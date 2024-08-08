Родители с детьми в Петербург. Тур на 6 дней

Родители с детьми в Петербург
Приглашаем вас в незабываемое семейное путешествие! Погрузитесь в атмосферу Петербурга и получите яркие воспоминания вместе с вашими детьми. За 6 дней вы посетите и увидите самые красивые и интересные места
читать дальше

города.

Вас ждут загородные экскурсии в Кронштадт, Царское село и Петергоф, прогулка по Летнему Саду, посещение Эрмитажа, музей Железнодорожного транспорта с тренажером «Кабина машиниста», а в свободное время будет возможность посетить аквапарк «Питерлэнд» либо Музей советских игровых автоматов.

Заезд в любой удобный день, экскурсионная программа привязана к дням недели, в день заезда экскурсионной программы нет.

Например, если вы приезжаете в воскресенье, то порядок экскурсий у вас будет как в программе, а если вы приезжаете в понедельник, то первая экскурсия будет на следующий день (программа вторника) и далее в порядке очередности дней.

5
3 отзыва
Родители с детьми в Петербург. Тур на 6 дней
Родители с детьми в Петербург. Тур на 6 дней
Родители с детьми в Петербург. Тур на 6 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Заезд

Самостоятельный заезд.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы выдается на стойке регистрации.

Заезд в любой удобный день, экскурсионная программа привязана к дням недели, в день заезда экскурсионной программы нет. Например, если вы приезжаете в воскресенье, то порядок экскурсий у вас будет как в программе, а если вы приезжаете в понедельник, то первая экскурсия будет на следующий день (программа вторника) и далее в порядке очередности дней.

ЗаездЗаездЗаездЗаезд
2 день

Понедельник. Экскурсия на двухэтажном автобусе "Hop on - Hop off" и посещение исторического театра-макета "Петровская акватория"

Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on – Hop off» и посещение исторического театра-макета «Петровская акватория».

Экскурсия на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off - идеальный способ для знакомства с городом на своих условиях: билет действителен 24 часа, Вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие.

Посещение с аудиогидом исторического театра-макета «Петровская акватория» изображающего Петербург начала XVIII века. Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, посмотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе. Благодаря спецэффектам, на Ваших глазах оживает старинный Петербург.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Понедельник. Экскурсия на двухэтажном автобусе "Hop on - Hop off" и посещение исторического театра-макета "Петровская акватория"Понедельник. Экскурсия на двухэтажном автобусе "Hop on - Hop off" и посещение исторического театра-макета "Петровская акватория"Понедельник. Экскурсия на двухэтажном автобусе "Hop on - Hop off" и посещение исторического театра-макета "Петровская акватория"Понедельник. Экскурсия на двухэтажном автобусе "Hop on - Hop off" и посещение исторического театра-макета "Петровская акватория"
3 день

Вторник. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с теплоходной прогулкой «Форты Кронштадта»

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с теплоходной прогулкой «Форты Кронштадта».

Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт.

Город-порт, город-крепость, здесь не только можно узнать много нового об истории военно-морского флота, посетить Морской собор и форт Константин.

Морская прогулка «Форты Кронштадта» - отличная возможность увидеть вблизи форты Кронштадта, и узнать об уникальной системе фортификационных укреплений острова, ставшего самой мощной крепостью на Балтике.

Окончание экскурсии в центре города, не позднее 18:30.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Вторник. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с теплоходной прогулкой «Форты Кронштадта»Вторник. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с теплоходной прогулкой «Форты Кронштадта»Вторник. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с теплоходной прогулкой «Форты Кронштадта»
4 день

Среда. Эрмитаж. Пешеходная экскурсия «Загадай желание»

Встреча с гидом у Казанского собора (ст. метро Невский проспект).

Пешеходная экскурсия «Загадай желание» с прогулкой по Летнему Саду, посещением Эрмитажа и смотровой площадки.

