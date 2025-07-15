Мои заказы

В Петербург - недорого! Тур на 6 дней со вторника

Погрузитесь в яркое путешествие по Санкт-Петербургу и его окрестностям, открывая для себя богатую историю, архитектуру и водные красоты города.

Начнутся приключения с обзорной экскурсии по главным достопримечательностям — от Петропавловской крепости
до Медного всадника.

У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно насладиться атмосферой города, его уютными уголками или прогуляться по улицам.

Отправитесь в Петергоф и Кронштадт, где увидите знаменитые фонтаны, дворцы, Морской собор и музей военно-морского флота.

Вас ждет поездка в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и Янтарной комнаты, символов роскоши и великолепия русской императорской эпохи.

Посетите Кунсткамеру, чтобы увидеть уникальные коллекции и узнать о первых шагах российского музееведения.

5
1 отзыв
В Петербург - недорого! Тур на 6 дней со вторника
В Петербург - недорого! Тур на 6 дней со вторника
В Петербург - недорого! Тур на 6 дней со вторника

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Санкт-Петербургу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала / аэропорта (от 2300 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 13:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

От каких гостиниц отъезд групп на экскурсии см. в разделе «Важно знать».

15:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы проживания.

Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.

Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, ансамблем Смольного монастыря, Невским проспектом.

Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.

Теплоходная прогулка по рекам и каналам. Теплоходная прогулка позволит увидеть город в необычном ракурсе с воды. Мы увидим город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки.

Вы увидите мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению. Они придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~5,5 часа.

Экскурсия по Санкт-ПетербургуЭкскурсия по Санкт-ПетербургуЭкскурсия по Санкт-ПетербургуЭкскурсия по Санкт-ПетербургуЭкскурсия по Санкт-Петербургу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Свободный день.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт. Экскурсия познакомит вас сразу с двумя пригородами, возникшими вместе с Петербургом в начале XVIII века по воле царя Петра: это бывшая загородная императорская резиденция Петергоф и город-крепость Кронштадт.

Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту. Вы увидите военные корабли, стоящие в гавани, старинный Петровский док, предназначенный для ремонта и оснастки кораблей и побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор.

Посещение Никольского Морского собора. Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.

Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов». Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.

Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков и даже заглянуть в атриум Музея военно-морской славы с легендарной АПЛ К-3 «Ленинский комсомол».

Где пообедать? После экскурсии у вас будет 30-40 минут свободного времени, чтобы перекусить на территории парка. Здесь работают точки с фастфудом, а также кафе.

Переезд в Петергоф (~40 мин).

Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа – столице фонтанов, волшебному саду с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.

Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Свободное время в парке (~1 час).

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~10 часов.

Автобусная экскурсия в Петергоф и КронштадтАвтобусная экскурсия в Петергоф и КронштадтАвтобусная экскурсия в Петергоф и КронштадтАвтобусная экскурсия в Петергоф и КронштадтАвтобусная экскурсия в Петергоф и КронштадтАвтобусная экскурсия в Петергоф и КронштадтАвтобусная экскурсия в Петергоф и КронштадтАвтобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Царское Село

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции». Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательной резиденции русских императоров – Царском Селе.

В этом живописном месте российские государи жили в теплое время года, здесь устраивали официальные приемы, роскошные балы, увеселительные придворные мероприятия, принимали иностранных дипломатов.

Экскурсия в Екатерининский дворец и Янтарную комнату. Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.

Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.

Прогулка по Екатерининскому парку. После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.

Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.

Где пообедать? На территории парка нет полноценных точек питания, только за его пределами. Поэтому рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник во время прогулки по Екатерининскому парку.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~6 часов.

Царское СелоЦарское СелоЦарское СелоЦарское СелоЦарское Село
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Свободный день.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» с посещением Кунсткамеры

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»). Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город.

Экскурсия в Кунсткамеру. Слово «кунсткамера» в переводе с немецкого языка означает «кабинет редкостей». Впервые отправившись за границу с «Великим посольством» в конце XVII века, Петр I увидел, что подобного рода «кабинеты» в большой моде у европейских монархов.

Как человек любознательный, государь начал собирать собственную коллекцию «монстров и раритетов», не жалея на это средств.

Все эти вещи стали в дальнейшем базой для создания «государева кабинета», который затем превратился в первый российский музей – Кунсткамеру, куда Петр I повелел пускать всех желающих.

