В Петербург - недорого! Тур на 7 дней с понедельника

Экскурсионный тур «В Петербург - недорого! Тур на 7 дней с понедельника» на 7 дней
5
3 отзыва
Ближайшие даты:
15
июн22
июн29
июн6
июл13
июл20
июл27
июл

Описание тура

Вас ждут захватывающие обзорные экскурсии, которые откроют секреты дворцов, мостов и легендарных площадей, а также шедевры Эрмитажа — одного из самых великих музеев мира.

Побываете в царских резиденциях Петергофа и Царском Селе, где фонтанные каскады и роскошные комнаты расскажут о богатстве русского дворянства. В Кронштадте вы окунетесь в морскую историю, а прогулка по паркам и памятникам создаст ощущение путешествия во времени.

Завершите путешествие экскурсией в Кунсткамеру, узнаете о первых десятилетиях города и его создателе Петре I. Этот тур — идеальный синтез истории, искусства и морского наследия, который оставит у вас яркие воспоминания!

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Свободный день

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2300 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

Свободный день.

2 день

Экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Эрмитажа

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

С 9:00 до 10:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы проживания. Отправление на экскурсию на автобусе.

Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Приглашаем Вас на автобусную обзорную экскурсию по городу. Она познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.

Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, ансамблем Смольного монастыря, Невским проспектом.

Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.

Посещение Эрмитажа. Каждому гостю выдаётся билет на вход в музей. Экскурсионное обслуживание и радио-гид не включены в стоимость. Время пребывания в музее не ограничено, то есть можно осматривать экспонаты вплоть до закрытия.

Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллиона экспонатов.

Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

Во время самостоятельного осмотра у вас будет возможность погулять по залам Эрмитажа и более детально рассмотреть его экспонаты.

Место окончания программы: Эрмитаж (центр города, ближайшая станция метро: Адмиралтейская).

Продолжительность программы: ~4 часа.

3 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Свободный день.

4 день

Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт. Экскурсия познакомит вас сразу с двумя пригородами, возникшими вместе с Петербургом в начале XVIII века по воле царя Петра: это бывшая загородная императорская резиденция Петергоф и город-крепость Кронштадт.

Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту. Вы увидите военные корабли, стоящие в гавани, старинный Петровский док, предназначенный для ремонта и оснастки кораблей и побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор.

Посещение Никольского Морского собора. Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.

Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов». Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.

Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков и даже заглянуть в атриум Музея военно-морской славы с легендарной АПЛ К-3 «Ленинский комсомол».

Где пообедать? После экскурсии у вас будет 30-40 минут свободного времени, чтобы перекусить на территории парка. Здесь работают точки с фастфудом, а также кафе.

Переезд в Петергоф (~40 мин).

Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа – столице фонтанов, волшебному саду с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.

Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Свободное время в парке (~1 час).

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~10 часов.

5 день

Царское Село

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции». Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательной резиденции русских императоров – Царском Селе.

В этом живописном месте российские государи жили в теплое время года, здесь устраивали официальные приемы, роскошные балы, увеселительные придворные мероприятия, принимали иностранных дипломатов.

Экскурсия в Екатерининский дворец и Янтарную комнату. Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.

Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.

Прогулка по Екатерининскому парку. После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.

Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.

Где пообедать? На территории парка нет полноценных точек питания, только за его пределами. Поэтому рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник во время прогулки по Екатерининскому парку.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~6 часов.

6 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Свободный день.

7 день

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» с посещением Кунсткамеры

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город.

Экскурсия в Кунсткамеру. Слово «кунсткамера» в переводе с немецкого языка означает «кабинет редкостей». Впервые отправившись за границу с «Великим посольством» в конце XVII века, Петр I увидел, что подобного рода «кабинеты» в большой моде у европейских монархов.

Как человек любознательный, государь начал собирать собственную коллекцию «монстров и раритетов», не жалея на это средств.

Все эти вещи стали в дальнейшем базой для создания «государева кабинета», который затем превратился в первый российский музей – Кунсткамеру, куда Петр I повелел пускать всех желающих.

Место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая станция метро: «Площадь Восстания»).

Продолжительность программы: ~ 3 часа (окончание ориентировочно в 13:00).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

