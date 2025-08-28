Мои заказы

В Петербург на 3 дня

Погрузитесь в магию Петергофа с экскурсией «По старой Петергофской дороге», где вас ждут живописные усадьбы и Нижний парк с его знаменитым фонтанами и каскадами. Прогуляетесь по тенистым аллеям и насладитесь
панорамным видом на Финский залив.

Вас также ждет обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, где вы увидите величественные дворцы и гранитные набережные Невы.

Исследуете Петропавловскую крепость, узнаете о ее истории и посетите главный храм города, Петропавловский собор.

Не пропустите прогулки по красивым садам, включая Летний сад, и завершите день в Эрмитаже, восхищаясь его бесценными коллекциями, включая шедевры Фаберже. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 3 дня в период с 30 апреля 2025 г. по 12 октября 2025 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.

Ближайшие даты:
29
апр2
мая5
мая8
мая11
мая14
мая17
мая

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа

Завтрак в гостинице (после ночлега).

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург». Отъезд от базовых гостиниц.

1 автобус:

  • 10:30 отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский»;
  • 10:50 отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

  • 10:30 отъезд от гостиницы «Ривер Палас»;
  • 10:45 отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
  • 11:00 отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

3 автобус:

  • 10:30 отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной). (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова»);
  • 11:00 отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из гостиницы «Элкус»).

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям.

Дополнительно:Прогулка по Финскому заливу на теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (ориентировочно 1400 руб. взр., 1200 руб. шк., цены уточнять весной 2025 г.).

17:30 Окончание в центре города у Московского вокзала, ст. метро «Площадь Восстания».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Понедельник. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа
2 день

Вторник. Свободный день

Завтрак в гостинице (после ночлега).

Свободный день.

Вторник. Свободный день
3 день

Среда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Петропавловскую крепость или в Кунсткамеру

Завтрак в гостинице (после ночлега). Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург».

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

  • 13:00 отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Крафт Невский», «Багратион», «Ярд Резиденс»);
  • 13:30 отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Йес на Марата», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Сокрома Пая-София», «Станция М19», «Эмеральд».

2 автобус:

  • 12:30 отъезд от гостиницы «Прибалтийская»;
  • 12:45 отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
  • 13:00 отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

  • 12:30 отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из гостиницы «Элкус»;
  • 13:00 отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга. В ходе исторической прогулки вы пройдете вдоль каменных стен величественной крепости, познакомитесь ее историей и ощутите дух времени, когда город только начинал путь Северной столицы.

Внутри крепости вы сможете увидеть современную городскую скульптуру, посетите главный храм Петербурга – Петропавловский собор, широко известный как место, где нашли свой последний покой почти все российские императоры.

Внимание: на заезды в апреле 30.04.25 и октябре 01.10.25 замена на Экскурсию в Кунсткамеру — первого музея в России. Редкие экспонаты, среди которых уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, расскажут вам о том, как стремительно развивалась наука в России.

Трансфер по гостиницам.

18:30-19:00 окончание программы.

Среда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Петропавловскую крепость или в Кунсткамеру
4 день

Четверг. Свободный день

Завтрак в гостинице (после ночлега).

Свободный день.

Четверг. Свободный день
5 день

Пятница. Летний сад - Эрмитаж

Завтрак в гостинице (после ночлега). Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Встречает Петербург».

1 автобус:

  • 10:30 отъезд от гостиницы «Москва»,в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский»;
  • 11:00 отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

  • 10:30 отъезд от гостиницы «Прибалтийская»;
  • 10:45 отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
  • 11:00 отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

  • 10:30 отъезд от гостиницы «Россия»;
  • 11:00 отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова».

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, марсово поле, Михайловский сад, Летний сад.

14:00 Дополнительно:Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (ориентировочно 850 руб. взр., 650 руб. шк., 750 руб. студ., 750 руб. пенс., цены уточнять весной 2025 г.).

16:00 Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

Свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00).

18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория» (ориентировочно 600 руб. взр., 400 руб. шк., 530 руб. студ., 530 руб. пенс., цены уточнять весной 2025 г; работает до 22:00).

Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория».

23:30-02:30 Дополнительно:Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (ориентировочно 1200 руб. взр., 1000 руб. шк., 1000 руб. студ., 1000 руб. пенс. цены уточнять весной 2025 г).

Многие всем известные достопримечательности Петербурга открываются с новой стороны, если любоваться ими во время ночной прогулки.

Пятница. Летний сад - Эрмитаж
6 день

Суббота. Свободный день

Завтрак в гостинице (после ночлега).

Свободный день.

Суббота. Свободный день
7 день

Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже

Завтрак в гостинице (после ночлега). Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Встречает Петербург».

1 автобус:

  • 11:00 отъезд от гостиницы «Москва»,в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский»;
  • 11:30 отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числедля гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

  • 10:10 отъезд от гостиницы «Прибалтийская»;
  • 10:25 отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
  • 10:40 отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

  • 11:00 отъезд от гостиницы «Россия»;
  • 11:30 отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда, кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.

А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:30 Свободное время в музее (работает до 20:45).

Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже
Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:

Сокрома Библиотека Апартс – (Санкт-Петербург), Ланч-бокс. Стандартный.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный Взрослый
30.04.251100016300
01.05.25850013800
02.05.251125016550
03.05.251185017150
04.05.251185017150
05.05.251160016900
06.05.25900014300
07.05.251100016300
08.05.25850013800
09.05.251125016550
10.05.251185017150
11.05.251150016400
12.05.251090015400
13.05.25830012800
14.05.251030014800
15.05.25780012300
16.05.251055015050
17.05.251115015650
18.05.251115015650
19.05.251090015400
20.05.25830012800
21.05.251030014800
22.05.25780012300
23.05.251055015050
24.05.251115015650
25.05.251135016100
26.05.251130016300
27.05.25870013700
28.05.251070015700
29.05.25820013200
30.05.251095015950
31.05.251155016550
01.06.251155016550
02.06.251130016300
03.06.25870013700
04.06.251070015700
05.06.25820013200
06.06.251095015950
07.06.251155016550
08.06.251180017050
09.06.251180017300
10.06.25920014700
11.06.251120016700
12.06.25870014200
13.06.251145016950
14.06.251205017550
15.06.251180017050
16.06.251130016300
17.06.25870013700
18.06.251070015700
19.06.25820013200
20.06.251095015950
21.06.251155016550
22.06.251155016550
23.06.251130016300
24.06.25870013700
25.06.251070015700
26.06.25820013200
27.06.251095015950
28.06.251155016550
29.06.251140016200
30.06.251100015600
01.07.25840013000
02.07.251040015000
03.07.25790012500
04.07.251065015250
05.07.251125015850
06.07.251125015850
07.07.251100015600
08.07.25840013000
09.07.251040015000
10.07.25790012500
11.07.251065015250
12.07.251125015850
13.07.251125015850
14.07.251100015600
15.07.25840013000
16.07.251040015000
17.07.25790012500
18.07.251065015250
19.07.251125015850
20.07.251105015500
21.07.251060014900
22.07.25800012300
23.07.251000014300
24.07.25750011800
25.07.251025014550
26.07.251085015150
27.07.251085015150
28.07.251060014900
29.07.25800012300
30.07.251000014300
31.07.25750011800
01.08.251025014550
02.08.251085015150
03.08.251085015150
04.08.251060014900
05.08.25800012300
06.08.251000014300
07.08.25750011800
08.08.251025014550
09.08.251085015150
10.08.251085015150
11.08.251060014900
12.08.25800012300
13.08.251000014300
14.08.25750011800
15.08.251025014550
16.08.251085015150
17.08.251085015150
18.08.251060014900
19.08.25800012300
20.08.251000014300
21.08.25750011800
22.08.251025014550
23.08.251085015150
24.08.251030014000
25.08.25950012600
26.08.25690010000
27.08.25890012000
28.08.2564009500
29.08.25915012250
30.08.25975012850
31.08.25975012850
01.09.25950012600
02.09.25690010000
03.09.25890012000
04.09.2564009500
05.09.25915012250
06.09.25975012850
07.09.25985013050
08.09.25970013000
09.09.25710010400
10.09.25910012400
11.09.2566009900
12.09.25935012650
13.09.25995013250
14.09.25995013250
15.09.25970013000
16.09.25710010400
17.09.25910012400
18.09.2566009900
19.09.25935012650
20.09.25995013250
21.09.25995013250
22.09.25970013000
23.09.25710010400
24.09.25910012400
25.09.2566009900
26.09.25935012650
27.09.25995013250
28.09.25995013250

