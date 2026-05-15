Выходные в Петербурге

Развод мостов под всполохи иллюминации, дворцы, отражающиеся в черной воде, и древние сфинксы.

Вы станете зрителем главного спектакля над Невой, где вместо актеров — крылья Дворцового, Троицкого и Литейного мостов.

Далее вас
ждет империя фонтанов и сокровищ: под струи «Самсона» выше семиэтажного дома, обратная дорога на метеоре за полчаса.

А после — блеск девяти императорских яиц Фаберже и билет в Эрмитаж с подлинными шедеврами от да Винчи до египетской мумии. Три дня, которые взорвут ваше представление о роскоши.

Программа тура по дням

1 день

Ночная экскурсия на развод мостов

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы с вокзала или аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2.400 руб. /машина.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00/15:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 21:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

22:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Москва».

22:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Октябрьская».

Отправление на экскурсию на автобусе.

Ночная экскурсия на развод мостов подарит Вам уникальную возможность совершить путешествие по ночному городу и с борта теплохода насладиться незабываемым зрелищем разведения петербургских мостов.

Вы полюбуйтесь удивительной иллюминацией ночного города, когда яркие огни Невского проспекта сменяет таинственный полумрак старинных улиц, а фасады дворцов отражаются в темных водах рек и каналов.

Вы увидите великолепный Смольный собор, таинственный Михайловский замок, знаменитый памятник Чижику-Пыжику и подлинных египетских сфинксов.

А в завершении перед вами раскинет свои крылья Дворцовый мост! Ему вторят Троицкий и Литейный.
Вас ждет настоящий спектакль над Невой, где главные роли исполняют невские мосты!

В случае штормового ветра СПБ ГБУ «МОСТОТРЕСТ» может отменить разведение мостов перед самой разводкой мостов. При этом автобусная экскурсия в даже в случае отмены разведения мостов будет проведена.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание ~03:00).

2 день

Петергоф

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

13:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Москва».

14:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Октябрьская».

Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная экскурсия в Петергоф «О чем поют фонтаны…». Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе.

Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга, который на протяжении двух столетий являлся загородной императорской резиденцией.

По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Экскурсия в Большой Императорский дворец. Величественный, роскошный и изысканный – это все о нем. Дворец является центром всего Петергофского ансамбля.

В прошлом – это официальная парадная резиденция русских императоров, так называемый «коронный дворец». Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей.

Экскурсия по парку фонтанов Петергофа. Вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома.

У Вас будет возможность не только погулять по аллеям парка, но и полюбоваться панорамой Финского залива.

Метеор из Петергофа в Петербург. После насыщенного экскурсионного дня с южного берега Финского залива, где благодаря императору Петру I возник удивительный парк, мы вернёмся в шумный и приветливый Петербург.

Путешествие на метеоре, судне на воздушных крыльях, это самый быстрый и комфортабельный способ добраться до Северной столицы. Дорога займет всего 30 минут.

Место окончания программы: причал в центре города (ближайшая станция метро: «Адмиралтейская»).

Самостоятельное возвращение в отель.

Продолжительность программы: ~6 часов.

3 день

Музей Фаберже

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.

11:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Москва».

11:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Октябрьская».

Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Насладитесь историями о городе на Неве, его европейской элегантностью дворцов, строгими линиями проспектов, архитектурными ансамблями площадей и многочисленными реками и каналами.

Экскурсия в Музей Фаберже. Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России.

Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы.

Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.

Экскурсия в Эрмитаж. Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики.

В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

После экскурсии по музею у вас будет возможность самостоятельно погулять по залам Эрмитажа и более детально рассмотреть его экспонаты.

Место окончания программы: центр города (Эрмитаж, ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание в ~16:00).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Апарт-отель Yard Residence****студия апартаменты с кухней15.05.202631.05.20262013017830164601876026850
12.06.202614.06.20262259020290164601876029590
03.07.202616.08.20262149019190164601876029590
21.08.202606.09.20262055018250164601876027670
11.09.202627.09.20261986017560164601876026290
смарт апартаменты DBL с кухней15.05.202631.05.20261972017420--25990
12.06.202614.06.20262149019190--28490
03.07.202616.08.20262096018660--28490
21.08.202606.09.20262013017830--26850
11.09.202627.09.20261959017290--25750
смарт компакт DBL с кухней15.05.202631.05.20261945017150--25480
05.06.202607.06.20262259020290--30960
21.08.202606.09.20261986017560--26290
11.09.202627.09.20261945017150--25480
Достоевский****стандартный15.05.202631.05.20262068018380--25990
05.06.202607.06.20262849026190--41920
12.06.202621.06.20262246020160--29720
26.06.202628.06.20262849026190--41920
03.07.202612.07.20262246020160--29720
17.07.202623.08.20262149019190--27820
28.08.202627.09.20262068018380--25990
супериор15.05.202631.05.20262199019750187902109028760
03.07.202612.07.20262383021530186602096032460
17.07.202623.08.20262287020570186602096030550
28.08.202627.09.20262199019750187902109028760
Москва****стандартный15.05.202624.05.20262068018380189302123027530
29.05.202628.06.20262356021260189302123033560
03.07.202623.08.20262192019620189302123030270
28.08.202627.09.20262068018380189302123027530
Октябрьская****

комфорт/

комфорт DBL

15.05.202617.05.20262287020570175601986029390
22.05.202631.05.20262698024680178902019037820
05.06.202628.06.20262794025640184902079039390
03.07.202605.07.20262698024680178902019037820
10.07.202623.08.20262589023590185902089034650
28.08.202627.09.20262339021090168501915030290

джуниор сьют/

джуниор сьют DBL

15.05.202617.05.20262465022350175601986032870
22.05.202631.05.20262932026990178902019042330
05.06.202628.06.20263055028250184902079044790
03.07.202605.07.20262932026990178902019042330
10.07.202623.08.20262812025780185902089038990
28.08.202627.09.20262532022990168501915033940

стандартный (туркласс)/

стандартный (туркласс) DBL

15.05.202617.05.20262226019960--28290
22.05.202631.05.20262582023520--35340
05.06.202628.06.20262675024450--37260
03.07.202605.07.20262582023520--35340
10.07.202623.08.20262479022490--34650
28.08.202627.09.20262293020630--28930

Доплата за иностранного туриста составит 3000 руб.

Варианты проживания

Ярд Резиденс

2 ночи

Апарт-отель «Yard Residence» — новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.

Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.

Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое. Расстояние до аэропорта — 14,2 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 5,3 км.

Отель «Москва»

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Достоевский

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Питание, указанное в программе: 2 завтрака
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Питание, не указанное в программе: завтраки (если выбран тариф без «без завтрака»), обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

От каких отелей происходит отъезд на экскурсии?
  • туристы, проживающие в отелях «Москва» и «Октябрьская», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
  • туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) - 5 минут пешком;
  • туристы, проживающие в отеле «Достоевский», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10) – 10:15 минут пешком.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

