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Авторский тур
5 дней
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
15 июля в 09:00
22 июля в 09:00
28 840₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Промчать на катере по Ладожским шхерам, переночевать в уютном шатре, увидеть нетуристические локации
Начало: Санкт-Петербург, центр, 9:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Гедонистический Петербург 5*: путешествие для искушённых гурманов
Побаловать свои вкусовые рецепторы в лучших ресторанах города и познакомиться со звёздными шефами
Начало: Санкт-Петербург, Манежный переулок, 2, 19:30
13 июня в 18:00
20 июня в 18:00
150 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Карелию за впечатлениями: водопады, гранатовые прииски и Ладожское озеро
Устроить поиск драгоценностей на гранатовым прииске и исследовать финскую заброшенную ГЭС
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 05:45
1 июля в 05:45
44 990₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Санкт-Петербург на дворянский бал
Увидеть роскошные дворцы, побывать в гостях у императрицы и на чайной церемонии высшего общества
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Азимут Санкт-Петербур...
17 июня в 12:00
1 июля в 12:00
33 420₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
Перезагрузиться на природе и прокатиться на катере до Ладожских шхер
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 9:00
28 июня в 08:00
2 авг в 08:00
17 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Познакомиться с древними ремёслами, прокатиться в конной повозке и побывать на родине Шагала
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
14 июня в 07:00
19 июля в 08:00
16 690₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вклад в себя: женский ретрит на берегу Финского залива
Найти баланс с помощью духовных практик, наполниться энергией и провести умиротворяющие выходные
Начало: Санкт-Петербург, 17:00, точное место встречи - по ...
20 дек в 08:00
27 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В гостях у сказки: избушка с печкой, прогулки по лесу и мастер-классы от местных
Сделать вепсскую куклу, погрузиться в старинный деревенский быт и отдохнуть душой
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, 10:00-11:00
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро
Получить предсказание судьбы, попить чай в квартире Распутина и узнать мрачные тайны города на Неве
Начало: Санкт-Петербург, 11:00
29 июня в 11:00
6 июля в 11:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
По руинам былого величия: тур по заброшенным усадьбам Петербурга и области
Побродить по давно покинутым роскошным залам и побывать в закрытой психбольнице Кащенко
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 10:00
13 июля в 10:00
20 июля в 10:00
14 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия14 декабря 2023Эта поездка была настоящим глотком свежего воздуха для четверых жителей мегаполиса! Для всех нас это было первое знакомство с Карелией и
- ЛЛюбовь12 октября 2023Я в первый раз была в Санкт-Петербурге и мне очень понравилось, экскурсия была очень интересная, я получила очень хорошее впечатление от всего увиденного, а также многое узнала из истории города. Спасибо большое экскурсоводу. Хочется ещё приехать в этот красивый город.
- ООльга6 октября 2023За 5 дней действительно увидели и узнали главное о Санкт-Петербурге! Бесповоротно влюбились и захотели еще не раз посетить гордость России. Спасибо команде тура, что организовали все так, чтобы хотелось наслаждаться городом регулярно)
- ЕЕлена24 июня 2023Здравствуйте. Всё хорошо, но маленькие организационные «НО». Время начала экскурсий в программе и на сайте Очень разнятся (не удобно планировать
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На машине»
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