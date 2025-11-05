Вас ждет вечерняя прогулка по призрачному Петербургу, где вы встретитесь с
Вечерняя экскурсия по городу «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Трансфер до гостиницы с вокзала/ аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2300 руб. /машина.
Размещение в гостинице после 14:00/15:00 в зависимости от отеля.
В первый день тура до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отеле «Октябрьская» и «Россия», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в отелях «Станция L1» и «Русь», на встречу и отправление на экскурсии подходят/подъезжают в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10).
18:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
18:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
Вечерняя экскурсия по городу «Мифы и легенды Санкт-Петербурга». «Северная Пальмира», «Северная Венеция», «Новый Амстердам»… Как только не называли Санкт-Петербург, говоря о его красоте и самобытности.
Европейские путешественники удивлялись, когда посреди бескрайних северных лесов, полей и болот перед их глазами вырастали роскошные дворцы, прямые проспекты, вереницы фасадов с колоннами.
Поэтому неудивительно, что стали появляться многочисленные мифы и легенды, связанные с Санкт-Петербургом.
Во время экскурсии Вы узнаете, что пророчили городу с момента его основания, где живут самый Печальный призрак Санкт-Петербурга и дух Старой Графини.
Место окончания программы: гостиница «Октябрьская» и гостиница «Россия».
Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~22:00).
Царское Село
Завтрак в гостинице.
10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз – Царское Село». Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе.
В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз». Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.
Экскурсия в Екатерининский дворец. Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.
Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.
Прогулка по Екатерининскому парку. После экскурсии по дворцу у вас будет час свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.
Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Место окончания программы: гостиница «Октябрьская» и гостиница «Россия».
Продолжительность программы: ~5,5 часа (окончание в ~16:00).
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Экскурсия в Эрмитаж
Завтрак в гостинице. Пешеходный день.
14:00 Встреча с экскурсоводом на Дворцовой площади у Александровской колонны, табличка «Про Петербург» (ближайшая станция метро: «Адмиралтейская»).
К месту начала экскурсии вы приезжаете самостоятельно.
Экскурсия в Эрмитаж. Этот музей стоит в одном ряду с такими крупнейшими художественными музеями мира как Лувр в Париже или Прадо в Мадриде.
Сегодня среди бесценных экспонатов Эрмитажа знаменитая мумия древнеегипетского жреца, механические золотые часы «Павлин», две из четырнадцати известных в мире работ кисти великого Леонардо да Винчи, коллекция уникальных полотен Рембрандта и многое другое.
Всего более трех с половиной миллионов уникальных экспонатов. Сегодня Вам предстоит самим составить о них свое мнение.
После экскурсии у вас будет возможность прогуляться по залам Эрмитажа самостоятельно.
Место окончания программы: Эрмитаж, ближайшая ст. метро — «Адмиралтейская».
Продолжительность программы: ~2 часа (окончание в ~16:00).
Кронштадт
Завтрак в гостинице.
09:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
10:00 Отъезд от гостиницы «Россия».
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит Санкт-Петербурга». Есть в мире маленькие города, которые, быть может, отмечены не на всех картах, но слава их далеко перешагнула границы.
К таким городам относится Кронштадт — морская крепость, город-порт, тыловая база Балтийского флота. Это своеобразный город-музей русской военно-морской славы, где сохранились десятки памятников истории, архитектуры, культуры и науки.
Военно-исторический музейный комплекс форт «Риф». Форт «Риф» — уникальный исторический памятник развития отечественного военно-инженерного дела, включенный в список наследия ЮНЕСКО.
На территории форта прекрасно сохранились оборонительные сооружения различных эпох – казематы и подземные галереи, смотровая вышка, шахта скрывающейся броневой башни, а также взрывные камеры для утилизации снарядов.
С рифа открывается прекрасный вид на «тюленью гряду» и Толбухин маяк.
Экскурсия в Музей военно-морской славы. Это новый инновационный музейный комплекс в Кронштадте. В залах представлены различные симуляторы кораблей и подводных лодок, самолетов и вертолетов морской авиации.
Иммерсивный формат позволяет легко знакомиться с экспозицией каждому гостю музея. Главный экспонат — это легендарная первая атомная советская подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол».
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов». Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.
Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.
Свободное время в парке для прогулки / обеда.
Посещение Никольского морского собора. Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков.
Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.
Место окончания программы: гостиница «Октябрьская» и гостиница «Россия».
