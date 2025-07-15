Начнутся приключения с обзорной экскурсии по главным достопримечательностям — от Петропавловской крепости
Программа тура по дням
Экскурсия по Санкт-Петербургу
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала / аэропорта (от 2300 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
С 13:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
От каких гостиниц отъезд групп на экскурсии см. в разделе «Важно знать».
15:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы проживания.
Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.
Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, ансамблем Смольного монастыря, Невским проспектом.
Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.
Теплоходная прогулка по рекам и каналам. Теплоходная прогулка позволит увидеть город в необычном ракурсе с воды. Мы увидим город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки.
Вы увидите мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению. Они придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~5,5 часа.
Свободный день
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Свободный день.
Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт. Экскурсия познакомит вас сразу с двумя пригородами, возникшими вместе с Петербургом в начале XVIII века по воле царя Петра: это бывшая загородная императорская резиденция Петергоф и город-крепость Кронштадт.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту. Вы увидите военные корабли, стоящие в гавани, старинный Петровский док, предназначенный для ремонта и оснастки кораблей и побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор.
Посещение Никольского Морского собора. Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов». Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.
Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков и даже заглянуть в атриум Музея военно-морской славы с легендарной АПЛ К-3 «Ленинский комсомол».
Где пообедать? После экскурсии у вас будет 30-40 минут свободного времени, чтобы перекусить на территории парка. Здесь работают точки с фастфудом, а также кафе.
Переезд в Петергоф (~40 мин).
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа – столице фонтанов, волшебному саду с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.
Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Свободное время в парке (~1 час).
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~10 часов.
Царское Село
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции». Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательной резиденции русских императоров – Царском Селе.
В этом живописном месте российские государи жили в теплое время года, здесь устраивали официальные приемы, роскошные балы, увеселительные придворные мероприятия, принимали иностранных дипломатов.
Экскурсия в Екатерининский дворец и Янтарную комнату. Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.
Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.
Прогулка по Екатерининскому парку. После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.
Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Где пообедать? На территории парка нет полноценных точек питания, только за его пределами. Поэтому рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник во время прогулки по Екатерининскому парку.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~6 часов.
