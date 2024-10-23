Классический Санкт-Петербург. Тур на 7 дней. Осень-весна

Классический Санкт-Петербург
Проведите незабываемую неделю в городе на Неве – Санкт-Петербурге! Неповторимая архитектура, богатство русской истории и культуры, загородные резиденции – все это вы найдете в Северной столице России.

Вас ждет насыщенная программа
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с посещением самых знаменитых достопримечательностей города, таких как Эрмитаж, Музей Фаберже, Петропавловская крепость, Царское село и Петергоф.

Вы погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия, познакомитесь с историей и культурой этого прекрасного города.

5
3 отзыва
Классический Санкт-Петербург. Тур на 7 дней. Осень-весна
Классический Санкт-Петербург. Тур на 7 дней. Осень-весна
Классический Санкт-Петербург. Тур на 7 дней. Осень-весна
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Экскурсия в Исаакиевский собор

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация:

  • туристы, проживающие в отелях «Москва», «Октябрьская», «Азимут Отель Санкт-Петербург», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
  • туристы, проживающие в отелях «Бест Вестерн Плюс Центр», «Станция L1», «Станция М19», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10);
  • туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (рядом стоящий корпус);
  • туристы, проживающие в «Апарт-отеле Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2).

13:00 Отъезд от гостиницы «Москва».

13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

14:00 Отъезд от гостиницы «Азимут Отель Санкт-Петербург».

Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы».

Экскурсия представит Санкт-Петербург, как город, в котором, наряду с великолепными дворцами, особняками, общественными зданиями возводились храмы различных конфессий, заслуженно признанные подлинными шедеврами архитектуры и искусства.

Экскурсия в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.

Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12000 цветов и оттенков.

Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.

А с колоннады Исаакиевского собора для вас откроется удивительная панорама Санкт-Петербурга «с высоты птичьего полета» (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора).

Место окончания программы: Исаакиевский собор, ближайшая ст. метро «Адмиралтейская».

Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~16:00).

Приезд. Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Экскурсия в Исаакиевский соборПриезд. Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Экскурсия в Исаакиевский соборПриезд. Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Экскурсия в Исаакиевский соборПриезд. Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Экскурсия в Исаакиевский соборПриезд. Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Экскурсия в Исаакиевский собор
2 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

12:00 Отъезд от гостиницы на программу.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.

Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Невским проспектом, Дворцовой площадью, Стрелкой Васильевского острова.

Вы увидите Адмиралтейство, Кунсткамеру, Меншиковский дворец, Петропавловскую крепость. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.

Экскурсия в Эрмитаж.

Этот музей стоит в одном ряду с такими крупнейшими художественными музеями мира как Лувр в Париже или Прадо в Мадриде.

Сегодня среди бесценных экспонатов Эрмитажа знаменитая мумия древнеегипетского жреца, механические золотые часы «Павлин», две из четырнадцати известных в мире работ кисти великого Леонардо да Винчи, коллекция уникальных полотен Рембрандта и многое другое.

Всего более трех с половиной миллионов уникальных экспонатов. Сегодня Вам предстоит самим составить о них свое мнение.

Место окончания программы: Эрмитаж, ближайшая ст. метро - «Адмиралтейская».

Продолжительность программы: ~3,5 часа (окончание в ~16:00).

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Эрмитаж
4 день

Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»

Завтрак в гостинице.

09:30 Отъезд от гостиницы на программу.

Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого».

Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе.

Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга, который на протяжении двух столетий являлся загородной императорской резиденцией.

Программа до 13 октября 2024 (Нижний парк): Экскурсия по парку фонтанов Петергофа.

Вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка.

Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома.

У Вас будет возможность не только погулять по аллеям парка, но и полюбоваться панорамой Финского залива.

Программа после 14 октября 2024 года (Большой дворец): Экскурсия в Большой Императорский дворец.

Большой Петергофский дворец является своеобразным смысловым центром дворцово-паркового ансамбля.

Он поражает сиянием позолоты, роскошью декора и богатством дворцовых залов.

Дворец соединяет в единое целое Верхний сад и Нижний парк Петергофа и представляет собой законченное художественное произведение.

Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~ 6 часов (окончание ~ в 16:00).

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5 день

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург»

Завтрак в гостинице.

10:00 Отъезд от гостиницы на программу.

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург».

Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только, как центру торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.

Петропавловская крепость это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга.

Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали. Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.

Экскурсия в Петропавловском соборе.

Заглянув в Петропавловский собор, Вы увидите захоронения русских императоров и императриц, великих князей и княгинь.

Долгое время собор являлся памятником славы русского оружия.

Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей.

В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.

Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.

В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» – тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.

Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание в ~15:00).

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург»Автобусная экскурсия «Петровский Петербург»
6 день

Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз - Царское Село»

Завтрак в гостинице.

09:30 Отъезд от гостиницы на программу.

Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз – Царское Село».

Проехав по старой Царскосельской дороге,

Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе.

В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз».

Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.

