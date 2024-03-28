От посещения знаменитых дворцов и архитектурных шедевров до знакомства с искусством Русского музея, этот тур предоставляет уникальную возможность прочувствовать историю города и насладиться его красотой.
Свободное время для собственных открытий и даже ночная экскурсия с разведением мостов, чтобы окунуться в магию ночного Петербурга.
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Ночной переезд
Экскурсия «Петербург XVIII века: от Петровских реформ до Екатерининского расцвета» и Шереметевский дворец
Завтрак в кафе города.
Тематическая автобусная экскурсия “Петербург XVIII века: от Петровских реформ до Екатерининского расцвета”.
Запустим колесо истории… Санкт-Петербург сегодня предстает перед нами всей своей красотой неповторимой мозаики, гармонично сочетающей разные эпохи, школы и стили. Но среди всего многообразия великого культурного наследия, Петербург сохранил для нас в первозданном виде историю далекого и удивительного XVIII века, нужно лишь разглядеть. Это была эпоха российских преобразований и великих государственных правителей. В Петербурге историю можно не изучать, ее можно чувствовать, к ней можно прикоснуться.
Экскурсия в Шереметевский дворец. Экскурсия знакомит гостей с парадными интерьерами барочного особняка на Фонтанке, построенного в 1750 году архитектором С. И. Чевакинским. Архитектурный комплекс дворца и примыкающих к нему флигелей является одним из старейших архитектурных ансамблей Санкт-Петербурга, сохранивших свой первозданный облик.
Создателями комплекса, формировавшегося вплоть до начала XX века, были несколько поколений известных архитекторов: С. И. Чевакинский, Ф. С. Аргунов, А. Н. Воронихиным, И. Е. Старовым, Д. Кваренги, И. Д. Корсини, Л. Н. Бенуа, А. К. Серебряков, А. Ф. Красовский.
Парадные залы дворца, воссозданные в XXI столетии такими, какими они были в 1830-е годы, поражают разнообразием своего декоративного убранства. Экскурсия погружает гостей дома в атмосферу жизни дворца. Гости познакомятся с историей семьи Шереметевых в контексте истории России и Санкт-Петербурга, узнают о том, что было общего между семьей Шереметевых и императорской фамилией, между Фонтанным домом и Эрмитажем.
Обед в кафе города.
Размещение в отеле Парк ИНН Прибалтийская 4*.
Свободное время.
Экскурсия «Век ХIХ, имперская столица» и Русский музей
Завтрак в отеле ("шведский стол")
Тематическая автобусная экскурсия"Век ХIХ, имперская столица".
Первая половина XIX века – время расцвета русской художественной культуры, получившей мировое признание. В царствование Александра I в Петербурге была построена значительная часть выдающихся архитектурных сооружений, ставших памятниками архитектуры русского классицизма. Такими сооружениями являются Казанский собор и Горный институт, ансамбль Стрелки Васильевского острова со зданием Биржи и ростральными колоннами, а также Адмиралтейство. В дальнейшем стиль “александровского классицизма” в русской архитектуре стал перерастать в ампир. Ампир (“стиль империи”) зародился во Франции и ориентировался на формы искусства императорского Рима.
Главным выразителем идей русского ампира был архитектор Карл Росси (1775-1849), построивший тринадцать площадей и двенадцать улиц в центре Петербурга. Только “россиевскому ампиру” удалось сделать то, что задумал Петр Великий, – создать образ имперского города. Именно трудом архитекторов К. И. Росси, В. П. Стасова, О. Монферрана сложился тот величественный ансамбль центральных площадей Петербурга, который несет в себе черты мировой столицы.
Экскурсия в Русский музей. Сокровищница отечественного искусства Русский музей занимает одно из красивейших зданий в центре Петербурга — бывший великокняжеский Михайловский дворец.
Архитектурному гению Карло Росси мы обязаны тем, что в 1820 — 30-х гг. в центре Российской столицы появился ампирный ансамбль: дворец, площадь и улица, связанные с именем младшего сына императора Павла I великого князя Михаила Павловича.
Строительство дворца началось в 1819 г. по повелению Александра I вблизи Михайловского замка, на месте построек прилегавшего к нему сада. В этом были удобство и близость сообщения с Зимним и Аничковым дворцами, Невским проспектом, возможность иметь собственный сад.
Обед в кафе города.
Свободное время.
Дополнительно: Ночная экскурсия с разведением мостов: взр. - 900 руб., реб. - 600 руб. Экскурсия ночная с разведением мостов оплачиваются на месте и обязательно состоятся при наборе минимально необходимой группы.
Экскурсия «Новый Петербург» и Газпром-арена
Завтрак в отеле ("шведский стол").
Выезд с вещами.
Автобусная экскурсия «Новый Петербург». Петербург – это огромный мегаполис, который должен работать как часы. В этом ему помогают достижения инженерной мысли. Мы совершим путешествие по Западному скоростному диаметру – одной из самых современных городских магистралей, увидим символ современного Петербурга: башню Газпрома (Лахта-центр), парк 300-летия Петербурга, стадион «Газпром Арена», пассажирский морской порт и намывные территории Васильевского острова – Морской фасад Петербурга.
Экскурсия на Газпром-арену. Гости стадиона смогут ощутить грандиозность и уникальность «Газпром Арены», побывать в помещениях, недоступных для болельщиков в дни матчей, а также узнать интересные факты и детали о стадионе. Профессиональный экскурсовод расскажет об истории и главных архитектурных особенностях арены. Гости арены смогут увидеть раздевалку команды, спортзону, ложи почетных гостей, панорамный этаж и многое другое.
14:00 Обед в кафе города.
15:00 По окончании программы отъезд в Москву по трассе М11.
Прибытие в Москву ориентировочно в 24:00 к ст. м. ВДНХ.
ВАЖНО:
- маршрут экскурсии может быть незначительно изменен;
- время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Проживание
Тур предусматривает 1 ночной переезд на туристическом автобусе и 2 ночи в отеле Парк ИНН Прибалтийская 4*.
Скидки на тур:
- детям до 16 лет: 500 руб.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от варианта размещения:
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
19900
|19700
|22500
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Парк ИНН Прибалтийская 4
Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив.
К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки.
Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.
Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» находится в 3 минутах езды от выставочного комплекса «Ленэкспо». Поездка до аэропорта Пулково занимает 30 минут. Для гостей может быть организован трансфер.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле (2 ночи)
- Питание (3 завтрака, 3 обеда)
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты в Москву и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные экскурсии (подробнее в разделе “Важно знать”)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Предоставляются ли на тур скидки?
Да, скидка предоставляется:
- детям до 16 лет: 500 руб.
Какова стоимость дополнительных экскурсий?
Стоимость дополнительных экскурсий (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено):
- ночная экскурсия с разведением мостов (при наборе группы, оплата на месте): 900 рублей для взрослых, 600 рублей для детей.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Возможно ли изменение программы?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
На чем мы будем передвигаться?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо менеджеру Валерии.