Свободный день
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Свободный день.
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» с посещением Кунсткамеры
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»). Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город.
Экскурсия в Кунсткамеру. Слово «кунсткамера» в переводе с немецкого языка означает «кабинет редкостей». Впервые отправившись за границу с «Великим посольством» в конце XVII века, Петр I увидел, что подобного рода «кабинеты» в большой моде у европейских монархов.
Как человек любознательный, государь начал собирать собственную коллекцию «монстров и раритетов», не жалея на это средств.
Все эти вещи стали в дальнейшем базой для создания «государева кабинета», который затем превратился в первый российский музей – Кунсткамеру, куда Петр I повелел пускать всех желающих.
Место окончания программы: Московский вокзал, станция метро «Площадь Восстания».
Продолжительность программы: ~ 3 часа (ориентировочно в 13:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
Вертикаль We&I (Лесная)***
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|студио с кухней (без завтрака)
|29.04.2025
|11.05.2025
|21260
|19760
|-
|-
|32220
|13.05.2025
|01.06.2025
|19890
|18390
|-
|-
|29480
|03.06.2025
|15.06.2025
|22630
|21130
|-
|-
|34960
|17.06.2025
|22.06.2025
|24690
|23190
|-
|-
|39120
|24.06.2025
|29.06.2025
|23320
|21820
|-
|-
|36330
|01.07.2025
|27.07.2025
|21950
|20450
|-
|-
|33590
|29.07.2025
|17.08.2025
|20580
|19120
|-
|-
|30850
|19.08.2025
|31.08.2025
|20240
|18740
|-
|-
|29480
|02.09.2025
|21.09.2025
|17840
|16340
|-
|-
|25370
|23.09.2025
|28.09.2025
|18530
|16990
|-
|-
|26740
|студио плюс с кухней (без завтрака)
|29.04.2025
|11.05.2025
|26120
|24560
|12920
|14420
|41820
|13.05.2025
|01.06.2025
|24350
|22850
|12920
|14420
|38390
|03.06.2025
|15.06.2025
|26740
|25240
|12920
|14420
|43180
|17.06.2025
|22.06.2025
|27770
|26270
|12920
|14420
|45240
|24.06.2025
|29.06.2025
|26570
|25120
|12920
|14420
|42840
|01.07.2025
|27.07.2025
|26570
|25120
|12920
|14420
|42840
|29.07.2025
|17.08.2025
|24860
|23360
|12920
|14420
|39420
|19.08.2025
|31.08.2025
|23660
|22160
|12920
|14420
|36990
|02.09.2025
|21.09.2025
|20750
|19250
|12920
|14420
|31190
|23.09.2025
|28.09.2025
|19720
|18220
|12920
|14420
|29140
|студио с кухней
|29.04.2025
|11.05.2025
|25370
|23870
|-
|-
|34280
|13.05.2025
|01.06.2025
|23990
|22490
|-
|-
|31540
|03.06.2025
|15.06.2025
|26740
|25240
|-
|-
|37690
|17.06.2025
|22.06.2025
|28790
|27290
|-
|-
|41130
|24.06.2025
|29.06.2025
|27430
|25930
|-
|-
|38730
|01.07.2025
|27.07.2025
|26120
|24560
|-
|-
|35650
|29.07.2025
|17.08.2025
|24690
|23190
|-
|-
|33250
|19.08.2025
|31.08.2025
|23990
|22490
|-
|-
|31540
|02.09.2025
|21.09.2025
|21950
|20450
|-
|-
|28460
|23.09.2025
|28.09.2025
|22630
|21130
|-
|-
|29830
|студио плюс с кухней
|29.04.2025
|11.05.2025
|29140
|27640
|16340
|17840
|43870
|13.05.2025
|01.06.2025
|27430
|25930
|16340
|17840
|40440
|03.06.2025
|15.06.2025
|30170
|28670
|16340
|17840
|45240
|17.06.2025
|22.06.2025
|30850
|29350
|16340
|17840
|47290
|24.06.2025
|29.06.2025
|29830
|28330
|16340
|17840
|44890
|01.07.2025
|27.07.2025
|29480
|27980
|16340
|17840
|44220
|29.07.2025
|17.08.2025
|28120
|26620
|16340
|17840
|41470
|19.08.2025
|31.08.2025
|26740
|25240
|16340
|17840
|39120
|02.09.2025
|21.09.2025
|24350
|22850
|16340
|17840
|33250
|23.09.2025
|28.09.2025
|23320
|21820
|16340
|17840
|31190
