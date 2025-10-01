Описание тура
Вас ждут захватывающие обзорные экскурсии, которые откроют секреты дворцов, мостов и легендарных площадей, а также шедевры Эрмитажа — одного из самых великих музеев мира.
Побываете в царских резиденциях Петергофа и Царском Селе, где фонтанные каскады и роскошные комнаты расскажут о богатстве русского дворянства. В Кронштадте вы окунетесь в морскую историю, а прогулка по паркам и памятникам создаст ощущение путешествия во времени.
Завершите путешествие экскурсией в Кунсткамеру, узнаете о первых десятилетиях города и его создателе Петре I. Этот тур — идеальный синтез истории, искусства и морского наследия, который оставит у вас яркие воспоминания!
Программа тура по дням
Приезд. Свободный день
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2300 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
Свободный день.
Экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Эрмитажа
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
С 9:00 до 10:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы проживания. Отправление на экскурсию на автобусе.
Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Приглашаем Вас на автобусную обзорную экскурсию по городу. Она познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.
Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, ансамблем Смольного монастыря, Невским проспектом.
Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.
Посещение Эрмитажа. Каждому гостю выдаётся билет на вход в музей. Экскурсионное обслуживание и радио-гид не включены в стоимость. Время пребывания в музее не ограничено, то есть можно осматривать экспонаты вплоть до закрытия.
Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллиона экспонатов.
Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
Во время самостоятельного осмотра у вас будет возможность погулять по залам Эрмитажа и более детально рассмотреть его экспонаты.
Место окончания программы: Эрмитаж (центр города, ближайшая станция метро: Адмиралтейская).
Продолжительность программы: ~4 часа.
Свободный день
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Свободный день.
Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт. Экскурсия познакомит вас сразу с двумя пригородами, возникшими вместе с Петербургом в начале XVIII века по воле царя Петра: это бывшая загородная императорская резиденция Петергоф и город-крепость Кронштадт.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту. Вы увидите военные корабли, стоящие в гавани, старинный Петровский док, предназначенный для ремонта и оснастки кораблей и побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор.
Посещение Никольского Морского собора. Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов». Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.
Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков и даже заглянуть в атриум Музея военно-морской славы с легендарной АПЛ К-3 «Ленинский комсомол».
Где пообедать? После экскурсии у вас будет 30-40 минут свободного времени, чтобы перекусить на территории парка. Здесь работают точки с фастфудом, а также кафе.
Переезд в Петергоф (~40 мин).
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа – столице фонтанов, волшебному саду с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.
Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Свободное время в парке (~1 час).
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~10 часов.
Царское Село
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции». Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательной резиденции русских императоров – Царском Селе.
В этом живописном месте российские государи жили в теплое время года, здесь устраивали официальные приемы, роскошные балы, увеселительные придворные мероприятия, принимали иностранных дипломатов.
Экскурсия в Екатерининский дворец и Янтарную комнату. Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.
Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.
Прогулка по Екатерининскому парку. После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.
Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Где пообедать? На территории парка нет полноценных точек питания, только за его пределами. Поэтому рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник во время прогулки по Екатерининскому парку.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~6 часов.
Свободный день
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Свободный день.
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» с посещением Кунсткамеры
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город.
Экскурсия в Кунсткамеру. Слово «кунсткамера» в переводе с немецкого языка означает «кабинет редкостей». Впервые отправившись за границу с «Великим посольством» в конце XVII века, Петр I увидел, что подобного рода «кабинеты» в большой моде у европейских монархов.
Как человек любознательный, государь начал собирать собственную коллекцию «монстров и раритетов», не жалея на это средств.
Все эти вещи стали в дальнейшем базой для создания «государева кабинета», который затем превратился в первый российский музей – Кунсткамеру, куда Петр I повелел пускать всех желающих.
Место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая станция метро: «Площадь Восстания»).
