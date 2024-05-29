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Авторский тур
2 дня
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 12 250₽ за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По субботам и праздничным дням в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 6 990₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 15 950₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 17 950₽ за человека
Авторский тур
1 день 18 часов
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По ср, пт и сб
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 8 490₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
15 июля в 09:00
22 июля в 09:00
28 840₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
4 дня
Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
Пожить на природе у живописного озера и самим выбрать график экскурсий
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
4398021 990₽ за человека
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
Отдохнуть за городом в живописном месте, побывать в парке «Рускеала», посетить топовые места Карелии
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2306114 990₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
Погулять по легендарному каньону, посетить знаменитые локации или провести время на берегу озера
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
149807 490₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Промчать на катере по Ладожским шхерам, переночевать в уютном шатре, увидеть нетуристические локации
Начало: Санкт-Петербург, центр, 9:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Петергофские каникулы
Начало: Санкт-Петербург
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 12 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 10 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Незабываемые дни на берегах Невы
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 11 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф
Начало: Санкт-Петербург
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 29 230₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Начало: Москва, метро ВДНХ
3 янв в 10:00
от 25 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Начало: Санкт-Петербург
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 8 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимние дворцы Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 19 340₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Топ-3. Санкт-Петербург, Выборг, Карелия в одном путешествии
Начало: Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 34 360₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 26 770₽ за человека
Авторский тур
5 дней
С детьми в Санкт-Петербург! Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 170₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дворцы, театры и сады Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 21 090₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Белые ночи на Финском заливе. Релакс-тур на 6 дней в Санкт-Петербург: отдых на побережье с экскурсиями
Начало: Санкт-Петербург
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 18 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомый и незнакомый Петербург
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 26 990₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Город с хорошим вкусом. Гастрономический тур в Петербург на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
26 июля в 10:00
от 19 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дворцы и усадьбы петербургской знати
Начало: Санкт-Петербург
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 38 570₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Парад шедевров Северной столицы
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 225₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Летний Петербург. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 680₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие в летний Петербург. Light
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 7 150₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
6 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 21 080₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Семейные каникулы в Петербурге, Петергофе и Кронштадте
Начало: Санкт-Петербург
30 окт в 10:00
от 12 545₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На 8 марта в Петербург
Начало: Санкт-Петербург
8 мар в 10:00
от 11 175₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Закованный в мрамор. В Петербург на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 15 020₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Русский Север «В гости к вепсам». Экскурсионный тур по Ленинградской области
Начало: Россия, Санкт-Петербург
15 июня в 10:00
24 авг в 10:00
от 14 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
5 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Легенды Севера: Петербург и Карелия
Начало: Санкт-Петербург
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 41 050₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Начало: Россия, Санкт-Петербург
31 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 53 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие в зимний Петербург. Light
Начало: Санкт-Петербург
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 9 725₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Попробовать карельский бальзам, познакомиться с бытом саамов, потрогать носы хаски и оленей
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, с 9:00 до 10:0...
14 июня в 09:00
5 июля в 09:00
2850024 225₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, пройтись по «Острову фортов», попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 09:15, памятник Петру I
21 июня в 09:15
5 июля в 09:15
21 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Карелию за впечатлениями: водопады, гранатовые прииски и Ладожское озеро
Устроить поиск драгоценностей на гранатовым прииске и исследовать финскую заброшенную ГЭС
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 05:45
1 июля в 05:45
44 990₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Санкт-Петербург на дворянский бал
Увидеть роскошные дворцы, побывать в гостях у императрицы и на чайной церемонии высшего общества
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Азимут Санкт-Петербур...
17 июня в 12:00
1 июля в 12:00
33 420₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
Посетить завод БелАЗ, погулять по Беловежской пуще и побывать в любимом городе Шагала
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
23 июня в 07:00
21 июля в 07:00
37 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
Перезагрузиться на природе и прокатиться на катере до Ладожских шхер
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 9:00
28 июня в 08:00
2 авг в 08:00
17 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена29 мая 2024Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
- ГГалина27 мая 2024Поездка понравилась. Много интересной информации.
- ССергей26 мая 2024Много чего прекрасного природа Карелии завораживает своей красотой горы,водопады. Отдельно спасибо гиду Кириллу Владимировичу замечательно провел экскурсию было весело и увлекательно 👍кто не был советую👍👍👍
- ДДарья21 мая 2024Одни самых прекрасных видов Росси! Чудесный, понимающий ГИД Оксана! Красато, чистота и море впечатлений. Белые мосты, отдельный вид искусства и восторга, водопады и
- ААнтонина21 мая 2024Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.
- ЕЕлена19 мая 2024Рускеальская сказка: самые живописные уголки Карелии за 3 дняПрирода исключительная, город Сортавала не впечатлил, но это уже не зависит от туроператора. Из минусов, мало информации о гостиницах, трудно ориентироваться при заказе. В целом три дня прошли замечательно!
- ННадежда18 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняДобрый день, данная оценка сделана из объема поездки 3 дня. Не понравилось: - Киндасово, Вотчина Талви Укко (данные мероприятие быстрее для детей,
- ННаталья12 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняКлассное путешествие! Тур длится три дня, программа насыщенная, сопровождающий гид всегда ответит на вопросы, поможет, также она выступает в качестве экскурсовода. Очень понравилось, буду путешествовать с данной турфирмой снова.
- ТТатьяна2 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняОчень понравился гид Надежда, была ко всем внимательна, интересно рассказывала о достопримечательностях. Интересная и насыщенная программа. Грамотно спланировано расписание передвижений.
- ААлена30 апреля 2024В целом путешествие понравилось. Экотропа с подвесными мостами, Рускеала, гостиница Белые мосты, экскурсия на Белые мосты, добывание граната. Природа красивая,
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