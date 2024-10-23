Вас ждет насыщенная программа
Программа тура по дням
Приезд. Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Экскурсия в Исаакиевский собор
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Москва», «Октябрьская», «Азимут Отель Санкт-Петербург», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в отелях «Бест Вестерн Плюс Центр», «Станция L1», «Станция М19», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10);
- туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (рядом стоящий корпус);
- туристы, проживающие в «Апарт-отеле Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2).
13:00 Отъезд от гостиницы «Москва».
13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
14:00 Отъезд от гостиницы «Азимут Отель Санкт-Петербург».
Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы».
Экскурсия представит Санкт-Петербург, как город, в котором, наряду с великолепными дворцами, особняками, общественными зданиями возводились храмы различных конфессий, заслуженно признанные подлинными шедеврами архитектуры и искусства.
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.
Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12000 цветов и оттенков.
Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.
А с колоннады Исаакиевского собора для вас откроется удивительная панорама Санкт-Петербурга «с высоты птичьего полета» (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора).
Место окончания программы: Исаакиевский собор, ближайшая ст. метро «Адмиралтейская».
Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~16:00).
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Эрмитаж
Завтрак в гостинице.
12:00 Отъезд от гостиницы на программу.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.
Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Невским проспектом, Дворцовой площадью, Стрелкой Васильевского острова.
Вы увидите Адмиралтейство, Кунсткамеру, Меншиковский дворец, Петропавловскую крепость. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.
Экскурсия в Эрмитаж.
Этот музей стоит в одном ряду с такими крупнейшими художественными музеями мира как Лувр в Париже или Прадо в Мадриде.
Сегодня среди бесценных экспонатов Эрмитажа знаменитая мумия древнеегипетского жреца, механические золотые часы «Павлин», две из четырнадцати известных в мире работ кисти великого Леонардо да Винчи, коллекция уникальных полотен Рембрандта и многое другое.
Всего более трех с половиной миллионов уникальных экспонатов. Сегодня Вам предстоит самим составить о них свое мнение.
Место окончания программы: Эрмитаж, ближайшая ст. метро - «Адмиралтейская».
Продолжительность программы: ~3,5 часа (окончание в ~16:00).
Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»
Завтрак в гостинице.
09:30 Отъезд от гостиницы на программу.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого».
Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе.
Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга, который на протяжении двух столетий являлся загородной императорской резиденцией.
Программа до 13 октября 2024 (Нижний парк): Экскурсия по парку фонтанов Петергофа.
Вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка.
Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома.
У Вас будет возможность не только погулять по аллеям парка, но и полюбоваться панорамой Финского залива.
Программа после 14 октября 2024 года (Большой дворец): Экскурсия в Большой Императорский дворец.
Большой Петергофский дворец является своеобразным смысловым центром дворцово-паркового ансамбля.
Он поражает сиянием позолоты, роскошью декора и богатством дворцовых залов.
Дворец соединяет в единое целое Верхний сад и Нижний парк Петергофа и представляет собой законченное художественное произведение.
Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~ 6 часов (окончание ~ в 16:00).
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург»
Завтрак в гостинице.
10:00 Отъезд от гостиницы на программу.
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург».
Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только, как центру торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Петропавловская крепость это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга.
Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали. Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.
Экскурсия в Петропавловском соборе.
Заглянув в Петропавловский собор, Вы увидите захоронения русских императоров и императриц, великих князей и княгинь.
Долгое время собор являлся памятником славы русского оружия.
Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей.
В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.
Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.
В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» – тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.
Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание в ~15:00).
Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз - Царское Село»
Завтрак в гостинице.
09:30 Отъезд от гостиницы на программу.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз – Царское Село».
Проехав по старой Царскосельской дороге,
Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе.
В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз».
Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.
Экскурсия в Екатерининский дворец.
Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.
Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.
Прогулка по Екатерининскому парку.
После экскурсии по дворцу у вас будет час свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.
Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~6 часов (окончание в ~16:00).
Экскурсия в Музей Фаберже. Завершение тура
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.
09:30 Отъезд от гостиницы на программу.
Экскурсия в Музей Фаберже.
Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России.
Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы.
Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.
Место окончания программы: Музей Фаберже, центр города (ближайшая ст. метро - «Гостиный Двор»).
Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~12:30).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|А Отель Фонтанка***
|стандартный
|30.09.2024
|20.10.2024
|23590
|20990
|18540
|21090
|29190
|21.10.2024
|03.11.2024
|25520
|22960
|18540
|21090
|32570
|04.11.2024
|10.11.2024
|23680
|21130
|18540
|21090
|29260
|11.11.2024
|29.12.2024
|23290
|20750
|18540
|21090
|28590
|супериор/
супериор с БК
|30.09.2024
|20.10.2024
|24930
|22380
|-
|-
|31840
|21.10.2024
|03.11.2024
|26830
|24280
|-
|-
|35220
|04.11.2024
|10.11.2024
|24630
|22120
|-
|-
|31180
|11.11.2024
|29.12.2024
|24190
|21640
|-
|-
|30360
|Москва****
|стандартный
|30.09.2024
|06.10.2024
|27280
|24730
|25910
|28460
|37990
|07.10.2024
|20.10.2024
|26390
|23840
|25610
|28160
|36090
|21.10.2024
|27.10.2024
|26980
|24430
|26440
|28990
|37570
|28.10.2024
|03.11.2024
|28160
|25620
|28240
|30790
|40520
|04.11.2024
|10.11.2024
|26320
|23770
|26040
|28590
|36840
|11.11.2024
|29.12.2024
|25950
|23390
|25610
|28160
|36090
|06.01.2025
|12.01.2025
|30360
|27820
|27370
|29920
|44920
|13.01.2025
|16.03.2025
|28160
|25620
|25610
|28160
|40520
|Станция L1***
|стандартный с мансардным окном
|30.09.2024
|06.10.2024
|27280
|24730
|22080
|24630
|39630
|07.10.2024
|20.10.2024
|23750
|21190
|20740
|23290
|33890
|21.10.2024
|27.10.2024
|24780
|22230
|21040
|23590
|35660
|28.10.2024
|03.11.2024
|26830
|24280
|21640
|24190
|39190
|04.11.2024
|10.11.2024
|22120
|19520
|18700
|21250
|29990
|11.11.2024
|22.12.2024
|21090
|18550
|18110
|20660
|28160
|23.12.2024
|29.12.2024
|22350
|19790
|19140
|21690
|30440
|06.01.2025
|12.01.2025
|29690
|27150
|25030
|27580
|43990
|13.01.2025
|16.02.2025
|21540
|18990
|18110
|20660
|29480
|17.02.2025
|23.02.2025
|22720
|20170
|18990
|21540
|31840
|24.02.2025
|02.03.2025
|21540
|18990
|18110
|20660
|29480
|03.03.2025
|09.03.2025
|22720
|20170
|18990
|21540
|31840
|10.03.2025
|16.03.2025
|21540
|18990
|18110
|20660
|29480
|17.03.2025
|23.03.2025
|23890
|21350
|20170
|22720
|33590
|24.03.2025
|30.03.2025
|28590
|25990
|24280
|26830
|41830
|31.03.2025
|13.04.2025
|25120
|22520
|20740
|23290
|36540
|стандартный
|30.09.2024
|06.10.2024
|28590
|25990
|22080
|24630
|42280
|07.10.2024
|20.10.2024
|25520
|22960
|20740
|23290
|35660
|21.10.2024
|27.10.2024
|26390
|23840
|21040
|23590
|37720
|28.10.2024
|03.11.2024
|28160
|25620
|21640
|24190
|41830
|04.11.2024
|10.11.2024
|22990
|20460
|18700
|21250
|31920
|11.11.2024
|22.12.2024
|21980
|19430
|18110
|20660
|29920
|23.12.2024
|29.12.2024
|23380
|20830
|19140
|21690
|32490
|06.01.2025
|12.01.2025
|31390
|28850
|25030
|27580
|47430
|13.01.2025
|16.02.2025
|23290
|20750
|18110
|20660
|32990
|17.02.2025
|23.02.2025
|24190
|21640
|18990
|21540
|34780
|24.02.2025
|02.03.2025
|23290
|20750
|18110
|20660
|32990
|03.03.2025
|09.03.2025
|24190
|21640
|18990
|21540
|34780
|10.03.2025
|16.03.2025
|23290
|20750
|18110
|20660
|32990
|17.03.2025
|23.03.2025
|25660
|23120
|20170
|22720
|37130
|24.03.2025
|30.03.2025
|30360
|27820
|24280
|26830
|45360
|31.03.2025
|13.04.2025
|25950
|23390
|20740
|23290
|38290
|Станция М19***
|стандартный
|30.09.2024
|06.10.2024
|29480
|26930
|22080
|24630
|43990
|07.10.2024
|20.10.2024
|25120
|22520
|21640
|24190
|36540
|21.10.2024
|27.10.2024
|26390
|23840
|21640
|24190
|38890
|28.10.2024
|03.11.2024
|28990
|26490
|21640
|24190
|43590
|04.11.2024
|10.11.2024
|23160
|20620
|19430
|21980
|32220
|11.11.2024
|22.12.2024
|21980
|19430
|18990
|21540
|29920
|23.12.2024
|29.12.2024
|23530
|20980
|19870
|22420
|32790
|06.01.2025
|12.01.2025
|32280
|29730
|25030
|27580
|49190
|13.01.2025
|16.02.2025
|23750
|21190
|18110
|20660
|33890
|17.02.2025
|23.02.2025
|24720
|22160
|18990
|21540
|35820
|24.02.2025
|02.03.2025
|23750
|21190
|18110
|20660
|33890
|03.03.2025
|09.03.2025
|24720
|22160
|18990
|21540
|35820
|10.03.2025
|16.03.2025
|23750
|21190
|18110
|20660
|33890
|17.03.2025
|23.03.2025
|26250
|23690
|20170
|22720
|38290
|24.03.2025
|30.03.2025
|31250
|28690
|24280
|26830
|47130
|31.03.2025
|13.04.2025
|26620
|24120
|20740
|23290
|39630
|Октябрьская****
|стандартный (туркласс)/
стандартный (туркласс) DBL
|30.09.2024
|06.10.2024
|29590
|26990
|-
|-
|40590
|07.10.2024
|20.10.2024
|28860
|26320
|-
|-
|39360
|21.10.2024
|03.11.2024
|29480
|26930
|-
|-
|40520
|04.11.2024
|29.12.2024
|27990
|25470
|-
|-
|37570
|06.01.2025
|12.01.2025
|33590
|30990
