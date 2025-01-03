Романтика зимнего Петербурга

Проведите праздничные выходные в зимнем Санкт-Петербурге! Украшенный праздничными гирляндами, он так похож на Рождественскую сказку! Вас ждет экскурсия в Юсуповский дворец, прогулка по острову “Новая Голландия”, посещение галереи драгоценностей Эрмитажа, а также загородные поездки в Петергоф и Павловск.
Романтика зимнего Петербурга
Романтика зимнего Петербурга
Романтика зимнего Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Прогулка по о. Новая Голландия

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Важная информация:

  • туристы, проживающие в отелях «Москва» и «Апарт-отель Best Western Zoom Hotel», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
  • туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) 5 минут пешком.

С 11:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов».

История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Шереметевы и Строгановы, Шуваловы и Бестужевы, Воронцовы и Волконские, Трубецкие и Голицыны, Пушкины, Демидовы и многие другие не только внесли огромный вклад в развитие России, но и оставили многочисленные дворцы, храмы, памятники, которые и формируют исторический облик и ауру нашего города.

Во время экскурсии Вы побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки.

Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с угощением и подарками!

Экскурсия в Юсуповский дворец.

Маршрут экскурсии проходит по самым красивым и знаменитым залам дворца: главная мраморная лестница приведет вас в роскошные парадные гостиные и просторные бальные залы.

В бывшей картинной галерее вы узнаете о многовековой истории княжеского рода и, наконец, увидите жемчужину дворцовой архитектуры – домашний театр князей Юсуповых.

Прогулка по о. Новая Голландия.

Вы окажетесь в новом красивом общественном пространстве в центре города, где царит новогодняя атмосфера.

Во время праздников здесь невероятно красиво.

Вы загляните на Новогоднюю ярмарку, где можно приобрести необычные сувениры.

Здесь можно вкусно покушать в небольших фудкортах, а также в дорогих ресторанах.

На острове проходят тематические мероприятия для взрослых и детей, а также работает каток, билеты на который лучше приобретать заранее.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~6 часов (окончание в ~19:30).

Приезд. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Прогулка по о. Новая ГолландияПриезд. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Прогулка по о. Новая ГолландияПриезд. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Прогулка по о. Новая ГолландияПриезд. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Прогулка по о. Новая Голландия
2 день

Петергоф

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Петергоф «Дворцы и усадьбы взморья».

Петергоф – один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, где в начале XVIII века появилась первая парадная загородная резиденция. Петр I называл ее "мой приморский парадиз".

Экскурсия в Большой Императорский дворец.

Величественный, роскошный, изысканный дворец является центром всего Петергофского ансамбля.

Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей.

Экскурсия во дворец «Екатерининский корпус».

Екатерининский корпус – небольшой камерный дворец рядом с Монплезиром, построенный для Елизаветы Петровны и перестроенный для Екатерины II.

Отсюда она начала своё триумфальное шествие на русский престол.

Сейчас в парадных залах дворца представлена уникальная коллекция мебели из разных пород деревьев, а также личные вещи и памятные предметы тех императоров, которые в разное время владели этим дворцом.

Главной достопримечательностью Екатерининского корпуса является знаменитый Русский (Гурьевский) сервиз.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~7 часов (окончание в ~16:00).

ПетергофПетергофПетергофПетергоф
3 день

Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург». Экскурсия в Галерею драгоценностей Эрмитажа

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург».

На этой экскурсии словно в зимней сказке город закружит Вас чередой прекрасных дворцов и особняков, за стенами которых вершились судьбы отдельных людей и целого государства.

Ведь Санкт-Петербург более 200 лет был столицей Российской империи.

Столичный статус ощущается в нашем городе и по сей день: Невский проспект, Сенатская и Исаакиевская площади, Дворцовая набережная…

Весь парадный центр Петербурга связан с правлением династии Романовых, чему и посвящена наша экскурсия.

Посещение Князь-Владимирского собора.