|4-мест 2-комнатный Friends (без завтрака)
|29.04.2025
|11.05.2025
|20420
|18920
|18920
|20420
|-
|13.05.2025
|01.06.2025
|19220
|17720
|17720
|19220
|-
|03.06.2025
|15.06.2025
|21950
|20450
|20450
|21950
|-
|17.06.2025
|22.06.2025
|23990
|22490
|22490
|23990
|-
|24.06.2025
|29.06.2025
|22630
|21130
|21130
|22630
|-
|01.07.2025
|27.07.2025
|21260
|19760
|19760
|21260
|-
|29.07.2025
|17.08.2025
|20240
|18740
|18740
|20240
|-
|19.08.2025
|31.08.2025
|18870
|17370
|17370
|18870
|-
|02.09.2025
|21.09.2025
|17330
|15830
|15830
|17330
|-
|23.09.2025
|28.09.2025
|17160
|15660
|15660
|17160
|-
|4-мест 2-комнатный Friends
|29.04.2025
|11.05.2025
|24520
|22990
|23020
|24520
|-
|13.05.2025
|01.06.2025
|23320
|21820
|21820
|23320
|-
|03.06.2025
|15.06.2025
|26120
|24560
|24620
|26120
|-
|17.06.2025
|22.06.2025
|28120
|26620
|26620
|28120
|-
|24.06.2025
|29.06.2025
|26740
|25240
|25240
|26740
|-
|01.07.2025
|27.07.2025
|25370
|23870
|23870
|25370
|-
|29.07.2025
|17.08.2025
|24350
|22850
|22850
|24350
|-
|19.08.2025
|31.08.2025
|22980
|21480
|21480
|22980
|-
|02.09.2025
|21.09.2025
|21440
|19940
|19940
|21440
|-
|23.09.2025
|28.09.2025
|20920
|19420
|19420
|20920
|-
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel***
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандарт апартаменты (шв. стол)
|03.06.2025
|08.06.2025
|26330
|24830
|-
|-
|36880
|10.06.2025
|15.06.2025
|27990
|26490
|-
|-
|40650
|17.06.2025
|29.06.2025
|28630
|27130
|-
|-
|42090
|01.07.2025
|20.07.2025
|26330
|24830
|-
|-
|36880
|22.07.2025
|27.07.2025
|27990
|26490
|-
|-
|40650
|29.07.2025
|10.08.2025
|26330
|24830
|-
|-
|36880
|12.08.2025
|17.08.2025
|25940
|24440
|-
|-
|36220
|19.08.2025
|24.08.2025
|24350
|22850
|-
|-
|33530
|супериор апартаменты (шв. стол)
|03.06.2025
|08.06.2025
|29760
|28260
|23870
|25370
|43730
|10.06.2025
|15.06.2025
|31130
|29630
|23870
|25370
|46760
|17.06.2025
|29.06.2025
|31680
|30180
|23870
|25370
|47950
|01.07.2025
|20.07.2025
|29760
|28260
|23870
|25370
|43730
|22.07.2025
|27.07.2025
|31130
|29630
|23870
|25370
|46760
|29.07.2025
|10.08.2025
|29760
|28260
|23870
|25370
|43730
|12.08.2025
|17.08.2025
|29090
|27590
|23870
|25370
|42520
|19.08.2025
|24.08.2025
|26390
|24890
|23870
|25370
|37630
Арт Деко Невский
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандартный
|29.04.2025
|04.05.2025
|26120
|24560
|19760
|21260
|41820
|06.05.2025
|11.05.2025
|25370
|23870
|19760
|21260
|40440
|13.05.2025
|01.06.2025
|24990
|23530
|19760
|21260
|39760
|03.06.2025
|08.06.2025
|27980
|26480
|19760
|21260
|45650
|10.06.2025
|15.06.2025
|28250
|26750
|19760
|21260
|46190
|17.06.2025
|06.07.2025
|27980
|26480
|19760
|21260
|45650
|08.07.2025
|31.08.2025
|26330
|24830
|19760
|21260
|42360
|02.09.2025
|28.09.2025
|21990
|20520
|19760
|21260
|33730
|улучшенный
|29.04.2025
|04.05.2025
|28790
|27290
|-
|-
|47290
|06.05.2025
|11.05.2025
|27980
|26480
|-
|-
|45650
|13.05.2025
|01.06.2025
|27570
|26120
|-
|-
|44830
|03.06.2025
|08.06.2025
|30320
|28820
|-
|-
|50320
|10.06.2025
|15.06.2025
|30720
|29220
|-
|-
|51130
|17.06.2025
|06.07.2025
|30320
|28820
|-
|-
|50320
|08.07.2025
|31.08.2025
|28120
|26620
|-
|-
|45920
|02.09.2025
|28.09.2025
|23870
|22370
|-
|-
|37430
Охтинская***
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандартный
|03.06.2025
|22.06.2025
|28790
|27290
|20790
|22290
|44720
|24.06.2025
|29.06.2025
|27980
|26480
|20790
|22290
|42990
|01.07.2025
|27.07.2025
|26740
|25240
|20790
|22290
|40440