Место окончания программы: Московский вокзал, станция метро «Площадь Восстания».

Продолжительность программы: ~ 3 часа (ориентировочно в 13:00).

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» с посещением КунсткамерыАвтобусная экскурсия «Петровский Петербург» с посещением КунсткамерыАвтобусная экскурсия «Петровский Петербург» с посещением Кунсткамеры
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

Вертикаль We&I (Лесная)***

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
студио с кухней (без завтрака)29.04.202511.05.20252126019760--32220
13.05.202501.06.20251989018390--29480
03.06.202515.06.20252263021130--34960
17.06.202522.06.20252469023190--39120
24.06.202529.06.20252332021820--36330
01.07.202527.07.20252195020450--33590
29.07.202517.08.20252058019120--30850
19.08.202531.08.20252024018740--29480
02.09.202521.09.20251784016340--25370
23.09.202528.09.20251853016990--26740
студио плюс с кухней (без завтрака)29.04.202511.05.20252612024560129201442041820
13.05.202501.06.20252435022850129201442038390
03.06.202515.06.20252674025240129201442043180
17.06.202522.06.20252777026270129201442045240
24.06.202529.06.20252657025120129201442042840
01.07.202527.07.20252657025120129201442042840
29.07.202517.08.20252486023360129201442039420
19.08.202531.08.20252366022160129201442036990
02.09.202521.09.20252075019250129201442031190
23.09.202528.09.20251972018220129201442029140
студио с кухней29.04.202511.05.20252537023870--34280
13.05.202501.06.20252399022490--31540
03.06.202515.06.20252674025240--37690
17.06.202522.06.20252879027290--41130
24.06.202529.06.20252743025930--38730
01.07.202527.07.20252612024560--35650
29.07.202517.08.20252469023190--33250
19.08.202531.08.20252399022490--31540
02.09.202521.09.20252195020450--28460
23.09.202528.09.20252263021130--29830
студио плюс с кухней29.04.202511.05.20252914027640163401784043870
13.05.202501.06.20252743025930163401784040440
03.06.202515.06.20253017028670163401784045240
17.06.202522.06.20253085029350163401784047290
24.06.202529.06.20252983028330163401784044890
01.07.202527.07.20252948027980163401784044220
29.07.202517.08.20252812026620163401784041470
19.08.202531.08.20252674025240163401784039120
02.09.202521.09.20252435022850163401784033250
23.09.202528.09.20252332021820163401784031190
4-мест 2-комнатный Friends (без завтрака)29.04.202511.05.202520420189201892020420-
13.05.202501.06.202519220177201772019220-
03.06.202515.06.202521950204502045021950-
17.06.202522.06.202523990224902249023990-
24.06.202529.06.202522630211302113022630-
01.07.202527.07.202521260197601976021260-
29.07.202517.08.202520240187401874020240-
19.08.202531.08.202518870173701737018870-
02.09.202521.09.202517330158301583017330-
23.09.202528.09.202517160156601566017160-
4-мест 2-комнатный Friends29.04.202511.05.202524520229902302024520-
13.05.202501.06.202523320218202182023320-
03.06.202515.06.202526120245602462026120-
17.06.202522.06.202528120266202662028120-
24.06.202529.06.202526740252402524026740-
01.07.202527.07.202525370238702387025370-
29.07.202517.08.202524350228502285024350-
19.08.202531.08.202522980214802148022980-
02.09.202521.09.202521440199401994021440-
23.09.202528.09.202520920194201942020920-

Апарт-отель Best Western Zoom Hotel***

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
стандарт апартаменты (шв. стол)03.06.202508.06.20252633024830--36880
10.06.202515.06.20252799026490--40650
17.06.202529.06.20252863027130--42090
01.07.202520.07.20252633024830--36880
22.07.202527.07.20252799026490--40650
29.07.202510.08.20252633024830--36880
12.08.202517.08.20252594024440--36220
19.08.202524.08.20252435022850--33530
супериор апартаменты (шв. стол)03.06.202508.06.20252976028260238702537043730
10.06.202515.06.20253113029630238702537046760
17.06.202529.06.20253168030180238702537047950
01.07.202520.07.20252976028260238702537043730
22.07.202527.07.20253113029630238702537046760
29.07.202510.08.20252976028260238702537043730
12.08.202517.08.20252909027590238702537042520
19.08.202524.08.20252639024890238702537037630

