Секрет счастливого Рождества в Петербурге. Семейный тур на 4 дня

Секрет счастливого Рождества в Петербурге
Приглашаем вас и ваших детей на праздничные выходные в прекрасный Санкт-Петербург! Вас ждет обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, музей Фаберже, музей железных дорог России и загородная поездка в Петергоф. А также новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с угощением и подарками!
Секрет счастливого Рождества в Петербурге. Семейный тур на 4 дня
Секрет счастливого Рождества в Петербурге. Семейный тур на 4 дня
Секрет счастливого Рождества в Петербурге. Семейный тур на 4 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Обзорная экскурсия по городу «Как начинался Петербург». Музей Фаберже

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Важная информация: отправление на экскурсии от отеля проживания.

С 12:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

15:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Обзорная экскурсия по городу “Как начинался Петербург”.

Ярким калейдоскопом впечатлений станет для Вас обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

И детям, и родителям город на Неве подарит возможность полюбоваться своими лучшими видами и новогодним убранством.

Многочисленные елки, украшенные каждая по-своему, разноцветные гирлянды, сияющие на городских улицах и зданиях, празднично оформленные мосты – все это придает городу неповторимую атмосферу.

Ужин в кафе города.

Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с угощением и подарками!

Экскурсия в музее Фаберже.

Экскурсия знакомит с традициями ювелирного дела в России 19 - начала 20 веков.

Вместе с экскурсоводом Вы совершите путешествие по залам музея и узнаете, с какими материалами работали ювелиры и что создавали, а также как Карлу Фаберже удалось превратить маленькую мастерскую во всемирно известную ювелирную компанию.

Многие из тех вещей, что создали его мастера, принадлежали членам царской семьи и были связаны с важнейшими историческими событиями нашей страны.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~5 часов (окончание ~20:30).

Приезд. Обзорная экскурсия по городу «Как начинался Петербург». Музей ФабержеПриезд. Обзорная экскурсия по городу «Как начинался Петербург». Музей ФабержеПриезд. Обзорная экскурсия по городу «Как начинался Петербург». Музей ФабержеПриезд. Обзорная экскурсия по городу «Как начинался Петербург». Музей ФабержеПриезд. Обзорная экскурсия по городу «Как начинался Петербург». Музей Фаберже
2 день

Автобусная экскурсия в Петергоф «Петергофская фантазия»

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Петергоф «Петергофская фантазия».

Экскурсия подарит детям и их родителям незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных императорских резиденций.

Дорога до Петергофа неутомительная, займет не более 1,5 часа.

По пути экскурсовод познакомит вас с историей Петергофа и его владельцами.

Тематическая экскурсия во дворце "Коттедж" в парке Александрия “В гостях у императорской семьи”.

В уютных залах музея легко ощутить атмосферу и дух времени императора Александра II.

Гостей встречает экскурсовод в образе фрейлины и рассказывает о традициях жизни императорской семьи в парке Александрия.

Во время экскурсии вы сможете узнать об особенностях воскресных завтраков, о распорядке дня и обязанностях высочайших особ.

Обед в кафе.

Экскурсия в Большом Императорском дворце.

Величественный, роскошный, изысканный дворец является центром всего Петергофского ансамбля.

Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~8 часов (окончание в ~17:30).

Автобусная экскурсия в Петергоф «Петергофская фантазия»Автобусная экскурсия в Петергоф «Петергофская фантазия»Автобусная экскурсия в Петергоф «Петергофская фантазия»Автобусная экскурсия в Петергоф «Петергофская фантазия»
3 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Свободный день.

Самостоятельное участие в Рождественских гуляниях.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Экскурсия в Музей железных дорог России. Завершение тура

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Экскурсия «Моя большая, маленькая страна».

Вас ждет незабываемое путешествие в один из самых интересных и интерактивных музеев Петербурга – Музей железных дорог с коллекцией редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов и другой железнодорожной техникой.

Экскурсия в Музей железных дорог России.

Сейчас невозможно представить современный мир без железнодорожного сообщения. Прошлому и настоящему железнодорожного транспорта посвящен новый мультимедийный музей. Его площадь огромна – 57 тысяч кв. метров.

На ней разместилось 28 тысяч экспонатов.

В музее представлены подлинные экспонаты в натуральную величину – старинные паровозы разных типов и настоящие вагоны прошлого века.

Вы можете попробовать себя в роли машиниста и увидеть в разрезе настоящий паровоз.

Место окончания программы: Музей железных дорог России (ближайшая ст. метро "Балтийская").

Продолжительность программы: ~2,5 часов (окончание в ~13:00).

Экскурсия в Музей железных дорог России. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Вертикаль (Лесная)***4-мест 2-х комнатный Friends (без завтрака)03.01.202506.01.202513160124601246013160-
студио с кухней (без завтрака)03.01.202506.01.20251378013120--17530
студио плюс с кухней (без завтрака)03.01.202506.01.20251555014850114201212022320
4-мест 2-х комнатный Friends03.01.202506.01.202515140144401444015140-
студио с кухней03.01.202506.01.20251566014960--19420
студио плюс с кухней03.01.202506.01.20251774016990122501295023570
Орбита***4-мест 2-х комнатный эконом03.01.202506.01.202514990143301429014990-
3-мест эконом03.01.202506.01.202515250145501455015250-
комфорт03.01.202506.01.20251643015730134801418021680
Санкт-Петербург****стандартный (двор)03.01.202506.01.20251962018920151701587031280
стандартный (Нева)03.01.202506.01.20252753026830151701587046280
делюкс (двор)03.01.202506.01.20253378033120151701587058780
делюкс (Нева)03.01.202506.01.20253999039330151701587071280
izzzi 3* у Гостиного двора***смарт с БК03.01.202506.01.20252222021520--35660
комфорт03.01.202506.01.20252347022770142901499038160

Смарт с БК – компактный и уютный номер в тренде современных европейских номеров, подходит для одноместного или двухместного размещения.

