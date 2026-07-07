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В Петербург - недорого! Тур на 5 дней со среды

Экскурсионный тур «В Петербург - недорого! Тур на 5 дней со среды» на 5 дней
5
2 отзыва
В Петербург - недорого! Тур на 5 дней со средыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В Петербург - недорого! Тур на 5 дней со средыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В Петербург - недорого! Тур на 5 дней со средыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Описание тура

Вас ждут великолепные дворцы, таинственные каналы и легендарные памятники, раскрывающие богатую судьбу города. Откройте для себя его архитектурные шедевры и уникальную атмосферу воды и камня, которая захватывает сердце каждого гостя.

Также вас ждут захватывающие экскурсии в Петергоф и Кронштадт — места, окутанные морской славой и императорским великолепием. Фонтаны, дворцы и морские крепости откроют тайны русского флота и царской роскоши, а прогулки по паркам и набережным подарят незабываемые виды и яркие впечатления.

Продолжите путешествие в Царском Селе — резиденции русских императоров с легендарной Янтарной комнатой и парками, словно со страниц сказки.

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Обзорная экскурсия и теплоходная прогулка по Санкт-Петербургу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Трансфер до гостиницы с вокзала или аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее (от 2400 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 13:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация:

  • туристы, проживающие в отелях «Вертикаль We&I (Лесная)», «Азимут Отель Санкт-Петербург», «Апарт-отель YES Марата центр», «Санкт-Петербург» и «Москва», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
  • туристы, проживающие в гостинице «А отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (Лермонтовский пр., д. 43/1, рядом стоящий корпус);
  • туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) — 5 минут пешком.

15:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы проживания.

Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.

Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, ансамблем Смольного монастыря, Невским проспектом.

Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.

Теплоходная прогулка по рекам и каналам. Теплоходная прогулка позволит увидеть город в необычном ракурсе с воды. Мы увидим город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки.

Вы увидите мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению. Они придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~5,5 часа.

Приезд. Обзорная экскурсия и теплоходная прогулка по Санкт-ПетербургуПриезд. Обзорная экскурсия и теплоходная прогулка по Санкт-ПетербургуПриезд. Обзорная экскурсия и теплоходная прогулка по Санкт-ПетербургуПриезд. Обзорная экскурсия и теплоходная прогулка по Санкт-ПетербургуПриезд. Обзорная экскурсия и теплоходная прогулка по Санкт-Петербургу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт. Экскурсия познакомит вас сразу с двумя пригородами, возникшими вместе с Петербургом в начале XVIII века по воле царя Петра: это бывшая загородная императорская резиденция Петергоф и город-крепость Кронштадт.

Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту. Вы увидите военные корабли, стоящие в гавани, старинный Петровский док, предназначенный для ремонта и оснастки кораблей и побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор.

Посещение Никольского Морского собора. Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.

Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов». Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.

Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков и даже заглянуть в атриум Музея военно-морской славы с легендарной АПЛ К-3 «Ленинский комсомол».

Где пообедать? После экскурсии у вас будет 30-40 минут свободного времени, чтобы перекусить на территории парка. Здесь работают точки с фастфудом, а также кафе.

Переезд в Петергоф (~40 мин).

Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа – столице фонтанов, волшебному саду с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.

Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Свободное время в парке (~1 час).

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~10 часов.

Автобусная экскурсия в Петергоф и КронштадтАвтобусная экскурсия в Петергоф и КронштадтАвтобусная экскурсия в Петергоф и КронштадтАвтобусная экскурсия в Петергоф и КронштадтАвтобусная экскурсия в Петергоф и КронштадтАвтобусная экскурсия в Петергоф и КронштадтАвтобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Царское Село

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции». Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательной резиденции русских императоров – Царском Селе.

В этом живописном месте российские государи жили в теплое время года, здесь устраивали официальные приемы, роскошные балы, увеселительные придворные мероприятия, принимали иностранных дипломатов.

Экскурсия в Екатерининский дворец и Янтарную комнату. Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.

Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.

Прогулка по Екатерининскому парку. После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.

Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.

Где пообедать? На территории парка нет полноценных точек питания, только за его пределами. Поэтому рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник во время прогулки по Екатерининскому парку.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~6 часов.

Царское СелоЦарское СелоЦарское Село
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Свободный день.

Свободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Свободный день. Отъезд

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Самостоятельное освобождение номеров до 12:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.

Свободный день.