Продолжительность программы: ~8 часов (окончание в ~18:00).
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00. Выезд из гостиницы самостоятельно.
Свободный день.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Русь****
|эконом
|30.09.2025
|19.10.2025
|20960
|19120
|-
|-
|30150
|21.10.2025
|26.10.2025
|21990
|20090
|-
|-
|32220
|28.10.2025
|02.11.2025
|23530
|21630
|-
|-
|35290
|04.11.2025
|09.11.2025
|20770
|19120
|-
|-
|30470
|11.11.2025
|28.12.2025
|20250
|18590
|-
|-
|29450
|13.01.2026
|22.03.2026
|22090
|20440
|-
|-
|33120
|24.03.2026
|29.03.2026
|23930
|22280
|-
|-
|36790
|классик
|30.09.2025
|19.10.2025
|23530
|21630
|20890
|22790
|35290
|21.10.2025
|26.10.2025
|24560
|22660
|21780
|23680
|30740
|28.10.2025
|02.11.2025
|26120
|24220
|23090
|24990
|33830
|04.11.2025
|09.11.2025
|23340
|21690
|20880
|22530
|28990
|11.11.2025
|28.12.2025
|22830
|21180
|20440
|22090
|27970
|06.01.2026
|11.01.2026
|31990
|30370
|25220
|26870
|52970
|13.01.2026
|22.03.2026
|24670
|22990
|22280
|23930
|30180
|24.03.2026
|29.03.2026
|26490
|24850
|24120
|25770
|31650
|джуниор сюит
|30.09.2025
|19.10.2025
|25740
|23840
|20890
|22790
|36770
|21.10.2025
|26.10.2025
|26770
|24870
|21780
|23680
|38830
|28.10.2025
|02.11.2025
|28320
|26420
|23090
|24990
|41920
|04.11.2025
|09.11.2025
|25550
|23890
|20880
|22530
|37090
|11.11.2025
|28.12.2025
|24990
|23380
|20440
|22090
|36120
|06.01.2026
|11.01.2026
|36430
|34780
|25220
|26870
|58120
|13.01.2026
|22.03.2026
|27240
|25590
|22280
|23930
|39740
|24.03.2026
|29.03.2026
|29120
|27430
|24120
|25770
|43420
|Россия***
|стандартный
|30.09.2025
|05.10.2025
|24270
|22370
|-
|-
|36770
|07.10.2025
|26.10.2025
|22120
|20160
|-
|-
|32360
|28.10.2025
|02.11.2025
|23890
|21990
|-
|-
|35990
|04.11.2025
|28.12.2025
|19890
|18240
|-
|-
|28720
|06.01.2026
|11.01.2026
|22240
|20590
|-
|-
|33420
|бизнес
|30.09.2025
|05.10.2025
|24860
|22960
|19090
|20990
|37950
|07.10.2025
|26.10.2025
|22790
|20890
|17960
|19860
|33830
|28.10.2025
|02.11.2025
|24640
|22740
|18320
|20220
|37490
|04.11.2025
|28.12.2025
|21360
|19720
|17500
|19150
|31650
|06.01.2026
|11.01.2026
|22970
|21320
|18340
|19990
|34890
|комфорт
|30.09.2025
|05.10.2025
|27250
|25350
|19090
|20990
|42720
|07.10.2025
|26.10.2025
|25190
|23290
|17960
|19860
|38620
|28.10.2025
|02.11.2025
|26990
|25130
|18320
|20220
|42280
|Станция L1***
|стандартный с мансардным окном
|30.09.2025
|05.10.2025
|28320
|26420
|22740
|24640
|42990
|07.10.2025
|19.10.2025
|24270
|22370
|22370
|24270
|34560
|21.10.2025
|26.10.2025
|24490
|22590
|22590
|24490
|34990
|28.10.2025
|02.11.2025
|25370
|23470
|23470
|25370
|36770
|04.11.2025
|09.11.2025
|22620
|20960
|20970
|22620
|31950
|11.11.2025
|28.12.2025
|22090
|20440
|20440
|22090
|30920
|06.01.2026
|11.01.2026
|26490
|24850
|24840
|26490
|39740
|13.01.2026
|22.03.2026
|22830
|21180
|21180
|22830
|32390
|24.03.2026
|29.03.2026
|25770
|24120
|24120
|25770
|38270
|31.03.2026
|12.04.2026
|23560
|21920
|21910
|23560
|33860
|стандартный
|30.09.2025
|05.10.2025
|28990
|27150
|22740
|24640
|44490
|07.10.2025
|19.10.2025
|24990
|23090
|23090
|24990
|35990
