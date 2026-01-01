1 день

Автобусная обзорная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепости

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.



Отъезд на программу от отеля проживания.

С 11:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

13:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы проживания.

Автобусная обзорная экскурсия «Петровский Петербург».

Что может быть прекрасней Петербурга? Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов, многочисленные мосты, связывающие острова, великолепная панорама Стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади – все это создает неповторимый образ Северной Венеции.

Во время обзорной экскурсии Вы увидите не только основные архитектурные шедевры Санкт-Петербурга, но и посетите Петропавловскую крепость, ведь именно с нее начинался Санкт-Петербург.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости (для комфорта вам будут выданы радио-гиды).

Петропавловская крепость – душа Санкт–Петербурга, его первая постройка, где все еще присутствует атмосфера петровского времени. День закладки крепости, 27 мая 1703 года, стал днем рождения Санкт-Петербурга.

Во время экскурсии по территории крепости вы познакомитесь с историей её строительства, узнаете, откуда взялось название острова и почему пушка стреляет ровно в полдень, увидите «город в городе»: типовые постройки петровского времени, кафедральный собор, тюрьму Трубецкого бастиона, «Монетный двор», где и сегодня идет чеканка монет.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~4,5 часа.

