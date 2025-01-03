Программа тура по дням
Приезд. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Прогулка по о. Новая Голландия
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Москва» и «Апарт-отель Best Western Zoom Hotel», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) 5 минут пешком.
С 11:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».
Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов».
История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Шереметевы и Строгановы, Шуваловы и Бестужевы, Воронцовы и Волконские, Трубецкие и Голицыны, Пушкины, Демидовы и многие другие не только внесли огромный вклад в развитие России, но и оставили многочисленные дворцы, храмы, памятники, которые и формируют исторический облик и ауру нашего города.
Во время экскурсии Вы побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки.
Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с угощением и подарками!
Экскурсия в Юсуповский дворец.
Маршрут экскурсии проходит по самым красивым и знаменитым залам дворца: главная мраморная лестница приведет вас в роскошные парадные гостиные и просторные бальные залы.
В бывшей картинной галерее вы узнаете о многовековой истории княжеского рода и, наконец, увидите жемчужину дворцовой архитектуры – домашний театр князей Юсуповых.
Прогулка по о. Новая Голландия.
Вы окажетесь в новом красивом общественном пространстве в центре города, где царит новогодняя атмосфера.
Во время праздников здесь невероятно красиво.
Вы загляните на Новогоднюю ярмарку, где можно приобрести необычные сувениры.
Здесь можно вкусно покушать в небольших фудкортах, а также в дорогих ресторанах.
На острове проходят тематические мероприятия для взрослых и детей, а также работает каток, билеты на который лучше приобретать заранее.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~6 часов (окончание в ~19:30).
Петергоф
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Дворцы и усадьбы взморья».
Петергоф – один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, где в начале XVIII века появилась первая парадная загородная резиденция. Петр I называл ее "мой приморский парадиз".
Экскурсия в Большой Императорский дворец.
Величественный, роскошный, изысканный дворец является центром всего Петергофского ансамбля.
Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей.
Экскурсия во дворец «Екатерининский корпус».
Екатерининский корпус – небольшой камерный дворец рядом с Монплезиром, построенный для Елизаветы Петровны и перестроенный для Екатерины II.
Отсюда она начала своё триумфальное шествие на русский престол.
Сейчас в парадных залах дворца представлена уникальная коллекция мебели из разных пород деревьев, а также личные вещи и памятные предметы тех императоров, которые в разное время владели этим дворцом.
Главной достопримечательностью Екатерининского корпуса является знаменитый Русский (Гурьевский) сервиз.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~7 часов (окончание в ~16:00).
Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург». Экскурсия в Галерею драгоценностей Эрмитажа
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург».
На этой экскурсии словно в зимней сказке город закружит Вас чередой прекрасных дворцов и особняков, за стенами которых вершились судьбы отдельных людей и целого государства.
Ведь Санкт-Петербург более 200 лет был столицей Российской империи.
Столичный статус ощущается в нашем городе и по сей день: Невский проспект, Сенатская и Исаакиевская площади, Дворцовая набережная…
Весь парадный центр Петербурга связан с правлением династии Романовых, чему и посвящена наша экскурсия.
Посещение Князь-Владимирского собора.
Собор расположен на Петроградской стороне, рядом с Петропавловской крепостью. Его история – отражение истории нашей страны, напоминание о преемственности двух столиц: Санкт-Петербурга и Москвы.
Храм не закрывался в советское время и сохранил свои святыни.
Среди них чудотворная икона Святого Владимира и частицы его мощей.
Церковная община храма первой в городе на Неве возродила традицию ставить вертепы на Рождество.
Свободное время на обед (самостоятельно, за доп. плату).
Для вашего обеда мы выбрали одну из лучших локаций города –"Василеостровский рынок" – первый гастрономический рынок Петербурга!
Более 35 гастропроектов с кухнями мира, а также большая продуктовая зона с фермерскими продуктами.
Уверены, среди всего разнообразия ресторанов-корнеров вам удастся найти блюдо по душе!
Экскурсия в Галерею драгоценностей Эрмитажа (Золотую или Бриллиантовую кладовую) *какая именно – на усмотрение туроператора.
Это музей внутри музея, где хранятся ценные предметы, принадлежащие императорской семье.
Это императорские регалии, коронные бриллианты, а также ценные ювелирные изделия из жемчуга, бриллиантов, рубинов, изумрудов и других драгоценных камней.
В Галерее также представлены ценные археологические находки.
Среди них выделяется золотая коллекция, найденная в скифских курганах.
По окончании экскурсии вы можете остаться в Эрмитаже и самостоятельно продолжить осмотр.
Место окончания программы: Эрмитаж, центр города (ближайшая ст. метро Адмиралтейская).
Продолжительность программы: ~5 часов (окончание в ~15:30).
Автобусная экскурсия в Павловск «Приют любви, источник вдохновения»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Павловск «Приют любви, источник вдохновения».
Шикарные дворцы – визитная карточка не только Санкт-Петербурга, но и его пригородов.
Мы побываем в Павловске, где Великая княгиня, а позже Императрица Мария Федоровна, супруга Павла I, мечтала создать «рай на земле».