Свободный день. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
А Отель Фонтанка***стандартный06.05.202617.05.20262176020460--29480
20.05.202631.05.20262076019460--27480
3-мест Стандартный06.05.202617.05.202621760204601446015760-
20.05.202631.05.202620760194601446015760-
супериор с БК06.05.202617.05.20262233020990--30620
20.05.202631.05.20262133019990--28620
супериор06.05.202617.05.20262233020990--30620
20.05.202631.05.20262133019990--28620
Азимут Отель Санкт-Петербург****смарт06.05.202617.05.20262533023990--35990
20.05.202624.05.20262748026180--40330
27.05.202631.05.20262889027590--43190
Апарт-отель Yard Residence****студия апартаменты с кухней06.05.202610.05.20262599024750195902089042330
13.05.202631.05.20262376022460195902089037760
26.08.202606.09.20262462023320195902089039480
09.09.202604.10.20262319021890195902089036620
смарт апартаменты DBL с кухней06.05.202610.05.20262519023890--40620
13.05.202631.05.20262289021590--35990
26.08.202606.09.20262376022460--37760
09.09.202604.10.20262262021320--35480
Апарт-отель YES Марата центр***стандарт апартаменты (без завтрака)03.06.202607.06.20264376042460193802068078620
10.06.202614.06.20263345032150193802068057990
17.06.202621.06.20262713025830193802068045360
24.06.202628.06.20263133029990193802068053760
01.07.202612.07.20262633024990193802068043760
15.07.202623.08.20262473023430193802068040560
стандарт апартаменты (с завтраком)03.06.202607.06.20264736046120230302433081590
10.06.202614.06.20263712035760230302433060990
17.06.202621.06.20263079029490230302433048450
24.06.202628.06.20263495033650230302433056820
01.07.202612.07.20262988028580230302433046560
15.07.202623.08.20262839027090230302433043650
Вертикаль We&I (Лесная)***студио с кухней03.06.202609.08.20262319021890--32890
12.08.202623.08.20262289021590--31760
26.08.202613.09.20262262021320--31190
16.09.202604.10.20262199020750--29990
студио плюс с кухней03.06.202609.08.20262489023590144601576036890
12.08.202623.08.20262462023320144601576035190
26.08.202613.09.20262433022990144601576034620
16.09.202604.10.20262348022180144601576032890
студио с кухней (без завтрака)03.06.202609.08.20261889017590--28890
12.08.202623.08.20261799016750--27190
26.08.202613.09.20261776016460--26620
16.09.202604.10.20261719015890--25480
студио плюс с кухней (без завтрака)03.06.202609.08.20262076019460104601176032620
12.08.202623.08.20261989018590104601176030890
26.08.202613.09.20261962018320104601176030330
16.09.202604.10.20261876017460104601176028620
3-мест 2-х комнатный Friends с кухней15.07.202609.08.202624890235902359024890-
3-мест 2-х комнатный Friends (без завтрака)15.07.202609.08.202620890195901959020890-
Москва****стандартный06.05.202610.05.20262599024750241802548041480
13.05.202624.05.20262489023590246902599039190
27.05.202631.05.20263089029590246902599051760
26.08.202604.10.20262489023590246902599039190
Санкт-Петербург****стандартный (двор)03.06.202614.06.20263284031540203402164057380
17.06.202621.06.20263152030220203402164054720
24.06.202628.06.20263218030880203402164055990
01.07.202605.07.20263152030220203402164054720
08.07.202623.08.20262884027540203402164049380
стандартный (Нева)03.06.202614.06.20264399042740203402164079780
17.06.202621.06.20263952038220203402164048840
24.06.202628.06.20264178040480203402164075240
01.07.202605.07.20263952038220203402164048840
08.07.202623.08.20263684035540203402164043990
делюкс (двор)03.06.202614.06.20264884047540203402164089380
17.06.202621.06.20263684035540203402164065380
24.06.202628.06.20264284041540203402164077380
01.07.202605.07.20263684035540203402164065380
08.07.202623.08.20263684035540203402164065380
делюкс (Нева)03.06.202614.06.202655520542202034021640102720
17.06.202621.06.20264752046220203402164086720
24.06.202628.06.20265152050220203402164094720
01.07.202605.07.20264752046220203402164086720
08.07.202623.08.20264399042740203402164079780

Доплата за иностранного туриста составит 2150 руб.

Варианты проживания

Ярд Резиденс

4 ночи

Апарт-отель «Yard Residence» — новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.

Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.

Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое. Расстояние до аэропорта — 14,2 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 5,3 км.

Ярд РезиденсЯрд РезиденсЯрд РезиденсЯрд РезиденсЯрд РезиденсЯрд РезиденсЯрд Резиденс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Москва»

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Санкт-Петербург

4 ночи

Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.

Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.

Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.

Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.

Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.

Санкт-ПетербургСанкт-ПетербургСанкт-Петербург
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Vertical We&I Лесная»

4 ночи

Гостиница «Vertical We&I Лесная» расположена в динамичном Выборгском районе, в 5 км от центра Санкт-Петербурга. С бесплатным подключением к WI-FI можно работать, развлекаться и всегда оставаться на связи. Для быстрой транспортировки до места отдыха работает платный трансфер.

