1 чел.
По популярности
скидка
50%
Авторский тур
4 дня
Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
Пожить на природе у живописного озера и самим выбрать график экскурсий
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
4398021 990₽ за человека
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
Отдохнуть за городом в живописном месте, побывать в парке «Рускеала», посетить топовые места Карелии
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
3 июля в 08:00
8 июля в 08:00
2306114 990₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
Посетить «Поленовские места», рассмотреть старинные деревушки и увидеть жизнь в согласии с природой
Начало: Санкт-Петербург, 08:00, станция метро «Улица Дыбен...
10 авг в 08:00
28 сен в 08:00
10 390₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Начало: Москва, метро ВДНХ
3 янв в 10:00
от 25 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Три века Петербурга. Историко-архитектурный тур из Москвы
Начало: Москва, станция метро ВДНХ
3 ноя в 10:00
от 6 800₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
Погулять по легендарному каньону, посетить знаменитые локации или провести время на берегу озера
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
6 июля в 08:00
13 июля в 08:00
149807 490₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Заповедная Карелия: остров Кижи, деревня Киндасово и Олонец
Увидеть шедевры деревянного зодчества на острове Кижи и зайти в гости к карелам-ливвикам
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания», 07:00
4 июля в 07:00
5 июля в 07:00
14 795₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Великие и древние: знакомство с новгородским наследием
Побывать в Старой Руссе и Великом Новгороде, попробовать целебную воду, полюбоваться озером Ильмень
Начало: Санкт-Петербург. Отправление автобуса от Казанског...
13 июля в 07:30
27 июля в 07:30
159807 990₽ за человека
скидка
50%
Индивидуальная
2 дня
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
Полюбоваться водными каналами Вышнего Волочка, прогуляться по древним городам и заглянуть в музеи
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
6 июля в 08:00
20 июля в 08:00
169008 450₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
5 дней
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Отключиться от суеты в загородном комплексе и выбрать экскурсионную программу на свой вкус
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
9 июля в 08:00
12 июля в 08:00
5598027 990₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Попробовать калитки и медовуху, пройтись по следам истории и полюбоваться главным каньоном Карелии
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 06:30; станция м...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
9 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
Узнать тайну Мирского приведения, спуститься в подземелье и погулять по Минску
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
19 июля в 20:00
23 авг в 20:00
8 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Познакомиться с древними ремёслами, прокатиться в конной повозке и побывать на родине Шагала
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
19 июля в 08:00
16 авг в 07:00
16 690₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сокровища Древней Руси: Псков, Полоцк и Браславские озёра с отправлением из Санкт-Петербурга
Побывать в Поганкиных палатах, полюбоваться Браславскими озёрами и увидеть древние храмы
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
19 сен в 06:30
1 ноя в 06:30
20 990₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
Посетить завод БелАЗ, погулять по Беловежской пуще и побывать в любимом городе Шагала
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
21 июля в 07:00
18 авг в 07:00
37 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Из Санкт-Петербурга в новгородские земли: Любытино, Боровичи, Валдай
Побывать в имении Суворова, услышать, как звенит валдайский колокольчик, и узнать о быте славян
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
12 400₽ за человека
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
Чары Карелии: «Рускеала», Сортавала, Старая Ладога и Петрозаводск
Погулять по Олонецким мостам, увидеть величественный Мраморный каньон и узнать историю Сортавалы
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Улица Дыбенко», 07...
5 июля в 08:00
9 июля в 08:00
1998412 990₽ за человека
Авторский тур
2 дня
По руинам былого величия: тур по заброшенным усадьбам Петербурга и области
Побродить по давно покинутым роскошным залам и побывать в закрытой психбольнице Кащенко
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 10:00
13 июля в 10:00
14 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие по зимней Карелии: вотчина Талви Укко, "Рускеала" и "Кивач"
Покататься в собачьей упряжке, познакомиться с карельским Дедом Морозом и очароваться Кинермой
Начало: Санкт-Петербург, метро «Улица Дыбенко», 10:00
26 дек в 10:00
3 янв в 10:00
86 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Из Санкт-Петербурга в Петрозаводск: экспресс-тур с возможностью выбора экскурсий
Погулять по Онежской набережной, послушать рассказы об истории мест и посетить памятники архитектуры
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Звенигородская», у...
13 июля в 07:30
3 авг в 07:30
11 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В Карелию из Санкт-Петербурга: «Рускеала», Сортавала, Петрозаводск и экскурсии на выбор
Полюбоваться Мраморным каньоном и Тохминскими водопадами, погулять вдоль Онежского озера
Начало: В 07:00 отправление из Санкт-Петербурга, от станци...
27 июля в 07:00
7 авг в 07:00
9 900₽ за человека
Индивидуальная
2 дня
Великий Новгород и Старая Русса: музеи, памятники архитектуры и дегустации
Посетить дом Достоевского, погулять по Новгородскому кремлю и погрузиться в мир народного искусства
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Звенигородская», у...
20 июля в 07:00
17 авг в 07:00
8 990₽ за человека
Индивидуальная
2 дня
Пушкинские Горы и три музея-усадьбы. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
Посетить родовое имение А.С. Пушкина и полюбоваться пейзажами, нашедшими отражение в его поэзии
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Звенигородская», у...
6 июля в 07:30
10 июля в 07:30
11 590₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила17 июня 2024Прекрасная поездка, превзошедшая все мои ожидания. Я ранее уже бывала в этих местах, но не слишком углублялась в детали. Сопровождающий
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ЕЕлена26 марта 2024Спасибо большое организатору тура. Оперативно реагировали на сообщения и развернуто давали обратную связь по всем вопросам. Спасибо менеджеру Валерии.
- ММарина29 февраля 2024С гидом ездили в гости к вепсам, все было великолепно, все понравилось. особенно забота о смене питания на вегетарианское!
- ММария11 января 2024Все прошло хорошо, нам все понравилось, спасибо большое!) Только трех моментов нам не хватило: 1. Чуть заранее предупреждать про то, что оплата
- нникита8 января 2024Гид Оксана очень понравилась, хорошо все рассказывает, собрана. Все в принципе хорошо прошло, за исключением несколько неудобного гостевого дома (отключение энергии, нет возможность поесть после 22:00, номера немного отличаются от тех, что на фото)
- ЛЛидия4 января 2024В целом для экскурсии такого формата очень даже хорошо.
- ООльга5 декабря 2023Экскурсия очень понравилась!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «От метро»
Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 23
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "От метро" можно забронировать 23 тура от 6 800 до 86 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самый интересный из 23 туров в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «От метро», 19 ⭐ отзывов, цены от 6800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь