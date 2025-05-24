1 день

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Прогулка на двухпалубном теплоходе «Северные острова дельты Невы»

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).



Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.



С 12:00 до 14:30 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.



Важная информация:

туристы, проживающие в отелях «Азимут Отель Санкт-Петербург», «Орбита», «Рэдиссон Соня Отель» и «Апарт-отель Yard Residence» , отправляются на экскурсии от отеля проживания ;

и , отправляются на экскурсии ; туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (Лермонтовский пр., д. 43/1, рядом стоящий корпус).

14:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу, которая познакомит вас с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.

Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, ансамблем Смольного монастыря, Невским проспектом.

Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Особое очарование городу придает его расположение среди многочисленных рек и каналов. Набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты, фонари и решетки не только украшают город, но и являются свидетелями многих исторических событий и личных драм.

Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.



Прогулка на двухпалубном теплоходе «Северные острова дельты Невы» (1 час 45 мин).

Вы полюбуетесь не только достопримечательностями парадной Невы, но и новыми видами города – Лахта центр, Газпром Арена. С открытой палубы получаются фантастические фотографии!

На борту вы сможете расслабиться и пообедать, выбрав изысканные блюда и напитки из меню (самостоятельно за дополнительную плату).



Место окончания программы: причал в центре города (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~4 часа.

