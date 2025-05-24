Мои заказы

Весенний Санкт-Петербург на 4 дня

Приглашаем вас в весенний Санкт-Петербург! Вас ждет насыщенная программа с посещением самых знаменитых достопримечательностей города! Вы посетите Эрмитаж, Петергоф, прогуляетесь на теплоходе по парадной Неве, погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия, познакомитесь с историей и культурой этого прекрасного города.
5
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Прогулка на двухпалубном теплоходе «Северные острова дельты Невы»

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 12:00 до 14:30 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация:

  • туристы, проживающие в отелях «Азимут Отель Санкт-Петербург», «Орбита», «Рэдиссон Соня Отель» и «Апарт-отель Yard Residence», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
  • туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (Лермонтовский пр., д. 43/1, рядом стоящий корпус).

14:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу, которая познакомит вас с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.

Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, ансамблем Смольного монастыря, Невским проспектом.

Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Особое очарование городу придает его расположение среди многочисленных рек и каналов. Набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты, фонари и решетки не только украшают город, но и являются свидетелями многих исторических событий и личных драм.

Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.

Прогулка на двухпалубном теплоходе «Северные острова дельты Невы» (1 час 45 мин).

Вы полюбуетесь не только достопримечательностями парадной Невы, но и новыми видами города – Лахта центр, Газпром Арена. С открытой палубы получаются фантастические фотографии!

На борту вы сможете расслабиться и пообедать, выбрав изысканные блюда и напитки из меню (самостоятельно за дополнительную плату).

Место окончания программы: причал в центре города (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~4 часа.

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Прогулка на двухпалубном теплоходе «Северные острова дельты Невы»
2 день

Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Петергоф

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Петергоф.

На этой экскурсии Вы за один день сможете посетить два блистательных пригорода Санкт-Петербурга – Ораниенбаум, где великолепно сочетаются буйная растительность дикой природы с неповторимой архитектурой дворцов и павильонов, и Петергоф, где любили отдыхать русские императоры.

Ораниенбаум – единственный из пригородов, который в годы Великой Отечественной войны не был оккупирован фашистами, и поэтому не подвергся уничтожению. Поврежденные, но не разрушенные, дворцы-музеи города Ломоносова сохранили во всей своей достоверности и неповторимости декоративное убранство XVIII века. Все художественные памятники Ораниенбаума дошли до нас с исключительной полнотой, поэтому в истории русской архитектуры и искусства он занимает особое место.

Посещение Большого Меньшиковского дворца.

Большой Меншиковский дворец – старейшее сооружение Ораниенбаума. Во дворце и его окружении отчетливо ощущается дух времени – эпохи преобразований и борьбы за выход к Балтийскому морю. Расположен он почти у самых вод залива, связан с морем, устремлен к нему, словно олицетворение главной цели всех деяний петровского времени – утверждения России на берегах освобожденного моря.

Переезд в Петергоф (~30 мин.).

Обед в кафе города.

Экскурсия по парку фонтанов Петергофа.

Хрустальные струи воды, бьющие в небеса, вольный ветер с залива, блеск и сияние золотых статуй – все это ждет Вас на экскурсии по парку. Вы узнаете о владельцах роскошной приморской резиденции, раскроете загадки устройства фонтанов, сделанных по велению Петра Великого.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 9,5 часов.

Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Петергоф
3 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Свободный день.

Свободный день
4 день

Экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Эрмитаж

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга».

Экскурсия знакомит с тем блистательным периодом в истории города, когда здесь располагались Императорский двор, правительственные учреждения, многочисленные резиденции аристократов.

Вы узнаете, кто из императорской династии основал Эрмитаж, побываете в главном здании грандиозного музейного комплекса - роскошном Зимнем дворце и совершите прогулку по Дворцовой площади, освещенной первыми лучами ласкового весеннего солнца.

Экскурсия в Эрмитаж.

Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов.

Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

Трансфер на Московский вокзал.

Место окончания программы: Московский вокзал, станция метро «Площадь Восстания».

Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание в ~13:30).

Экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Эрмитаж
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
А Отель Фонтанка***стандартный01.05.202504.05.20251859017250139701532023940
Орбита***комфорт01.05.202504.05.20251942018120143701572026390
Рэдиссон Соня Отель****стандартный01.05.202504.05.20252918027830--43490
улучшенный01.05.202504.05.20253009028750246402599045520

Доплата за иностранного туриста составит 1600 руб.

Варианты проживания

А-Отель Фонтанка**

3 ночи

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

А-Отель Фонтанка**
Орбита**

3 ночи

Гостиница «Орбита» расположена на проспекте Непокоренных в Санкт-Петербурге, вблизи станции метро «Площадь Мужества». Для гостей предусмотрена бесплатная частная парковка, рабочая зона с компьютером, бильярд и настольный теннис, Wi-Fi.

Гостиница предлагает сервис и размещение в 257 номерах. Комнаты имеют классический интерьер. В каждом из них гости могут ощутить комфорт и уют благодаря оснащению: качественная и удобная мебель, плазменный телевизор, мини-холодильник и мини-бар, кондиционер и прочее. В ванной комнате установлена душевая кабина, подготовлен набор полотенец, гигиенических средств, а также тапочки и халат.

На шестом этаже отеля расположено кафе «Арбуз», где каждое утро сервируется завтрак, а так же дополнительно подаётся обед и ужин. У гостей есть возможность там провести празднование торжества до 100 персон.

В гостинице «Орбита» есть все для проведения успешного мероприятия: большой конференц-зал и переговорная комната в 22 кв. м., современное техническое оборудование, организация кофе-брейков.

В радиусе 8 км расположен ближайший железнодорожный вокзал «Московский». Рядом с отелем много интересных мест, которые можно посетить в свободное время. Например, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы или Политехнический парк. В пешей доступности находится метро, аптеки и различные продуктовые магазины.

Орбита**
Рэдиссон Соня Отель***

3 ночи

Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg» расположился в самом сердце Северной Пальмиры. Гостям предоставляется интернет на всей территории отеля, чайный и кофейный наборы. Допускается размещение домашних животных.

Номерной фонд состоит из 173 номеров. Стильный интерьер разработан по мотивам известного романа Достоевского «Преступление и наказание». Все номера оснащены сплит-системой, удобной кроватью, телевизором, оборудована отдельная ванная комната с набором гигиенических принадлежностей и полотенец.

На территории отеля открыт ресторан с обширным меню в стиле фьюжн и бар. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Доступны для бронирования 4 конференц-зала.

Расстояние до аэропорта Пулково составляет 24,8 км, до Московского вокзала — 4,2 км.

Рэдиссон Соня Отель***
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • 3 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • 1 обед
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
Василий
24 мая 2025
Отличный тур, ездил на майские праздники, с погодой очень повезло, ни дня не было дождя, виды прекрасные, Петергоф да и сам Петербург безумно красивые, очень приятный гид, много для себя нового узнал о городе и его достопримечательностях, всем советую, Большая Страна - вы лучшие!!!
Н
Наталия
17 мая 2025
Получили массу удовольствий и впечатлений от тура "Весенний Санкт-Петербург". Очень насыщенная программа, за 4 дня устали, но это того стоит. Всем большое спасибо! Отдельная благодарность нашему экскурсоводу Ольге Ивановне, профессионал своего дела. Проживали в отеле Азимут, очень понравилось. Спасибо за раннее заселение, было очень приятно, успели принять душ и отдохнуть до начала экскурсии. Все прошло просто супер! Рекомендуем.
Получили массу удовольствий и впечатлений от тура "Весенний Санкт-Петербург". Очень насыщенная программа, за 4 дня устали,Получили массу удовольствий и впечатлений от тура "Весенний Санкт-Петербург". Очень насыщенная программа, за 4 дня устали,Получили массу удовольствий и впечатлений от тура "Весенний Санкт-Петербург". Очень насыщенная программа, за 4 дня устали,Получили массу удовольствий и впечатлений от тура "Весенний Санкт-Петербург". Очень насыщенная программа, за 4 дня устали,
Н
Наталья
9 мая 2025
Насыщенная программа. Спасибо большое организаторам и экскурсоводу нашей группы Ольге Ивановне.

