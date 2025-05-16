Вас ждет насыщенная программа с посещением самых знаменитых достопримечательностей города, таких как Эрмитаж, Петропавловская крепость, Петергоф.
Вы погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия, познакомитесь с историей и культурой этого прекрасного города.
Программа тура по дням
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Экскурсия в Исаакиевский собор
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
С 10:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Азимут Отель Санкт-Петербург» и «Москва», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (Лермонтовский пр., д. 43/1, рядом стоящий корпус);
- туристы, проживающие в гостинице «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) 5 минут пешком.
13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург».
Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только, как центру торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
В ходе экскурсии по крепости вы узнаете историю ее создания, пройдете по брусчатке, по которой ходил сам император Петр I, на Соборной площади обратите внимание на действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали.
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор шедевр мировой архитектуры – является четвертым по величине церковным сооружением в мире. В ходе экскурсии Вы узнаете, почему его строили четыре раза и почему он так тесно связан с именем основателя нашего города императора Петра I.
Роскошный интерьер собора поражает воображение – эффектное сочетание позолоты, цветного стекла, лазурита и малахита, картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы.
Собор перестраивали, закрывали, на его колоннах остались шрамы от фашистских снарядов… Но смуглое золото его куполов по-прежнему сияет на петербургском небосклоне.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~5 часов.
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Петергоф
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Петергоф.
На этой экскурсии Вы за один день сможете посетить два блистательных пригорода Санкт-Петербурга – Ораниенбаум, где великолепно сочетаются буйная растительность дикой природы с неповторимой архитектурой дворцов и павильонов, и Петергоф, где любили отдыхать русские императоры.
Ораниенбаум – единственный из пригородов, который в годы Великой Отечественной войны не был оккупирован фашистами, и поэтому не подвергся уничтожению. Поврежденные, но не разрушенные, дворцы-музеи города Ломоносова сохранили во всей своей достоверности и неповторимости декоративное убранство XVIII века. Все художественные памятники Ораниенбаума дошли до нас с исключительной полнотой, поэтому в истории русской архитектуры и искусства он занимает особое место.
Посещение Большого Меньшиковского дворца.
Большой Меншиковский дворец – старейшее сооружение Ораниенбаума. Во дворце и его окружении отчетливо ощущается дух времени – эпохи преобразований и борьбы за выход к Балтийскому морю. Расположен он почти у самых вод залива, связан с морем, устремлен к нему, словно олицетворение главной цели всех деяний петровского времени – утверждения России на берегах освобожденного моря.
Переезд в Петергоф (~30 мин.).
Обед в кафе города.
Экскурсия по парку фонтанов Петергофа.
Хрустальные струи воды, бьющие в небеса, вольный ветер с залива, блеск и сияние золотых статуй – все это ждет Вас на экскурсии по парку. Вы узнаете о владельцах роскошной приморской резиденции, раскроете загадки устройства фонтанов, сделанных по велению Петра Великого.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 9,5 часов.
Автобусная экскурсия «Под скипетром династии Романовых». Эрмитаж
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Под скипетром династии Романовых».
История Санкт-Петербурга насчитывает три столетия – два из них город рос и развивался как столица Российского государства под скипетром царской династии Романовых.
Маршрут экскурсии проходит по парадному центру Санкт-Петербурга.
Здесь сохранились до наших дней императорские и великокняжеские дворцы, православные храмы и административные здания. К сожалению, навеки исчезла из этих зданий и дворцов та атмосфера, в которой жили, воспитывались и служили во славу Отечества представители правящей династии. Но дух имперского Санкт-Петербурга сохранился и поныне.
Экскурсия в Эрмитаж.
Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов.
Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
Трансфер на Московский вокзал.
Место окончания программы: Московский вокзал, станция метро «Площадь Восстания».
Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание в ~13:30).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|А Отель Фонтанка***
|стандартный
|09.05.2025
|11.05.2025
|15750
|14090
|11910
|13560
|19320
|Апарт-отель Yard Residence****
|смарт DBL (без кухни)
|09.05.2025
|11.05.2025
|16170
|14520
|-
|-
|22190
|смарт апартаменты DBL с кухней
|09.05.2025
|11.05.2025
|16580
|14930
|-
|-
|22990
|студия апартаменты с кухней
|09.05.2025
|11.05.2025
|17120
|15470
|13690
|15340
|24120
|Москва****
|стандартный
|09.05.2025
|11.05.2025
|17670
|15990
|14340
|15990
|24790
|Азимут Отель Санкт-Петербург****
|смарт
|09.05.2025
|11.05.2025
|17950
|16290
|-
|-
|23150
Доплата за иностранного туриста составит 1600 руб.
Варианты проживания
А Отель Фонтанка**
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Апарт-отель Yard Residence***
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Москва***
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
АЗИМУТ Отель Санкт-Петербург
«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте. Недавно здесь был проведен капитальный ремонт и посетители могут наслаждаться современным комфортом. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Отель «AZIMUT» в Санкт-Петербурге располагает несколькими конференц-залами разной площади. Они оборудованы эргономичной мебелью, флипчартами с маркерами и бумагой. Современное IT оборудование позволит провести мероприятие на высшем уровне. Здесь можно провести крупные семинары или переговоры с партнерами в небольшом кабинете. Сотрудники гостиницы настоящие профессионалы в организации подобных событий. Помогут составить план корпоративного мероприятия и подобрать нужный зал под ваши запросы.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 2 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
- 1 обед
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.