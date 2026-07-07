1 день

Приезд. Обзорная экскурсия и теплоходная прогулка по Санкт-Петербургу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Трансфер до гостиницы с вокзала или аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее (от 2400 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 13:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация:

туристы, проживающие в отелях «Вертикаль We&I (Лесная)», «Азимут Отель Санкт-Петербург», «Апарт-отель YES Марата центр», «Санкт-Петербург» и «Москва», отправляются на экскурсии от отеля проживания;

туристы, проживающие в гостинице «А отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (Лермонтовский пр., д. 43/1, рядом стоящий корпус);

туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) — 5 минут пешком.

15:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы проживания.

Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.

Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, ансамблем Смольного монастыря, Невским проспектом.

Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.

Теплоходная прогулка по рекам и каналам. Теплоходная прогулка позволит увидеть город в необычном ракурсе с воды. Мы увидим город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки.

Вы увидите мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению. Они придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~5,5 часа.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160