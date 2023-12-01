Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии

Отдохнуть за городом в живописном месте, побывать в парке «Рускеала», посетить топовые места Карелии
Приглашаем отключиться от забот и суеты и насладиться природой и прогулками в загородном туристическом комплексе у Ладожского озера.

Мы предложим вам большой выбор развлечений и увлекательные экскурсии с посещением топовых достопримечательностей края: парка «Рускеала», водопадов и музеев.

Вы сможете погреться в баньке, пожарить шашлык на берегу, продегустировать карельские настойки и бальзамы и перенестись в прошлое в «Городе викингов».
5
1 отзыв
Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Проживание. В туристическом комплексе «Белые мосты» на берегу Ладожского озера, размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за дополнительную плату.

Программа тура по дням

1 день

Крепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», отдых в туркомплексе

Встречаемся и отправляемся в знаменитый парк «Рускеала». По пути остановимся у храма Коневской иконы Божией Матери, построенного по традициям северного деревянного зодчества. Насладимся царящей здесь атмосферой спокойствия. Пройдёмся по территории крепости Корела 14-го века и осмотрим руины кирхи Яккима, где несколько лет назад был организован музей под открытым небом «Город ангелов». Посмотрим на деревянные скульптуры ангелов в необычных образах.

После обеда едем к каскаду водопадов в окружении леса — водопадам Ахвенкоски, где снимались знаменитые фильмы. Желающие прогуляются по экотропе с подвесными мостами.

В 16:30 прибудем в парк «Рускеала». Полюбуемся легендарным Мраморным каньоном — добытый здесь материал был использован для украшения Эрмитажа и Исаакиевского собора. Затем — свободное время. Вы можете посетить Итальянский карьер и Изумрудное озеро, где можете совершить водную прогулку, зарядиться адреналином, прокатившись на зиплайне, или пройти маршрутом «Подземная Рускеала» и побывать в пещерах и штольнях.

В 20:00 разместимся в туристическом комплексе. Вечером желающие могут пожарить шашлык (за отдельную плату).

Крепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», отдых в туркомплексеКрепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», отдых в туркомплексеКрепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», отдых в туркомплексеКрепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», отдых в туркомплексеКрепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», отдых в туркомплексеКрепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», отдых в туркомплексеКрепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», отдых в туркомплексе
2 день

Отдых или экскурсии на выбор

Сегодня вы можете выбрать из вариантов экскурсий (за доплату): или отправиться к водопадам (Прокинкоски, Верхний и Нижний Койриноя, Белые Мосты), или поучаствовать в интерактивном мастер-классе по добыче граната.

После обеда — свободное время. Можно снова посетить парк «Рускеала», прогуляться по городу Сортавала и заглянуть в музей Кронида Гоголева и полюбоваться коллекцией его картин, созданных в стиле рельефной резьбы по дереву, или снова съездить к водопадам Ахвенкоски.

Вечером желающие расслабятся в русской бане или сауне туристического комплекса.

Отдых или экскурсии на выборОтдых или экскурсии на выборОтдых или экскурсии на выборОтдых или экскурсии на выбор
3 день

Экскурсии на выбор, дегустация настоек, возвращение в Санкт-Петербург

Этот день вы также можете провести на своё усмотрение: или отдохнуть на территории туркомплекса, или отправиться на экскурсии (за доплату).

Экскурсии на выбор: «Затерянный мир водопадов» (водопады Прокинкоски, Верхний и Нижний Койриноя, Белые Мосты), залив Кирьявалахти, прогулка по Сортавала, посещение интерактивного музея «Город Викингов» с мастерскими и тиром, дегустацией медовухи и фотосессией в исторических костюмах.
Во второй половине дня предлагаем побывать в Центре шунгита — уникального минерала, обладающего целебными свойствами, — и поучаствовать в дегустации карельских бальзамов и настоек.

В 19:00 заедем в магазин форелевого хозяйства, где желающие приобретут знаменитую карельскую рыбу. Затем — возвращение в Санкт-Петербург.

Экскурсии на выбор, дегустация настоек, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсии на выбор, дегустация настоек, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсии на выбор, дегустация настоек, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсии на выбор, дегустация настоек, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсии на выбор, дегустация настоек, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсии на выбор, дегустация настоек, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсии на выбор, дегустация настоек, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсии на выбор, дегустация настоек, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсии на выбор, дегустация настоек, возвращение в Санкт-Петербург

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет14 990 ₽
Пенсионеры14 890 ₽
Школьники14 890 ₽
Студенты14 890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса
  • Обслуживание профессиональным гидом на протяжении всего маршрута
  • Проживание в туристическом комплексе на берегу Ладожского озера
  • Горячие завтраки, мангальные беседки и мангалы
  • Экскурсии по программе
  • Дегустация карельских бальзамов и настоек
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
  • Обед 1 - 550 руб., ужин 1 - 700 руб., обед 2 - 700 руб., ужин 2 - 700 руб., обед 3 - 700 руб
  • Доплата за одноместное размещение (при необходимости) - 6000 руб
  • Входной билет в парк «Рускеала»: взрослые - 550 руб., лица 60+ и студенты - 350 руб., школьники (7+) - 300 руб., дети до 7 лет бесплатно
  • Прокат лодки в парке «Рускеала» - 1200 руб. /40 мин. за лодку до 4 чел
  • Водная прогулка на самоходной платформе в парке «Рускеала» - 400 руб. /30 мин. с чел
  • Вход на территорию крепости Корела-Кексгольм: взрослые - 200 руб., студенты, пенсионеры, лица от 16 до 18 лет - 100 руб
  • Проход по экотропе над водопадами: взрослые - 400 руб., пенсионеры, студенты, дети до 14 лет включительно - 300 руб
  • Экскурсия к большим карельским водопадам и мастер-класс по добыче граната - 1700 руб. с человека
  • Экскурсия «Гранитные тропы линии U» - от 250 руб
  • Полёт на троллее (7+) - 2000 руб
  • Экскурсия «Подземная Рускеала» (7+): взрослые - 2000 руб., школьники - 750 руб., студенты - 1000 руб
  • Вход в «Город викингов»: взрослые - 550 руб., школьники, студенты, пенсионеры - 450 руб
  • Музей Кронида Гоголева - от 250 до 350 руб
  • Тировая зона в музее живой истории - от 150 руб
  • Аренда шампуров - 150 руб
  • Банный комплекс: русская баня - 4000 руб. /2 часа, сауна - 2000 руб. /2 часа, веник - 300 руб
  • «Город ангелов»: взрослые - 250 руб., школьники, студенты и пенсионеры - 200 руб
  • Стоимость тура на весь январь - 14 990 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской площади, 08:40 - отправление от станции метро «Проспект Просвещения»
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Проспект Просвещения» - 22:30-23:00, Казанская площадь - 23:00-23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
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И
1 дек 2023
Тур прошел замечательно, остались только положительные эмоции! Спасибо за комфорт в общении, да и в поездке в целом!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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