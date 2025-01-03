Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия по городу «Как начинался Петербург». Музей Фаберже
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Важная информация: отправление на экскурсии от отеля проживания.
С 12:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».
Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
15:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Обзорная экскурсия по городу “Как начинался Петербург”.
Ярким калейдоскопом впечатлений станет для Вас обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
И детям, и родителям город на Неве подарит возможность полюбоваться своими лучшими видами и новогодним убранством.
Многочисленные елки, украшенные каждая по-своему, разноцветные гирлянды, сияющие на городских улицах и зданиях, празднично оформленные мосты – все это придает городу неповторимую атмосферу.
Ужин в кафе города.
Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с угощением и подарками!
Экскурсия в музее Фаберже.
Экскурсия знакомит с традициями ювелирного дела в России 19 - начала 20 веков.
Вместе с экскурсоводом Вы совершите путешествие по залам музея и узнаете, с какими материалами работали ювелиры и что создавали, а также как Карлу Фаберже удалось превратить маленькую мастерскую во всемирно известную ювелирную компанию.
Многие из тех вещей, что создали его мастера, принадлежали членам царской семьи и были связаны с важнейшими историческими событиями нашей страны.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~5 часов (окончание ~20:30).
Автобусная экскурсия в Петергоф «Петергофская фантазия»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Петергофская фантазия».
Экскурсия подарит детям и их родителям незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных императорских резиденций.
Дорога до Петергофа неутомительная, займет не более 1,5 часа.
По пути экскурсовод познакомит вас с историей Петергофа и его владельцами.
Тематическая экскурсия во дворце "Коттедж" в парке Александрия “В гостях у императорской семьи”.
В уютных залах музея легко ощутить атмосферу и дух времени императора Александра II.
Гостей встречает экскурсовод в образе фрейлины и рассказывает о традициях жизни императорской семьи в парке Александрия.
Во время экскурсии вы сможете узнать об особенностях воскресных завтраков, о распорядке дня и обязанностях высочайших особ.
Обед в кафе.
Экскурсия в Большом Императорском дворце.
Величественный, роскошный, изысканный дворец является центром всего Петергофского ансамбля.
Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~8 часов (окончание в ~17:30).
Свободный день
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Свободный день.
Самостоятельное участие в Рождественских гуляниях.
Экскурсия в Музей железных дорог России. Завершение тура
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Экскурсия «Моя большая, маленькая страна».
Вас ждет незабываемое путешествие в один из самых интересных и интерактивных музеев Петербурга – Музей железных дорог с коллекцией редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов и другой железнодорожной техникой.
Экскурсия в Музей железных дорог России.
Сейчас невозможно представить современный мир без железнодорожного сообщения. Прошлому и настоящему железнодорожного транспорта посвящен новый мультимедийный музей. Его площадь огромна – 57 тысяч кв. метров.
На ней разместилось 28 тысяч экспонатов.
В музее представлены подлинные экспонаты в натуральную величину – старинные паровозы разных типов и настоящие вагоны прошлого века.
Вы можете попробовать себя в роли машиниста и увидеть в разрезе настоящий паровоз.
Место окончания программы: Музей железных дорог России (ближайшая ст. метро "Балтийская").
Продолжительность программы: ~2,5 часов (окончание в ~13:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Вертикаль (Лесная)***
|4-мест 2-х комнатный Friends (без завтрака)
|03.01.2025
|06.01.2025
|13160
|12460
|12460
|13160
|-
|студио с кухней (без завтрака)
|03.01.2025
|06.01.2025
|13780
|13120
|-
|-
|17530
|студио плюс с кухней (без завтрака)
|03.01.2025
|06.01.2025
|15550
|14850
|11420
|12120
|22320
|4-мест 2-х комнатный Friends
|03.01.2025
|06.01.2025
|15140
|14440
|14440
|15140
|-
|студио с кухней
|03.01.2025
|06.01.2025
|15660
|14960
|-
|-
|19420
|студио плюс с кухней
|03.01.2025
|06.01.2025
|17740
|16990
|12250
|12950
|23570
|Орбита***
|4-мест 2-х комнатный эконом
|03.01.2025
|06.01.2025
|14990
|14330
|14290
|14990
|-
|3-мест эконом
|03.01.2025
|06.01.2025
|15250
|14550
|14550
|15250
|-
|комфорт
|03.01.2025
|06.01.2025
|16430
|15730
|13480
|14180
|21680
|Санкт-Петербург****
|стандартный (двор)
|03.01.2025
|06.01.2025
|19620
|18920
|15170
|15870
|31280
|стандартный (Нева)
|03.01.2025
|06.01.2025
|27530
|26830
|15170
|15870
|46280
|делюкс (двор)
|03.01.2025
|06.01.2025
|33780
|33120
|15170
|15870
|58780
|делюкс (Нева)
|03.01.2025
|06.01.2025
|39990
|39330
|15170
|15870
|71280
|izzzi 3* у Гостиного двора***
|смарт с БК
|03.01.2025
|06.01.2025
|22220
|21520
|-
|-
|35660
|комфорт
|03.01.2025
|06.01.2025
|23470
|22770
|14290
|14990
|38160
Смарт с БК – компактный и уютный номер в тренде современных европейских номеров, подходит для одноместного или двухместного размещения.