Подъем на смотровую площадку Башни городской Думы. (12+). Уникальная старинная круговая смотровая площадка, располагающаяся прямо на Невском проспекте, подарит Вам возможность полюбоваться на знаменитые петербургские крыши и рассмотреть центр города с высоты птичьего полета, и сделать необычные фотографии.

Пешеходная экскурсия «Загадай желание». Мы знаем секрет, где и как в нашем городе загадывать желания. И мы готовы поделиться этим секретом с Вами. Прогулка по Летнему саду - старейшему саду Северной столицы.

Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших художественных музеев мира. Не посетить его во время поездки в Петербург – значит упустить что-то важное. Почувствовать себя египетским жрецом, принцессой в Тронном зале или средневековым рыцарем в доспехах в Рыцарском зале, а также познакомиться с коллекцией европейской живописи и скульптуры. Окончание экскурсии около ст. м. «Адмиралтейская», не позднее 17:00.

Окончание экскурсии около ст. м. «Адмиралтейская», не позднее 17:00.

Транспорт не предоставляется.

Среда. Эрмитаж. Пешеходная экскурсия «Загадай желание»Среда. Эрмитаж. Пешеходная экскурсия «Загадай желание»Среда. Эрмитаж. Пешеходная экскурсия «Загадай желание»Среда. Эрмитаж. Пешеходная экскурсия «Загадай желание»
5 день

Четверг. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу.

Экскурсия по Екатерининскому дворцу, блестящему творению Ф. Б. Растрелли, не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений. Роскошью убранства восхищают Большой тронный зеркальный зал, площадью в тысячу квадратных метров, и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.

По окончании экскурсии во дворце Вас ждет прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга.

ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Четверг. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцуЧетверг. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцуЧетверг. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцуЧетверг. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу
6 день

Пятница. Посещение музея Железнодорожного транспорта с тренажером «Кабина машиниста»

Посещение музея Железнодорожного транспорта с тренажером «Кабина машиниста».

Посещение музея Железнодорожного транспорта.

Этот музей будет интересен и детям, и взрослым – 57 тысяч квадратных метров, 28 тысяч экспонатов! В музее представлены подлинные экспонаты в натуральную величину — старинные паровозы разных типов и настоящие вагоны прошлого века. В рамках посещения Ваш ребенок сможет попробовать себя в роли машиниста в специальном тренажере и увидеть в разрезе настоящий паровоз.

Транспорт не предоставляется.

Пятница. Посещение музея Железнодорожного транспорта с тренажером «Кабина машиниста»Пятница. Посещение музея Железнодорожного транспорта с тренажером «Кабина машиниста»
7 день

Суббота. Экскурсии на выбор

На выбор: Посещение Аквапарка или Музей советских игровых автоматов.

Аквапарк “Питерлэнд” – это самый большой крытый аквапарк в России. Его центральным элементом является корабль, который повторяет образ знаменитой “Черной Жемчужины”. Здесь Вы найдете множество горок, комфортабельные джакузи и детскую городок – все для того, чтобы отдых был незабываемым как для детей, так и для их родителей.

Музей советских игровых автоматов – неизвестно еще кому в этом музее будет интересней: родителям или детям! Недаром его называют «машиной времени», которая переносит взрослых в детство, а детям любого возраста позволяет увидеть прошлое. Зарубиться в «Морской бой», покидать биты в «Городках», поохотиться на «Сафари».

Играть можно как одному, так и в компании. Если у Вас сохранились советские монеты в 15 копеек, берите их с собой. А если нет, то не расстраивайтесь, они прилагаются к входному билету.

Транспорт не предоставляется.

За 2 недели до заезда необходимо уточнить, куда туристы предпочтут сходить в Аквапарк ИЛИ в Музей советских игровых автоматов.

8 день

Воскресенье. Петергоф

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтанов.

Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга. Своеобразие этого ансамбля неповторимо. Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства. Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов. Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф. Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.

ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Воскресенье. ПетергофВоскресенье. ПетергофВоскресенье. Петергоф

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в рублях:

РазмещениеПериод6/5Доп. сутки (за номер)
Предложение с завтраком

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок. Завтрак накрытие

На 1 чел.