|29.07.2025
|24.08.2025
|24690
|23190
|20790
|22290
|36330
|комфорт
|03.06.2025
|22.06.2025
|29660
|28160
|20790
|22290
|46440
|24.06.2025
|29.06.2025
|28830
|27330
|20790
|22290
|44720
|01.07.2025
|27.07.2025
|27590
|26090
|20790
|22290
|42160
|29.07.2025
|24.08.2025
|25550
|23990
|20790
|22290
|37990
Россия***
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандартный
|27.05.2025
|01.06.2025
|22460
|20960
|-
|-
|34620
|03.06.2025
|13.07.2025
|28790
|27290
|-
|-
|47290
|15.07.2025
|24.08.2025
|26390
|24890
|-
|-
|42490
|бизнес
|27.05.2025
|01.06.2025
|22980
|21480
|17720
|19220
|35650
|03.06.2025
|13.07.2025
|29480
|27980
|18050
|19550
|48660
|15.07.2025
|24.08.2025
|27090
|25590
|18390
|19890
|43870
|комфорт
|27.05.2025
|01.06.2025
|25190
|23690
|17720
|19220
|40090
|03.06.2025
|13.07.2025
|32740
|31240
|18050
|19550
|55170
|15.07.2025
|24.08.2025
|29480
|27980
|18390
|19890
|48660
Апарт-отель Yard Residence****
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|смарт DBL (без кухни)
|29.04.2025
|11.05.2025
|26390
|24890
|-
|-
|41470
|13.05.2025
|01.06.2025
|24990
|23530
|-
|-
|38730
|03.06.2025
|06.07.2025
|30170
|28670
|-
|-
|48990
|08.07.2025
|03.08.2025
|28460
|26960
|-
|-
|45580
|05.08.2025
|14.09.2025
|27430
|25930
|-
|-
|43530
|16.09.2025
|28.09.2025
|25370
|23870
|-
|-
|39420
|смарт апартаменты DBL с кухней
|29.04.2025
|11.05.2025
|27430
|25930
|-
|-
|43530
|13.05.2025
|01.06.2025
|26120
|24560
|-
|-
|40790
|03.06.2025
|06.07.2025
|31540
|29990
|-
|-
|51740
|08.07.2025
|03.08.2025
|29480
|27980
|-
|-
|47630
|05.08.2025
|14.09.2025
|28120
|26620
|-
|-
|44890
|16.09.2025
|28.09.2025
|26120
|24560
|-
|-
|40790
|студия апартаменты с кухней
|29.04.2025
|11.05.2025
|28790
|27290
|22850
|24350
|46260
|13.05.2025
|01.06.2025
|27430
|25930
|22850
|24350
|43530
|03.06.2025
|06.07.2025
|32220
|30720
|23870
|25370
|53120
|08.07.2025
|03.08.2025
|30170
|28670
|23870
|25370
|48990
|05.08.2025
|14.09.2025
|28790
|27290
|22850
|24350
|46260
|16.09.2025
|28.09.2025
|26740
|25240
|22850
|24350
|42160
Москва****
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандартный
|29.04.2025
|11.05.2025
|30170
|28670
|24620
|26120
|47980
|13.05.2025
|18.05.2025
|28120
|26620
|25240
|26740
|43180
|20.05.2025
|25.05.2025
|29350
|27850
|25240
|26740
|45650
|27.05.2025
|29.06.2025
|34280
|32780
|25240
|26740
|55520
|01.07.2025
|31.08.2025
|30850
|29350
|25240
|26740
|48660
|02.09.2025
|28.09.2025
|28120
|26620
|25240
|26740
|43180
Апарт-отель YES Марата центр***
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандарт апартаменты (без завтрака)
|03.06.2025
|08.06.2025
|30170
|28670
|23490
|24990
|49990
|10.06.2025
|15.06.2025
|34830
|33330
|23490
|24990
|59350
|17.06.2025
|22.06.2025
|37360
|35860
|23490
|24990
|64420
|24.06.2025
|13.07.2025
|30170
|28670
|23490
|24990
|49990
|15.07.2025
|20.07.2025
|28790
|27290
|23490
|24990
|47290
|22.07.2025
|24.08.2025
|28460
|26960
|23490
|24990
|46620
|стандарт апартаменты (с завтраком)
|03.06.2025
|08.06.2025
|33590
|32090
|27980
|29480
|52430
|10.06.2025
|15.06.2025
|38250
|36750
|27980
|29480
|61740
|17.06.2025
|22.06.2025
|40790
|39290
|27980
|29480
|66820
|24.06.2025
|13.07.2025
|33590
|32090
|27980
|29480
|52430
|15.07.2025
|20.07.2025
|32220
|30720
|27980
|29480
|49690
|22.07.2025
|24.08.2025
|31880
|30380
|27980
|29480
|48990
Санкт-Петербург****
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандартный (двор)
|03.06.2025
|15.06.2025
|38390