Экскурсия в Екатерининский дворец.

Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.

Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.

Прогулка по Екатерининскому парку.

После экскурсии по дворцу у вас будет час свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.

Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.

Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~6 часов (окончание в ~16:00).

Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз - Царское Село»Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз - Царское Село»Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз - Царское Село»Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз - Царское Село»
7 день

Экскурсия в Музей Фаберже. Завершение тура

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.

09:30 Отъезд от гостиницы на программу.

Экскурсия в Музей Фаберже.

Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России.

Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы.

Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.

Место окончания программы: Музей Фаберже, центр города (ближайшая ст. метро - «Гостиный Двор»).

Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~12:30).

Экскурсия в Музей Фаберже. Завершение тураЭкскурсия в Музей Фаберже. Завершение тураЭкскурсия в Музей Фаберже. Завершение тураЭкскурсия в Музей Фаберже. Завершение тураЭкскурсия в Музей Фаберже. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
А Отель Фонтанка***стандартный30.09.202420.10.20242359020990185402109029190
21.10.202403.11.20242552022960185402109032570
04.11.202410.11.20242368021130185402109029260
11.11.202429.12.20242329020750185402109028590
супериор/
супериор с БК		30.09.202420.10.20242493022380--31840
21.10.202403.11.20242683024280--35220
04.11.202410.11.20242463022120--31180
11.11.202429.12.20242419021640--30360
Москва****стандартный30.09.202406.10.20242728024730259102846037990
07.10.202420.10.20242639023840256102816036090
21.10.202427.10.20242698024430264402899037570
28.10.202403.11.20242816025620282403079040520
04.11.202410.11.20242632023770260402859036840
11.11.202429.12.20242595023390256102816036090
06.01.202512.01.20253036027820273702992044920
13.01.202516.03.20252816025620256102816040520
Станция L1***стандартный с мансардным окном30.09.202406.10.20242728024730220802463039630
07.10.202420.10.20242375021190207402329033890
21.10.202427.10.20242478022230210402359035660
28.10.202403.11.20242683024280216402419039190
04.11.202410.11.20242212019520187002125029990
11.11.202422.12.20242109018550181102066028160
23.12.202429.12.20242235019790191402169030440
06.01.202512.01.20252969027150250302758043990
13.01.202516.02.20252154018990181102066029480
17.02.202523.02.20252272020170189902154031840
24.02.202502.03.20252154018990181102066029480
03.03.202509.03.20252272020170189902154031840
10.03.202516.03.20252154018990181102066029480
17.03.202523.03.20252389021350201702272033590
24.03.202530.03.20252859025990242802683041830
31.03.202513.04.20252512022520207402329036540
стандартный30.09.202406.10.20242859025990220802463042280
07.10.202420.10.20242552022960207402329035660
21.10.202427.10.20242639023840210402359037720
28.10.202403.11.20242816025620216402419041830
04.11.202410.11.20242299020460187002125031920
11.11.202422.12.20242198019430181102066029920
23.12.202429.12.20242338020830191402169032490
06.01.202512.01.20253139028850250302758047430
13.01.202516.02.20252329020750181102066032990
17.02.202523.02.20252419021640189902154034780
24.02.202502.03.20252329020750181102066032990
03.03.202509.03.20252419021640189902154034780
10.03.202516.03.20252329020750181102066032990
17.03.202523.03.20252566023120201702272037130
24.03.202530.03.20253036027820242802683045360
31.03.202513.04.20252595023390207402329038290
Станция М19***стандартный30.09.202406.10.20242948026930220802463043990
07.10.202420.10.20242512022520216402419036540
21.10.202427.10.20242639023840216402419038890
28.10.202403.11.20242899026490216402419043590
04.11.202410.11.20242316020620194302198032220
11.11.202422.12.20242198019430189902154029920
23.12.202429.12.20242353020980198702242032790
06.01.202512.01.20253228029730250302758049190
13.01.202516.02.20252375021190181102066033890
17.02.202523.02.20252472022160189902154035820
24.02.202502.03.20252375021190181102066033890
03.03.202509.03.20252472022160189902154035820
10.03.202516.03.20252375021190181102066033890
17.03.202523.03.20252625023690201702272038290
24.03.202530.03.20253125028690242802683047130
31.03.202513.04.20252662024120207402329039630
Октябрьская****стандартный (туркласс)/
стандартный (туркласс) DBL		30.09.202406.10.20242959026990--40590
07.10.202420.10.20242886026320--39360
21.10.202403.11.20242948026930--40520
04.11.202429.12.20242799025470--37570
06.01.202512.01.20253359030990--47990
13.01.202509.03.20252899026490--39630
комфорт/
комфорт DBL		30.09.202406.10.20243079028250233302588042720
07.10.202420.10.20242992027370232302578041130
21.10.202403.11.20243036027820238402639042280
04.11.202429.12.20242889026350223802493039340
06.01.202512.01.20253493032380253202787050370
13.01.202509.03.20252992027370247302728040950
джуниор сьют30.09.202406.10.20243389031340233302588048890
07.10.202420.10.20243283030280232302578046950
21.10.202403.11.20243345030890238402639048450
04.11.202429.12.20243199029440223802493045520
06.01.202512.01.20253812035530253202787057990
13.01.202509.03.20253244029890247302728047990
Бест Вестерн Плюс Центр Отель****комфорт/
комфорт DBL		30.09.202406.10.20243048027930233302588041690
07.10.202420.10.20242975027190229702552040160
21.10.202403.11.20243036027820229702552041390
04.11.202429.12.20242926026720226002515039190
06.01.202512.01.20253433031780247302728050120
13.01.202509.03.20252899026490238402639040520
Азимут Отель Санкт-Петербург****смарт30.09.202413.10.20243079028250--41390
14.10.202420.10.20242728024730--34780
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28.10.202403.11.20242859025990--37860
04.11.202429.12.20242639023840--33890