Апартаменты в этом комплексе подойдут для любителей нестандартного дизайна и неформальных пространств. Сам интерьер напоминает своим оформлением настоящий арт-объект. Номерной фонд включает 658 номеров формата «студия», оснащённых рабочей зоной, телевизором с плоским экраном, сейфом и гардеробом. В собственной ванной комнате установлен душ, также предоставляется набор гигиенических принадлежностей.

Собственная мини-кухня располагает утварью, гарнитуром, посудой, холодильником, плитой, чайником и микроволновой печью. Супермаркет в пешей доступности.

На территории обустроен коворкинг и прачечная, объединённая с игровой спортивно-развлекательной зоной. До аэропорта «Пулково-2» путь составляет 19,5 км.

Гостиница «Vertical We&amp;I Лесная»Гостиница «Vertical We&amp;I Лесная»Гостиница «Vertical We&amp;I Лесная»Гостиница «Vertical We&amp;I Лесная»Гостиница «Vertical We&amp;I Лесная»Гостиница «Vertical We&amp;I Лесная»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

YES Марата

4 ночи

Апарт-отели «YES» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «MARATA» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.

Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.

В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.

В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.

Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.

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Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург

4 ночи

«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте.

Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.

В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.

Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».

АЗИМУТ Сити Отель Санкт-ПетербургАЗИМУТ Сити Отель Санкт-ПетербургАЗИМУТ Сити Отель Санкт-ПетербургАЗИМУТ Сити Отель Санкт-ПетербургАЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

А-Отель Фонтанка

4 ночи

«А-Отель Фонтанка» — это отель на набережной реки Фонтанки. Отель недорогой, расположен в Адмиралтейском районе северной столицы. Это особый формат отелей от сети AZIMUT, позволяющий гостям города сэкономить в поездке, в номерах нет кондиционеров, чайников, холодильников.

Есть большой выбор достопримечательностей поблизости который привлекает гостей. Рядом Колонна Славы, Никольский морской собор, Большая хоральная синагога, Русский музей.

Если Вы привыкли путешествовать с домашним питомцем, то для Вас здесь, но по предварительному запросу, организуют размещение с любимцем за дополнительную плату.

На территории отеля есть ресторан «AVENUE», в котором можно отведать традиционные блюда русской кухни. Также рядом есть рестораны и кафе с различной кухней и по приемлемой цене.

Чудесный вид на речку, наличие причала, удобное месторасположение практически в историческом центре города и близость метро — «Технологический Институт». До станции метро «Балтийская» можно дойти за двадцать минут, а до аэропорта Пулково доехать за 15 минут. Также рядом Юсуповский Дворец, Британское Адмиралтейство, Молодежный театр, Троице-Измайловский собор, Концертный зал Мариинского театра и другие интересные места. Московский железнодорожный вокзал удален на 6 км.

А-Отель ФонтанкаА-Отель ФонтанкаА-Отель ФонтанкаА-Отель ФонтанкаА-Отель Фонтанка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Питание, указанное в программе: 4 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе: завтраки (если не выбран тариф «без завтрака»), обеды и ужины (самостоятельно)
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Доплата за иностранного туриста составит 2150 руб
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Спасибо большое, все просчитано до мелочей. ❤️
Спасибо большое, все просчитано до мелочей. ❤️
Спасибо большое, все просчитано до мелочей. ❤️
Спасибо большое, все просчитано до мелочей. ❤️
Спасибо большое, все просчитано до мелочей. ❤️
Спасибо большое, все просчитано до мелочей. ❤️
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О
Поездка нам очень понравилась. Большое спасибо Вам. В гостинице девочки приветливые, экскурсовод замечательный.
Поездка нам очень понравилась. Большое спасибо Вам. В гостинице девочки приветливые, экскурсовод замечательный.
Поездка нам очень понравилась. Большое спасибо Вам. В гостинице девочки приветливые, экскурсовод замечательный.
Поездка нам очень понравилась. Большое спасибо Вам. В гостинице девочки приветливые, экскурсовод замечательный.
Поездка нам очень понравилась. Большое спасибо Вам. В гостинице девочки приветливые, экскурсовод замечательный.
Поездка нам очень понравилась. Большое спасибо Вам. В гостинице девочки приветливые, экскурсовод замечательный.
Поездка нам очень понравилась. Большое спасибо Вам. В гостинице девочки приветливые, экскурсовод замечательный.
Поездка нам очень понравилась. Большое спасибо Вам. В гостинице девочки приветливые, экскурсовод замечательный.
Поездка нам очень понравилась. Большое спасибо Вам. В гостинице девочки приветливые, экскурсовод замечательный.+1
Поездка нам очень понравилась. Большое спасибо Вам. В гостинице девочки приветливые, экскурсовод замечательный.
Вам был полезен этот отзыв?

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