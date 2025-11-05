1 день

Вечерняя экскурсия по городу «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Трансфер до гостиницы с вокзала/ аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2300 руб. /машина.

Размещение в гостинице после 14:00/15:00 в зависимости от отеля.

В первый день тура до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация:

туристы, проживающие в отеле «Октябрьская» и «Россия» , отправляются на экскурсии от отеля проживания ;

и , отправляются на экскурсии ; туристы, проживающие в отелях «Станция L1» и «Русь», на встречу и отправление на экскурсии подходят/подъезжают в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10).

18:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

18:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

Вечерняя экскурсия по городу «Мифы и легенды Санкт-Петербурга». «Северная Пальмира», «Северная Венеция», «Новый Амстердам»… Как только не называли Санкт-Петербург, говоря о его красоте и самобытности.

Европейские путешественники удивлялись, когда посреди бескрайних северных лесов, полей и болот перед их глазами вырастали роскошные дворцы, прямые проспекты, вереницы фасадов с колоннами.

Поэтому неудивительно, что стали появляться многочисленные мифы и легенды, связанные с Санкт-Петербургом.

Во время экскурсии Вы узнаете, что пророчили городу с момента его основания, где живут самый Печальный призрак Санкт-Петербурга и дух Старой Графини.

Место окончания программы: гостиница «Октябрьская» и гостиница «Россия».

Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~22:00).

