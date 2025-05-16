1 день

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Экскурсия в Исаакиевский собор

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).



Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.



С 10:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.



Важная информация:

туристы, проживающие в отелях «Азимут Отель Санкт-Петербург» и «Москва» , отправляются на экскурсии от отеля проживания ;

и , отправляются на экскурсии ; туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка» , на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (Лермонтовский пр., д. 43/1, рядом стоящий корпус);

, на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу (Лермонтовский пр., д. 43/1, рядом стоящий корпус); туристы, проживающие в гостинице «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) 5 минут пешком.

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург».

Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только, как центру торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.

В ходе экскурсии по крепости вы узнаете историю ее создания, пройдете по брусчатке, по которой ходил сам император Петр I, на Соборной площади обратите внимание на действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали.

Экскурсия в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор шедевр мировой архитектуры – является четвертым по величине церковным сооружением в мире. В ходе экскурсии Вы узнаете, почему его строили четыре раза и почему он так тесно связан с именем основателя нашего города императора Петра I.

Роскошный интерьер собора поражает воображение – эффектное сочетание позолоты, цветного стекла, лазурита и малахита, картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы.

Собор перестраивали, закрывали, на его колоннах остались шрамы от фашистских снарядов… Но смуглое золото его куполов по-прежнему сияет на петербургском небосклоне.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~5 часов.

