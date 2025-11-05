Мои заказы

В Петербург - недорого! Осенне-весенний тур на 6 дней со вторника

Прикоснитесь к мистической душе Северной столицы, где у каждого дворца есть своя тайна, а у каждого канала — своя легенда.

Вас ждет вечерняя прогулка по призрачному Петербургу, где вы встретитесь с
его печальными призраками и услышите пророчества, хранимые веками. Перенесетесь в мир императорской роскоши в Царском Селе, где творили музы и вершилась история. Вас ждут богатства Эрмитажа и поездка в неприступный Кронштадт. Побываете в старинном форту «Риф», на легендарной подлодке и на Острове Фортов.

5
1 отзыв
Программа тура по дням

1 день

Вечерняя экскурсия по городу «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Трансфер до гостиницы с вокзала/ аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2300 руб. /машина.

Размещение в гостинице после 14:00/15:00 в зависимости от отеля.

В первый день тура до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация:

  • туристы, проживающие в отеле «Октябрьская» и «Россия», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
  • туристы, проживающие в отелях «Станция L1» и «Русь», на встречу и отправление на экскурсии подходят/подъезжают в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10).

18:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

18:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

Вечерняя экскурсия по городу «Мифы и легенды Санкт-Петербурга». «Северная Пальмира», «Северная Венеция», «Новый Амстердам»… Как только не называли Санкт-Петербург, говоря о его красоте и самобытности.

Европейские путешественники удивлялись, когда посреди бескрайних северных лесов, полей и болот перед их глазами вырастали роскошные дворцы, прямые проспекты, вереницы фасадов с колоннами.

Поэтому неудивительно, что стали появляться многочисленные мифы и легенды, связанные с Санкт-Петербургом.

Во время экскурсии Вы узнаете, что пророчили городу с момента его основания, где живут самый Печальный призрак Санкт-Петербурга и дух Старой Графини.

Место окончания программы: гостиница «Октябрьская» и гостиница «Россия».

Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~22:00).

Вечерняя экскурсия по городу «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
2 день

Царское Село

Завтрак в гостинице.

10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз – Царское Село». Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе.

В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз». Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.

Экскурсия в Екатерининский дворец. Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.

Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.

Прогулка по Екатерининскому парку. После экскурсии по дворцу у вас будет час свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.

Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.

Место окончания программы: гостиница «Октябрьская» и гостиница «Россия».

Продолжительность программы: ~5,5 часа (окончание в ~16:00).

Царское Село
3 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Свободный день
4 день

Экскурсия в Эрмитаж

Завтрак в гостинице. Пешеходный день.

14:00 Встреча с экскурсоводом на Дворцовой площади у Александровской колонны, табличка «Про Петербург» (ближайшая станция метро: «Адмиралтейская»).

К месту начала экскурсии вы приезжаете самостоятельно.

Экскурсия в Эрмитаж. Этот музей стоит в одном ряду с такими крупнейшими художественными музеями мира как Лувр в Париже или Прадо в Мадриде.

Сегодня среди бесценных экспонатов Эрмитажа знаменитая мумия древнеегипетского жреца, механические золотые часы «Павлин», две из четырнадцати известных в мире работ кисти великого Леонардо да Винчи, коллекция уникальных полотен Рембрандта и многое другое.

Всего более трех с половиной миллионов уникальных экспонатов. Сегодня Вам предстоит самим составить о них свое мнение.

После экскурсии у вас будет возможность прогуляться по залам Эрмитажа самостоятельно.

Место окончания программы: Эрмитаж, ближайшая ст. метро — «Адмиралтейская».

Продолжительность программы: ~2 часа (окончание в ~16:00).

Экскурсия в Эрмитаж
5 день

Кронштадт

Завтрак в гостинице.

09:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

10:00 Отъезд от гостиницы «Россия».

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит Санкт-Петербурга». Есть в мире маленькие города, которые, быть может, отмечены не на всех картах, но слава их далеко перешагнула границы.

К таким городам относится Кронштадт — морская крепость, город-порт, тыловая база Балтийского флота. Это своеобразный город-музей русской военно-морской славы, где сохранились десятки памятников истории, архитектуры, культуры и науки.

Военно-исторический музейный комплекс форт «Риф». Форт «Риф» — уникальный исторический памятник развития отечественного военно-инженерного дела, включенный в список наследия ЮНЕСКО.

На территории форта прекрасно сохранились оборонительные сооружения различных эпох – казематы и подземные галереи, смотровая вышка, шахта скрывающейся броневой башни, а также взрывные камеры для утилизации снарядов.

С рифа открывается прекрасный вид на «тюленью гряду» и Толбухин маяк.

Экскурсия в Музей военно-морской славы. Это новый инновационный музейный комплекс в Кронштадте. В залах представлены различные симуляторы кораблей и подводных лодок, самолетов и вертолетов морской авиации.

Иммерсивный формат позволяет легко знакомиться с экспозицией каждому гостю музея. Главный экспонат — это легендарная первая атомная советская подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол».

Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов». Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.

Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.

Свободное время в парке для прогулки / обеда.

Посещение Никольского морского собора. Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков.

Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.

Место окончания программы: гостиница «Октябрьская» и гостиница «Россия».

Продолжительность программы: ~8 часов (окончание в ~18:00).

Кронштадт
6 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00. Выезд из гостиницы самостоятельно.

Свободный день.