Адмиралтейская 3* (Санкт-Петербург), Завтрак “шведский стол”. Стандартный.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный Взрослый
30.04.251000014200
01.05.25750011700
02.05.251025014450
03.05.251085015050
04.05.251085015050
05.05.251060014800
06.05.25800012200
07.05.251000014200
08.05.25750011700
09.05.251025014450
10.05.251050014150
11.05.251015013250
12.05.25990013000
13.05.25730010400
14.05.25930012400
15.05.2568009900
16.05.25955012650
17.05.251015013250
18.05.251015013250
19.05.25990013000
20.05.25730010400
21.05.25930012400
22.05.2568009900
23.05.25955012650
24.05.251015013250
25.05.251050014200
26.05.251060014900
27.05.25800012300
28.05.251000014300
29.05.25750011800
30.05.251025014550
31.05.251085015150
01.06.251085015150
02.06.251060014900
03.06.25800012300
04.06.251000014300
05.06.25750011800
06.06.251025014550
07.06.251085015150
08.06.251085015150
09.06.251060014900
10.06.25800012300
11.06.251040015050
12.06.25830013300
13.06.251105016050
14.06.251165016650
15.06.251165016650
16.06.251140016400
17.06.25880013800
18.06.251080015800
19.06.25830013300
20.06.251105016050
21.06.251165016650
22.06.251165016650
23.06.251140016400
24.06.25880013800
25.06.251080015800
26.06.25830013300
27.06.251105016050
28.06.251165016650
29.06.251165016650
30.06.251140016400
01.07.25880013800
02.07.251080015800
03.07.25830013300
04.07.251105016050
05.07.251165016650
06.07.251165016650
07.07.251140016400
08.07.25880013800
09.07.251080015800
10.07.25830013300
11.07.251105016050
12.07.251165016650
13.07.251165016650
14.07.251140016400
15.07.25880013800
16.07.251080015800
17.07.25830013300
18.07.251105016050
19.07.251165016650
20.07.251165016650
21.07.251140016400
22.07.25880013800
23.07.251080015800
24.07.25830013300
25.07.251105016050
26.07.251165016650
27.07.251165016650
28.07.251140016400
29.07.25880013800
30.07.251080015800
31.07.25830013300
01.08.251105016050
02.08.251165016650
03.08.251165016650
04.08.251140016400
05.08.25880013800
06.08.251080015800
07.08.25830013300
08.08.251105016050
09.08.251165016650
10.08.251165016650
11.08.251140016400
12.08.25880013800
13.08.251080015800
14.08.25830013300
15.08.251105016050
16.08.251165016650
17.08.251165016650
18.08.251140016400
19.08.25880013800
20.08.251080015800
21.08.25830013300
22.08.251105016050
23.08.251110015500
24.08.251055014350
25.08.251030014100
26.08.25770011500
27.08.25970013500
28.08.25720011000
29.08.25995013750
30.08.251055014350
31.08.251055014350
01.09.251030014100
02.09.25770011500
03.09.25970013500
04.09.25720011000
05.09.25995013750
06.09.251055014350
07.09.251055014350
08.09.251030014100
09.09.25770011500
10.09.25970013500
11.09.25720011000
12.09.25995013750
13.09.251055014350
14.09.251055014350
15.09.251030014100
16.09.25770011500
17.09.25970013500
18.09.25720011000
19.09.25995013750
20.09.251055014350
21.09.251055014350
22.09.251030014100
23.09.25770011500
24.09.25970013500
25.09.25720011000
26.09.25995013750
27.09.251055014350
28.09.251055014350
29.09.251030014100
30.09.25735010850
01.10.25900012200
02.10.2565009700
03.10.25925012450
04.10.25985013050
05.10.25985013050
06.10.25960012800
07.10.25700010200
08.10.25900012200
09.10.2565009700
10.10.25925012450

Атриум 3* (Санкт-Петербург), Завтрак “шведский стол”. Стандартный.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный Взрослый
30.04.251100016800
01.05.25850014300
02.05.251125017050
03.05.251185017650
04.05.251185017650
05.05.251160017400
06.05.25900014800
07.05.251100016800
08.05.25850014300
09.05.251125017050
10.05.251185017650
11.05.251150016900
12.05.251090015900
13.05.25830013300
14.05.251030015300
15.05.25780012800
16.05.251055015550
17.05.251115016150
18.05.251115016150
19.05.251090015900
20.05.25830013300
21.05.251030015300
22.05.25780012800
23.05.251165017800
24.05.251335020650
25.05.251335020650
26.05.251310020400
27.05.251050017800
28.05.251250019800
29.05.251000017300
30.05.251275020050
31.05.251335020650
01.06.251335020650
02.06.251310020400
03.06.251050017800
04.06.251250019800
05.06.251000017300
06.06.251275020050
07.06.251335020650
08.06.251335020650
09.06.251310020400
10.06.251050017800
11.06.251250019800
12.06.251000017300
13.06.251275020050
14.06.251335020650
15.06.251335020650
16.06.251310020400
17.06.251050017800
18.06.251250019800
19.06.251000017300
20.06.251275020050
21.06.251335020650
22.06.251335020650
23.06.251310020400
24.06.251050017800
25.06.251250019800
26.06.251000017300
27.06.251275020050
28.06.251335020650
29.06.251335020650
30.06.251235018900
01.07.25900014800
02.07.251100016800
03.07.25850014300
04.07.251125017050
05.07.251185017650
06.07.251185017650
07.07.251160017400
08.07.25900014800
09.07.251100016800
10.07.25850014300
11.07.251125017050
12.07.251185017650
13.07.251185017650
14.07.251160017400
15.07.25900014800
16.07.251100016800
17.07.25850014300
18.07.251125017050
19.07.251185017650
20.07.251185017650
21.07.251160017400
22.07.25900014800
23.07.251100016800
24.07.25850014300
25.07.251125017050
26.07.251185017650
27.07.251185017650
28.07.251160017400
29.07.25900014800
30.07.251100016800
31.07.25850014300
01.08.251125017050
02.08.251185017650
03.08.251185017650
04.08.251160017400
05.08.25900014800
06.08.251100016800
07.08.25850014300
08.08.251125017050
09.08.251185017650
10.08.251185017650
11.08.251160017400
12.08.25900014800
13.08.251100016800
14.08.25850014300
15.08.251125017050
16.08.251185017650
17.08.251185017650
18.08.251160017400
19.08.25900014800
20.08.251100016800
21.08.25850014300
22.08.251125017050
23.08.251185017650
24.08.251185017650
25.08.251160017400
26.08.25900014800
27.08.251100016800
28.08.25850014300
29.08.251125017050
30.08.251185017650
31.08.251150016900
01.09.251090015900
02.09.25830013300
03.09.251030015300
04.09.25780012800
05.09.251055015550
06.09.251115016150
07.09.251115016150
08.09.251090015900
09.09.25830013300
10.09.251030015300
11.09.25780012800
12.09.251055015550
13.09.251115016150
14.09.251115016150
15.09.251090015900
16.09.25830013300
17.09.251030015300
18.09.25780012800
19.09.251055015550
20.09.251115016150
21.09.251115016150
22.09.251090015900
23.09.25830013300
24.09.251030015300
25.09.25780012800
26.09.251055015550
27.09.251115016150
28.09.251115016150
29.09.251090015900
30.09.25775012150
01.10.25920013000
02.10.25670010500
03.10.25945013250
04.10.251005013850
05.10.251005013850
06.10.25980013600
07.10.25720011000
08.10.25920013000
09.10.25670010500
10.10.25945013250

Невский берег (122) 3* (Санкт-Петербург), Завтрак “шведский стол”. Стандартный.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный Взрослый
30.04.251230018400
01.05.25980015900
02.05.251255018650
03.05.251315019250
04.05.251315019250
05.05.251290019000
06.05.251030016400
07.05.251230018400
08.05.25980015900
09.05.251255018650
10.05.251315019250
11.05.251315019250
12.05.251290019000
13.05.251030016400
14.05.251230018400
15.05.25980015900
16.05.251255018650
17.05.251315019250
18.05.251315019250
19.05.251290019000
20.05.251030016400
21.05.251230018400
22.05.25980015900
23.05.251255018650
24.05.251315019250
25.05.251315019250
26.05.251290019000
27.05.251030016400
28.05.251230018400
29.05.25980015900
30.05.251255018650
31.05.251435021650
01.06.251555024050
02.06.251530023800
03.06.251270021200
04.06.251470023200
05.06.251220020700
06.06.251495023450
07.06.251555024050
08.06.251555024050
09.06.251530023800
10.06.251270021200
11.06.251470023200
12.06.251220020700
13.06.251495023450
14.06.251555024050
15.06.251555024050
16.06.251705027300
17.06.251620028200
18.06.251820030200
19.06.251570027700
20.06.251670026950
21.06.251555024050
22.06.251555024050
23.06.251530023800
24.06.251270021200
25.06.251470023200
26.06.251220020700
27.06.251495023450
28.06.251555024050
29.06.251555024050
30.06.251530023800
01.07.251270021200
02.07.251470023200
03.07.251220020700
04.07.251495023450
05.07.251555024050
06.07.251555024050
07.07.251530023800
08.07.251270021200
09.07.251470023200
10.07.251220020700
11.07.251495023450
12.07.251555024050
13.07.251555024050
14.07.251530023800
15.07.251270021200
16.07.251470023200
17.07.251220020700
18.07.251495023450
19.07.251555024050
20.07.251555024050
21.07.251530023800
22.07.251270021200
23.07.251470023200
24.07.251220020700
25.07.251495023450
26.07.251555024050
27.07.251555024050
28.07.251530023800
29.07.251270021200
30.07.251470023200
31.07.251220020700
01.08.251495023450
02.08.251555024050
03.08.251555024050
04.08.251530023800
05.08.251270021200
06.08.251470023200
07.08.251220020700
08.08.251495023450
09.08.251555024050
10.08.251555024050
11.08.251530023800
12.08.251270021200
13.08.251470023200
14.08.251220020700
15.08.251495023450
16.08.251555024050
17.08.251555024050
18.08.251530023800
19.08.251270021200
20.08.251470023200
21.08.251220020700
22.08.251495023450
23.08.251495023150
24.08.251435022250
25.08.251410022000
26.08.251150019400
27.08.251350021400
28.08.251100018900
29.08.251375021650
30.08.251435022250

