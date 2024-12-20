Найти баланс с помощью духовных практик, наполниться энергией и провести умиротворяющие выходные
Наш ретрит проведёт мастер медитаций, фитотерапевт, автор практик потоково-интуитивного рисования и духовных танцев — синтеза жестов и голоса, движения и дыхания, тишины и звука.
Мы поможем вам обрести понимание, куда двигаться и как строить отношения, распознать свои истинные желания и раскрыть потенциал, приумножить финансы.
Расслабленный отдых дополнят аппетитные блюда и спокойные морские пейзажи: наш уединённый отель в скандинавском стиле расположен на побережье Финского залива в окружении дюн и соснового леса.
Ближайшие даты:
20 дек
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
27 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 20+
Проживание. Мы проведём выходные в бутик-отеле «Пляж 33» на берегу Финского залива. Размещение одноместное.
Питание. В стоимость включены: в 1-й день — чаепитие и ужин, во 2-й день — завтрак, обед и ужин, в 3-й день — завтрак.
Программа тура по дням
1 день
Тема дня - финансы
Мы начнём ретрит с проведения женского круга силы. После чаепития послушаем лекцию о деньгах, а затем пройдёмся, вдыхая свежий воздух Финского залива. Затем нас ждёт авторская арт-практика и ужин. Вечер посвятим вопросам духовному наставнику.
2 день
Тема дня - отношения
Сегодняшнее утро пройдёт за духовными практиками и завтраком. Прогулявшись вдоль берега, соберёмся на лекцию о взаимоотношениях. После обеда вновь останемся наедине с природой. Затем нас ждут звуковая сессия и арт-терапия. Поужинав, устроим интуитивные танцы по авторской методике.
3 день
Тема дня - реализация
После утренних практик мы позавтракаем. Ещё раз насладимся природой и в завершение ретрита проведём лекцию по теме дня.
Начало: Санкт-Петербург, 17:00, точное место встречи - по договорённости
Завершение: Санкт-Петербург, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Доброе время добрым людям! Меня зовут Настасья. Уже более 3 лет я путешествую и организую женские ретриты и звуковые сессии со смыслом. В них вы становитесь ближе к вашей душе, соединяетесь с самыми сокровенными мечтами, и они начинают исполняться. Путешествия, в которых вы не перестаёте удивляться чудесам и магии, которая происходит вокруг вас.
Я художник, музыкант, мастер медитаций и проводник в тонкие миры чувств. Провожу авторские медитации с аурафоном — уникальным инструментом, который гармонизирует и повышает ваши вибрации — на соединение с «высшим Я» для получения ответов на глубинные вопросы.
Также я автор практик потоково-интуитивного рисования и духовных танцев, травница и фитотерапевт.
Буду рада видеть вас на своих ретритах и сессиях, вместе мы будем создавать наше счастливое «Сейчас». С любовью, Настасья.