Описание тура
Вас ждут великолепные дворцы, таинственные каналы и легендарные памятники, раскрывающие богатую судьбу города. Откройте для себя его архитектурные шедевры и уникальную атмосферу воды и камня, которая захватывает сердце каждого гостя.
Также вас ждут захватывающие экскурсии в Петергоф и Кронштадт — места, окутанные морской славой и императорским великолепием. Фонтаны, дворцы и морские крепости откроют тайны русского флота и царской роскоши, а прогулки по паркам и набережным подарят незабываемые виды и яркие впечатления.
Продолжите путешествие в Царском Селе — резиденции русских императоров с легендарной Янтарной комнатой и парками, словно со страниц сказки.
Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия и теплоходная прогулка по Санкт-Петербургу
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Трансфер до гостиницы с вокзала или аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее (от 2400 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
С 13:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».
Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Вертикаль We&I (Лесная)», «Азимут Отель Санкт-Петербург», «Апарт-отель YES Марата центр», «Санкт-Петербург» и «Москва», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в гостинице «А отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (Лермонтовский пр., д. 43/1, рядом стоящий корпус);
- туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) — 5 минут пешком.
15:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы проживания.
Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.
Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, ансамблем Смольного монастыря, Невским проспектом.
Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.
Теплоходная прогулка по рекам и каналам. Теплоходная прогулка позволит увидеть город в необычном ракурсе с воды. Мы увидим город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки.
Вы увидите мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению. Они придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~5,5 часа.
Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт. Экскурсия познакомит вас сразу с двумя пригородами, возникшими вместе с Петербургом в начале XVIII века по воле царя Петра: это бывшая загородная императорская резиденция Петергоф и город-крепость Кронштадт.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту. Вы увидите военные корабли, стоящие в гавани, старинный Петровский док, предназначенный для ремонта и оснастки кораблей и побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор.
Посещение Никольского Морского собора. Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов». Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.
Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков и даже заглянуть в атриум Музея военно-морской славы с легендарной АПЛ К-3 «Ленинский комсомол».
Где пообедать? После экскурсии у вас будет 30-40 минут свободного времени, чтобы перекусить на территории парка. Здесь работают точки с фастфудом, а также кафе.
Переезд в Петергоф (~40 мин).
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа – столице фонтанов, волшебному саду с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.
Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Свободное время в парке (~1 час).
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~10 часов.
Царское Село
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции». Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательной резиденции русских императоров – Царском Селе.
В этом живописном месте российские государи жили в теплое время года, здесь устраивали официальные приемы, роскошные балы, увеселительные придворные мероприятия, принимали иностранных дипломатов.
Экскурсия в Екатерининский дворец и Янтарную комнату. Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.
Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.
Прогулка по Екатерининскому парку. После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.
Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Где пообедать? На территории парка нет полноценных точек питания, только за его пределами. Поэтому рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник во время прогулки по Екатерининскому парку.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~6 часов.
Свободный день