|21.10.2025
|26.10.2025
|25220
|23320
|23320
|25220
|36470
|28.10.2025
|02.11.2025
|26120
|24220
|24220
|26120
|38240
|04.11.2025
|09.11.2025
|23340
|21690
|21690
|23340
|33420
|11.11.2025
|28.12.2025
|22830
|21180
|21180
|22830
|32390
|06.01.2026
|11.01.2026
|27240
|25590
|25590
|27240
|41220
|13.01.2026
|22.03.2026
|23560
|21920
|21910
|23560
|33860
|24.03.2026
|29.03.2026
|26490
|24850
|24840
|26490
|39740
|31.03.2026
|12.04.2026
|24290
|22650
|22640
|24290
|35330
|Октябрьская****
|стандартный (туркласс)/
стандартный (туркласс) DBL
|30.09.2025
|05.10.2025
|28240
|26340
|-
|-
|39420
|07.10.2025
|12.10.2025
|26470
|24570
|-
|-
|36770
|14.10.2025
|19.10.2025
|26920
|24990
|-
|-
|37420
|21.10.2025
|02.11.2025
|27580
|25680
|-
|-
|38390
|04.11.2025
|28.12.2025
|24740
|23090
|-
|-
|34220
|06.01.2026
|11.01.2026
|37530
|35880
|-
|-
|55550
|13.01.2026
|08.03.2026
|25720
|24120
|-
|-
|34590
|10.03.2026
|15.03.2026
|26470
|24820
|-
|-
|35770
|17.03.2026
|05.04.2026
|27620
|25960
|-
|-
|37530
|07.04.2026
|19.04.2026
|28720
|27120
|-
|-
|39370
|комфорт/
комфорт DBL
|30.09.2025
|05.10.2025
|29340
|27440
|22220
|24120
|41550
|07.10.2025
|12.10.2025
|27580
|25680
|21630
|23530
|38620
|14.10.2025
|19.10.2025
|27870
|25970
|21930
|23830
|39190
|21.10.2025
|02.11.2025
|28320
|26420
|22370
|24270
|40120
|04.11.2025
|28.12.2025
|25550
|23890
|20070
|21720
|35690
|06.01.2026
|11.01.2026
|39450
|37790
|25590
|27240
|59120
|13.01.2026
|08.03.2026
|26720
|25120
|23170
|24820
|36650
|10.03.2026
|15.03.2026
|27520
|25870
|22970
|24620
|37680
|17.03.2026
|05.04.2026
|28720
|27120
|22640
|24290
|39220
|07.04.2026
|19.04.2026
|29740
|28090
|23020
|24670
|40840
|джуниор сьют
|30.09.2025
|05.10.2025
|32620
|30720
|22220
|24120
|47550
|07.10.2025
|12.10.2025
|30520
|28620
|21630
|23530
|43890
|14.10.2025
|19.10.2025
|30820
|28920
|21930
|23830
|44720
|21.10.2025
|02.11.2025
|31250
|29350
|22370
|24270
|45960
|04.11.2025
|28.12.2025
|28420
|26770
|20070
|21720
|41580
|06.01.2026
|11.01.2026
|42990
|41390
|25590
|27240
|66220
|13.01.2026
|08.03.2026
|29420
|27760
|23170
|24820
|41950
|10.03.2026
|15.03.2026
|30160
|28520
|22970
|24620
|43120
|17.03.2026
|05.04.2026
|31280
|29630
|22640
|24290
|44890
|07.04.2026
|19.04.2026
|33420
|31770
|23020
|24670
|48190
|джуниор сьют DBL
|10.03.2026
|15.03.2026
|30160
|28520
|22970
|24620
|43120
|17.03.2026
|05.04.2026
|31280
|29630
|22640
|24290
|44890
|07.04.2026
|19.04.2026
|33420
|31770
|23020
|24670
|48190
Доплата за иностранного туриста составляет 1200 руб.
Варианты проживания
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Русь
«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Станция L1
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Октябрьская
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Питание, указанное в программе: 5 завтраков (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтраки (если не выбран тариф «без завтрака»), обеды и ужины (самостоятельно)
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Доплата за иностранного туриста составит 1200 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.