Свободный день
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Русь****эконом30.09.202519.10.20252096019120--30150
21.10.202526.10.20252199020090--32220
28.10.202502.11.20252353021630--35290
04.11.202509.11.20252077019120--30470
11.11.202528.12.20252025018590--29450
13.01.202622.03.20262209020440--33120
24.03.202629.03.20262393022280--36790
классик30.09.202519.10.20252353021630208902279035290
21.10.202526.10.20252456022660217802368030740
28.10.202502.11.20252612024220230902499033830
04.11.202509.11.20252334021690208802253028990
11.11.202528.12.20252283021180204402209027970
06.01.202611.01.20263199030370252202687052970
13.01.202622.03.20262467022990222802393030180
24.03.202629.03.20262649024850241202577031650
джуниор сюит30.09.202519.10.20252574023840208902279036770
21.10.202526.10.20252677024870217802368038830
28.10.202502.11.20252832026420230902499041920
04.11.202509.11.20252555023890208802253037090
11.11.202528.12.20252499023380204402209036120
06.01.202611.01.20263643034780252202687058120
13.01.202622.03.20262724025590222802393039740
24.03.202629.03.20262912027430241202577043420
Россия***стандартный30.09.202505.10.20252427022370--36770
07.10.202526.10.20252212020160--32360
28.10.202502.11.20252389021990--35990
04.11.202528.12.20251989018240--28720
06.01.202611.01.20262224020590--33420
бизнес30.09.202505.10.20252486022960190902099037950
07.10.202526.10.20252279020890179601986033830
28.10.202502.11.20252464022740183202022037490
04.11.202528.12.20252136019720175001915031650
06.01.202611.01.20262297021320183401999034890
комфорт30.09.202505.10.20252725025350190902099042720
07.10.202526.10.20252519023290179601986038620
28.10.202502.11.20252699025130183202022042280
Станция L1***стандартный с мансардным окном30.09.202505.10.20252832026420227402464042990
07.10.202519.10.20252427022370223702427034560
21.10.202526.10.20252449022590225902449034990
28.10.202502.11.20252537023470234702537036770
04.11.202509.11.20252262020960209702262031950
11.11.202528.12.20252209020440204402209030920
06.01.202611.01.20262649024850248402649039740
13.01.202622.03.20262283021180211802283032390
24.03.202629.03.20262577024120241202577038270
31.03.202612.04.20262356021920219102356033860
стандартный30.09.202505.10.20252899027150227402464044490
07.10.202519.10.20252499023090230902499035990
21.10.202526.10.20252522023320233202522036470
28.10.202502.11.20252612024220242202612038240
04.11.202509.11.20252334021690216902334033420
11.11.202528.12.20252283021180211802283032390
06.01.202611.01.20262724025590255902724041220
13.01.202622.03.20262356021920219102356033860
24.03.202629.03.20262649024850248402649039740
31.03.202612.04.20262429022650226402429035330
Октябрьская****стандартный (туркласс)/
стандартный (туркласс) DBL		30.09.202505.10.20252824026340--39420
07.10.202512.10.20252647024570--36770
14.10.202519.10.20252692024990--37420
21.10.202502.11.20252758025680--38390
04.11.202528.12.20252474023090--34220
06.01.202611.01.20263753035880--55550
13.01.202608.03.20262572024120--34590
10.03.202615.03.20262647024820--35770
17.03.202605.04.20262762025960--37530
07.04.202619.04.20262872027120--39370
комфорт/
комфорт DBL		30.09.202505.10.20252934027440222202412041550
07.10.202512.10.20252758025680216302353038620
14.10.202519.10.20252787025970219302383039190
21.10.202502.11.20252832026420223702427040120
04.11.202528.12.20252555023890200702172035690
06.01.202611.01.20263945037790255902724059120
13.01.202608.03.20262672025120231702482036650
10.03.202615.03.20262752025870229702462037680
17.03.202605.04.20262872027120226402429039220
07.04.202619.04.20262974028090230202467040840
джуниор сьют30.09.202505.10.20253262030720222202412047550
07.10.202512.10.20253052028620216302353043890
14.10.202519.10.20253082028920219302383044720
21.10.202502.11.20253125029350223702427045960
04.11.202528.12.20252842026770200702172041580
06.01.202611.01.20264299041390255902724066220
13.01.202608.03.20262942027760231702482041950
10.03.202615.03.20263016028520229702462043120
17.03.202605.04.20263128029630226402429044890
07.04.202619.04.20263342031770230202467048190
джуниор сьют DBL10.03.202615.03.20263016028520229702462043120
17.03.202605.04.20263128029630226402429044890
07.04.202619.04.20263342031770230202467048190

Доплата за иностранного туриста составляет 1200 руб.

Варианты проживания

Россия 3

4 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3
Русь

4 ночи

«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

Русь
Станция L1

4 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Станция L1
Октябрьская

4 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Октябрьская
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Питание, указанное в программе: 5 завтраков (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе: завтраки (если не выбран тариф «без завтрака»), обеды и ужины (самостоятельно)
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Доплата за иностранного туриста составит 1200 руб
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Наталья
5 ноя 2025
Очень понравился тур, отдельное внимание гиду. Рассказы и экскурсии интересные, не монотонные. В людных местах выдавали наушники.
Очень понравился тур, отдельное внимание гиду. Рассказы и экскурсии интересные, не монотонные. В людных местах выдавали наушники.Очень понравился тур, отдельное внимание гиду. Рассказы и экскурсии интересные, не монотонные. В людных местах выдавали наушники.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