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Свободный день.
Свободный день. Отъезд
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Самостоятельное освобождение номеров до 12:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.
Свободный день.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|А Отель Фонтанка***
|стандартный
|06.05.2026
|17.05.2026
|21760
|20460
|-
|-
|29480
|20.05.2026
|31.05.2026
|20760
|19460
|-
|-
|27480
|3-мест Стандартный
|06.05.2026
|17.05.2026
|21760
|20460
|14460
|15760
|-
|20.05.2026
|31.05.2026
|20760
|19460
|14460
|15760
|-
|супериор с БК
|06.05.2026
|17.05.2026
|22330
|20990
|-
|-
|30620
|20.05.2026
|31.05.2026
|21330
|19990
|-
|-
|28620
|супериор
|06.05.2026
|17.05.2026
|22330
|20990
|-
|-
|30620
|20.05.2026
|31.05.2026
|21330
|19990
|-
|-
|28620
|Азимут Отель Санкт-Петербург****
|смарт
|06.05.2026
|17.05.2026
|25330
|23990
|-
|-
|35990
|20.05.2026
|24.05.2026
|27480
|26180
|-
|-
|40330
|27.05.2026
|31.05.2026
|28890
|27590
|-
|-
|43190
|Апарт-отель Yard Residence****
|студия апартаменты с кухней
|06.05.2026
|10.05.2026
|25990
|24750
|19590
|20890
|42330
|13.05.2026
|31.05.2026
|23760
|22460
|19590
|20890
|37760
|26.08.2026
|06.09.2026
|24620
|23320
|19590
|20890
|39480
|09.09.2026
|04.10.2026
|23190
|21890
|19590
|20890
|36620
|смарт апартаменты DBL с кухней
|06.05.2026
|10.05.2026
|25190
|23890
|-
|-
|40620
|13.05.2026
|31.05.2026
|22890
|21590
|-
|-
|35990
|26.08.2026
|06.09.2026
|23760
|22460
|-
|-
|37760
|09.09.2026
|04.10.2026
|22620
|21320
|-
|-
|35480
|Апарт-отель YES Марата центр***
|стандарт апартаменты (без завтрака)
|03.06.2026
|07.06.2026
|43760
|42460
|19380
|20680
|78620
|10.06.2026
|14.06.2026
|33450
|32150
|19380
|20680
|57990
|17.06.2026
|21.06.2026
|27130
|25830
|19380
|20680
|45360
|24.06.2026
|28.06.2026
|31330
|29990
|19380
|20680
|53760
|01.07.2026
|12.07.2026
|26330
|24990
|19380
|20680
|43760
|15.07.2026
|23.08.2026
|24730
|23430
|19380
|20680
|40560
|стандарт апартаменты (с завтраком)
|03.06.2026
|07.06.2026
|47360
|46120
|23030
|24330
|81590
|10.06.2026
|14.06.2026
|37120
|35760
|23030
|24330
|60990
|17.06.2026
|21.06.2026
|30790
|29490
|23030
|24330
|48450
|24.06.2026
|28.06.2026
|34950
|33650
|23030
|24330
|56820
|01.07.2026
|12.07.2026
|29880
|28580
|23030
|24330
|46560
|15.07.2026
|23.08.2026
|28390
|27090
|23030
|24330
|43650
|Вертикаль We&I (Лесная)***
|студио с кухней
|03.06.2026
|09.08.2026
|23190
|21890
|-
|-
|32890
|12.08.2026
|23.08.2026
|22890
|21590
|-
|-
|31760
|26.08.2026
|13.09.2026
|22620
|21320
|-
|-
|31190
|16.09.2026
|04.10.2026
|21990
|20750
|-
|-
|29990
|студио плюс с кухней
|03.06.2026
|09.08.2026
|24890
|23590
|14460
|15760
|36890
|12.08.2026
|23.08.2026
|24620
|23320
|14460
|15760
|35190
|26.08.2026
|13.09.2026
|24330
|22990
|14460
|15760
|34620
|16.09.2026
|04.10.2026
|23480
|22180
|14460
|15760
|32890
|студио с кухней (без завтрака)
|03.06.2026
|09.08.2026
|18890
|17590
|-
|-
|28890
|12.08.2026
|23.08.2026
|17990
|16750
|-
|-
|27190
|26.08.2026
|13.09.2026
|17760
|16460
|-
|-
|26620
|16.09.2026
|04.10.2026
|17190
|15890
|-
|-
|25480
|студио плюс с кухней (без завтрака)
|03.06.2026
|09.08.2026
|20760
|19460
|10460
|11760
|32620
|12.08.2026
|23.08.2026
|19890
|18590
|10460
|11760
|30890
|26.08.2026
|13.09.2026
|19620
|18320
|10460
|11760
|30330
|16.09.2026
|04.10.2026
|18760
|17460
|10460
|11760
|28620
|3-мест 2-х комнатный Friends с кухней
|15.07.2026
|09.08.2026
|24890
|23590
|23590
|24890
|-
|3-мест 2-х комнатный Friends (без завтрака)
|15.07.2026
|09.08.2026
|20890
|19590
|19590
|20890
|-
|Москва****
|стандартный
|06.05.2026
|10.05.2026
|25990
|24750
|24180
|25480
|41480
|13.05.2026
|24.05.2026
|24890
|23590
|24690
|25990
|39190
|27.05.2026
|31.05.2026
|30890
|29590
|24690
|25990
|51760
|26.08.2026
|04.10.2026
|24890
|23590
|24690
|25990
|39190
|Санкт-Петербург****
|стандартный (двор)
|03.06.2026
|14.06.2026
|32840
|31540
|20340
|21640
|57380
|17.06.2026
|21.06.2026
|31520
|30220
|20340
|21640
|54720
|24.06.2026
|28.06.2026
|32180
|30880
|20340
|21640
|55990
|01.07.2026
|05.07.2026
|31520
|30220
|20340
|21640
|54720
|08.07.2026
|23.08.2026
|28840
|27540
|20340
|21640
|49380
|стандартный (Нева)
|03.06.2026
|14.06.2026
|43990
|42740
|20340
|21640
|79780
|17.06.2026
|21.06.2026
|39520
|38220
|20340
|21640
|48840
|24.06.2026
|28.06.2026
|41780
|40480
|20340
|21640
