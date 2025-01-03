1 день

Приезд. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Прогулка по о. Новая Голландия

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Важная информация:

туристы, проживающие в отелях «Москва» и «Апарт-отель Best Western Zoom Hotel», отправляются на экскурсии от отеля проживания;

туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) 5 минут пешком.

С 11:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов».

История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Шереметевы и Строгановы, Шуваловы и Бестужевы, Воронцовы и Волконские, Трубецкие и Голицыны, Пушкины, Демидовы и многие другие не только внесли огромный вклад в развитие России, но и оставили многочисленные дворцы, храмы, памятники, которые и формируют исторический облик и ауру нашего города.

Во время экскурсии Вы побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки.

Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с угощением и подарками!

Экскурсия в Юсуповский дворец.

Маршрут экскурсии проходит по самым красивым и знаменитым залам дворца: главная мраморная лестница приведет вас в роскошные парадные гостиные и просторные бальные залы.

В бывшей картинной галерее вы узнаете о многовековой истории княжеского рода и, наконец, увидите жемчужину дворцовой архитектуры – домашний театр князей Юсуповых.

Прогулка по о. Новая Голландия.

Вы окажетесь в новом красивом общественном пространстве в центре города, где царит новогодняя атмосфера.

Во время праздников здесь невероятно красиво.

Вы загляните на Новогоднюю ярмарку, где можно приобрести необычные сувениры.

Здесь можно вкусно покушать в небольших фудкортах, а также в дорогих ресторанах.

На острове проходят тематические мероприятия для взрослых и детей, а также работает каток, билеты на который лучше приобретать заранее.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~6 часов (окончание в ~19:30).