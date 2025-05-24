Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Прогулка на двухпалубном теплоходе «Северные острова дельты Невы»
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
С 12:00 до 14:30 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Азимут Отель Санкт-Петербург», «Орбита», «Рэдиссон Соня Отель» и «Апарт-отель Yard Residence», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (Лермонтовский пр., д. 43/1, рядом стоящий корпус).
14:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу, которая познакомит вас с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.
Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, ансамблем Смольного монастыря, Невским проспектом.
Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Особое очарование городу придает его расположение среди многочисленных рек и каналов. Набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты, фонари и решетки не только украшают город, но и являются свидетелями многих исторических событий и личных драм.
Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.
Прогулка на двухпалубном теплоходе «Северные острова дельты Невы» (1 час 45 мин).
Вы полюбуетесь не только достопримечательностями парадной Невы, но и новыми видами города – Лахта центр, Газпром Арена. С открытой палубы получаются фантастические фотографии!
На борту вы сможете расслабиться и пообедать, выбрав изысканные блюда и напитки из меню (самостоятельно за дополнительную плату).
Место окончания программы: причал в центре города (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~4 часа.
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Петергоф
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Петергоф.
На этой экскурсии Вы за один день сможете посетить два блистательных пригорода Санкт-Петербурга – Ораниенбаум, где великолепно сочетаются буйная растительность дикой природы с неповторимой архитектурой дворцов и павильонов, и Петергоф, где любили отдыхать русские императоры.
Ораниенбаум – единственный из пригородов, который в годы Великой Отечественной войны не был оккупирован фашистами, и поэтому не подвергся уничтожению. Поврежденные, но не разрушенные, дворцы-музеи города Ломоносова сохранили во всей своей достоверности и неповторимости декоративное убранство XVIII века. Все художественные памятники Ораниенбаума дошли до нас с исключительной полнотой, поэтому в истории русской архитектуры и искусства он занимает особое место.
Посещение Большого Меньшиковского дворца.
Большой Меншиковский дворец – старейшее сооружение Ораниенбаума. Во дворце и его окружении отчетливо ощущается дух времени – эпохи преобразований и борьбы за выход к Балтийскому морю. Расположен он почти у самых вод залива, связан с морем, устремлен к нему, словно олицетворение главной цели всех деяний петровского времени – утверждения России на берегах освобожденного моря.
Переезд в Петергоф (~30 мин.).
Обед в кафе города.
Экскурсия по парку фонтанов Петергофа.
Хрустальные струи воды, бьющие в небеса, вольный ветер с залива, блеск и сияние золотых статуй – все это ждет Вас на экскурсии по парку. Вы узнаете о владельцах роскошной приморской резиденции, раскроете загадки устройства фонтанов, сделанных по велению Петра Великого.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 9,5 часов.
Свободный день
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Свободный день.
Экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Эрмитаж
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга».
Экскурсия знакомит с тем блистательным периодом в истории города, когда здесь располагались Императорский двор, правительственные учреждения, многочисленные резиденции аристократов.
Вы узнаете, кто из императорской династии основал Эрмитаж, побываете в главном здании грандиозного музейного комплекса - роскошном Зимнем дворце и совершите прогулку по Дворцовой площади, освещенной первыми лучами ласкового весеннего солнца.
Экскурсия в Эрмитаж.
Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов.
Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
Трансфер на Московский вокзал.
Место окончания программы: Московский вокзал, станция метро «Площадь Восстания».
Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание в ~13:30).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|А Отель Фонтанка***
|стандартный
|01.05.2025
|04.05.2025
|18590
|17250
|13970
|15320
|23940
|Орбита***
|комфорт
|01.05.2025
|04.05.2025
|19420
|18120
|14370
|15720
|26390
|Рэдиссон Соня Отель****
|стандартный
|01.05.2025
|04.05.2025
|29180
|27830
|-
|-
|43490
|улучшенный
|01.05.2025
|04.05.2025
|30090
|28750
|24640
|25990
|45520
Доплата за иностранного туриста составит 1600 руб.
Варианты проживания
А-Отель Фонтанка**
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Орбита**
Гостиница «Орбита» расположена на проспекте Непокоренных в Санкт-Петербурге, вблизи станции метро «Площадь Мужества». Для гостей предусмотрена бесплатная частная парковка, рабочая зона с компьютером, бильярд и настольный теннис, Wi-Fi.
Гостиница предлагает сервис и размещение в 257 номерах. Комнаты имеют классический интерьер. В каждом из них гости могут ощутить комфорт и уют благодаря оснащению: качественная и удобная мебель, плазменный телевизор, мини-холодильник и мини-бар, кондиционер и прочее. В ванной комнате установлена душевая кабина, подготовлен набор полотенец, гигиенических средств, а также тапочки и халат.
На шестом этаже отеля расположено кафе «Арбуз», где каждое утро сервируется завтрак, а так же дополнительно подаётся обед и ужин. У гостей есть возможность там провести празднование торжества до 100 персон.
В гостинице «Орбита» есть все для проведения успешного мероприятия: большой конференц-зал и переговорная комната в 22 кв. м., современное техническое оборудование, организация кофе-брейков.
В радиусе 8 км расположен ближайший железнодорожный вокзал «Московский». Рядом с отелем много интересных мест, которые можно посетить в свободное время. Например, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы или Политехнический парк. В пешей доступности находится метро, аптеки и различные продуктовые магазины.
Рэдиссон Соня Отель***
Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg» расположился в самом сердце Северной Пальмиры. Гостям предоставляется интернет на всей территории отеля, чайный и кофейный наборы. Допускается размещение домашних животных.
Номерной фонд состоит из 173 номеров. Стильный интерьер разработан по мотивам известного романа Достоевского «Преступление и наказание». Все номера оснащены сплит-системой, удобной кроватью, телевизором, оборудована отдельная ванная комната с набором гигиенических принадлежностей и полотенец.
На территории отеля открыт ресторан с обширным меню в стиле фьюжн и бар. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Доступны для бронирования 4 конференц-зала.
Расстояние до аэропорта Пулково составляет 24,8 км, до Московского вокзала — 4,2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 3 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
- 1 обед
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.