Арт Деко Невский

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
стандартный29.04.202504.05.20252612024560197602126041820
06.05.202511.05.20252537023870197602126040440
13.05.202501.06.20252499023530197602126039760
03.06.202508.06.20252798026480197602126045650
10.06.202515.06.20252825026750197602126046190
17.06.202506.07.20252798026480197602126045650
08.07.202531.08.20252633024830197602126042360
02.09.202528.09.20252199020520197602126033730
улучшенный29.04.202504.05.20252879027290--47290
06.05.202511.05.20252798026480--45650
13.05.202501.06.20252757026120--44830
03.06.202508.06.20253032028820--50320
10.06.202515.06.20253072029220--51130
17.06.202506.07.20253032028820--50320
08.07.202531.08.20252812026620--45920
02.09.202528.09.20252387022370--37430

Охтинская***

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
стандартный03.06.202522.06.20252879027290207902229044720
24.06.202529.06.20252798026480207902229042990
01.07.202527.07.20252674025240207902229040440
29.07.202524.08.20252469023190207902229036330
комфорт03.06.202522.06.20252966028160207902229046440
24.06.202529.06.20252883027330207902229044720
01.07.202527.07.20252759026090207902229042160
29.07.202524.08.20252555023990207902229037990

Россия***

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
стандартный27.05.202501.06.20252246020960--34620
03.06.202513.07.20252879027290--47290
15.07.202524.08.20252639024890--42490
бизнес27.05.202501.06.20252298021480177201922035650
03.06.202513.07.20252948027980180501955048660
15.07.202524.08.20252709025590183901989043870
комфорт27.05.202501.06.20252519023690177201922040090
03.06.202513.07.20253274031240180501955055170
15.07.202524.08.20252948027980183901989048660

Апарт-отель Yard Residence****

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
смарт DBL (без кухни)29.04.202511.05.20252639024890--41470
13.05.202501.06.20252499023530--38730
03.06.202506.07.20253017028670--48990
08.07.202503.08.20252846026960--45580
05.08.202514.09.20252743025930--43530
16.09.202528.09.20252537023870--39420
смарт апартаменты DBL с кухней29.04.202511.05.20252743025930--43530
13.05.202501.06.20252612024560--40790
03.06.202506.07.20253154029990--51740
08.07.202503.08.20252948027980--47630
05.08.202514.09.20252812026620--44890
16.09.202528.09.20252612024560--40790
студия апартаменты с кухней29.04.202511.05.20252879027290228502435046260
13.05.202501.06.20252743025930228502435043530
03.06.202506.07.20253222030720238702537053120
08.07.202503.08.20253017028670238702537048990
05.08.202514.09.20252879027290228502435046260
16.09.202528.09.20252674025240228502435042160

Москва****

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
стандартный29.04.202511.05.20253017028670246202612047980
13.05.202518.05.20252812026620252402674043180
20.05.202525.05.20252935027850252402674045650
27.05.202529.06.20253428032780252402674055520
01.07.202531.08.20253085029350252402674048660
02.09.202528.09.20252812026620252402674043180

Апарт-отель YES Марата центр***

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
стандарт апартаменты (без завтрака)03.06.202508.06.20253017028670234902499049990
10.06.202515.06.20253483033330234902499059350
17.06.202522.06.20253736035860234902499064420
24.06.202513.07.20253017028670234902499049990
15.07.202520.07.20252879027290234902499047290
22.07.202524.08.20252846026960234902499046620
стандарт апартаменты (с завтраком)03.06.202508.06.20253359032090279802948052430
10.06.202515.06.20253825036750279802948061740
17.06.202522.06.20254079039290279802948066820
24.06.202513.07.20253359032090279802948052430
15.07.202520.07.20253222030720279802948049690
22.07.202524.08.20253188030380279802948048990

