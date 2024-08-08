1 день

Приезд. Эксклюзивная экскурсия по Михайловскому театру. Посещение балета «Золушка» в Михайловском театре (места в партере)

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.



С 14:00 до 15:30 в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура.



Рекомендуем пообедать перед началом программы.



15:30 Выезд из гостиницы.



16:00 Эксклюзивная экскурсия по Михайловскому театру.

Это уникальная возможность заглянуть за кулисы и прикоснуться к магии самого обаятельного императорского театра Петербурга. Вы услышите рассказ об этом роскошном историческом здании и его посетителях, увидите оригинальные сценические костюмы, исторические афиши и узнаете все секреты театрального грима в реконструированной гримерной комнате, где сможете подержать в руках пуанты и парики балетных и оперных знаменитостей. Вы увидите театр изнутри от вестибюля до колосников, окажитесь в роскошной царской ложе, поймете, как работает машинерия классического театра, как режиссер управляет постановкой, как выставляются свет и декорации. Вас ждет самое эксклюзивное знакомство со сложным, но захватывающим миром оперы и балета в театре мирового уровня.

18:00 Посещение балета «Золушка» в Михайловском театре (места в партере).

Современная версия классического спектакля, увидевшего свет в 1945 году, восстановлена в стилистике, близкой зрителю цифровой эпохи. Визитной карточкой постановки стало удачное сочетание доброй балетной старины и современных сценических технологий. Визуальные компьютерные эффекты мирно сосуществуют с традиционными костюмами и реквизитом. Ростислав Захаров, 110-летию со дня рождения которого посвящена премьера, называл свою постановку «песней о весне человеческой жизни, о юности, о счастье, о мечте». Михаил Мессерер во время работы над реконструкцией следовал настроению, заданному автором балета.



21:00 Ужин в ресторане «Rose&Dance».

Винный ресторан с эстетичным интерьером в стиле парижского шика.



22:20 Возвращение в гостиницу.

Продолжительность программы: ~ 7 часов.