Доплата за иностранного туриста составляет 1300 руб.

Варианты проживания

А Отель Фонтанка**

6 ночей

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В отеле нет номеров дабл, только номера с раздельными кроватями. Одно-, двухместные номера эконом-класса без ремонта с удобствами.

Стандарт: одно-, двухместные номера эконом-класса без ремонта с удобствами. В каждом номере: раздельные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), небольшой телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к сети Интернет Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).

Супериор: одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: одна или две односпальные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).

Супериор с БК: одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: двуспальная кровать, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**

Азимут Отель Санкт-Петербург***

6 ночей

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***

Москва***

6 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Москва***Москва***Москва***Москва***Москва***Москва***

Отель Best Western Zoom Hotel

6 ночей

Отель «Best Western Zoom Hotel» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории объекта размещена парковка для личных автомобилей.

Номерной фонд включает в себя апартаменты категорий «Стандарт» и «Супериор». Гостям предлагается отдохнуть в светлых номерах с современной мебелью, где для комфортного проживания есть бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор и собственная ванная комната.

Кухонная зона отлично подойдёт для самостоятельного приготовления блюд, так как там имеется варочная панель, холодильник, электрочайник, СВЧ-печь и необходимая посуда. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины и ресторан «Made in» с разнообразным меню.

В 741 м находится место дуэли А. С. Пушкина, в 2,2 км - Удельный парк, в 691 м - станция метро «Чёрная речка». Расстояние до аэропорта Пулково - 21,4 км, до Финляндского ж/д вокзала - 5,2 км.

Отель Best Western Zoom HotelОтель Best Western Zoom HotelОтель Best Western Zoom HotelОтель Best Western Zoom HotelОтель Best Western Zoom HotelОтель Best Western Zoom Hotel

Россия 3

6 ночей

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3

Отель Станция М19

6 ночей

Отель «Станция М19» открыт в 2016 году и находится в Центральном районе Северной столицы.

Количество номеров в гостинице — 81. В каждом налажена система вентиляции и кондиционирования воздуха. Спальные места с ортопедическими матрасами позволяют полноценно отдохнуть после активных прогулок.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак из свежих продуктов, которые заряжают на новый день.

В шаговой доступности — широкий выбор ресторанов, столовых и кафе. До известных культурных достопримечательностей несколько минут ходьбы.

Отель Станция М19Отель Станция М19Отель Станция М19Отель Станция М19Отель Станция М19Отель Станция М19

Отель Станция L1

6 ночей

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1

Гостиница «Октябрьская» 4

6 ночей

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • 6 завтраков
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
23 окт 2024
Организация на высшем уровне. Всё по времени, точно в срок, никаких задержек
Организация на высшем уровне. Всё по времени, точно в срок, никаких задержекОрганизация на высшем уровне. Всё по времени, точно в срок, никаких задержекОрганизация на высшем уровне. Всё по времени, точно в срок, никаких задержекОрганизация на высшем уровне. Всё по времени, точно в срок, никаких задержекОрганизация на высшем уровне. Всё по времени, точно в срок, никаких задержекОрганизация на высшем уровне. Всё по времени, точно в срок, никаких задержекОрганизация на высшем уровне. Всё по времени, точно в срок, никаких задержекОрганизация на высшем уровне. Всё по времени, точно в срок, никаких задержекОрганизация на высшем уровне. Всё по времени, точно в срок, никаких задержекОрганизация на высшем уровне. Всё по времени, точно в срок, никаких задержек
Т
23 окт 2024
Шикарный отель Альянс Бородино, с вежливым и внимательным персоналом, интересная и неутомительная программа тура. Отдельное спасибо за организацию трансфера с ж/д вокзала до гостиницы и по окончании тура обратно.
И
20 окт 2024
Спасибо большое за наш небольшой по времени, но огромный по впечатлениям отдых…
Спасибо большое за наш небольшой по времени, но огромный по впечатлениям отдых…Спасибо большое за наш небольшой по времени, но огромный по впечатлениям отдых…

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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