Доплата за иностранного туриста составляет 1650 руб.

Варианты проживания

Гостиница Vertical Лесная

3 ночи

Гостиница «Vertical Лесная» расположена в динамичном Выборгском районе, в 5 км от центра Санкт-Петербурга. С бесплатным подключением к WI-FI можно работать, развлекаться и всегда оставаться на связи. Для быстрой транспортировки до места отдыха работает платный трансфер.

Апартаменты в этом комплексе подойдут для любителей нестандартного дизайна и неформальных пространств. Сам интерьер напоминает своим оформлением настоящий арт-объект. Номерной фонд включает 658 номеров формата «студия», оснащённых рабочей зоной, телевизором с плоским экраном, сейфом и гардеробом. В собственной ванной комнате установлен душ, также предоставляется набор гигиенических принадлежностей.

Собственная мини-кухня располагает утварью, гарнитуром, посудой, холодильником, плитой, чайником и микроволновой печью. Супермаркет в пешей доступности.

На территории обустроен коворкинг и прачечная, объединённая с игровой спортивно-развлекательной зоной. До аэропорта «Пулково-2» путь составляет 19,5 км.

Гостиница Vertical ЛеснаяГостиница Vertical ЛеснаяГостиница Vertical ЛеснаяГостиница Vertical ЛеснаяГостиница Vertical ЛеснаяГостиница Vertical ЛеснаяГостиница Vertical Лесная

Отель izzzi 3* у Гостиного двора

3 ночи

Отель «izzzi 3* у Гостиного двора» расположен рядом с Александринским театром, в 440 м от станции метро Гостиный двор и в 800 м от станции Невский проспект.

К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.

Присутствует отличный конференц-зал вместимостью до 40 человек.

В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается Екатерининский Сад - 180 м, Аничков дворец - 600 м и Казанский кафедральный собор - 1 км. До Московского железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.

Отель izzzi 3* у Гостиного двораОтель izzzi 3* у Гостиного двораОтель izzzi 3* у Гостиного двораОтель izzzi 3* у Гостиного двораОтель izzzi 3* у Гостиного двораОтель izzzi 3* у Гостиного двора

Гостиница Балтия

3 ночи

Трехзвездочный отель «Балтия» расположился в исторической части Санкт-Петербурга в непосредственной близости от многочисленных достопримечательностей. В отеле будет комфортно разместиться гостям, которые приехали в этот город по своим рабочим делам, а также семейным парам и туристам, которые хотят познакомиться со всеми интересными местами столицы. Ознакомьтесь с полной информацией о гостинице «Балтия» 3* на нашем официальном сайте. К вашим услугам точный адрес с отображением на карте, честные отзывы гостей и список всех актуальных услуг.

Номерной фонд представлен комфортабельными номерами категорий «стандарт», «комфорт» и «люкс», в каждом из них есть все необходимое, что может понадобиться во время отдыха.

Питание организовано в ресторане отеля «Балтия», где каждое утро накрывается вкусный и сытный завтрак со свежей выпечкой и ароматным кофе.

Для проведения презентаций, конференций, переговоров, тренингов и любых мероприятий можно использовать вместительный конференц-зал с современным оборудованием. Для максимального удобства может быть организован фуршет или кофе-брейк.

Расстояние до аэропорта составляет 18 км, до Финляндского вокзала — 1,9 км. Рядом с отелем находятся музеи, театры, памятники архитектуры и галереи.

Гостиница БалтияГостиница БалтияГостиница БалтияГостиница БалтияГостиница Балтия

Гостиница «Орбита»

3 ночи

Гостиница «Орбита» расположена в Калининском районе Санкт-Петербурга вблизи станции метро «Площадь Мужества». Для автовладельцев предусмотрена бесплатная частная парковка при гостинице. В холле оборудована рабочая зона с компьютером. Отдыхающие смогут провести время за игрой в бильярд или настольный теннис. Пользование Wi-Fi предоставляется бесплатно.

Гостиница предлагает сервис и размещение в 257 номерах. Комнаты имеют классический интерьер. В каждом из них гости могут ощутить комфорт и уют благодаря оснащению: качественная и удобная мебель, плазменный телевизор, мини-холодильник и мини-бар, кондиционер и прочее. В ванной комнате установлена душевая кабина, подготовлен набор полотенец, гигиенических средств, а также тапочки и халат.

На шестом этаже отеля расположено кафе «Арбуз», где каждое утро сервируется завтрак, а так же дополнительно подаётся обед и ужин. У гостей есть возможность там провести празднование торжества до 100 персон.

В гостинице «Орбита» есть все для проведения успешного мероприятия: большой конференц-зал и переговорная комната в 22 кв. м., современное техническое оборудование, организация кофе-брейков.

В радиусе 8 км расположен ближайший железнодорожный вокзал «Московский». Рядом с отелем много интересных мест, которые можно посетить в свободное время. Например, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы или Политехнический парк. В пешей доступности находится метро, аптеки и различные продуктовые магазины.

Гостиница «Орбита»Гостиница «Орбита»Гостиница «Орбита»Гостиница «Орбита»Гостиница «Орбита»

Отель Санкт-Петербург

3 ночи

Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.

Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.

Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.

Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.

Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Завтраки со второго дня тура (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • 1 обед, 1 ужин
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту (от 2000 руб. /машина)
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Завтраки, если выбран тариф «без завтрака»
  • Обеды и ужины вне программы (самостоятельно)
  • Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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