Санкт-Петербург****

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
стандартный (двор)03.06.202515.06.20253839036890252402674066470
17.06.202529.06.20254044038940252402674070580
01.07.202506.07.20253839036890252402674066470
08.07.202524.08.20253496033460252402674059620
стандартный (Нева)03.06.202515.06.20254695045450252402674083590
17.06.202529.06.20255209050590252402674093870
01.07.202506.07.20254695045450252402674083590
08.07.202524.08.20254353041990252402674076740
делюкс (двор)03.06.202515.06.20254387042370252402674077430
17.06.202529.06.202558940574402524026740107570
01.07.202506.07.20254387042370252402674077430
08.07.202524.08.20254353041990252402674076740
делюкс (Нева)03.06.202515.06.202556190546902524026740102090
17.06.202529.06.202565790642902524026740121260
01.07.202506.07.202556190546902524026740102090
08.07.202524.08.20255209050590252402674093870

izzzi 3* у Гостиного двора***

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
смарт с БК03.06.202508.06.20253548033980--53790
10.06.202515.06.20253986038360--63660
17.06.202529.06.20254096039460--66130
01.07.202524.08.20253428032780--52770
комфорт03.06.202508.06.20253753035990246202612057920
10.06.202515.06.20254246040960246202612068870
17.06.202529.06.20254369042190246202612071620
01.07.202524.08.20253599034490246202612056190

Рэдиссон Соня Отель****

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
стандартный03.06.202529.06.20254953047990--79820
08.07.202524.08.20254249040990--65830
улучшенный03.06.202529.06.20255124049740361903769083290
08.07.202524.08.20254412042570361903769069280

Доплата за иностранного туриста составит 2150 руб.

Варианты проживания

Апарт-отель Yard Residence***

5 ночей

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Апарт-отель Yard Residence***Апарт-отель Yard Residence***Апарт-отель Yard Residence***Апарт-отель Yard Residence***Апарт-отель Yard Residence***Апарт-отель Yard Residence***
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Москва***

5 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Москва***Москва***Москва***Москва***Москва***Москва***
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Vertical We&I Лесная

5 ночей

Гостиница «Vertical We&I Лесная» расположена в динамичном Выборгском районе, в 5 км от центра Санкт-Петербурга. С бесплатным подключением к WI-FI можно работать, развлекаться и всегда оставаться на связи. Для быстрой транспортировки до места отдыха работает платный трансфер.

Апартаменты в этом комплексе подойдут для любителей нестандартного дизайна и неформальных пространств. Сам интерьер напоминает своим оформлением настоящий арт-объект. Номерной фонд включает 658 номеров формата «студия», оснащённых рабочей зоной, телевизором с плоским экраном, сейфом и гардеробом. В собственной ванной комнате установлен душ, также предоставляется набор гигиенических принадлежностей.

Собственная мини-кухня располагает утварью, гарнитуром, посудой, холодильником, плитой, чайником и микроволновой печью. Супермаркет в пешей доступности.

На территории обустроен коворкинг и прачечная, объединённая с игровой спортивно-развлекательной зоной. До аэропорта «Пулково-2» путь составляет 19,5 км.

Vertical We&amp;I ЛеснаяVertical We&amp;I ЛеснаяVertical We&amp;I ЛеснаяVertical We&amp;I ЛеснаяVertical We&amp;I ЛеснаяVertical We&amp;I Лесная
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Art Deco Nevsky

5 ночей

Отель «Art Deco Nevsky» находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, круглосуточная работа стойки регистрации, доступ к сети Wi-Fi.

Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.

Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.

Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Поблизости находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.

Art Deco NevskyArt Deco NevskyArt Deco NevskyArt Deco NevskyArt Deco Nevsky
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Best Western Zoom Hotel

5 ночей

Отель «Best Western Zoom Hotel» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории объекта размещена парковка для личных автомобилей.

Номерной фонд включает в себя апартаменты категорий «Стандарт» и «Супериор». Гостям предлагается отдохнуть в светлых номерах с современной мебелью, где для комфортного проживания есть бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор и собственная ванная комната.

Кухонная зона отлично подойдёт для самостоятельного приготовления блюд, так как там имеется варочная панель, холодильник, электрочайник, СВЧ-печь и необходимая посуда. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины и ресторан «Made in» с разнообразным меню.

В 741 м находится место дуэли А. С. Пушкина, в 2,2 км - Удельный парк, в 691 м - станция метро «Чёрная речка». Расстояние до аэропорта Пулково - 21,4 км, до Финляндского ж/д вокзала - 5,2 км.

Отель Best Western Zoom HotelОтель Best Western Zoom HotelОтель Best Western Zoom HotelОтель Best Western Zoom HotelОтель Best Western Zoom HotelОтель Best Western Zoom Hotel
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Россия 3

5 ночей

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Санкт-Петербург

5 ночей

Роскошный отель «Санкт-Петербург» имеет удобное расположение в центральной части города «северной столицы» вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории отеля находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.

Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.

Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре "Meeting Point", который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.

Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.

Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.

Отель Санкт-ПетербургОтель Санкт-ПетербургОтель Санкт-ПетербургОтель Санкт-ПетербургОтель Санкт-Петербург
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Izzzi 3* у Гостиного двора

5 ночей

Отель «izzzi 3* у Гостиного двора» расположен рядом с Александринским театром, в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».

К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.

Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, а для гостей отеля предусмотрена скидка. Компании также могут забронировать в ресторане банкет или фуршет с посадкой до 30 гостей.

Присутствует отличный конференц-зал вместимостью до 40 человек.

В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается Екатерининский Сад - 180 м, Аничков дворец - 600 м и Казанский кафедральный собор - 1 км. До Московского железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.

Izzzi 3* у Гостиного двораIzzzi 3* у Гостиного двораIzzzi 3* у Гостиного двора
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Охтинская

5 ночей

Гостиница «Охтинская» расположена в 0,1 км от реки Невы города Санкт-Петербург.

Для заселения доступны категории «Стандарт», «Комфорт» и «Джуниор», которые оборудованы спальными местами, телевизором, мини-баром. В собственной ванной комнате есть средства личной гигиены и фен.

Пообедать можно в местном лобби-баре или же в ближайших кафе и ресторанах.

В гостинице созданы условия для организации и проведения деловых встреч. 5 оборудованных конференц-зала отлично подойдут для корпоративных мероприятий любого масштаба. А для семейного торжества или знаменательного дня подготовлено 4 современных банкетных зала с вместимостью до 250 человек.

Поблизости находятся Георгиевский сад, Малоохтинский парк. Расстояние до аэропорта — 16,9 км. Расстояние до ж/д вокзала — 2,7 км.

ОхтинскаяОхтинскаяОхтинскаяОхтинскаяОхтинская
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

YES MARATA

5 ночей

Апарт-отели «YES» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «MARATA» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.

Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.

В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.

В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.

Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.

YES MARATAYES MARATAYES MARATAYES MARATAYES MARATA
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Radisson SonyaHotel, St. Petersburg

5 ночей

Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg» расположился в самом сердце Северной Пальмиры. Гостям предоставляется интернет на всей территории отеля, чайный и кофейный наборы. Допускается размещение домашних животных.

Номерной фонд состоит из 173 номеров. Стильный интерьер разработан по мотивам известного романа Достоевского «Преступление и наказание». Все номера оснащены сплит-системой, удобной кроватью, телевизором, оборудована отдельная ванная комната с набором гигиенических принадлежностей и полотенец.

На территории отеля открыт ресторан с обширным меню в стиле фьюжн и бар. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Доступны для бронирования 4 конференц-зала.

Расстояние до аэропорта Пулково составляет 24,8 км, до Московского вокзала — 4,2 км.

Radisson SonyaHotel, St. PetersburgRadisson SonyaHotel, St. PetersburgRadisson SonyaHotel, St. PetersburgRadisson SonyaHotel, St. PetersburgRadisson SonyaHotel, St. Petersburg
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Питание, указанное в программе: 5 завтраков (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе: завтраки (если не выбран тариф «без завтрака»), обеды и ужины (самостоятельно)
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Доплата за иностранного туриста составит 2150 руб
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

От каких гостиниц отъезд на экскурсии?

Важная информация:

  • туристы, проживающие в отелях «Вертикаль We&I (Лесная)», «Россия», «Yes на Марата», «Арт Деко Невский», «Москва», «Апарт-отель Best Western Zoom Hotel», «Охтинская», «Русь», «Санкт-Петербург», «izzzi 3 у Гостиного Двора», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
  • туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) — 5 минут пешком;
  • туристы, проживающие в гостинице «Рэдиссон Соня Отель», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Русь» (Артиллерийская ул., д. 1) — 8 минут пешком.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Ольга
15 июл 2025
Вечер добрый!
Благодарим за организацию экскурсионного тура! Время пролетело среди питерского великолепия просто молниеносно. Дни были очень насыщенные, экскурсии познавательные, интересные и регламентированные. В некоторых шикарных местах (например, таких как парк
при Екатерининском дворце или Петергоф) даже не хватило отведенного времени, чтобы впитать окружающую красоту. Значит, будем стремиться вновь посетить Санкт-Петербург и обязательно воспользуемся услугами "Большой Страны". Всё чётко, понятно, с заботой о туристах. Спасибо за чудесный отдых!