Продолжительность программы: ~ 3 часа (окончание ориентировочно в 13:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
Вертикаль We&I (Лесная)***
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|студио с кухней (без завтрака)
|28.04.2025
|11.05.2025
|23190
|21090
|-
|-
|36350
|12.05.2025
|01.06.2025
|21550
|19450
|-
|-
|33120
|02.06.2025
|15.06.2025
|24840
|22740
|-
|-
|39640
|16.06.2025
|22.06.2025
|27320
|25220
|-
|-
|44570
|23.06.2025
|29.06.2025
|25660
|23560
|-
|-
|41280
|30.06.2025
|27.07.2025
|23990
|21920
|-
|-
|37990
|28.07.2025
|17.08.2025
|22380
|20280
|-
|-
|34690
|18.08.2025
|31.08.2025
|21960
|19860
|-
|-
|33120
|01.09.2025
|21.09.2025
|19090
|16990
|-
|-
|28130
|22.09.2025
|28.09.2025
|19920
|17820
|-
|-
|29770
|студио плюс с кухней (без завтрака)
|28.04.2025
|11.05.2025
|28950
|26850
|12880
|14980
|47860
|12.05.2025
|01.06.2025
|26890
|24790
|12880
|14980
|43750
|02.06.2025
|15.06.2025
|29770
|27670
|12880
|14980
|49490
|16.06.2025
|22.06.2025
|30990
|28920
|12880
|14980
|51960
|23.06.2025
|29.06.2025
|29570
|27470
|12880
|14980
|49090
|30.06.2025
|27.07.2025
|29570
|27470
|12880
|14980
|49090
|28.07.2025
|17.08.2025
|27520
|25420
|12880
|14980
|44980
|18.08.2025
|31.08.2025
|26120
|23970
|12880
|14980
|42090
|01.09.2025
|21.09.2025
|22580
|20480
|12880
|14980
|35120
|22.09.2025
|28.09.2025
|21350
|19250
|12880
|14980
|32650
|студио с кухней
|28.04.2025
|11.05.2025
|28130
|25990
|-
|-
|38820
|12.05.2025
|01.06.2025
|26490
|24390
|-
|-
|35530
|02.06.2025
|15.06.2025
|29770
|27670
|-
|-
|42920
|16.06.2025
|22.06.2025
|32240
|30140
|-
|-
|46990
|23.06.2025
|29.06.2025
|30590
|28490
|-
|-
|44160
|30.06.2025
|27.07.2025
|28950
|26850
|-
|-
|40460
|28.07.2025
|17.08.2025
|27320
|25220
|-
|-
|37580
|18.08.2025
|31.08.2025
|26490
|24390
|-
|-
|35530
|01.09.2025
|21.09.2025
|23990
|21920
|-
|-
|31830
|22.09.2025
|28.09.2025
|24840
|22740
|-
|-
|33470
|студио плюс с кухней
|28.04.2025
|11.05.2025
|32650
|30550
|16990
|19090
|50320
|12.05.2025
|01.06.2025
|30590
|28490
|16990
|19090
|46220
|02.06.2025
|15.06.2025
|33880
|31780
|16990
|19090
|51960
|16.06.2025
|22.06.2025
|34690
|32590
|16990
|19090
|54430
|23.06.2025
|29.06.2025
|33470
|31370
|16990
|19090
|51550
|30.06.2025
|27.07.2025
|33120
|30960
|16990
|19090
|50730
|28.07.2025
|17.08.2025
|31420
|29320
|16990
|19090
|47440
|18.08.2025
|31.08.2025
|29770
|27670
|16990
|19090
|44570
|01.09.2025
|21.09.2025
|26890
|24790
|16990
|19090
|37580
|22.09.2025
|28.09.2025
|25660
|23560
|16990
|19090
|35120
|4-мест 2-комнатный Friends (без завтрака)
|28.04.2025
|11.05.2025
|22170
|20120
|20070
|22170
|-
|12.05.2025
|01.06.2025
|20730
|18630
|18630
|20730
|-
|02.06.2025
|15.06.2025
|23990
|21920
|21890
|23990
|-
|16.06.2025
|22.06.2025
|26490
|24390
|24390
|26490
|-
|23.06.2025
|29.06.2025
|24840
|22740
|22740
|24840
|-
|30.06.2025
|27.07.2025
|23190
|21090
|21090
|23190
|-
|28.07.2025
|17.08.2025
|21960
|19860
|19860
|21960
|-
|18.08.2025
|31.08.2025
|20320
|18220
|18220
|20320
|-
|01.09.2025
|21.09.2025
|18470
|16370
|16370
|18470
|-
|22.09.2025
|28.09.2025
|18270
|16170
|16170
|18270
|-
|4-мест 2-комнатный Friends
|28.04.2025
|11.05.2025
|27090
|24990
|24990
|27090
|-
|12.05.2025
|01.06.2025
|25660
|23560
|23560
|25660
|-
|02.06.2025
|15.06.2025
|28950
|26850
|26850
|28950
|-
|16.06.2025
|22.06.2025
|31420
|29320
|29320
|31420
|-
|23.06.2025
|29.06.2025
|29770
|27670
|27670
|29770
|-
|30.06.2025
|27.07.2025
|28130
|25990
|26030
|28130
|-
|28.07.2025
|17.08.2025
|26890
|24790
|24790
|26890
|-
|18.08.2025
|31.08.2025
|25250
|23150
|23150
|25250
|-
|01.09.2025
|21.09.2025
|23390
|21290
|21290
|23390
|-
|22.09.2025
|28.09.2025
|22790
|20690
|20690
|22790
|-
Арт Деко Невский
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандартный
|28.04.2025
|04.05.2025
|28950
|26850
|21090
|23190
|47860
|05.05.2025
|11.05.2025
|27920
|25820
|21090
|23190
|45790
|12.05.2025
|01.06.2025
|27590
|25490
|21090
|23190
|45120
|02.06.2025
|06.07.2025
|31150
|28990
|21090
|23190
|52240
|07.07.2025
|31.08.2025
|29230
|27130
|21090
|23190
|48420
|01.09.2025
|28.09.2025