Вертикаль We&I (Лесная)***

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
студио с кухней (без завтрака)28.04.202511.05.20252319021090--36350
12.05.202501.06.20252155019450--33120
02.06.202515.06.20252484022740--39640
16.06.202522.06.20252732025220--44570
23.06.202529.06.20252566023560--41280
30.06.202527.07.20252399021920--37990
28.07.202517.08.20252238020280--34690
18.08.202531.08.20252196019860--33120
01.09.202521.09.20251909016990--28130
22.09.202528.09.20251992017820--29770
студио плюс с кухней (без завтрака)28.04.202511.05.20252895026850128801498047860
12.05.202501.06.20252689024790128801498043750
02.06.202515.06.20252977027670128801498049490
16.06.202522.06.20253099028920128801498051960
23.06.202529.06.20252957027470128801498049090
30.06.202527.07.20252957027470128801498049090
28.07.202517.08.20252752025420128801498044980
18.08.202531.08.20252612023970128801498042090
01.09.202521.09.20252258020480128801498035120
22.09.202528.09.20252135019250128801498032650
студио с кухней28.04.202511.05.20252813025990--38820
12.05.202501.06.20252649024390--35530
02.06.202515.06.20252977027670--42920
16.06.202522.06.20253224030140--46990
23.06.202529.06.20253059028490--44160
30.06.202527.07.20252895026850--40460
28.07.202517.08.20252732025220--37580
18.08.202531.08.20252649024390--35530
01.09.202521.09.20252399021920--31830
22.09.202528.09.20252484022740--33470
студио плюс с кухней28.04.202511.05.20253265030550169901909050320
12.05.202501.06.20253059028490169901909046220
02.06.202515.06.20253388031780169901909051960
16.06.202522.06.20253469032590169901909054430
23.06.202529.06.20253347031370169901909051550
30.06.202527.07.20253312030960169901909050730
28.07.202517.08.20253142029320169901909047440
18.08.202531.08.20252977027670169901909044570
01.09.202521.09.20252689024790169901909037580
22.09.202528.09.20252566023560169901909035120
4-мест 2-комнатный Friends (без завтрака)28.04.202511.05.202522170201202007022170-
12.05.202501.06.202520730186301863020730-
02.06.202515.06.202523990219202189023990-
16.06.202522.06.202526490243902439026490-
23.06.202529.06.202524840227402274024840-
30.06.202527.07.202523190210902109023190-
28.07.202517.08.202521960198601986021960-
18.08.202531.08.202520320182201822020320-
01.09.202521.09.202518470163701637018470-
22.09.202528.09.202518270161701617018270-
4-мест 2-комнатный Friends28.04.202511.05.202527090249902499027090-
12.05.202501.06.202525660235602356025660-
02.06.202515.06.202528950268502685028950-
16.06.202522.06.202531420293202932031420-
23.06.202529.06.202529770276702767029770-
30.06.202527.07.202528130259902603028130-
28.07.202517.08.202526890247902479026890-
18.08.202531.08.202525250231502315025250-
01.09.202521.09.202523390212902129023390-
22.09.202528.09.202522790206902069022790-

Арт Деко Невский

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
стандартный28.04.202504.05.20252895026850210902319047860
05.05.202511.05.20252792025820210902319045790
12.05.202501.06.20252759025490210902319045120
02.06.202506.07.20253115028990210902319052240
07.07.202531.08.20252923027130210902319048420
01.09.202528.09.20252399021920210902319037990
улучшенный28.04.202504.05.20253224030140--54430
05.05.202511.05.20253099028920--51960
12.05.202501.06.20253059028490--51140
02.06.202506.07.20253388031780--57720
07.07.202531.08.20253129029190--52520
01.09.202528.09.20252622024120--42380

Апарт-отель Yard Residence****

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
смарт DBL (без кухни)28.04.202511.05.20252936027260--47440
12.05.202501.06.20252772025620--44160
02.06.202506.07.20253388031780--56490
07.07.202513.07.20253217030120--53120
14.07.202503.08.20253183029730--52380
04.08.202514.09.20253059028490--49920
15.09.202528.09.20252813025990--44980
смарт апартаменты DBL с кухней28.04.202511.05.20253059028490--49920
12.05.202501.06.20252895026850--46620
02.06.202506.07.20253553033430--59770
07.07.202513.07.20253347031370--55660
14.07.202503.08.20253312030960--54840
04.08.202514.09.20253142029320--51550
15.09.202528.09.20252895026850--46620
студия апартаменты с кухней28.04.202511.05.20253224030140247902689053190
12.05.202501.06.20253059028490247902689049920
02.06.202506.07.20253635034250260302813061420
07.07.202513.07.20253429032190260302813057320
14.07.202503.08.20253388031780260302813056490
04.08.202514.09.20253224030140247902689053190
15.09.202528.09.20252977027670247902689048270

Москва****

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
стандартный28.04.202511.05.20253388031780268502895055250
12.05.202518.05.20253142029320276702977049490
19.05.202525.05.20253265030550276702977051960
26.05.202529.06.20253882036720276702977064290
30.06.202506.07.20253539033290276702977057450
07.07.202531.08.20253469032590276702977056120
01.09.202528.09.20253142029320276702977049490

Доплата за иностранного туриста составит 2150 руб.

Варианты проживания

Апарт-отель Yard Residence***

6 ночей

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Москва***

6 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Vertical We&I Лесная

6 ночей

Гостиница «Vertical We&I Лесная» расположена в динамичном Выборгском районе, в 5 км от центра Санкт-Петербурга. С бесплатным подключением к WI-FI можно работать, развлекаться и всегда оставаться на связи. Для быстрой транспортировки до места отдыха работает платный трансфер.

Апартаменты в этом комплексе подойдут для любителей нестандартного дизайна и неформальных пространств. Сам интерьер напоминает своим оформлением настоящий арт-объект. Номерной фонд включает 658 номеров формата «студия», оснащённых рабочей зоной, телевизором с плоским экраном, сейфом и гардеробом. В собственной ванной комнате установлен душ, также предоставляется набор гигиенических принадлежностей.

Собственная мини-кухня располагает утварью, гарнитуром, посудой, холодильником, плитой, чайником и микроволновой печью. Супермаркет в пешей доступности.

На территории обустроен коворкинг и прачечная, объединённая с игровой спортивно-развлекательной зоной. До аэропорта «Пулково-2» путь составляет 19,5 км.

Art Deco Nevsky

6 ночей

Отель «Art Deco Nevsky» находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, круглосуточная работа стойки регистрации, доступ к сети Wi-Fi.

Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.

Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.

Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Поблизости находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Питание, указанное в программе: 6 завтраков (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе: завтраки (если не выбран тариф «без завтрака»), обеды и ужины (самостоятельно)
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Доплата за иностранного туриста составит 2150 руб
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
Вахрушева
1 окт 2025
Впечатления отличные, всё понравилось, посмотрела много, для одной поездки достаточно. Чтобы посмотреть весь город и достопримечательности, нужно приехать не один раз.
А
Алексей
30 сен 2025
Все прошло прекрасно! Первый раз брал тур и остался очень доволен. Спасибо огромное!
Ю
ЮриЙ
14 сен 2025
ВСЁ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