Россия 3* (Санкт-Петербург), Завтрак “шведский стол”. Стандартный.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный Взрослый
30.04.25940014200
01.05.25690011700
02.05.25965014450
03.05.25965013900
04.05.25905012750
05.05.25880012500
06.05.2562009900
07.05.25880013050
08.05.25690011700
09.05.25965014450
10.05.25965013900
11.05.25905012750
12.05.25880012500
13.05.2562009900
14.05.25820011900
15.05.2557009400
16.05.25845012150
17.05.25905012750
18.05.25905012750
19.05.25880012500
20.05.2562009900
21.05.25820011900
22.05.2557009400
23.05.25845012150
24.05.25905012750
25.05.25905012750
26.05.25880012500
27.05.2562009900
28.05.25820011900
29.05.2557009400
30.05.25845012150
31.05.25905012750
01.06.251015014950
02.06.251100016900
03.06.25840014300
04.06.251040016300
05.06.25790013800
06.06.251065016550
07.06.251125017150
08.06.251125017150
09.06.251100016900
10.06.25840014300
11.06.251040016300
12.06.25790013800
13.06.251065016550
14.06.251125017150
15.06.251125017150
16.06.251100016900
21.06.251125017150
22.06.251125017150
23.06.251100016900
24.06.25840014300
25.06.251040016300
26.06.25790013800
27.06.251065016550
28.06.251125017150
29.06.251125017150
30.06.251100016900
01.07.25840014300
02.07.251040016300
03.07.25790013800
04.07.251065016550
05.07.251125017150
06.07.251125017150
07.07.251100016900
08.07.25840014300
09.07.251040016300
10.07.25790013800
11.07.251065016550
12.07.251125017150
13.07.251075016100
14.07.251000014800
15.07.25740012200
16.07.25940014200
17.07.25690011700
18.07.25965014450
19.07.251025015050
20.07.251025015050
21.07.251000014800
22.07.25740012200
23.07.25940014200
24.07.25690011700
25.07.25965014450
26.07.251025015050
27.07.251025015050
28.07.251000014800
29.07.25740012200
30.07.25940014200
31.07.25690011700
01.08.25965014450
02.08.251025015050
03.08.251025015050
04.08.251000014800
05.08.25740012200
06.08.25940014200
07.08.25690011700
08.08.25965014450
09.08.251025015050
10.08.251025015050
11.08.251000014800
12.08.25740012200
13.08.25940014200
14.08.25690011700
15.08.25965014450
16.08.251025015050
17.08.251025015050
18.08.251000014800
19.08.25740012200
20.08.25940014200
21.08.25690011700
22.08.25965014450
23.08.251025015050
24.08.251025015050
25.08.251000014800
26.08.25740012200
27.08.25940014200
28.08.25690011700
29.08.25965014450
30.08.25965013900
31.08.25905012750
01.09.25880012500
02.09.2562009900
03.09.25820011900
04.09.2557009400
05.09.25845012150
06.09.25905012750
07.09.25905012750
08.09.25880012500
09.09.2562009900
10.09.25820011900
11.09.2557009400
12.09.25845012150
13.09.25905012750
14.09.25905012750
15.09.25880012500
16.09.2562009900
17.09.25820011900
18.09.2557009400
19.09.25845012150
20.09.25905012750
21.09.25905012750
22.09.25880012500
23.09.2562009900
24.09.25820011900
25.09.2557009400
26.09.25845012150
27.09.25905012750
28.09.25905012750
29.09.25880012500
30.09.2562009900
01.10.25820011900
02.10.2557009400
03.10.25820011600
04.10.25855011650
05.10.25855011650
06.10.25830011400
07.10.2557008800
08.10.25770010800
09.10.2552008300
10.10.25795011050

Смарт Нео Московский 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". Стандартный.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный Взрослый на доп. кровати
30.04.2512750194008500
01.05.2511200188006000
02.05.2513950215508750
03.05.2514550221509350
04.05.2514550221509350
05.05.2514300219009100
06.05.2511700193006500
07.05.2513700213008500
08.05.2511200188006000
09.05.2513950215508750
10.05.2514550221509350
11.05.2514550221509350
12.05.2514300219009100
13.05.2511700193006500
14.05.2513700213008500
15.05.2511200188006000
16.05.2513950215508750
17.05.2514550221509350
18.05.2514550221509350
19.05.2514300219009100
20.05.2511700193006500
21.05.2513700213008500
22.05.2511200188006000
23.05.2513950215508750
24.05.2514550221509350
25.05.2514550221509350
26.05.2514300219009100
27.05.2511700193006500
28.05.2513700213008500
29.05.2511200188006000
30.05.2513950215508750
31.05.2515700245009350
01.06.2516850268509350
02.06.2516600266009100
03.06.2514000240006500
04.06.2516000260008500
05.06.2513500235006000
06.06.2516250262508750
07.06.2516850268509350
08.06.2516850268509350
09.06.2516600266009100
10.06.2514000240006500
11.06.2516000260008500
12.06.2513500235006000
13.06.2516250262508750
14.06.2516850268509350
15.06.2516850268509350
16.06.2516600266009100
17.06.2514000240006500
18.06.2516000260008500
19.06.2513500235006000
20.06.2516250262508750
21.06.2516850268509350
22.06.2516850268509350
23.06.2516600266009100
24.06.2514000240006500
25.06.2516000260008500
26.06.2513500235006000
27.06.2516250262508750
28.06.2516850268509350
29.06.2516850268509350
30.06.2516600266009100
01.07.2514000240006500
02.07.2516000260008500
03.07.2513500235006000
04.07.2516250262508750
05.07.2516850268509350
06.07.2516850268509350
07.07.2516600266009100
08.07.2514000240006500
09.07.2516000260008500
10.07.2513500235006000
11.07.2516250262508750
12.07.2516850268509350
13.07.2516850268509350
14.07.2516600266009100
15.07.2514000240006500
16.07.2516000260008500
17.07.2513500235006000
18.07.2516250262508750
19.07.2516850268509350
20.07.2516850268509350
21.07.2516600266009100
22.07.2514000240006500
23.07.2516000260008500
24.07.2513500235006000
25.07.2516250262508750
26.07.2516850268509350
27.07.2516850268509350
28.07.2516600266009100
29.07.2514000240006500
30.07.2516000260008500
31.07.2513500235006000
01.08.2516250262508750
02.08.2516850268509350
03.08.2516850268509350
04.08.2516600266009100
05.08.2514000240006500
06.08.2516000260008500
07.08.2513500235006000
08.08.2516250262508750
09.08.2516850268509350
10.08.2516850268509350
11.08.2516600266009100
12.08.2514000240006500
13.08.2516000260008500
14.08.2513500235006000
15.08.2516250262508750
16.08.2516850268509350
17.08.2516850268509350
18.08.2516600266009100
19.08.2514000240006500
20.08.2516000260008500
21.08.2513500235006000
22.08.2516250262508750
23.08.2516850268509350
24.08.2516850268509350
25.08.2516600266009100
26.08.2514000240006500
27.08.2516000260008500
28.08.2513500235006000
29.08.2516250262508750
30.08.2516850268509350
31.08.2515700245009350
01.09.2514300219009100
02.09.2511700193006500
03.09.2513700213008500
04.09.2511200188006000
05.09.2513950215508750
06.09.2514550221509350
07.09.2514550221509350
08.09.2514300219009100
09.09.2511700193006500
10.09.2513700213008500
11.09.2511200188006000
12.09.2513950215508750
13.09.2514550221509350
14.09.2514550221509350
15.09.2514300219009100
16.09.2511700193006500
17.09.2513700213008500
18.09.2511200188006000
19.09.2513950215508750
20.09.2514550221509350
21.09.2514550221509350
22.09.2514300219009100
23.09.2511700193006500
24.09.2513700213008500
25.09.2511200188006000
26.09.2513950215508750
27.09.2514550221509350
28.09.2514550221509350
29.09.2514300219009100
30.09.2510750174006500
01.10.2511800175008500
02.10.259300150006000
03.10.2512050177508750
04.10.2512650183509350
05.10.2512650183509350
06.10.2512400181009100
07.10.259800155006500
08.10.2511800175008500
09.10.259300150006000
10.10.2512050177508750

