современный набор сантехники, предлагаются средства личной гигиены, набор полотенец и фен.
При отеле работает ресторан, где по утрам сервируется завтрак в формате «шведский стол», а так же по отдельному меню.
Для проведения деловых встреч и прочих мероприятий, в отеле имеется конференц-зал на 25 мест, оснащенный качественным оборудованием.
В шаговой доступности располагаются главные достопримечательности: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Мариинский театр, Кунсткамера, Русский музей и т. д. Недалеко станция метро «Площадь Александра Невского». Расстояние до аэропорта Пулково - 14,1 км, до Московского ж/д вокзала - 1,2 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- 2 завтрака в отеле, 1 обед, 1 ужин
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи, билет в театр
- Посещение SPA - комплекса отеля (09:00-12:00)
- Микроавтобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Питание, не указанное в программе тура
- Встреча и проводы на ж/д вокзале или аэропорту
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.