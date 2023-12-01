Мы предложим вам большой выбор развлечений и увлекательные экскурсии с посещением топовых достопримечательностей края: парка «Рускеала», водопадов и музеев.
Вы сможете погреться в баньке, пожарить шашлык на берегу, продегустировать карельские настойки и бальзамы и перенестись в прошлое в «Городе викингов».
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. В туристическом комплексе «Белые мосты» на берегу Ладожского озера, размещение 2-местное.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за дополнительную плату.
Программа тура по дням
Крепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», отдых в туркомплексе
Встречаемся и отправляемся в знаменитый парк «Рускеала». По пути остановимся у храма Коневской иконы Божией Матери, построенного по традициям северного деревянного зодчества. Насладимся царящей здесь атмосферой спокойствия. Пройдёмся по территории крепости Корела 14-го века и осмотрим руины кирхи Яккима, где несколько лет назад был организован музей под открытым небом «Город ангелов». Посмотрим на деревянные скульптуры ангелов в необычных образах.
После обеда едем к каскаду водопадов в окружении леса — водопадам Ахвенкоски, где снимались знаменитые фильмы. Желающие прогуляются по экотропе с подвесными мостами.
В 16:30 прибудем в парк «Рускеала». Полюбуемся легендарным Мраморным каньоном — добытый здесь материал был использован для украшения Эрмитажа и Исаакиевского собора. Затем — свободное время. Вы можете посетить Итальянский карьер и Изумрудное озеро, где можете совершить водную прогулку, зарядиться адреналином, прокатившись на зиплайне, или пройти маршрутом «Подземная Рускеала» и побывать в пещерах и штольнях.
В 20:00 разместимся в туристическом комплексе. Вечером желающие могут пожарить шашлык (за отдельную плату).
Отдых или экскурсии на выбор
Сегодня вы можете выбрать из вариантов экскурсий (за доплату): или отправиться к водопадам (Прокинкоски, Верхний и Нижний Койриноя, Белые Мосты), или поучаствовать в интерактивном мастер-классе по добыче граната.
После обеда — свободное время. Можно снова посетить парк «Рускеала», прогуляться по городу Сортавала и заглянуть в музей Кронида Гоголева и полюбоваться коллекцией его картин, созданных в стиле рельефной резьбы по дереву, или снова съездить к водопадам Ахвенкоски.
Вечером желающие расслабятся в русской бане или сауне туристического комплекса.
Экскурсии на выбор, дегустация настоек, возвращение в Санкт-Петербург
Этот день вы также можете провести на своё усмотрение: или отдохнуть на территории туркомплекса, или отправиться на экскурсии (за доплату).
Экскурсии на выбор: «Затерянный мир водопадов» (водопады Прокинкоски, Верхний и Нижний Койриноя, Белые Мосты), залив Кирьявалахти, прогулка по Сортавала, посещение интерактивного музея «Город Викингов» с мастерскими и тиром, дегустацией медовухи и фотосессией в исторических костюмах.
Во второй половине дня предлагаем побывать в Центре шунгита — уникального минерала, обладающего целебными свойствами, — и поучаствовать в дегустации карельских бальзамов и настоек.
В 19:00 заедем в магазин форелевого хозяйства, где желающие приобретут знаменитую карельскую рыбу. Затем — возвращение в Санкт-Петербург.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|14 990 ₽
|Пенсионеры
|14 890 ₽
|Школьники
|14 890 ₽
|Студенты
|14 890 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса
- Обслуживание профессиональным гидом на протяжении всего маршрута
- Проживание в туристическом комплексе на берегу Ладожского озера
- Горячие завтраки, мангальные беседки и мангалы
- Экскурсии по программе
- Дегустация карельских бальзамов и настоек
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
- Обед 1 - 550 руб., ужин 1 - 700 руб., обед 2 - 700 руб., ужин 2 - 700 руб., обед 3 - 700 руб
- Доплата за одноместное размещение (при необходимости) - 6000 руб
- Входной билет в парк «Рускеала»: взрослые - 550 руб., лица 60+ и студенты - 350 руб., школьники (7+) - 300 руб., дети до 7 лет бесплатно
- Прокат лодки в парке «Рускеала» - 1200 руб. /40 мин. за лодку до 4 чел
- Водная прогулка на самоходной платформе в парке «Рускеала» - 400 руб. /30 мин. с чел
- Вход на территорию крепости Корела-Кексгольм: взрослые - 200 руб., студенты, пенсионеры, лица от 16 до 18 лет - 100 руб
- Проход по экотропе над водопадами: взрослые - 400 руб., пенсионеры, студенты, дети до 14 лет включительно - 300 руб
- Экскурсия к большим карельским водопадам и мастер-класс по добыче граната - 1700 руб. с человека
- Экскурсия «Гранитные тропы линии U» - от 250 руб
- Полёт на троллее (7+) - 2000 руб
- Экскурсия «Подземная Рускеала» (7+): взрослые - 2000 руб., школьники - 750 руб., студенты - 1000 руб
- Вход в «Город викингов»: взрослые - 550 руб., школьники, студенты, пенсионеры - 450 руб
- Музей Кронида Гоголева - от 250 до 350 руб
- Тировая зона в музее живой истории - от 150 руб
- Аренда шампуров - 150 руб
- Банный комплекс: русская баня - 4000 руб. /2 часа, сауна - 2000 руб. /2 часа, веник - 300 руб
- «Город ангелов»: взрослые - 250 руб., школьники, студенты и пенсионеры - 200 руб
- Стоимость тура на весь январь - 14 990 руб