Элкус 3* (Санкт-Петербург), Завтрак “шведская линия”. Бизнес.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный Взрослый
30.04.25940013800
01.05.25690011300
02.05.25965014050
03.05.251025014650
04.05.251025014650
05.05.251000014400
06.05.25740011800
07.05.25940013800
08.05.25690011300
09.05.25965014050
10.05.251025014650
11.05.251000014150
12.05.25950013400
13.05.25690010800
14.05.25890012800
15.05.25640010300
16.05.25915013050
17.05.25975013650
18.05.25975013650
19.05.25950013400
20.05.25690010800
21.05.25890012800
22.05.25730012050
23.05.251095016550
24.05.251155017150
25.05.251155017150
26.05.251130016900
27.05.25870014300
28.05.251070016300
29.05.25820013800
30.05.251095016550
31.05.251155017150
01.06.251155017150
02.06.251130016900
03.06.25870014300
04.06.251070016300
05.06.25820013800
06.06.251095016550
07.06.251155017150
08.06.251155017150
09.06.251130016900
10.06.25870014300
11.06.251070016300
12.06.25820013800
13.06.251095016550
14.06.251155017150
15.06.251155017150
16.06.251130016900
17.06.25870014300
18.06.251070016300
19.06.25820013800
20.06.251095016550
21.06.251155017150
22.06.251155017150
23.06.251130016900
24.06.25870014300
25.06.251070016300
26.06.25820013800
27.06.251095016550
28.06.251155017150
29.06.251155017150
30.06.251065015650
01.07.25740011800
02.07.25940013800
03.07.25690011300
04.07.25965014050
05.07.251025014650
06.07.251025014650
07.07.251000014400
08.07.25740011800
09.07.25940013800
10.07.25690011300
11.07.25965014050
12.07.251025014650
13.07.251025014650
14.07.251000014400
15.07.25740011800
16.07.25940013800
17.07.25690011300
18.07.25965014050
19.07.251025014650
20.07.251025014650
21.07.251000014400
22.07.25740011800
23.07.25940013800
24.07.25690011300
25.07.25965014050
26.07.251025014650
27.07.251025014650
28.07.251000014400
29.07.25740011800
30.07.25940013800
31.07.25680011050
01.08.25945013550
02.08.251005014150
03.08.251005014150
04.08.25980013900
05.08.25720011300
06.08.25920013300
07.08.25670010800
08.08.25945013550
09.08.251005014150
10.08.251005014150
11.08.25980013900
12.08.25720011300
13.08.25920013300
14.08.25670010800
15.08.25945013550
16.08.251005014150
17.08.251005014150
18.08.25980013900
19.08.25720011300
20.08.25920013300
21.08.25670010800
22.08.25945013550
23.08.251005014150
24.08.251005014150
25.08.25980013900
26.08.25720011300
27.08.25920013300
28.08.25670010800
29.08.25945013550
30.08.251005014150
31.08.25990013900
01.09.25950013400
02.09.25690010800
03.09.25890012800
04.09.25640010300
05.09.25915013050
06.09.25975013650
07.09.25975013650
08.09.25950013400
09.09.25690010800
10.09.25890012800
11.09.25640010300
12.09.25915013050
13.09.25975013650
14.09.25975013650
15.09.25950013400
16.09.25690010800
17.09.25890012800
18.09.25640010300
19.09.25915013050
20.09.25975013650
21.09.25975013650
22.09.25950013400
23.09.25690010800
24.09.25890012800
25.09.25640010300
26.09.25915013050
27.09.25975013650
28.09.25975013650
29.09.25950013400
30.09.25690010800
01.10.25890012800
02.10.25640010300
03.10.25915013050
04.10.25975013650
05.10.25975013650
06.10.25950013400
07.10.25690010800
08.10.25890012800
09.10.25640010300
10.10.25915013050

Элкус 3* (Санкт-Петербург), Завтрак “шведская линия”. Комфорт.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный Взрослый на доп. кровати
30.04.259300135007000
01.05.256800110004500
02.05.259550137507250
03.05.2510150143507850
04.05.2510150143507850
05.05.259900141007600
06.05.257300115005000
07.05.259300135007000
08.05.256800110004500
09.05.259550137507250
10.05.2510150143507850
11.05.25990013850-
12.05.25940013100-
13.05.25680010500-
14.05.25880012500-
15.05.25630010000-
16.05.25905012750-
17.05.25965013350-
18.05.25965013350-
19.05.25940013100-
20.05.25680010500-
21.05.25880012500-
22.05.25715011750-
23.05.251075016250-
24.05.251135016850-
25.05.251135016850-
26.05.251110016600-
27.05.25850014000-
28.05.251050016000-
29.05.25800013500-
30.05.251075016250-
31.05.251135016850-
01.06.251135016850-
02.06.251110016600-
03.06.25850014000-
04.06.251050016000-
05.06.25800013500-
06.06.251075016250-
07.06.251135016850-
08.06.251135016850-
09.06.251110016600-
10.06.25850014000-
11.06.251050016000-
12.06.25800013500-
13.06.251075016250-
14.06.251135016850-
15.06.251135016850-
16.06.251110016600-
17.06.25850014000-
18.06.251050016000-
19.06.25800013500-
20.06.251075016250-
21.06.251135016850-
22.06.251135016850-
23.06.251110016600-
24.06.25850014000-
25.06.251050016000-
26.06.25800013500-
27.06.251075016250-
28.06.251135016850-
29.06.251135016850-
30.06.251050015350-
01.07.25730011500-
02.07.25930013500-
03.07.25680011000-
04.07.25955013750-
05.07.251015014350-
06.07.251015014350-
07.07.25990014100-
08.07.25730011500-
09.07.25930013500-
10.07.25680011000-
11.07.25955013750-
12.07.251015014350-
13.07.251015014350-
14.07.25990014100-
15.07.25730011500-
16.07.25930013500-
17.07.25680011000-
18.07.25955013750-
19.07.251015014350-
20.07.251015014350-
21.07.25990014100-
22.07.25730011500-
23.07.25930013500-
24.07.25680011000-
25.07.25955013750-
26.07.251015014350-
27.07.251015014350-
28.07.25990014100-
29.07.25730011500-
30.07.25930013500-
31.07.25665010750-
01.08.25925013250-
02.08.25985013850-
03.08.25985013850-
04.08.25960013600-
05.08.25700011000-
06.08.25900013000-
07.08.25650010500-
08.08.25925013250-
09.08.25985013850-
10.08.25985013850-
11.08.25960013600-
12.08.25700011000-
13.08.25900013000-
14.08.25650010500-
15.08.25925013250-
16.08.25985013850-
17.08.25985013850-
18.08.25960013600-
19.08.25700011000-
20.08.25900013000-
21.08.25650010500-
22.08.25925013250-
23.08.25985013850-
24.08.25985013850-
25.08.25960013600-
26.08.25700011000-
27.08.25900013000-
28.08.25650010500-
29.08.25925013250-
30.08.25985013850-
31.08.25975013600-
01.09.25940013100-
02.09.25680010500-
03.09.25880012500-
04.09.25630010000-
05.09.25905012750-
06.09.25965013350-
07.09.25965013350-
08.09.25940013100-
09.09.25680010500-
10.09.25880012500-
11.09.25630010000-
12.09.25905012750-
13.09.25965013350-
14.09.25965013350-
15.09.25940013100-
16.09.25680010500-
17.09.25880012500-
18.09.25630010000-
19.09.25905012750-
20.09.25965013350-
21.09.25965013350-
22.09.25940013100-
23.09.25680010500-
24.09.25880012500-
25.09.25630010000-
26.09.25905012750-
27.09.25965013350-
28.09.25965013350-
29.09.25940013100-
30.09.25680010500-
01.10.25880012500-
02.10.25630010000-
03.10.25905012750-
04.10.25965013350-
05.10.25965013350-
06.10.25940013100-
07.10.25680010500-
08.10.25880012500-
09.10.25630010000-
10.10.25905012750-

Элкус 3* (Санкт-Петербург), Завтрак “шведская линия”. Стандартный.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с двуспальной кроватью Взрослый
30.04.259500140009500
01.05.257000115007000
02.05.259750142509750
03.05.25103501485010350
04.05.25103501485010350
05.05.25101001460010100
06.05.257500120007500
07.05.259500140009500
08.05.257000115007000
09.05.259750142509750
10.05.25103501485010350
11.05.251010014350-
12.05.25960013600-
13.05.25700011000-
14.05.25900013000-
15.05.25650010500-
16.05.25925013250-
17.05.25985013850-
18.05.25985013850-
19.05.25960013600-
20.05.25700011000-
21.05.25900013000-
22.05.25740012250-
23.05.251105016750-
24.05.251165017350-
25.05.251165017350-
26.05.251140017100-
27.05.25880014500-
28.05.251080016500-
29.05.25830014000-
30.05.251105016750-
31.05.251165017350-
01.06.251165017350-
02.06.251140017100-
03.06.25880014500-
04.06.251080016500-
05.06.25830014000-
06.06.251105016750-
07.06.251165017350-
08.06.251165017350-
09.06.251140017100-
10.06.25880014500-
11.06.251080016500-
12.06.25830014000-
13.06.251105016750-
14.06.251165017350-
15.06.251165017350-
16.06.251140017100-
17.06.25880014500-
18.06.251080016500-
19.06.25830014000-
20.06.251105016750-
21.06.251165017350-
22.06.251165017350-
23.06.251140017100-
24.06.25880014500-
25.06.251080016500-
26.06.25830014000-
27.06.251105016750-
28.06.251165017350-
29.06.251165017350-
30.06.251075015850-
01.07.25750012000-
02.07.25950014000-
03.07.25700011500-
04.07.25975014250-
05.07.251035014850-
06.07.251035014850-
07.07.251010014600-
08.07.25750012000-
09.07.25950014000-
10.07.25700011500-
11.07.25975014250-
12.07.251035014850-
13.07.251035014850-
14.07.251010014600-
15.07.25750012000-
16.07.25950014000-
17.07.25700011500-
18.07.25975014250-
19.07.251035014850-
20.07.251035014850-
21.07.251010014600-
22.07.25750012000-
23.07.25950014000-
24.07.25700011500-
25.07.25975014250-
26.07.251035014850-
27.07.251035014850-
28.07.251010014600-
29.07.25750012000-
30.07.25950014000-
31.07.25690011250-
01.08.25955013750-
02.08.251015014350-
03.08.251015014350-
04.08.25990014100-
05.08.25730011500-
06.08.25930013500-
07.08.25680011000-
08.08.25955013750-
09.08.251015014350-
10.08.251015014350-
11.08.25990014100-
12.08.25730011500-
13.08.25930013500-
14.08.25680011000-
15.08.25955013750-
16.08.251015014350-
17.08.251015014350-
18.08.25990014100-
19.08.25730011500-
20.08.25930013500-
21.08.25680011000-
22.08.25955013750-
23.08.251015014350-
24.08.251015014350-
25.08.25990014100-
26.08.25730011500-
27.08.25930013500-
28.08.25680011000-
29.08.25955013750-
30.08.251015014350-
31.08.251010014250-
01.09.25980013900-
02.09.25720011300-
03.09.25920013300-
04.09.25670010800-
05.09.25945013550-
06.09.251005014150-
07.09.251005014150-
08.09.25980013900-
09.09.25720011300-
10.09.25920013300-
11.09.25670010800-
12.09.25945013550-
13.09.251005014150-
14.09.251005014150-
15.09.25980013900-
16.09.25720011300-
17.09.25920013300-
18.09.25670010800-
19.09.25945013550-
20.09.251005014150-
21.09.251005014150-
22.09.25980013900-
23.09.25720011300-
24.09.25920013300-
25.09.25670010800-
26.09.25945013550-
27.09.251005014150-
28.09.251005014150-
29.09.25980013900-
30.09.25720011300-
01.10.25920013300-
02.10.25670010800-
03.10.25945013550-
04.10.251005014150-
05.10.251005014150-
06.10.25980013900-
07.10.25720011300-
08.10.25920013300-
09.10.25670010800-
10.10.25945013550-

