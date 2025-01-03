1 день

Приезд. Обзорная экскурсия по городу «Как начинался Петербург». Музей Фаберже

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Важная информация: отправление на экскурсии от отеля проживания.

С 12:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

15:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Обзорная экскурсия по городу “Как начинался Петербург”.

Ярким калейдоскопом впечатлений станет для Вас обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

И детям, и родителям город на Неве подарит возможность полюбоваться своими лучшими видами и новогодним убранством.

Многочисленные елки, украшенные каждая по-своему, разноцветные гирлянды, сияющие на городских улицах и зданиях, празднично оформленные мосты – все это придает городу неповторимую атмосферу.

Ужин в кафе города.

Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с угощением и подарками!

Экскурсия в музее Фаберже.

Экскурсия знакомит с традициями ювелирного дела в России 19 - начала 20 веков.

Вместе с экскурсоводом Вы совершите путешествие по залам музея и узнаете, с какими материалами работали ювелиры и что создавали, а также как Карлу Фаберже удалось превратить маленькую мастерскую во всемирно известную ювелирную компанию.

Многие из тех вещей, что создали его мастера, принадлежали членам царской семьи и были связаны с важнейшими историческими событиями нашей страны.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~5 часов (окончание ~20:30).