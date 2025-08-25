Программа тура по дням
Приезд. Свободный день
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2400 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00/15:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
Свободный день.
Экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Эрмитажа
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
С 09:00 до 10:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Вертикаль We&I (Лесная)», «Азимут Отель Санкт-Петербург» и «Москва», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) — 5 минут пешком;
- туристы, проживающие в гостинице «А отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (Лермонтовский пр., д. 43/1, рядом стоящий корпус).
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы проживания. Отправление на экскурсию на автобусе.
Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Приглашаем Вас на автобусную обзорную экскурсию по городу. Она познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.
Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, ансамблем Смольного монастыря, Невским проспектом.
Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.
Посещение Эрмитажа. Каждому гостю выдаётся билет на вход в музей. Экскурсионное обслуживание и радио-гид не включены в стоимость. Время пребывания в музее не ограничено, то есть можно осматривать экспонаты вплоть до закрытия (во вторник музей работает до 20:00).
Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллиона экспонатов.
Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
Во время самостоятельного осмотра у вас будет возможность погулять по залам Эрмитажа и более детально рассмотреть его экспонаты.
Место окончания программы: Эрмитаж (центр города, ближайшая станция метро: Адмиралтейская).
Продолжительность программы: ~4 часа.
Свободный день
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Свободный день.
Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт. Экскурсия познакомит вас сразу с двумя пригородами, возникшими вместе с Петербургом в начале XVIII века по воле царя Петра: это бывшая загородная императорская резиденция Петергоф и город-крепость Кронштадт.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту. Вы увидите военные корабли, стоящие в гавани, старинный Петровский док, предназначенный для ремонта и оснастки кораблей и побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор.
Посещение Никольского Морского собора. Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов». Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.
Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков и даже заглянуть в атриум Музея военно-морской славы с легендарной АПЛ К-3 «Ленинский комсомол».
Где пообедать? После экскурсии у вас будет 30-40 минут свободного времени, чтобы перекусить на территории парка. Здесь работают точки с фастфудом, а также кафе.
Переезд в Петергоф (~40 мин).
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа – столице фонтанов, волшебному саду с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.
Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Свободное время в парке (~1 час).
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~10 часов.
Царское Село
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции». Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательной резиденции русских императоров – Царском Селе.
В этом живописном месте российские государи жили в теплое время года, здесь устраивали официальные приемы, роскошные балы, увеселительные придворные мероприятия, принимали иностранных дипломатов.
Экскурсия в Екатерининский дворец и Янтарную комнату. Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.
Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.
Прогулка по Екатерининскому парку. После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.
Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Где пообедать? На территории парка нет полноценных точек питания, только за его пределами. Поэтому рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник во время прогулки по Екатерининскому парку.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~6 часов.
Свободный день. Отъезд
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Самостоятельное освобождение номеров до 12:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.
Свободный день.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|А Отель Фонтанка***
|стандартный
|04.05.2026
|16.05.2026
|24820
|22820
|-
|-
|34460
|18.05.2026
|30.05.2026
|22820
|20820
|-
|-
|30460
|31.08.2026
|03.10.2026
|22530
|20530
|-
|-
|29990
|3-мест Стандартный
|04.05.2026
|16.05.2026
|24820
|22820
|15320
|17320
|-
|18.05.2026
|30.05.2026
|22820
|20820
|15320
|17320
|-
|31.08.2026
|03.10.2026
|22530
|20530
|15320
|17320
|-
|супериор с БК
|04.05.2026
|16.05.2026
|25530
|23530
|-
|-
|35890
|18.05.2026
|30.05.2026
|23530
|21530
|-
|-
|31890
|31.08.2026
|03.10.2026
|23240
|21240
|-
|-
|31460
|супериор
|04.05.2026
|16.05.2026
|25530
|23530
|-
|-
|35890
|18.05.2026
|30.05.2026
|23530
|21530
|-
|-
|31890
|31.08.2026
|03.10.2026
|23240
|21240
|-
|-
|31460
|Азимут Отель Санкт-Петербург****
|смарт
|04.05.2026
|16.05.2026
|28740
|26740
|-
|-
|41590
|18.05.2026
|23.05.2026
|29820
|27820
|-
|-
|43740
|25.05.2026
|30.05.2026
|32670
|30670
|-
|-
|49460
|31.08.2026
|26.09.2026
|28740
|26740
|-
|-
|41590
|28.09.2026
|03.10.2026
|26390
|24390
|-
|-
|37460
|Апарт-отель Yard Residence****