Азимут 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". Стандартный.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный Взрослый
30.04.251150016500
01.05.25900014000
02.05.251175016750
03.05.251235017350
04.05.251235017350
05.05.251210017100
06.05.25950014500
07.05.251150016500
08.05.25900014000
09.05.251175016750
10.05.251235017350
11.05.251235017350
12.05.251210017100
13.05.25950014500
14.05.251150016500
15.05.25900014000
16.05.251175016750
17.05.251235017350
18.05.251235017350
19.05.251210017100
20.05.25950014500
21.05.251150016500
22.05.25900014000
23.05.251175016750
24.05.251235017350
25.05.251235017350
26.05.251210017100
27.05.25950014500
28.05.251150016500
29.05.25900014000
30.05.251175016750
31.05.251260017850
01.06.251285018350
02.06.251260018100
03.06.251000015500
04.06.251200017500
05.06.25950015000
06.06.251225017750
07.06.251285018350
08.06.251285018350
09.06.251260018100
10.06.251000015500
11.06.251200017500
12.06.25950015000
13.06.251225017750
14.06.251285018350
15.06.251285018350
16.06.251260018100
22.06.251285018350
23.06.251260018100
24.06.251000015500
25.06.251200017500
26.06.25950015000
27.06.251225017750
28.06.251285018350
29.06.251285018350
30.06.251250017850
01.07.25980015000
02.07.251180017000
03.07.25930014500
04.07.251205017250
05.07.251265017850
06.07.251265017850
07.07.251240017600
08.07.25980015000
09.07.251180017000
10.07.25930014500
11.07.251205017250
12.07.251265017850
13.07.251265017850
14.07.251240017600
15.07.25980015000
16.07.251180017000
17.07.25930014500
18.07.251205017250
19.07.251265017850
20.07.251265017850
21.07.251240017600
22.07.25980015000
23.07.251180017000
24.07.25930014500
25.07.251205017250
26.07.251265017850
27.07.251265017850
28.07.251240017600
29.07.25980015000
30.07.251180017000
31.07.25930014500
01.08.251205017250
02.08.251265017850
03.08.251265017850
04.08.251240017600
05.08.25980015000
06.08.251180017000
07.08.25930014500
08.08.251205017250
09.08.251265017850
10.08.251265017850
11.08.251240017600
12.08.25980015000
13.08.251180017000
14.08.25930014500
15.08.251205017250
16.08.251265017850
17.08.251265017850
18.08.251240017600
19.08.25980015000
20.08.251180017000
21.08.25930014500
22.08.251205017250
23.08.251265017850
24.08.251265017850
25.08.251240017600
26.08.25980015000
27.08.251180017000
28.08.25930014500
29.08.251205017250
30.08.251265017850
31.08.251140016600
01.09.25990015100
02.09.25730012500
03.09.25930014500
04.09.25680012000
05.09.25955014750
06.09.251015015350
07.09.251015015350
08.09.25990015100
09.09.25730012500
10.09.25930014500
11.09.25680012000
12.09.25955014750
13.09.251015015350
14.09.251015015350
15.09.25990015100
16.09.25730012500
17.09.25930014500
18.09.25680012000
19.09.25955014750
20.09.251015015350
21.09.251015015350
22.09.25990015100
23.09.25730012500
24.09.25930014500
25.09.25680012000
26.09.25955014750
27.09.251015015350
28.09.251015015350
29.09.25990015100
30.09.25730012500
01.10.25930014500
02.10.25680012000
03.10.25955014750
04.10.251015015350
05.10.251015015350
06.10.25990015100
07.10.25730012500
08.10.25930014500
09.10.25680012000
10.10.25955014750

Амбассадор 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". Стандартный.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный Взрослый
30.04.251175016400
01.05.25980015000
02.05.251255017750
03.05.251315018350
04.05.251315018350
05.05.251290018100
06.05.251030015500
07.05.251230017500
08.05.25980015000
09.05.251255017750
10.05.251315018350
11.05.251315018350
12.05.251290018100
13.05.251030015500
14.05.251230017500
15.05.251060016650
16.05.251415021050
17.05.251475021650
18.05.251475021650
19.05.251450021400
20.05.251190018800
21.05.251390020800
22.05.251140018300
23.05.251415021050
24.05.251475021650
25.05.251475021650
26.05.251450021400
27.05.251190018800
28.05.251390020800
29.05.251140018300
30.05.251415021050
31.05.251475021650
01.06.251475021650
02.06.251450021400
03.06.251190018800
04.06.251390020800
05.06.251140018300
06.06.251415021050
07.06.251475021650
08.06.251475021650
09.06.251450021400
10.06.251190018800
11.06.251390020800
12.06.251140018300
13.06.251415021050
14.06.251475021650
15.06.251475021650
16.06.251450021400
17.06.251190018800
18.06.251390020800
19.06.251140018300
20.06.251415021050
21.06.251475021650
22.06.251475021650
23.06.251450021400
24.06.251190018800
25.06.251390020800
26.06.251140018300
27.06.251415021050
28.06.251475021650
29.06.251475021650
30.06.251450021400
01.07.251190018800
02.07.251390020800
03.07.251140018300
04.07.251415021050
05.07.251445021000
06.07.251415020350
07.07.251390020100
08.07.251130017500
09.07.251330019500
10.07.251080017000
11.07.251355019750
12.07.251415020350
13.07.251415020350
14.07.251390020100
15.07.251130017500
16.07.251330019500
17.07.251080017000
18.07.251355019750
19.07.251415020350
20.07.251415020350
21.07.251390020100
22.07.251130017500
23.07.251330019500
24.07.251050016400
25.07.251295018550
26.07.251355019150
27.07.251320018500
28.07.251260017600
29.07.251000015000
30.07.251200017000
31.07.25950014500
01.08.251225017250
02.08.251285017850
03.08.251285017850
04.08.251260017600
05.08.251000015000
06.08.251200017000
07.08.25950014500
08.08.251225017250
09.08.251285017850
10.08.251285017850
11.08.251260017600
12.08.251000015000
13.08.251200017000
14.08.25950014500
15.08.251225017250
16.08.251285017850
17.08.251285017850
18.08.251260017600
19.08.251000015000
20.08.251200017000
21.08.25950014500
22.08.251225017250
23.08.251225016600
24.08.251165015350
25.08.251140015100
26.08.25880012500
27.08.251080014500
28.08.25830012000
29.08.251105014750
30.08.251165015350
31.08.251165015350
01.09.251140015100
02.09.25880012500
03.09.251080014500
04.09.25830012000
05.09.251105014750
06.09.251165015350
07.09.251165015350
08.09.251140015100
09.09.25880012500
10.09.251080014500
11.09.25830012000
12.09.251105014750
13.09.251165015350
14.09.251165015350
15.09.251140015100
16.09.25880012500
17.09.251080014500
18.09.25830012000
19.09.251105014750
20.09.251165015350
21.09.251165015350
22.09.251140015100
23.09.25880012500
24.09.251080014500
25.09.25830012000
26.09.251105014750
27.09.251165015350
28.09.251165015350
29.09.251140015100
30.09.25880012500

