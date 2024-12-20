Вклад в себя: женский ретрит на берегу Финского залива
Авторский тур в Санкт-Петербурге

Найти баланс с помощью духовных практик, наполниться энергией и провести умиротворяющие выходные

Наш ретрит проведёт мастер медитаций, фитотерапевт, автор практик потоково-интуитивного рисования и духовных танцев — синтеза жестов и голоса, движения и дыхания, тишины и звука.

Мы поможем вам обрести понимание, куда двигаться и как строить отношения, распознать свои истинные желания и раскрыть потенциал, приумножить финансы.

Расслабленный отдых дополнят аппетитные блюда и спокойные морские пейзажи: наш уединённый отель в скандинавском стиле расположен на побережье Финского залива в окружении дюн и соснового леса.
Вклад в себя: женский ретрит на берегу Финского залива
Вклад в себя: женский ретрит на берегу Финского залива
Вклад в себя: женский ретрит на берегу Финского залива
Ближайшие даты:
20
дек

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет27 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 20+

Проживание. Мы проведём выходные в бутик-отеле «Пляж 33» на берегу Финского залива. Размещение одноместное.

Питание. В стоимость включены: в 1-й день — чаепитие и ужин, во 2-й день — завтрак, обед и ужин, в 3-й день — завтрак.

Программа тура по дням

1 день

Тема дня - финансы

Мы начнём ретрит с проведения женского круга силы. После чаепития послушаем лекцию о деньгах, а затем пройдёмся, вдыхая свежий воздух Финского залива. Затем нас ждёт авторская арт-практика и ужин. Вечер посвятим вопросам духовному наставнику.

Тема дня - финансыТема дня - финансыТема дня - финансыТема дня - финансыТема дня - финансыТема дня - финансы
2 день

Тема дня - отношения

Сегодняшнее утро пройдёт за духовными практиками и завтраком. Прогулявшись вдоль берега, соберёмся на лекцию о взаимоотношениях. После обеда вновь останемся наедине с природой. Затем нас ждут звуковая сессия и арт-терапия. Поужинав, устроим интуитивные танцы по авторской методике.

Тема дня - отношенияТема дня - отношенияТема дня - отношенияТема дня - отношения
3 день

Тема дня - реализация

После утренних практик мы позавтракаем. Ещё раз насладимся природой и в завершение ретрита проведём лекцию по теме дня.

Тема дня - реализацияТема дня - реализацияТема дня - реализация

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Питание
  • Арт-материалы
Что не входит в цену
  • Трансфер (машина на 4 человек - 3 000 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 17:00, точное место встречи - по договорённости
Завершение: Санкт-Петербург, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеАктивный отдыхФинский ЗаливПопулярные местаВсе туры3-дневные турыПерезагрузкаНабережная

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса (2 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
16 отзывов
Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса (2 дня)
м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10;м. Московска...
4 мая
15 мая
18 мая
25 мая
от 8 850 за человека
На каяках по Выборгскому заливу. Тур на 3 дня по Ленинградской области
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
На каяках по Выборгскому заливу. Тур на 3 дня по Ленинградской области
г. Санкт-Петербург
14 400 за человека
Незабываемые дни на берегах Невы
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Незабываемые дни на берегах Невы
Санкт-Петербург
Завтра
8 мая
15 мая
22 мая
от 11 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга
All Airlines
ХорошоТам