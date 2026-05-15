1 день

Ночная экскурсия на развод мостов

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы с вокзала или аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2.400 руб. /машина.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00/15:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 21:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

22:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Москва».

22:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Октябрьская».

Отправление на экскурсию на автобусе.

Ночная экскурсия на развод мостов подарит Вам уникальную возможность совершить путешествие по ночному городу и с борта теплохода насладиться незабываемым зрелищем разведения петербургских мостов.

Вы полюбуйтесь удивительной иллюминацией ночного города, когда яркие огни Невского проспекта сменяет таинственный полумрак старинных улиц, а фасады дворцов отражаются в темных водах рек и каналов.

Вы увидите великолепный Смольный собор, таинственный Михайловский замок, знаменитый памятник Чижику-Пыжику и подлинных египетских сфинксов.

А в завершении перед вами раскинет свои крылья Дворцовый мост! Ему вторят Троицкий и Литейный.

Вас ждет настоящий спектакль над Невой, где главные роли исполняют невские мосты!

В случае штормового ветра СПБ ГБУ «МОСТОТРЕСТ» может отменить разведение мостов перед самой разводкой мостов. При этом автобусная экскурсия в даже в случае отмены разведения мостов будет проведена.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание ~03:00).