Бест Вестерн / Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". Комфорт.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный Взрослый
30.04.251210017300
01.05.25960014800
02.05.251235017550
03.05.251295018150
04.05.251295018150
05.05.251270017900
06.05.251010015300
07.05.251210017300
08.05.25960014800
09.05.251235017550
10.05.251295018150
11.05.251295018150
12.05.251270017900
13.05.251010015300
14.05.251210017300
15.05.25960014800
16.05.251235017550
17.05.251295018150
18.05.251295018150
19.05.251270017900
20.05.251010015300
21.05.251210017300
22.05.251115018000
23.05.251545023950
24.05.251605024550
25.05.251605024550
26.05.251580024300
27.05.251320021700
28.05.251520023700
29.05.251270021200
30.05.251545023950
31.05.251605024550
01.06.251605024550
02.06.251580024300
03.06.251320021700
04.06.251520023700
05.06.251270021200
06.06.251545023950
07.06.251605024550
08.06.251605024550
09.06.251580024300
10.06.251355022350
11.06.251590025000
12.06.251340022500
13.06.251615025250
14.06.251640025200
15.06.251605024550
16.06.251580024300
17.06.251355022350
18.06.251590025000
19.06.251340022500
20.06.251615025250
21.06.251640025200
22.06.251605024550
23.06.251580024300
24.06.251320021700
25.06.251555024350
26.06.251340022500
27.06.251615025250
28.06.251640025200
29.06.251605024550
30.06.251580024300
01.07.251320021700
02.07.251520023700
03.07.251270021200
04.07.251545023950
05.07.251555023300
06.07.251505022050
07.07.251480021800
08.07.251220019200
09.07.251420021200
10.07.251170018700
11.07.251445021450
12.07.251505022050
13.07.251505022050
14.07.251480021800
15.07.251220019200
16.07.251420021200
17.07.251170018700
18.07.251445021450
19.07.251505022050
20.07.251505022050
21.07.251480021800
22.07.251220019200
23.07.251420021200
24.07.251170018700
25.07.251445021450
26.07.251505022050
27.07.251505022050
28.07.251480021800
29.07.251220019200
30.07.251420021200
31.07.251170018700
01.08.251445021450
02.08.251505022050
03.08.251505022050
04.08.251480021800
05.08.251220019200
06.08.251420021200
07.08.251170018700
08.08.251445021450
09.08.251505022050
10.08.251505022050
11.08.251480021800
12.08.251220019200
13.08.251420021200
14.08.251170018700
15.08.251445021450
16.08.251505022050
17.08.251505022050
18.08.251480021800
19.08.251220019200
20.08.251420021200
21.08.251170018700
22.08.251445021450
23.08.251420020550
24.08.251335019050
25.08.251310018800
26.08.251050016200
27.08.251250018200
28.08.251000015700
29.08.251275018450
30.08.251335019050
31.08.251335019050
01.09.251310018800
02.09.251050016200
03.09.251250018200
04.09.251000015700
05.09.251275018450
06.09.251335019050
07.09.251335019050
08.09.251310018800
09.09.251050016200
10.09.251250018200
11.09.251000015700
12.09.251275018450
13.09.251335019050
14.09.251335019050
15.09.251310018800
16.09.251050016200
17.09.251250018200
18.09.251000015700
19.09.251275018450
20.09.251335019050
21.09.251335019050
22.09.251310018800
23.09.251050016200
24.09.251250018200
25.09.251000015700
26.09.251275018450
27.09.251335019050
28.09.251335019050
29.09.251310018800

Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". Стандартный.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный Взрослый
30.04.251320018200
01.05.251070015700
02.05.251345018450
03.05.251405019050
04.05.251405019050
05.05.251380018800
06.05.251120016200
07.05.251320018200
08.05.251070015700
09.05.251345018450
10.05.251405019050
11.05.251405019050
12.05.251380018800
13.05.251120016200
14.05.251320018200
15.05.251070015700
16.05.251345018450
17.05.251405019050
18.05.251405019050
19.05.251380018800
20.05.251120016200
21.05.251320018200
22.05.251070015700
23.05.251345018450
24.05.251405019050
25.05.251405019050
26.05.251380018800
27.05.251120016200
28.05.251320018200
29.05.251070015700
30.05.251345018450
31.05.251480020450
01.06.251555021850
02.06.251530021600
03.06.251270019000
04.06.251470021000
05.06.251220018500
06.06.251495021250
07.06.251555021850
08.06.251555021850
09.06.251530021600
10.06.251270019000
11.06.251470021000
12.06.251220018500
13.06.251495021250
14.06.251555021850
15.06.251555021850
16.06.251530021600
17.06.251270019000
18.06.251470021000
19.06.251220018500
20.06.251495021250
21.06.251555021850
22.06.251555021850
23.06.251530021600
24.06.251270019000
25.06.251470021000
26.06.251220018500
27.06.251495021250
28.06.251555021850
29.06.251555021850
30.06.251530021600
01.07.251270019000
02.07.251470021000
03.07.251220018500
04.07.251495021250
05.07.251555021850
06.07.251555021850
07.07.251530021600
08.07.251270019000
09.07.251470021000
10.07.251220018500
11.07.251495021250
12.07.251555021850
13.07.251555021850
14.07.251530021600
15.07.251270019000
16.07.251470021000
17.07.251220018500
18.07.251495021250
19.07.251555021850
20.07.251555021850
21.07.251530021600
22.07.251270019000
23.07.251470021000
24.07.251220018500
25.07.251495021250
26.07.251555021850
27.07.251555021850
28.07.251530021600
29.07.251270019000
30.07.251470021000
31.07.251145017100
01.08.251345018450
02.08.251405019050
03.08.251405019050
04.08.251380018800
05.08.251120016200
06.08.251320018200
07.08.251070015700
08.08.251345018450
09.08.251405019050
10.08.251405019050
11.08.251380018800
12.08.251120016200
13.08.251320018200
14.08.251070015700
15.08.251345018450
16.08.251405019050
17.08.251405019050
18.08.251380018800
19.08.251120016200
20.08.251320018200
21.08.251070015700
22.08.251345018450
23.08.251405019050
24.08.251405019050
25.08.251380018800
26.08.251120016200
27.08.251320018200
28.08.251070015700
29.08.251345018450
30.08.251405019050
31.08.251405019050
01.09.251380018800
02.09.251120016200
03.09.251320018200
04.09.251070015700
05.09.251345018450
06.09.251405019050
07.09.251405019050
08.09.251380018800
09.09.251120016200
10.09.251320018200
11.09.251070015700
12.09.251345018450
13.09.251405019050
14.09.251405019050
15.09.251380018800
16.09.251120016200
17.09.251320018200
18.09.251070015700
19.09.251345018450
20.09.251405019050
21.09.251405019050
22.09.251380018800
23.09.251120016200
24.09.251320018200
25.09.251070015700
26.09.251345018450
27.09.251405019050
28.09.251405019050
29.09.251380018800
30.09.251120016200
01.10.251320018200
02.10.251070015700
03.10.251345018450
04.10.251405019050
05.10.251405019050
06.10.251380018800
07.10.251120016200
08.10.251320018200
09.10.251070015700
10.10.251345018450

Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". Улучшенный.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный Взрослый на доп. кровати
30.04.25145002080014500
01.05.25120001830012000
02.05.25147502105014750
03.05.25153502165015350
04.05.25153502165015350
05.05.25151002140015100
06.05.25125001880012500
07.05.25145002080014500
08.05.25120001830012000
09.05.25147502105014750
10.05.25153502165015350
11.05.25153502165015350
12.05.25151002140015100
13.05.25125001880012500
14.05.25145002080014500
15.05.25120001830012000
16.05.25147502105014750
17.05.25153502165015350
18.05.25153502165015350
19.05.25151002140015100
20.05.25125001880012500
21.05.25145002080014500
22.05.25120001830012000
23.05.25147502105014750
24.05.25153502165015350
25.05.25153502165015350
26.05.25151002140015100
27.05.25125001880012500
28.05.25145002080014500
29.05.25120001830012000
30.05.25147502105014750

Космос Прибалтийская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". Стандартный.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный Взрослый
30.04.251070014500
01.05.25820012000
02.05.251095014750
03.05.251155015350
04.05.251155015350
05.05.251130015100
06.05.25870012500
07.05.251070014500
08.05.25820012000
09.05.251095014750
10.05.251155015350
11.05.251135015000
12.05.251090014400
13.05.25830011800
14.05.251030013800
15.05.25780011300
16.05.251055014050
17.05.251115014650
18.05.251115014650
19.05.251090014400
20.05.25830011800
21.05.251030013800
22.05.25780011300
23.05.251055014050
24.05.251115014650
25.05.251115014650
26.05.251090014400
27.05.25830011800
28.05.251030013800
29.05.25780011300
30.05.251055014050
31.05.251115014650
01.06.251115014650
Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". Стандартный.