Собор расположен на Петроградской стороне, рядом с Петропавловской крепостью. Его история – отражение истории нашей страны, напоминание о преемственности двух столиц: Санкт-Петербурга и Москвы.

Храм не закрывался в советское время и сохранил свои святыни.

Среди них чудотворная икона Святого Владимира и частицы его мощей.

Церковная община храма первой в городе на Неве возродила традицию ставить вертепы на Рождество.

Свободное время на обед (самостоятельно, за доп. плату).

Для вашего обеда мы выбрали одну из лучших локаций города –"Василеостровский рынок" – первый гастрономический рынок Петербурга!

Более 35 гастропроектов с кухнями мира, а также большая продуктовая зона с фермерскими продуктами.

Уверены, среди всего разнообразия ресторанов-корнеров вам удастся найти блюдо по душе!

Экскурсия в Галерею драгоценностей Эрмитажа (Золотую или Бриллиантовую кладовую) *какая именно – на усмотрение туроператора.

Это музей внутри музея, где хранятся ценные предметы, принадлежащие императорской семье.

Это императорские регалии, коронные бриллианты, а также ценные ювелирные изделия из жемчуга, бриллиантов, рубинов, изумрудов и других драгоценных камней.

В Галерее также представлены ценные археологические находки.

Среди них выделяется золотая коллекция, найденная в скифских курганах.

По окончании экскурсии вы можете остаться в Эрмитаже и самостоятельно продолжить осмотр.

Место окончания программы: Эрмитаж, центр города (ближайшая ст. метро Адмиралтейская).

Продолжительность программы: ~5 часов (окончание в ~15:30).

Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург». Экскурсия в Галерею драгоценностей ЭрмитажаАвтобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург». Экскурсия в Галерею драгоценностей ЭрмитажаАвтобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург». Экскурсия в Галерею драгоценностей ЭрмитажаАвтобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург». Экскурсия в Галерею драгоценностей ЭрмитажаАвтобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург». Экскурсия в Галерею драгоценностей Эрмитажа
4 день

Автобусная экскурсия в Павловск «Приют любви, источник вдохновения»

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Павловск «Приют любви, источник вдохновения».

Шикарные дворцы – визитная карточка не только Санкт-Петербурга, но и его пригородов.

Мы побываем в Павловске, где Великая княгиня, а позже Императрица Мария Федоровна, супруга Павла I, мечтала создать «рай на земле».

И у нее получилось! Трудно найти более душевное, притягательное место, чем Павловск. Место силы для Марии Федоровны стало местом силы для многих.

Жемчужина парка – Павловский дворец, выполненный в форме подковы (на счастье).

Экскурсия в Павловском дворце.

Павловский дворец покоряет абсолютно всех своей гармонией и изяществом.

Расположенный в окружении великолепного парка в долине живописной реки Славянки он воплотил в себе все своеобразие русской и европейской художественной культуры XVIII столетия.

Обратите внимание на коллекции часов, зеркал и фарфоровых изделий, представленные в экспозиции.

Прогулка по Павловскому парку.

После экскурсии по дворцу у Вас будет около часа времени, чтобы самостоятельно прогуляться по парку.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~5,5 часов (окончание в ~15:30).

Автобусная экскурсия в Павловск «Приют любви, источник вдохновения»
5 день

Свободный день. Завершение тура

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Свободный день.

Свободный день. Завершение тураСвободный день. Завершение тураСвободный день. Завершение тураСвободный день. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel***стандарт апартаменты (без завтрака)03.01.202507.01.20251729015550--23590
супериор апартаменты (без завтрака)03.01.202507.01.20251987018120178401959028730
стандарт апартаменты03.01.202507.01.20251899017260--24960
супериор апартаменты03.01.202507.01.20252229020550195402129030440
River Palace Hotel (ex. Marriott Vasilevskiy)****стандарт вид на город03.01.202507.01.20252473022980201202187038440
стандарт вид на Неву03.01.202507.01.20253273030980201202187049290
Апарт-отель Yard Residence****смарт DBL (без кухни)03.01.202507.01.20252529023550--39290
смарт апартаменты DBL с кухней03.01.202507.01.20252616024420--40990
студия апартаменты с кухней03.01.202507.01.20252699025260189802073042730
Санкт-Петербург****стандартный (двор)03.01.202507.01.20252559023840184102016041590
стандартный (Нева)03.01.202507.01.20253616034420184102016061870
делюкс (двор)03.01.202507.01.20254473042980184102016078990
делюкс (Нева)03.01.202507.01.20255329051550184102016096160

Доплата за иностранного туриста составит 1650 руб.