в 2-местн. номере

15.07-29.09.24256603915
Доп. место15.07-29.09.24256601955

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере, Завтрак накрытие

На 1 чел.

в 2-местн. номере

15.07-29.09.24269904455
Доп. место15.07-29.09.24269902225

Предложение завтрак «шведский стол» + ужин по меню

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Стандартный Мансардный номер

Завтрак «шведский стол»+ Ужины по меню

На 1 чел.

в 2-местн. номере

27.05-11.08.244622512285
12.08-29.09.244290510935
Доп. место27.05-11.08.24364753510
12.08-29.09.24356553510

ТЕАТРАЛЬНАЯ 4*

Стандартный Мансардный номер для четырехместного размещения

Завтрак «шведский стол»+ Ужины по меню

Обращаем Ваше внимание, что в данном номере возможно размещение при заказе минимум 4 х чел.

На 1 чел.

в 4-местн. номере

27.05-11.08.243975519305
12.08-29.09.243810017955
Предложение без проживания и питания
Без проживания и питания15865
Скидка на ребенка до 14 лет2200

В период с 05.06-08.06.24, 22.06-30.06.2024 возможно изменение стоимости тура в связи с проведением в городе Международного Экономического форума, Юридического Форума и праздника Алые паруса. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

5 ночей

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд – 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»

Гостиница «Театральная» 4

5 ночей

«Театральная» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Гостиница «Театральная» 4Гостиница «Театральная» 4Гостиница «Театральная» 4Гостиница «Театральная» 4Гостиница «Театральная» 4Гостиница «Театральная» 4Гостиница «Театральная» 4Гостиница «Театральная» 4Гостиница «Театральная» 4Гостиница «Театральная» 4Гостиница «Театральная» 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице по количеству суток проживания (размещение после 15:00, выезд до 12:00)
  • Питание: завтраки в ресторане гостиницы по количеству суток (ночей) проживания. В зависимости от выбранного отеля включены ужины по количеству суток (ночей) проживания
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Проживание в гостинице (при выборе тарифа без проживания)
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Индивидуальный трансфер - по запросу
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация

В день заезда экскурсионная программа не предусмотрена. Туристы самостоятельно размещаются в гостинице и присоединяются к группе со 2-го дня программы.

Время окончания экскурсий в программе – предварительное, Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.

Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

В период с 05.06-08.06.24, 22.06-30.06.2024 возможно изменение стоимости тура в связи с проведением в городе Международного Экономического форума, Юридического Форума и праздника Алые паруса. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
8 авг 2024
Четкая организация, возникшая проблема сразу была решена. Единственное, что немного напрягало - время начала экскурсий. Чаще всего они начинались после обеда, что не совсем удобно. И информация, которую сообщали экскурсоводы на 10 - 30% повторялась.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Светлана!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
А
7 авг 2024
Тур выбирала долго и дотошно, спасибо за терпение и помощь в расчетах, все четко, вежливо и своевременно.
К
7 авг 2024
Организация тура прошла на высшем уровне, отвечали на все появляющиеся вопросы, информацию отправили вовремя, что может не радовать.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

На автобусеМожно с детьмиКронштадтВыездные6-дневные турыВсе турыОт Московского вокзалаОт ж/д вокзала

Похожие туры из Санкт-Петербурга

В сердце Петербурга. Летний тур на 7 дней
На автобусе
3 отзыва
7 дней
В сердце Петербурга. Летний тур на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от 15 350 за человека
В сердце Петербурга. Летний тур на 6 дней
На автобусе
3 отзыва
6 дней
В сердце Петербурга. Летний тур на 6 дней
Начало: Санкт-Петербург
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от 13 200 за человека
В сердце Петербурга. Летний тур на 5 дней
На автобусе
3 отзыва
5 дней
В сердце Петербурга. Летний тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от 11 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга
ХорошоТам