|студия апартаменты с кухней
|04.05.2026
|09.05.2026
|30170
|28170
|21740
|23740
|50530
|11.05.2026
|30.05.2026
|27320
|25320
|21740
|23740
|44820
|08.06.2026
|13.06.2026
|30890
|28890
|21740
|23740
|51960
|29.06.2026
|15.08.2026
|30890
|28890
|21740
|23740
|51960
|17.08.2026
|05.09.2026
|28390
|26390
|21740
|23740
|46960
|07.09.2026
|03.10.2026
|26590
|24590
|21740
|23740
|43390
|смарт апартаменты DBL с кухней
|04.05.2026
|09.05.2026
|29090
|27090
|-
|-
|48390
|11.05.2026
|30.05.2026
|26240
|24240
|-
|-
|42670
|08.06.2026
|13.06.2026
|29460
|27460
|-
|-
|49090
|29.06.2026
|15.08.2026
|29460
|27460
|-
|-
|49090
|17.08.2026
|05.09.2026
|27320
|25320
|-
|-
|44820
|07.09.2026
|03.10.2026
|25890
|23890
|-
|-
|41960
|Вертикаль We&I (Лесная)***
|студио с кухней
|01.06.2026
|08.08.2026
|26590
|24590
|-
|-
|38740
|10.08.2026
|22.08.2026
|26240
|24240
|-
|-
|37320
|24.08.2026
|29.08.2026
|25890
|23890
|-
|-
|36590
|студио плюс с кухней
|27.07.2026
|08.08.2026
|28740
|26740
|15320
|17320
|43740
|10.08.2026
|22.08.2026
|28390
|26390
|15320
|17320
|41590
|24.08.2026
|29.08.2026
|27990
|25990
|15320
|17320
|40890
|студио с кухней (без завтрака)
|01.06.2026
|08.08.2026
|21240
|19240
|-
|-
|33740
|10.08.2026
|22.08.2026
|20170
|18170
|-
|-
|31590
|24.08.2026
|29.08.2026
|19820
|17820
|-
|-
|30890
|студио плюс с кухней
(без завтрака)
|27.07.2026
|08.08.2026
|23920
|21920
|9590
|11590
|39090
|10.08.2026
|22.08.2026
|22490
|20490
|10320
|12320
|36240
|24.08.2026
|29.08.2026
|22140
|20140
|10320
|12320
|35530
|3-мест 2-х комнатный Friends с кухней
|01.06.2026
|08.08.2026
|28740
|26740
|26740
|28740
|-
|10.08.2026
|22.08.2026
|27820
|25820
|25820
|27820
|-
|24.08.2026
|29.08.2026
|27570
|25570
|25570
|27570
|-
|3-мест 2-х комнатный Friends (без завтрака)
|01.06.2026
|08.08.2026
|23740
|21740
|21740
|23740
|-
|10.08.2026
|22.08.2026
|22670
|20670
|20670
|22670
|-
|24.08.2026
|29.08.2026
|22320
|20320
|20320
|22320
|-
|Москва****
|стандартный
|04.05.2026
|09.05.2026
|29820
|27820
|25320
|27320
|47990
|11.05.2026
|23.05.2026
|26960
|24960
|25320
|27320
|42670
|25.05.2026
|27.06.2026
|33740
|31740
|25320
|27320
|58740
|29.06.2026
|04.07.2026
|32090
|30090
|25320
|27320
|53090
|06.07.2026
|22.08.2026
|29820
|27820
|25320
|27320
|48390
|24.08.2026
|03.10.2026
|28740
|26740
|28170
|30170
|46590
Доплата за иностранного туриста составит 2150 руб.
Варианты проживания
Ярд Резиденс
Апарт-отель «Yard Residence» — новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое. Расстояние до аэропорта — 14,2 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 5,3 км.
Отель «Москва»
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Гостиница «Vertical We&I Лесная»
Гостиница «Vertical We&I Лесная» расположена в динамичном Выборгском районе, в 5 км от центра Санкт-Петербурга. С бесплатным подключением к WI-FI можно работать, развлекаться и всегда оставаться на связи. Для быстрой транспортировки до места отдыха работает платный трансфер.
Апартаменты в этом комплексе подойдут для любителей нестандартного дизайна и неформальных пространств. Сам интерьер напоминает своим оформлением настоящий арт-объект. Номерной фонд включает 658 номеров формата «студия», оснащённых рабочей зоной, телевизором с плоским экраном, сейфом и гардеробом. В собственной ванной комнате установлен душ, также предоставляется набор гигиенических принадлежностей.
Собственная мини-кухня располагает утварью, гарнитуром, посудой, холодильником, плитой, чайником и микроволновой печью. Супермаркет в пешей доступности.
На территории обустроен коворкинг и прачечная, объединённая с игровой спортивно-развлекательной зоной. До аэропорта «Пулково-2» путь составляет 19,5 км.
АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург
«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте.
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
А-Отель Фонтанка
«А-Отель Фонтанка» — это отель на набережной реки Фонтанки. Отель недорогой, расположен в Адмиралтейском районе северной столицы. Это особый формат отелей от сети AZIMUT, позволяющий гостям города сэкономить в поездке, в номерах нет кондиционеров, чайников, холодильников.
Есть большой выбор достопримечательностей поблизости который привлекает гостей. Рядом Колонна Славы, Никольский морской собор, Большая хоральная синагога, Русский музей.
Если Вы привыкли путешествовать с домашним питомцем, то для Вас здесь, но по предварительному запросу, организуют размещение с любимцем за дополнительную плату.
На территории отеля есть ресторан «AVENUE», в котором можно отведать традиционные блюда русской кухни. Также рядом есть рестораны и кафе с различной кухней и по приемлемой цене.
Чудесный вид на речку, наличие причала, удобное месторасположение практически в историческом центре города и близость метро — «Технологический Институт». До станции метро «Балтийская» можно дойти за двадцать минут, а до аэропорта Пулково доехать за 15 минут. Также рядом Юсуповский Дворец, Британское Адмиралтейство, Молодежный театр, Троице-Измайловский собор, Концертный зал Мариинского театра и другие интересные места. Московский железнодорожный вокзал удален на 6 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Питание, указанное в программе: 5 завтраков (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтраки (если не выбран тариф «без завтрака»), обеды и ужины (самостоятельно)
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Доплата за иностранного туриста составит 2150 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.