Варианты проживания

Апарт-отель «YARD Residence»

4 ночи

Апарт-отель "YARD Residence" - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.

Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.

Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.

Апарт-отель «YARD Residence»Апарт-отель «YARD Residence»Апарт-отель «YARD Residence»Апарт-отель «YARD Residence»Апарт-отель «YARD Residence»Апарт-отель «YARD Residence»Апарт-отель «YARD Residence»

Отель «Best Western Zoom Hotel»

4 ночи

Отель «Best Western Zoom Hotel» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории объекта размещена парковка для личных автомобилей.

Номерной фонд включает в себя апартаменты категорий «Стандарт», «Супериор» и «Семейный». Гостям предлагается отдохнуть в светлых номерах с современной мебелью, где для комфортного проживания есть бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор и собственная ванная комната.

Кухонная зона отлично подойдёт для самостоятельного приготовления блюд, так как там имеется варочная панель, холодильник, электрочайник, СВЧ-печь и необходимая посуда. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины, кафе и рестораны с разнообразным меню.

Возможно сотрудничество с корпоративными клиентами по договору. Предоставляем полный пакет закрывающих документов.

В 741 м находится место дуэли А. С. Пушкина, в 2,2 км - Удельный парк, в 691 м - станция метро «Чёрная речка». Расстояние до аэропорта Пулково - 21,4 км, до Финляндского ж/д вокзала - 5,2 км.

Отель «Best Western Zoom Hotel»Отель «Best Western Zoom Hotel»Отель «Best Western Zoom Hotel»Отель «Best Western Zoom Hotel»Отель «Best Western Zoom Hotel»Отель «Best Western Zoom Hotel»Отель «Best Western Zoom Hotel»

Отель Москва

4 ночи

Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.

Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.

На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.

Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).

Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.

Отель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель Москва

River Palace Hotel

4 ночи

«River Palace Hotel» - четырёхзвёздочный отель в Санкт-Петербурге, который расположился в историческом здании на Здесь гостей ожидают прекрасные виды на Неву и прилегающую к ней набережную Макарова, а так же башню Лахта Центра. Среди услуг круглосуточный ресепшн, высокоскоростной Wi-Fi, прачечная и обслуживание в номерах.

Для размещения подготовлены стильные и современные номера с уютной обстановкой. В числе удобств имеется комфортабельная и изящная мебель, мини-бар, ЖК-телевизор и собственная ванная комната. Одной из особенностей отеля является наличие видовых террас на 7 этаже.

Гости смогут посетить ресторан, где подаётся широкий ассортимент блюд русской и итальянской кухни от бренд-шефа. Так же работает лобби-бар с разнообразными напитками.

Просторные конференц-залы полностью обустроены техникой и необходимой мебелью.

На территории отеля есть экспресс-офис фитнес-зал. Расстояние до аэропорта Пулково - 16,8 км, до Витебского железнодорожного вокзала - 4,4 км. Рядом Благовещенский сад, Храм Святой Екатерины, Художественный музей и Музей парфюмерии.

River Palace HotelRiver Palace HotelRiver Palace HotelRiver Palace HotelRiver Palace HotelRiver Palace Hotel

Отель Санкт-Петербург

4 ночи

Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.

Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.

Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.

Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.

Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Завтраки со второго дня тура, если не выбран тариф «без завтрака»
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту (от 2000 руб. /машина)
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале:
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Завтраки, если выбран тариф «без завтрака»
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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