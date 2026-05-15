Вы станете зрителем главного спектакля над Невой, где вместо актеров — крылья Дворцового, Троицкого и Литейного мостов.
Далее вас
Программа тура по дням
Ночная экскурсия на развод мостов
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы с вокзала или аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2.400 руб. /машина.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00/15:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
С 21:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
22:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Москва».
22:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Октябрьская».
Отправление на экскурсию на автобусе.
Ночная экскурсия на развод мостов подарит Вам уникальную возможность совершить путешествие по ночному городу и с борта теплохода насладиться незабываемым зрелищем разведения петербургских мостов.
Вы полюбуйтесь удивительной иллюминацией ночного города, когда яркие огни Невского проспекта сменяет таинственный полумрак старинных улиц, а фасады дворцов отражаются в темных водах рек и каналов.
Вы увидите великолепный Смольный собор, таинственный Михайловский замок, знаменитый памятник Чижику-Пыжику и подлинных египетских сфинксов.
А в завершении перед вами раскинет свои крылья Дворцовый мост! Ему вторят Троицкий и Литейный.
Вас ждет настоящий спектакль над Невой, где главные роли исполняют невские мосты!
В случае штормового ветра СПБ ГБУ «МОСТОТРЕСТ» может отменить разведение мостов перед самой разводкой мостов. При этом автобусная экскурсия в даже в случае отмены разведения мостов будет проведена.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание ~03:00).
Петергоф
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
13:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Москва».
14:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Октябрьская».
Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная экскурсия в Петергоф «О чем поют фонтаны…». Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе.
Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга, который на протяжении двух столетий являлся загородной императорской резиденцией.
По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Экскурсия в Большой Императорский дворец. Величественный, роскошный и изысканный – это все о нем. Дворец является центром всего Петергофского ансамбля.
В прошлом – это официальная парадная резиденция русских императоров, так называемый «коронный дворец». Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей.
Экскурсия по парку фонтанов Петергофа. Вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома.
У Вас будет возможность не только погулять по аллеям парка, но и полюбоваться панорамой Финского залива.
Метеор из Петергофа в Петербург. После насыщенного экскурсионного дня с южного берега Финского залива, где благодаря императору Петру I возник удивительный парк, мы вернёмся в шумный и приветливый Петербург.
Путешествие на метеоре, судне на воздушных крыльях, это самый быстрый и комфортабельный способ добраться до Северной столицы. Дорога займет всего 30 минут.
Место окончания программы: причал в центре города (ближайшая станция метро: «Адмиралтейская»).
Самостоятельное возвращение в отель.
Продолжительность программы: ~6 часов.
Музей Фаберже
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.
11:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Москва».
11:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Октябрьская».
Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Насладитесь историями о городе на Неве, его европейской элегантностью дворцов, строгими линиями проспектов, архитектурными ансамблями площадей и многочисленными реками и каналами.
Экскурсия в Музей Фаберже. Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России.
Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы.
Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.
Экскурсия в Эрмитаж. Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики.
В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
После экскурсии по музею у вас будет возможность самостоятельно погулять по залам Эрмитажа и более детально рассмотреть его экспонаты.
Место окончания программы: центр города (Эрмитаж, ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание в ~16:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Апарт-отель Yard Residence****
|студия апартаменты с кухней
|15.05.2026
|31.05.2026
|20130
|17830
|16460
|18760
|26850
|12.06.2026
|14.06.2026
|22590
|20290
|16460
|18760
|29590
|03.07.2026
|16.08.2026
|21490
|19190
|16460
|18760
|29590
|21.08.2026
|06.09.2026
|20550
|18250
|16460
|18760
|27670
|11.09.2026
|27.09.2026
|19860
|17560
|16460
|18760
|26290
|смарт апартаменты DBL с кухней
|15.05.2026
|31.05.2026
|19720
|17420
|-
|-
|25990
|12.06.2026
|14.06.2026
|21490
|19190
|-
|-
|28490
|03.07.2026
|16.08.2026
|20960
|18660
|-
|-
|28490
|21.08.2026
|06.09.2026
|20130
|17830
|-
|-
|26850
|11.09.2026
|27.09.2026
|19590
|17290
|-
|-
|25750
|смарт компакт DBL с кухней
|15.05.2026
|31.05.2026
|19450
|17150
|-
|-
|25480
|05.06.2026
|07.06.2026
|22590
|20290
|-
|-
|30960
|21.08.2026
|06.09.2026
|19860
|17560
|-
|-
|26290
|11.09.2026
|27.09.2026
|19450
|17150
|-
|-
|25480
|Достоевский****
|стандартный
|15.05.2026
|31.05.2026
|20680
|18380
|-
|-
|25990
|05.06.2026
|07.06.2026
|28490
|26190
|-
|-
|41920
|12.06.2026
|21.06.2026
|22460
|20160
|-
|-
|29720
|26.06.2026
|28.06.2026
|28490
|26190
|-
|-
|41920
|03.07.2026
|12.07.2026
|22460
|20160
|-
|-
|29720
|17.07.2026
|23.08.2026
|21490
|19190
|-
|-
|27820
|28.08.2026
|27.09.2026
|20680
|18380
|-
|-
|25990
|супериор
|15.05.2026
|31.05.2026
|21990
|19750
|18790
|21090
|28760
|03.07.2026
|12.07.2026
|23830
|21530
|18660
|20960
|32460
|17.07.2026
|23.08.2026
|22870
|20570
|18660
|20960
|30550
|28.08.2026
|27.09.2026
|21990
|19750
|18790
|21090
|28760
|Москва****
|стандартный
|15.05.2026
|24.05.2026
|20680
|18380
|18930
|21230
|27530
|29.05.2026
|28.06.2026
|23560
|21260
|18930
|21230
|33560
|03.07.2026
|23.08.2026
|21920
|19620
|18930
|21230
|30270
|28.08.2026
|27.09.2026
|20680
|18380
|18930
|21230
|27530
|Октябрьская****
комфорт/
комфорт DBL
|15.05.2026
|17.05.2026
|22870
|20570
|17560
|19860
|29390
|22.05.2026
|31.05.2026
|26980
|24680
|17890
|20190
|37820
|05.06.2026
|28.06.2026
|27940
|25640
|18490
|20790
|39390
|03.07.2026
|05.07.2026
|26980
|24680
|17890
|20190
|37820
|10.07.2026
|23.08.2026
|25890
|23590
|18590
|20890
|34650
|28.08.2026
|27.09.2026
|23390
|21090
|16850
|19150
|30290
джуниор сьют/
джуниор сьют DBL
|15.05.2026
|17.05.2026
|24650
|22350
|17560
|19860
|32870
|22.05.2026
|31.05.2026
|29320
|26990
|17890
|20190
|42330
|05.06.2026
|28.06.2026
|30550
|28250
|18490
|20790
|44790
|03.07.2026
|05.07.2026
|29320
|26990
|17890
|20190
|42330
|10.07.2026
|23.08.2026
|28120
|25780
|18590
|20890
|38990
|28.08.2026
|27.09.2026
|25320
|22990
|16850
|19150
|33940
стандартный (туркласс)/
стандартный (туркласс) DBL
|15.05.2026
|17.05.2026
|22260
|19960
|-
|-
|28290
|22.05.2026
|31.05.2026
|25820
|23520
|-
|-
|35340
|05.06.2026
|28.06.2026
|26750
|24450
|-
|-
|37260
|03.07.2026
|05.07.2026
|25820
|23520
|-
|-
|35340
|10.07.2026
|23.08.2026
|24790
|22490
|-
|-
|34650
|28.08.2026
|27.09.2026
|22930
|20630
|-
|-
|28930
Доплата за иностранного туриста составит 3000 руб.
Варианты проживания
Ярд Резиденс
Апарт-отель «Yard Residence» — новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое. Расстояние до аэропорта — 14,2 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 5,3 км.
Отель «Москва»
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Гостиница «Октябрьская»
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Достоевский
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Питание, не указанное в программе: завтраки (если выбран тариф без «без завтрака»), обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
От каких отелей происходит отъезд на экскурсии?
- туристы, проживающие в отелях «Москва» и «Октябрьская», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) - 5 минут пешком;
- туристы, проживающие в отеле «Достоевский», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10) – 10:15 минут пешком.