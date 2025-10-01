2 день

Экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Эрмитажа

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

С 9:00 до 10:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы проживания. Отправление на экскурсию на автобусе.

Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Приглашаем Вас на автобусную обзорную экскурсию по городу. Она познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.

Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, ансамблем Смольного монастыря, Невским проспектом.

Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.



Посещение Эрмитажа. Каждому гостю выдаётся билет на вход в музей. Экскурсионное обслуживание и радио-гид не включены в стоимость. Время пребывания в музее не ограничено, то есть можно осматривать экспонаты вплоть до закрытия.

Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллиона экспонатов.

Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

Во время самостоятельного осмотра у вас будет возможность погулять по залам Эрмитажа и более детально рассмотреть его экспонаты.

Место окончания программы: Эрмитаж (центр города, ближайшая станция метро: Адмиралтейская).

Продолжительность программы: ~4 часа.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160