|-
|-
|47990
|13.01.2025
|09.03.2025
|28990
|26490
|-
|-
|39630
|комфорт/
комфорт DBL
|30.09.2024
|06.10.2024
|30790
|28250
|23330
|25880
|42720
|07.10.2024
|20.10.2024
|29920
|27370
|23230
|25780
|41130
|21.10.2024
|03.11.2024
|30360
|27820
|23840
|26390
|42280
|04.11.2024
|29.12.2024
|28890
|26350
|22380
|24930
|39340
|06.01.2025
|12.01.2025
|34930
|32380
|25320
|27870
|50370
|13.01.2025
|09.03.2025
|29920
|27370
|24730
|27280
|40950
|джуниор сьют
|30.09.2024
|06.10.2024
|33890
|31340
|23330
|25880
|48890
|07.10.2024
|20.10.2024
|32830
|30280
|23230
|25780
|46950
|21.10.2024
|03.11.2024
|33450
|30890
|23840
|26390
|48450
|04.11.2024
|29.12.2024
|31990
|29440
|22380
|24930
|45520
|06.01.2025
|12.01.2025
|38120
|35530
|25320
|27870
|57990
|13.01.2025
|09.03.2025
|32440
|29890
|24730
|27280
|47990
|Бест Вестерн Плюс Центр Отель****
|комфорт/
комфорт DBL
|30.09.2024
|06.10.2024
|30480
|27930
|23330
|25880
|41690
|07.10.2024
|20.10.2024
|29750
|27190
|22970
|25520
|40160
|21.10.2024
|03.11.2024
|30360
|27820
|22970
|25520
|41390
|04.11.2024
|29.12.2024
|29260
|26720
|22600
|25150
|39190
|06.01.2025
|12.01.2025
|34330
|31780
|24730
|27280
|50120
|13.01.2025
|09.03.2025
|28990
|26490
|23840
|26390
|40520
|Азимут Отель Санкт-Петербург****
|смарт
|30.09.2024
|13.10.2024
|30790
|28250
|-
|-
|41390
|14.10.2024
|20.10.2024
|27280
|24730
|-
|-
|34780
|21.10.2024
|27.10.2024
|27720
|25170
|-
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|35820
|28.10.2024
|03.11.2024
|28590
|25990
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|37860
|04.11.2024
|29.12.2024
|26390
|23840
|-
|-
|33890
Доплата за иностранного туриста составляет 1300 руб.
Варианты проживания
А Отель Фонтанка**
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В отеле нет номеров дабл, только номера с раздельными кроватями. Одно-, двухместные номера эконом-класса без ремонта с удобствами.
Стандарт: одно-, двухместные номера эконом-класса без ремонта с удобствами. В каждом номере: раздельные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), небольшой телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к сети Интернет Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
Супериор: одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: одна или две односпальные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
Супериор с БК: одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: двуспальная кровать, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Азимут Отель Санкт-Петербург***
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Москва***
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Отель Best Western Zoom Hotel
Отель «Best Western Zoom Hotel» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории объекта размещена парковка для личных автомобилей.
Номерной фонд включает в себя апартаменты категорий «Стандарт» и «Супериор». Гостям предлагается отдохнуть в светлых номерах с современной мебелью, где для комфортного проживания есть бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор и собственная ванная комната.
Кухонная зона отлично подойдёт для самостоятельного приготовления блюд, так как там имеется варочная панель, холодильник, электрочайник, СВЧ-печь и необходимая посуда. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины и ресторан «Made in» с разнообразным меню.
В 741 м находится место дуэли А. С. Пушкина, в 2,2 км - Удельный парк, в 691 м - станция метро «Чёрная речка». Расстояние до аэропорта Пулково - 21,4 км, до Финляндского ж/д вокзала - 5,2 км.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Отель Станция М19
Отель «Станция М19» открыт в 2016 году и находится в Центральном районе Северной столицы.
Количество номеров в гостинице — 81. В каждом налажена система вентиляции и кондиционирования воздуха. Спальные места с ортопедическими матрасами позволяют полноценно отдохнуть после активных прогулок.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак из свежих продуктов, которые заряжают на новый день.
В шаговой доступности — широкий выбор ресторанов, столовых и кафе. До известных культурных достопримечательностей несколько минут ходьбы.
Отель Станция L1
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Гостиница «Октябрьская» 4
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 6 завтраков
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.