|36890
|25240
|26740
|66470
|17.06.2025
|29.06.2025
|40440
|38940
|25240
|26740
|70580
|01.07.2025
|06.07.2025
|38390
|36890
|25240
|26740
|66470
|08.07.2025
|24.08.2025
|34960
|33460
|25240
|26740
|59620
|стандартный (Нева)
|03.06.2025
|15.06.2025
|46950
|45450
|25240
|26740
|83590
|17.06.2025
|29.06.2025
|52090
|50590
|25240
|26740
|93870
|01.07.2025
|06.07.2025
|46950
|45450
|25240
|26740
|83590
|08.07.2025
|24.08.2025
|43530
|41990
|25240
|26740
|76740
|делюкс (двор)
|03.06.2025
|15.06.2025
|43870
|42370
|25240
|26740
|77430
|17.06.2025
|29.06.2025
|58940
|57440
|25240
|26740
|107570
|01.07.2025
|06.07.2025
|43870
|42370
|25240
|26740
|77430
|08.07.2025
|24.08.2025
|43530
|41990
|25240
|26740
|76740
|делюкс (Нева)
|03.06.2025
|15.06.2025
|56190
|54690
|25240
|26740
|102090
|17.06.2025
|29.06.2025
|65790
|64290
|25240
|26740
|121260
|01.07.2025
|06.07.2025
|56190
|54690
|25240
|26740
|102090
|08.07.2025
|24.08.2025
|52090
|50590
|25240
|26740
|93870
izzzi 3* у Гостиного двора***
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|смарт с БК
|03.06.2025
|08.06.2025
|35480
|33980
|-
|-
|53790
|10.06.2025
|15.06.2025
|39860
|38360
|-
|-
|63660
|17.06.2025
|29.06.2025
|40960
|39460
|-
|-
|66130
|01.07.2025
|24.08.2025
|34280
|32780
|-
|-
|52770
|комфорт
|03.06.2025
|08.06.2025
|37530
|35990
|24620
|26120
|57920
|10.06.2025
|15.06.2025
|42460
|40960
|24620
|26120
|68870
|17.06.2025
|29.06.2025
|43690
|42190
|24620
|26120
|71620
|01.07.2025
|24.08.2025
|35990
|34490
|24620
|26120
|56190
Рэдиссон Соня Отель****
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандартный
|03.06.2025
|29.06.2025
|49530
|47990
|-
|-
|79820
|08.07.2025
|24.08.2025
|42490
|40990
|-
|-
|65830
|улучшенный
|03.06.2025
|29.06.2025
|51240
|49740
|36190
|37690
|83290
|08.07.2025
|24.08.2025
|44120
|42570
|36190
|37690
|69280
Доплата за иностранного туриста составит 2150 руб.
Варианты проживания
Апарт-отель Yard Residence***
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Москва***
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Vertical We&I Лесная
Гостиница «Vertical We&I Лесная» расположена в динамичном Выборгском районе, в 5 км от центра Санкт-Петербурга. С бесплатным подключением к WI-FI можно работать, развлекаться и всегда оставаться на связи. Для быстрой транспортировки до места отдыха работает платный трансфер.
Апартаменты в этом комплексе подойдут для любителей нестандартного дизайна и неформальных пространств. Сам интерьер напоминает своим оформлением настоящий арт-объект. Номерной фонд включает 658 номеров формата «студия», оснащённых рабочей зоной, телевизором с плоским экраном, сейфом и гардеробом. В собственной ванной комнате установлен душ, также предоставляется набор гигиенических принадлежностей.
Собственная мини-кухня располагает утварью, гарнитуром, посудой, холодильником, плитой, чайником и микроволновой печью. Супермаркет в пешей доступности.
На территории обустроен коворкинг и прачечная, объединённая с игровой спортивно-развлекательной зоной. До аэропорта «Пулково-2» путь составляет 19,5 км.
Art Deco Nevsky
Отель «Art Deco Nevsky» находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, круглосуточная работа стойки регистрации, доступ к сети Wi-Fi.
Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.
Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.
Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Поблизости находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.