И у нее получилось! Трудно найти более душевное, притягательное место, чем Павловск. Место силы для Марии Федоровны стало местом силы для многих.
Жемчужина парка – Павловский дворец, выполненный в форме подковы (на счастье).
Экскурсия в Павловском дворце.
Павловский дворец покоряет абсолютно всех своей гармонией и изяществом.
Расположенный в окружении великолепного парка в долине живописной реки Славянки он воплотил в себе все своеобразие русской и европейской художественной культуры XVIII столетия.
Обратите внимание на коллекции часов, зеркал и фарфоровых изделий, представленные в экспозиции.
Прогулка по Павловскому парку.
После экскурсии по дворцу у Вас будет около часа времени, чтобы самостоятельно прогуляться по парку.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~5,5 часов (окончание в ~15:30).
Свободный день. Завершение тура
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Свободный день.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Апарт-отель Best Western Zoom Hotel***
|стандарт апартаменты (без завтрака)
|03.01.2025
|07.01.2025
|17290
|15550
|-
|-
|23590
|супериор апартаменты (без завтрака)
|03.01.2025
|07.01.2025
|19870
|18120
|17840
|19590
|28730
|стандарт апартаменты
|03.01.2025
|07.01.2025
|18990
|17260
|-
|-
|24960
|супериор апартаменты
|03.01.2025
|07.01.2025
|22290
|20550
|19540
|21290
|30440
|River Palace Hotel (ex. Marriott Vasilevskiy)****
|стандарт вид на город
|03.01.2025
|07.01.2025
|24730
|22980
|20120
|21870
|38440
|стандарт вид на Неву
|03.01.2025
|07.01.2025
|32730
|30980
|20120
|21870
|49290
|Апарт-отель Yard Residence****
|смарт DBL (без кухни)
|03.01.2025
|07.01.2025
|25290
|23550
|-
|-
|39290
|смарт апартаменты DBL с кухней
|03.01.2025
|07.01.2025
|26160
|24420
|-
|-
|40990
|студия апартаменты с кухней
|03.01.2025
|07.01.2025
|26990
|25260
|18980
|20730
|42730
|Санкт-Петербург****
|стандартный (двор)
|03.01.2025
|07.01.2025
|25590
|23840
|18410
|20160
|41590
|стандартный (Нева)
|03.01.2025
|07.01.2025
|36160
|34420
|18410
|20160
|61870
|делюкс (двор)
|03.01.2025
|07.01.2025
|44730
|42980
|18410
|20160
|78990
|делюкс (Нева)
|03.01.2025
|07.01.2025
|53290
|51550
|18410
|20160
|96160
Доплата за иностранного туриста составит 1650 руб.
Варианты проживания
Апарт-отель «YARD Residence»
Апарт-отель "YARD Residence" - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.
Отель «Best Western Zoom Hotel»
Отель «Best Western Zoom Hotel» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории объекта размещена парковка для личных автомобилей.
Номерной фонд включает в себя апартаменты категорий «Стандарт», «Супериор» и «Семейный». Гостям предлагается отдохнуть в светлых номерах с современной мебелью, где для комфортного проживания есть бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор и собственная ванная комната.
Кухонная зона отлично подойдёт для самостоятельного приготовления блюд, так как там имеется варочная панель, холодильник, электрочайник, СВЧ-печь и необходимая посуда. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины, кафе и рестораны с разнообразным меню.
Возможно сотрудничество с корпоративными клиентами по договору. Предоставляем полный пакет закрывающих документов.
В 741 м находится место дуэли А. С. Пушкина, в 2,2 км - Удельный парк, в 691 м - станция метро «Чёрная речка». Расстояние до аэропорта Пулково - 21,4 км, до Финляндского ж/д вокзала - 5,2 км.
Отель Москва
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
River Palace Hotel
«River Palace Hotel» - четырёхзвёздочный отель в Санкт-Петербурге, который расположился в историческом здании на Здесь гостей ожидают прекрасные виды на Неву и прилегающую к ней набережную Макарова, а так же башню Лахта Центра. Среди услуг круглосуточный ресепшн, высокоскоростной Wi-Fi, прачечная и обслуживание в номерах.
Для размещения подготовлены стильные и современные номера с уютной обстановкой. В числе удобств имеется комфортабельная и изящная мебель, мини-бар, ЖК-телевизор и собственная ванная комната. Одной из особенностей отеля является наличие видовых террас на 7 этаже.
Гости смогут посетить ресторан, где подаётся широкий ассортимент блюд русской и итальянской кухни от бренд-шефа. Так же работает лобби-бар с разнообразными напитками.
Просторные конференц-залы полностью обустроены техникой и необходимой мебелью.
На территории отеля есть экспресс-офис фитнес-зал. Расстояние до аэропорта Пулково - 16,8 км, до Витебского железнодорожного вокзала - 4,4 км. Рядом Благовещенский сад, Храм Святой Екатерины, Художественный музей и Музей парфюмерии.
Отель Санкт-Петербург
Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Завтраки со второго дня тура, если не выбран тариф «без завтрака»
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту (от 2000 руб. /машина)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале:
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Завтраки, если выбран тариф «без завтрака»
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.