Доплата за иностранного туриста составляет 1650 руб.
Варианты проживания
Гостиница Vertical Лесная
Гостиница «Vertical Лесная» расположена в динамичном Выборгском районе, в 5 км от центра Санкт-Петербурга. С бесплатным подключением к WI-FI можно работать, развлекаться и всегда оставаться на связи. Для быстрой транспортировки до места отдыха работает платный трансфер.
Апартаменты в этом комплексе подойдут для любителей нестандартного дизайна и неформальных пространств. Сам интерьер напоминает своим оформлением настоящий арт-объект. Номерной фонд включает 658 номеров формата «студия», оснащённых рабочей зоной, телевизором с плоским экраном, сейфом и гардеробом. В собственной ванной комнате установлен душ, также предоставляется набор гигиенических принадлежностей.
Собственная мини-кухня располагает утварью, гарнитуром, посудой, холодильником, плитой, чайником и микроволновой печью. Супермаркет в пешей доступности.
На территории обустроен коворкинг и прачечная, объединённая с игровой спортивно-развлекательной зоной. До аэропорта «Пулково-2» путь составляет 19,5 км.
Отель izzzi 3* у Гостиного двора
Отель «izzzi 3* у Гостиного двора» расположен рядом с Александринским театром, в 440 м от станции метро Гостиный двор и в 800 м от станции Невский проспект.
К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.
Присутствует отличный конференц-зал вместимостью до 40 человек.
В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается Екатерининский Сад - 180 м, Аничков дворец - 600 м и Казанский кафедральный собор - 1 км. До Московского железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.
Гостиница Балтия
Трехзвездочный отель «Балтия» расположился в исторической части Санкт-Петербурга в непосредственной близости от многочисленных достопримечательностей. В отеле будет комфортно разместиться гостям, которые приехали в этот город по своим рабочим делам, а также семейным парам и туристам, которые хотят познакомиться со всеми интересными местами столицы. Ознакомьтесь с полной информацией о гостинице «Балтия» 3* на нашем официальном сайте. К вашим услугам точный адрес с отображением на карте, честные отзывы гостей и список всех актуальных услуг.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами категорий «стандарт», «комфорт» и «люкс», в каждом из них есть все необходимое, что может понадобиться во время отдыха.
Питание организовано в ресторане отеля «Балтия», где каждое утро накрывается вкусный и сытный завтрак со свежей выпечкой и ароматным кофе.
Для проведения презентаций, конференций, переговоров, тренингов и любых мероприятий можно использовать вместительный конференц-зал с современным оборудованием. Для максимального удобства может быть организован фуршет или кофе-брейк.
Расстояние до аэропорта составляет 18 км, до Финляндского вокзала — 1,9 км. Рядом с отелем находятся музеи, театры, памятники архитектуры и галереи.
Гостиница «Орбита»
Гостиница «Орбита» расположена в Калининском районе Санкт-Петербурга вблизи станции метро «Площадь Мужества». Для автовладельцев предусмотрена бесплатная частная парковка при гостинице. В холле оборудована рабочая зона с компьютером. Отдыхающие смогут провести время за игрой в бильярд или настольный теннис. Пользование Wi-Fi предоставляется бесплатно.
Гостиница предлагает сервис и размещение в 257 номерах. Комнаты имеют классический интерьер. В каждом из них гости могут ощутить комфорт и уют благодаря оснащению: качественная и удобная мебель, плазменный телевизор, мини-холодильник и мини-бар, кондиционер и прочее. В ванной комнате установлена душевая кабина, подготовлен набор полотенец, гигиенических средств, а также тапочки и халат.
На шестом этаже отеля расположено кафе «Арбуз», где каждое утро сервируется завтрак, а так же дополнительно подаётся обед и ужин. У гостей есть возможность там провести празднование торжества до 100 персон.
В гостинице «Орбита» есть все для проведения успешного мероприятия: большой конференц-зал и переговорная комната в 22 кв. м., современное техническое оборудование, организация кофе-брейков.
В радиусе 8 км расположен ближайший железнодорожный вокзал «Московский». Рядом с отелем много интересных мест, которые можно посетить в свободное время. Например, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы или Политехнический парк. В пешей доступности находится метро, аптеки и различные продуктовые магазины.
Отель Санкт-Петербург
Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Завтраки со второго дня тура (если не выбран тариф «без завтрака»)
- 1 обед, 1 ужин
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту (от 2000 руб. /машина)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Завтраки, если выбран тариф «без завтрака»
- Обеды и ужины вне программы (самостоятельно)
- Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.