Отель Best Western Zoom Hotel
Отель «Best Western Zoom Hotel» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории объекта размещена парковка для личных автомобилей.
Номерной фонд включает в себя апартаменты категорий «Стандарт» и «Супериор». Гостям предлагается отдохнуть в светлых номерах с современной мебелью, где для комфортного проживания есть бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор и собственная ванная комната.
Кухонная зона отлично подойдёт для самостоятельного приготовления блюд, так как там имеется варочная панель, холодильник, электрочайник, СВЧ-печь и необходимая посуда. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины и ресторан «Made in» с разнообразным меню.
В 741 м находится место дуэли А. С. Пушкина, в 2,2 км - Удельный парк, в 691 м - станция метро «Чёрная речка». Расстояние до аэропорта Пулково - 21,4 км, до Финляндского ж/д вокзала - 5,2 км.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Отель Санкт-Петербург
Роскошный отель «Санкт-Петербург» имеет удобное расположение в центральной части города «северной столицы» вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории отеля находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре "Meeting Point", который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.
Izzzi 3* у Гостиного двора
Отель «izzzi 3* у Гостиного двора» расположен рядом с Александринским театром, в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».
К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.
Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, а для гостей отеля предусмотрена скидка. Компании также могут забронировать в ресторане банкет или фуршет с посадкой до 30 гостей.
Присутствует отличный конференц-зал вместимостью до 40 человек.
В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается Екатерининский Сад - 180 м, Аничков дворец - 600 м и Казанский кафедральный собор - 1 км. До Московского железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.
Охтинская
Гостиница «Охтинская» расположена в 0,1 км от реки Невы города Санкт-Петербург.
Для заселения доступны категории «Стандарт», «Комфорт» и «Джуниор», которые оборудованы спальными местами, телевизором, мини-баром. В собственной ванной комнате есть средства личной гигиены и фен.
Пообедать можно в местном лобби-баре или же в ближайших кафе и ресторанах.
В гостинице созданы условия для организации и проведения деловых встреч. 5 оборудованных конференц-зала отлично подойдут для корпоративных мероприятий любого масштаба. А для семейного торжества или знаменательного дня подготовлено 4 современных банкетных зала с вместимостью до 250 человек.
Поблизости находятся Георгиевский сад, Малоохтинский парк. Расстояние до аэропорта — 16,9 км. Расстояние до ж/д вокзала — 2,7 км.
YES MARATA
Апарт-отели «YES» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «MARATA» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.
Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.
В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.
В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.
Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.
Radisson SonyaHotel, St. Petersburg
Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg» расположился в самом сердце Северной Пальмиры. Гостям предоставляется интернет на всей территории отеля, чайный и кофейный наборы. Допускается размещение домашних животных.
Номерной фонд состоит из 173 номеров. Стильный интерьер разработан по мотивам известного романа Достоевского «Преступление и наказание». Все номера оснащены сплит-системой, удобной кроватью, телевизором, оборудована отдельная ванная комната с набором гигиенических принадлежностей и полотенец.
На территории отеля открыт ресторан с обширным меню в стиле фьюжн и бар. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Доступны для бронирования 4 конференц-зала.
Расстояние до аэропорта Пулково составляет 24,8 км, до Московского вокзала — 4,2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Питание, указанное в программе: 5 завтраков (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтраки (если не выбран тариф «без завтрака»), обеды и ужины (самостоятельно)
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Доплата за иностранного туриста составит 2150 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
От каких гостиниц отъезд на экскурсии?
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Вертикаль We&I (Лесная)», «Россия», «Yes на Марата», «Арт Деко Невский», «Москва», «Апарт-отель Best Western Zoom Hotel», «Охтинская», «Русь», «Санкт-Петербург», «izzzi 3 у Гостиного Двора», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) — 5 минут пешком;
- туристы, проживающие в гостинице «Рэдиссон Соня Отель», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Русь» (Артиллерийская ул., д. 1) — 8 минут пешком.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Благодарим за организацию экскурсионного тура! Время пролетело среди питерского великолепия просто молниеносно. Дни были очень насыщенные, экскурсии познавательные, интересные и регламентированные. В некоторых шикарных местах (например, таких как парк