Даты заездовДвухместный ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с двуспальной кроватью Взрослый
30.04.25159002400015900
01.05.25134002150013400
02.05.25161502425016150
03.05.25167502485016750
04.05.25167502485016750
05.05.25165002460016500
06.05.25139002200013900
07.05.25159002400015900
08.05.25134002150013400
09.05.25161502425016150
10.05.25167502485016750
11.05.251865028600-
12.05.252030032100-
13.05.251770029500-
14.05.251970031500-
15.05.251720029000-
16.05.251995031750-
17.05.252055032350-
18.05.252055032350-
19.05.252030032100-
20.05.251770029500-
21.05.251970031500-
22.05.251720029000-
23.05.251995031750-
24.05.252055032350-
25.05.252055032350-
26.05.252030032100-
27.05.251770029500-
28.05.251970031500-
29.05.251720029000-
30.05.251995031750-
31.05.252055032350-
01.06.252055032350-
02.06.252030032100-
03.06.251770029500-
04.06.251970031500-
05.06.251720029000-
06.06.251995031750-
07.06.252055032350-
08.06.252055032350-
09.06.252030032100-
10.06.251770029500-
11.06.251970031500-
12.06.251720029000-
13.06.251995031750-
14.06.252055032350-
15.06.252055032350-
22.06.252055032350-
23.06.252030032100-
24.06.251770029500-
25.06.251970031500-
26.06.251720029000-
27.06.251995031750-
28.06.252055032350-
29.06.252055032350-
30.06.252030032100-
01.07.251770029500-
02.07.251970031500-
03.07.251720029000-
04.07.251995031750-
05.07.252055032350-
06.07.252055032350-
07.07.252030032100-
08.07.251770029500-
09.07.251970031500-
10.07.251720029000-
11.07.251995031750-
12.07.252055032350-
13.07.252055032350-
14.07.252030032100-
15.07.251770029500-
16.07.251970031500-
17.07.251720029000-
18.07.251995031750-
19.07.252055032350-
20.07.252055032350-
21.07.252030032100-
22.07.251770029500-
23.07.251970031500-
24.07.251720029000-
25.07.251995031750-
26.07.252055032350-
27.07.252055032350-
28.07.252030032100-
29.07.251770029500-
30.07.251970031500-
31.07.251720029000-
01.08.251995031750-
02.08.252055032350-
03.08.252055032350-
04.08.252030032100-
05.08.251770029500-
06.08.251970031500-
07.08.251720029000-
08.08.251995031750-
09.08.252055032350-
10.08.252055032350-
11.08.252030032100-
12.08.251770029500-
13.08.251970031500-
14.08.251720029000-
15.08.251995031750-
16.08.252055032350-
17.08.252055032350-
18.08.252030032100-
19.08.251770029500-
20.08.251970031500-
21.08.251720029000-
22.08.251995031750-
23.08.252055032350-
24.08.251865028600-
25.08.251650024600-
26.08.251390022000-
27.08.251590024000-
28.08.251340021500-
29.08.251615024250-
30.08.251675024850-
31.08.251675024850-
01.09.251650024600-
02.09.251390022000-
03.09.251590024000-
04.09.251340021500-
05.09.251615024250-
06.09.251675024850-
07.09.251675024850-
08.09.251650024600-
09.09.251390022000-
10.09.251590024000-
11.09.251340021500-
12.09.251615024250-
13.09.251675024850-
14.09.251675024850-
15.09.251650024600-
16.09.251390022000-
17.09.251590024000-
18.09.251340021500-
19.09.251615024250-
20.09.251675024850-
21.09.251675024850-
22.09.251650024600-
23.09.251390022000-
24.09.251590024000-
25.09.251340021500-
26.09.251615024250-
27.09.251675024850-
28.09.251675024850-
29.09.251650024600-
30.09.251390022000-
01.10.251590024000-
02.10.251340021500-
03.10.251615024250-
04.10.251675024850-
05.10.251675024850-
06.10.251650024600-
07.10.251390022000-
08.10.251590024000-
09.10.251340021500-
10.10.251615024250-

Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". Улучшенный.

Даты заездовОдноместный ВзрослыйДвухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйДвухместный с двуспальной кроватью Взрослый на доп. кровати
30.04.25290001840012800
01.05.25265001590010300
02.05.25292501865013050
03.05.25298501925013650
04.05.25298501925013650
05.05.25296001900013400
06.05.25270001640010800
07.05.25290001840012800
08.05.25265001590010300
09.05.25292501865013050
10.05.25298501925013650

Скидка детям до 14 лет: Нижний парк Петергофа с фонтанами (пн) 350 р., Петропавловская крепость (ср) 300 р., 500 р, музей Фаберже (вскр) нет скидок.

Скидка детям 14-16 лет: Нижний парк Петергофа с фонтанами (пн) 350 р., Петропавловская крепость(ср) 300 р., Летний сад и Эрмитаж (птн) нет скидок, музей Фаберже (вскр) нет скидок.

Доплата за иностранные билеты в Петергоф (исключение республика Беларусь): 2250 руб. (все экскурсии на русском).

Варианты проживания

Достоевский 4

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4
Москва 4

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4
Novotel St. Petersburg Centre 4

2 ночи

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.

Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.

После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.

Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4
Россия 3

2 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3
Кронвелл Инн 4

2 ночи

Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.

В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.

Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.

Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.

Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.

Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4
Атриум 3

2 ночи

Отель «Атриум» находится в центре Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.

Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.

На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.

Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.

Атриум 3Атриум 3Атриум 3Атриум 3Атриум 3Атриум 3
Порт Комфорт Лиговский 29 4

2 ночи

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4
Русь 4

2 ночи

«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4
Гостиница Октябрьская Санкт-Петербург

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Гостиница Октябрьская Санкт-ПетербургГостиница Октябрьская Санкт-ПетербургГостиница Октябрьская Санкт-ПетербургГостиница Октябрьская Санкт-ПетербургГостиница Октябрьская Санкт-ПетербургГостиница Октябрьская Санкт-Петербург
Театральная Площадь 4

2 ночи

«Theatre Square Hotel» 4 звезды располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Театральная Площадь 4Театральная Площадь 4Театральная Площадь 4Театральная Площадь 4Театральная Площадь 4Театральная Площадь 4
Экспресс Садовая 4

2 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4
Элкус 3

2 ночи

«Элкус» - современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.

Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.

В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.

На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.

Элкус 3Элкус 3Элкус 3Элкус 3Элкус 3
Адмиралтейская 3

2 ночи

Гостиница «Адмиралтейская» – уникальный отель, расположенный в историческом центре культурной столицы России, где каждый уголок пропитан мифами, легендами, историями, интригами, тайными связями и настоящими приключениями.

Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В каждом номере есть всё необходимое: мягкие матрасы, белоснежное хрустящее белье, пушистые полотенца, современная техника и бесплатный Wi-Fi.

В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.

Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.

Бесплатная охраняемая парковка к вашим услугам круглосуточно (предоставляется по предварительному бронированию, количество мест ограничено). Рядом с отелем расположились Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров «Новая Голландия», Исаакиевский собор и набережные Невы.

Адмиралтейская 3Адмиралтейская 3Адмиралтейская 3Адмиралтейская 3Адмиралтейская 3Адмиралтейская 3
Сокрома Библиотека Апартс

2 ночи

Апартаменты «Sokroma Библиотека» находятся в Центральном районе Санкт-Петербурга. Поблизости располагаются важные объекты инфраструктуры и достопримечательности города.

Светлые апартаменты обустроены с уютом и вниманием к декоративным деталям. Установлена комфортабельная мягкая и корпусная мебель, ЖК-телевизор, свободно работает Wi-fi. Собственная ванная комната оборудована душем.

На кухонной зоне размещена необходимая бытовая техника и набор посуды. В шаговой доступности находится большое количество ресторанов и кафе, где подают разнообразные блюда.

Гости могут посетить Музей Арктики и Антарктики - в 101 м, Музей нонконформистского искусства - в 255 м, Владимирский собор - в 411 м или прогуляться в саду Сан-Галли, расположенном в 544 метрах от апартаментов. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 15,2 км, а до Московского ж/д вокзала - 421 км.

Сокрома Библиотека АпартсСокрома Библиотека АпартсСокрома Библиотека АпартсСокрома Библиотека АпартсСокрома Библиотека Апартс
Невский берег (122) 3

2 ночи

Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Невский берег (122) 3Невский берег (122) 3Невский берег (122) 3Невский берег (122) 3Невский берег (122) 3Невский берег (122) 3
Smart Hotel Neo Московский

2 ночи

Отель «Smart Hotel Neo Московский» расположен в Санкт-Петербурге, в 0,4 км от достопримечательности «Доходный дом Ф. А. Понамарёва». На всей территории работает бесплатный wi-fi.

Во всех категориях номеров, вне зависимости от стоимости, есть все необходимое для комфортного пребывания и досуга гостей.

На территории отеля работают кондитерская «Тили-тесто», сети быстрого питания «Subway» и «Бургер Кинг». Магазин «Белорусский Дворик» расположен в 0,4 км.

На досуге туристы могут посетить визитную карточку района «Конторский корпус Николаевского вокзала», до него добираться 0,4 км. Бар «Дымоход» отдален на 0,3 км. Аэропорт Пулково-2 размещен в 14,2 км, путь до Московского железнодорожного вокзала составляет 0,2 км.

Smart Hotel Neo МосковскийSmart Hotel Neo МосковскийSmart Hotel Neo Московский
Азимут 4

2 ночи

«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте. Недавно здесь был проведен капитальный ремонт и посетители могут наслаждаться современным комфортом.

Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.

В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.

Отель «AZIMUT» в Санкт-Петербурге располагает несколькими конференц-залами разной площади. Они оборудованы эргономичной мебелью, флипчартами с маркерами и бумагой. Современное IT оборудование позволит провести мероприятие на высшем уровне. Здесь можно провести крупные семинары или переговоры с партнерами в небольшом кабинете. Сотрудники гостиницы настоящие профессионалы в организации подобных событий. Помогут составить план корпоративного мероприятия и подобрать нужный зал под ваши запросы.

Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».

Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4
Амбассадор 4

2 ночи

Отель «Амбассадор» расположен в Санкт-Петербурге на проспекте Римского-Корсакова и имеет статус четыре звезды. Для гостей предлагается широкий выбор услуг, которые сделают качество отдыха только выше. Заботливый персонал всегда готов помочь в решении возникших вопросов. Каждый постоялец может посетить фитнес-центр, ресторан, солярий, бассейн или сауну, а также отправиться на массаж. Подберите подходящий вариант проживания, опираясь на фото и отзывы гостиницы «Амбассадор». А отобразив отель на карте, можно увидеть не только адрес, но и ближайшие объекты инфраструктуры.

Номерной фонд составлен так, чтобы каждый мог подобрать комфортные условия и подходящий бюджет. Для Вас есть как стандартные номера, так и люксы. В любом случае, каждый из них имеет спальную и гостиную зоны, а также ванну комнату. По предварительному запросу, заехать возможно со своим домашним любимцем. Уборка осуществляется ежедневно, поэтому у Вас всегда будет чисто и уютно.

В стоимость входит завтрак, который каждое утро накрывается для Вас в ресторане, чтобы уже с начала дня Вы были полны сил. Обед и ужин возможно заказать за дополнительную плату.

Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, прокат автомобилей представительского класса и ускоренная регистрация по прибытии. Для проведения мероприятий предоставляется следующее: конференц-центр и конференц-залы. Трансфер из аэропорта и обратно (круглосуточно) предоставляется за дополнительную плату.

Поблизости находятся музей железнодорожного транспорта, канал Грибоедова, Большой Обуховский мост и река Фонтанка.

Амбассадор 4Амбассадор 4Амбассадор 4Амбассадор 4Амбассадор 4Амбассадор 4
Бест Вестерн / Best Western Plus Center Hotel 4

2 ночи

Отель «Best Western Plus Centre Hotel» был открыт в 1951 году в Санкт-Петербурге. И по сей день она радует гостей своим гостеприимством и имеет статус 4 звезды.

В распоряжении отеля находится 107 просторных и уютных номеров. Все они очень стильно и по-современному оформлены. В каждом из них гости найдут необходимую мебель, телевизор и собственную ванную комнату. В каждом уголке гостиницы проживающим доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. Каждые 24 часа работает стойка регистрации.

В местном ресторане гости смогут поесть ароматные блюда русской и европейской кухни. Здесь же есть кондитерская и пекарня. В баре можно заказать любой напиток на свой вкус. Вкусные и аппетитные завтраки входят в стоимость проживания.

В шаговой доступности вы увидите множество музеев и других интересных мест. Поблизости расположена станция метро. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 15,8 км.

Бест Вестерн / Best Western Plus Center Hotel 4Бест Вестерн / Best Western Plus Center Hotel 4Бест Вестерн / Best Western Plus Center Hotel 4Бест Вестерн / Best Western Plus Center Hotel 4Бест Вестерн / Best Western Plus Center Hotel 4
Ярд Резиденс Апарт Отель 4

2 ночи

Апарт-отель «Yard Residence» - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.

Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.

Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.

Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4
Гранд Отель Эмеральд 5

2 ночи

Гранд Отель «Эмеральд» открылся в 2003 году в Центральном районе Санкт-Петербурга и с тех пор не перестает радовать постояльцев. Недалеко от гранд отеля находится «Некрасовский сад».

Разместить гостей предлагается в номерах, разных по уровню комфорта и ценовому сегменту. Категории оборудованы телевизором, мини-баром и кондиционером. В каждом номере присутствует совмещенный санузел со средствами индивидуальной гигиены.

На территории гранд отеля располагается ресторан, кафе и лобби-бар, где представлен большой выбор блюд по меню.

Для деловых встреч и семинаров предусмотрен специально оснащенный конференц-зал.

Расположился гранд отель в пешей доступности от «Невского проспекта» и «Таврического сада». За дополнительную плату и по предварительной записи включено пользование всем банным комплексом: бассейн, русская баня, турецкий хаммам, зона отдыха, банкетная зона. Расстояние до «Московского» железнодорожного вокзала - 0,9 км, до аэропорта «Пулково-1» - 16,3 км.

Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5
Космос Прибалтийская 4

2 ночи

«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» 4* находится в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.

Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.

Каждое утро приятно начинать с индивидуальной с чашечки горячего напитка из чайно-кофейной станции. В гостиничном комплексе работают рестораны и бары с широким ассортиментом блюд и напитков. Завтрак типа «шведский стол» сервируется ежедневно согласно режиму работы заведения. Также можно закупиться в ближайших продуктовых магазинах и хранить еду в индивидуальных мини-барах.

Цели поездки могут быть разными, как развлекательными, так и рабочими. Для разного рода собраний действует конференц-зона с вместимостью от 20 до 200 человек. В свободное время можно взбодриться и позаниматься в местном спортзале. На территории работает библиотека для более спокойного времяпровождения.

Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково» составляет 16 км, до Балтийского вокзала - 5,9 км.

Космос Прибалтийская 4Космос Прибалтийская 4Космос Прибалтийская 4Космос Прибалтийская 4
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание, указанное в программе: завтраки, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды (заказывать заранее за доп. плату), ужины + завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Доплата за иностранные билеты в Петергоф (исключение республика Беларусь): 2250 руб. (все экскурсии на русском)
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

У каких отелях происходит сбор группы?

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Арт Нуво Палас 4* Завтрак «шведский стол». Адрес: 17-я линия Васильевского острова, 64. Расположение - в исторической части Петербурга на Васильевском острове рядом с часовней святой Ксении Петербургской. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд до 07:00 – доплата 100% от стоимости суток проживания; с 07:00 до 14:00 – доплата 50% от стоимости проживания.

Космос Прибалтийская 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 – 100%, с 08:00 до 15:00 – 50% без завтрака:

Москва 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского» (3-4 линии) Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея. Из окон отеля открывается великолепный вид на набережную Невы, разводной мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру (*за вид доплата). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа:

Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-08:00 +100% тарифа, 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Парк Победы». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.

Театральная Площадь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.

Экспресс Садовая 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд 100% от тарифа.

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро пл. Александра Невского и до места встречи гостиницы «Москва» 18 минут пешком или 1 остановка на 253 автобусе. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%. (цены округленные, перед продажей сверять цены в он-лайне):

Элкус 3*, Завтрак "шведская линия". Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: «Электросила». В отеле имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. 16 минут пешком до гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00 - 13:59 – 50% без завтрака:

Адмиралтейская 3*. Завтрак "шведский стол". Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская». Рядом с отелем Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров Новая Голландия, 20 минут пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд:

Порт Комфорт Сенная 4* Завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 53. Напротив Юсуповского сада, недалеко от Казанского собора, в 6 минутах пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд:

Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака):

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 +100% тарифа:

Русь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станции метро - «Чернышевская». В самом центре города – в 10 минутах пешком от Летнего сада и Михайловского Замка, в 20 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и Московского вокзала (одна остановка на метро). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд в высокий сезон + 100%, в низкий сезон + 50% к тарифу:

Невский Берег 122 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.

Невский берег 93 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%:

Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). 15 минут пешком до Площади Островского, 6. В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака):

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Маяковского, 3А. Ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Маяковская. Отель расположен в 100 метрах от Невского проспекта вблизи главных достопримечательностей и в пешей доступности от Московского вокзала, в 8 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд + 100%

Может ли измениться программа тура?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.

Какие скидки есть в туре?

Скидка детям до 14 лет: Нижний парк Петергофа с фонтанами (пн) 350 р., Петропавловская крепость (ср) 300 р., 500 р.

Скидка детям 14-16 лет: Нижний парк Петергофа с фонтанами (пн) 350 р., Петропавловская крепость(ср) 300 р.

В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?

В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):

НазваниеНомер в реестре и ссылка на страницу в реестре
Станция Премьер S12С782024018797
Смарт Нео МосковскийС782024018435
Порт Комфорт МойкаС782024017469
Порт Комфорт Сенная площадьС782024000309
КоринтияС782024010657
Гранд Отель Мойка 22С782024004585
Бутик-отель ОниксС782024004790
ЭлкусС782024003199
Вало БизнесС782024004770
БалтияС782024011948
Хелен отельС782024014377
Вало Рамада ПлазаС782024004769
РусьС782024004054
IZZZI у ВладимирскойС782024012345
Репинский курортС782024019681
Азимут Парк Отель и Спа РепиноС782025003900
Порт Комфорт на ЛиговскомС782024001158
IZZZI на БанковскомС782024022482
Кравт НевскийС782024000500
Невский Берег 93С782025003929
Невский Берег 122С782025003929
Новотель Санкт-Петербург ЦентрС782024016019
Сокрома БохоС782024001182
Ривер Палас ОтельС782024005857
Ярд Резиденс Апарт ОтельС782024003123
АтриумС782024002811
IZZZI у Гостиного двораС782024022470
Талион Империал ОтельС782024007601
Гранд Отель ЭмеральдС782024015550
Космос Селекшен Невский Роял ОтельС782024000889
Палас БриджС782024011687
Лотте Отель Санкт-ПетербургС782024000428
Гранд Отель ЕвропаС782024013240
АнглетерС782024014066
Космос НевскийС782024013054
Космос ПрибалтийскаяС782024022202
МоскваС782024013026
Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц ЦентрС782024017451
АмбассадорС782024000663
Индиго Санкт-Петербург - ЧайковскогоС782024019843
ИбисС782024007799
Экспресс СадоваяС782024005332
Рэдиссон СоняС782024003700
ДостоевскийС782024015569
Азимут Отель Санкт-ПетербургС782024008882
Арт Деко НевскийС782024019973
Арт Нуво ПаласС782024020006
Кронвелл Инн СтремяннаяС782024014938
Резиденция ДашковойС782024006859
Бест Вестерн Плюс Центр ОтельС782024010272
Вало НетворкС782024008718
РоссияС782024020386
Театральная ПлощадьС782024007993
АдмиралтейскаяС782024013136
Отель Санкт-ПетербургС782024013950
Новый ПетергофС782024012530
Станция М19С782024014633
СамсонС782024006946
Станция L1С782024017055
ОктябрьскаяС782024015106
Отель на Римского-КорсаковаС782024013237
Петровский Арт ЛофтС782024011398
Отель Парк КрестовскийС782024005893
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
Вера
28 авг 2025
Все очень понравилось. Экскурсии были интересные. Отель, где проживали, тоже очень понравился.
В
Вячеслав
10 июл 2025
Всё просто супер, сказочно.
Всё просто супер, сказочно.
Л
Лилия
7 июл 2025
Сам тур был очень интересный, если бы всё прошло как было запланировано, на второй день нам не повезло, в Питере был дождь и сильный ветер, поэтому мы не попали в Летний сад, и остались без морской прогулки по Неве. Но это форс мажор.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