|23990
|21920
|21090
|23190
|37990
|улучшенный
|28.04.2025
|04.05.2025
|32240
|30140
|-
|-
|54430
|05.05.2025
|11.05.2025
|30990
|28920
|-
|-
|51960
|12.05.2025
|01.06.2025
|30590
|28490
|-
|-
|51140
|02.06.2025
|06.07.2025
|33880
|31780
|-
|-
|57720
|07.07.2025
|31.08.2025
|31290
|29190
|-
|-
|52520
|01.09.2025
|28.09.2025
|26220
|24120
|-
|-
|42380
Апарт-отель Yard Residence****
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|смарт DBL (без кухни)
|28.04.2025
|11.05.2025
|29360
|27260
|-
|-
|47440
|12.05.2025
|01.06.2025
|27720
|25620
|-
|-
|44160
|02.06.2025
|06.07.2025
|33880
|31780
|-
|-
|56490
|07.07.2025
|13.07.2025
|32170
|30120
|-
|-
|53120
|14.07.2025
|03.08.2025
|31830
|29730
|-
|-
|52380
|04.08.2025
|14.09.2025
|30590
|28490
|-
|-
|49920
|15.09.2025
|28.09.2025
|28130
|25990
|-
|-
|44980
|смарт апартаменты DBL с кухней
|28.04.2025
|11.05.2025
|30590
|28490
|-
|-
|49920
|12.05.2025
|01.06.2025
|28950
|26850
|-
|-
|46620
|02.06.2025
|06.07.2025
|35530
|33430
|-
|-
|59770
|07.07.2025
|13.07.2025
|33470
|31370
|-
|-
|55660
|14.07.2025
|03.08.2025
|33120
|30960
|-
|-
|54840
|04.08.2025
|14.09.2025
|31420
|29320
|-
|-
|51550
|15.09.2025
|28.09.2025
|28950
|26850
|-
|-
|46620
|студия апартаменты с кухней
|28.04.2025
|11.05.2025
|32240
|30140
|24790
|26890
|53190
|12.05.2025
|01.06.2025
|30590
|28490
|24790
|26890
|49920
|02.06.2025
|06.07.2025
|36350
|34250
|26030
|28130
|61420
|07.07.2025
|13.07.2025
|34290
|32190
|26030
|28130
|57320
|14.07.2025
|03.08.2025
|33880
|31780
|26030
|28130
|56490
|04.08.2025
|14.09.2025
|32240
|30140
|24790
|26890
|53190
|15.09.2025
|28.09.2025
|29770
|27670
|24790
|26890
|48270
Москва****
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандартный
|28.04.2025
|11.05.2025
|33880
|31780
|26850
|28950
|55250
|12.05.2025
|18.05.2025
|31420
|29320
|27670
|29770
|49490
|19.05.2025
|25.05.2025
|32650
|30550
|27670
|29770
|51960
|26.05.2025
|29.06.2025
|38820
|36720
|27670
|29770
|64290
|30.06.2025
|06.07.2025
|35390
|33290
|27670
|29770
|57450
|07.07.2025
|31.08.2025
|34690
|32590
|27670
|29770
|56120
|01.09.2025
|28.09.2025
|31420
|29320
|27670
|29770
|49490
Доплата за иностранного туриста составит 2150 руб.
Варианты проживания
Апарт-отель Yard Residence***
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Москва***
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Vertical We&I Лесная
Гостиница «Vertical We&I Лесная» расположена в динамичном Выборгском районе, в 5 км от центра Санкт-Петербурга. С бесплатным подключением к WI-FI можно работать, развлекаться и всегда оставаться на связи. Для быстрой транспортировки до места отдыха работает платный трансфер.
Апартаменты в этом комплексе подойдут для любителей нестандартного дизайна и неформальных пространств. Сам интерьер напоминает своим оформлением настоящий арт-объект. Номерной фонд включает 658 номеров формата «студия», оснащённых рабочей зоной, телевизором с плоским экраном, сейфом и гардеробом. В собственной ванной комнате установлен душ, также предоставляется набор гигиенических принадлежностей.
Собственная мини-кухня располагает утварью, гарнитуром, посудой, холодильником, плитой, чайником и микроволновой печью. Супермаркет в пешей доступности.
На территории обустроен коворкинг и прачечная, объединённая с игровой спортивно-развлекательной зоной. До аэропорта «Пулково-2» путь составляет 19,5 км.
Art Deco Nevsky
Отель «Art Deco Nevsky» находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, круглосуточная работа стойки регистрации, доступ к сети Wi-Fi.
Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.
Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.
Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Поблизости находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Питание, указанное в программе: 6 завтраков (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтраки (если не выбран тариф «без завтрака»), обеды и ужины (самостоятельно)
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Доплата за иностранного туриста составит 2150 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.