|75240
|01.07.2026
|05.07.2026
|39520
|38220
|20340
|21640
|48840
|08.07.2026
|23.08.2026
|36840
|35540
|20340
|21640
|43990
|делюкс (двор)
|03.06.2026
|14.06.2026
|48840
|47540
|20340
|21640
|89380
|17.06.2026
|21.06.2026
|36840
|35540
|20340
|21640
|65380
|24.06.2026
|28.06.2026
|42840
|41540
|20340
|21640
|77380
|01.07.2026
|05.07.2026
|36840
|35540
|20340
|21640
|65380
|08.07.2026
|23.08.2026
|36840
|35540
|20340
|21640
|65380
|делюкс (Нева)
|03.06.2026
|14.06.2026
|55520
|54220
|20340
|21640
|102720
|17.06.2026
|21.06.2026
|47520
|46220
|20340
|21640
|86720
|24.06.2026
|28.06.2026
|51520
|50220
|20340
|21640
|94720
|01.07.2026
|05.07.2026
|47520
|46220
|20340
|21640
|86720
|08.07.2026
|23.08.2026
|43990
|42740
|20340
|21640
|79780
Доплата за иностранного туриста составит 2150 руб.
Варианты проживания
Ярд Резиденс
Апарт-отель «Yard Residence» — новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое. Расстояние до аэропорта — 14,2 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 5,3 км.
Отель «Москва»
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Санкт-Петербург
Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.
Гостиница «Vertical We&I Лесная»
Гостиница «Vertical We&I Лесная» расположена в динамичном Выборгском районе, в 5 км от центра Санкт-Петербурга. С бесплатным подключением к WI-FI можно работать, развлекаться и всегда оставаться на связи. Для быстрой транспортировки до места отдыха работает платный трансфер.
Апартаменты в этом комплексе подойдут для любителей нестандартного дизайна и неформальных пространств. Сам интерьер напоминает своим оформлением настоящий арт-объект. Номерной фонд включает 658 номеров формата «студия», оснащённых рабочей зоной, телевизором с плоским экраном, сейфом и гардеробом. В собственной ванной комнате установлен душ, также предоставляется набор гигиенических принадлежностей.
Собственная мини-кухня располагает утварью, гарнитуром, посудой, холодильником, плитой, чайником и микроволновой печью. Супермаркет в пешей доступности.
На территории обустроен коворкинг и прачечная, объединённая с игровой спортивно-развлекательной зоной. До аэропорта «Пулково-2» путь составляет 19,5 км.
YES Марата
Апарт-отели «YES» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «MARATA» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.
Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.
В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.
В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.
Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.
АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург
«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте.
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
А-Отель Фонтанка
«А-Отель Фонтанка» — это отель на набережной реки Фонтанки. Отель недорогой, расположен в Адмиралтейском районе северной столицы. Это особый формат отелей от сети AZIMUT, позволяющий гостям города сэкономить в поездке, в номерах нет кондиционеров, чайников, холодильников.
Есть большой выбор достопримечательностей поблизости который привлекает гостей. Рядом Колонна Славы, Никольский морской собор, Большая хоральная синагога, Русский музей.
Если Вы привыкли путешествовать с домашним питомцем, то для Вас здесь, но по предварительному запросу, организуют размещение с любимцем за дополнительную плату.
На территории отеля есть ресторан «AVENUE», в котором можно отведать традиционные блюда русской кухни. Также рядом есть рестораны и кафе с различной кухней и по приемлемой цене.
Чудесный вид на речку, наличие причала, удобное месторасположение практически в историческом центре города и близость метро — «Технологический Институт». До станции метро «Балтийская» можно дойти за двадцать минут, а до аэропорта Пулково доехать за 15 минут. Также рядом Юсуповский Дворец, Британское Адмиралтейство, Молодежный театр, Троице-Измайловский собор, Концертный зал Мариинского театра и другие интересные места. Московский железнодорожный вокзал удален на 6 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Питание, указанное в программе: 4 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтраки (если не выбран тариф «без завтрака»), обеды и ужины (самостоятельно)
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Доплата за иностранного туриста составит 2150 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.