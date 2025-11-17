Описание тура
Погрузитесь в магию Санкт-Петербурга и его окрестностей, отправившись в насыщенный тур, полный истории, дворцов и морских приключений! Начнете с обзорной экскурсии по городу, знакомясь с Зимним дворцом, Петропавловской крепостью и Летним садом.
А затем по желанию отправитесь в Царское Село — жемчужину русского барокко с легендарной Янтарной комнатой и дворцами, окутанными имераторской роскошью.
Далее вас ждет морское приключение в Кронштадте — в военно-морском городе с музеями, маяками и островом Котлин, а затем — великолепие Петергофа с его фонтанами, дворцами и парками. Этот тур — яркое сочетание истории, архитектуры и морского духа, оставляющее незабываемые впечатления!
Программа тура по дням
Экскурсия «Петровский Петербург». Прогулка по Летнему саду
Самостоятельное прибытие в Санкт-Петербург.
07:30 Встреча туристов: г. Санкт-Петербург, Московский ж/д вокзал, ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница «Октябрьская», парковка вдоль тротуара от книжного магазина «Буквоед» до конца здания
Завтрак в кафе города.
09:00 Обзорная экскурсия «Петровский Петербург». Знакомство с историей Санкт-Петербурга с момента его основания до наших дней, основными достопримечательностями города.
Вы увидите: Домик Петра Первого, Зимний дворец, Адмиралтейство, Сенатская площадь, Медный всадник, Спасо-Преображенский собор, Невский проспект, Исаакиевский собор, Спас-на-Крови.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости: знакомство с уникальным комплексом фортификационных сооружений, Петропавловским собором, являющимся местом захоронения всех российских императоров, Ботным домиком с копией ботика Петра I, удивительным памятником Петру I работы скульптора Шемякина.
Завершится экскурсия прогулкой по «Русскому Версалю» – Летнему саду, первому регулярному парку Санкт-Петербурга.
Летний сад – ровесник и символ города. Он был устроен по образу французских регулярных садов как первая загородная резиденция Петра I. Его украсили «150 грудных штук и фигур», т. е. мраморных скульптур и бюстов, привезенных из Италии, а также подстриженные деревья и более 50 фонтанов.
Во время последней реставрации часть фонтанов, уничтоженных наводнением в конце XVIII века, были восстановлены и сейчас радуют посетителей Летнего сада.
14:00 Обед в кафе города.
17:30 Размещение в отеле.
Свободное время.
За дополнительную плату возможна организация экскурсий (оплата у гида на маршруте / при покупке тура):
- экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция»: взрослый – 1200 руб., до 16 лет – 1100 руб. (период навигации апрель-октябрь в зависимости от погодных условий);
- ночная экскурсия по Санкт-Петербургу: взрослый – 1200 руб., до 16 лет – 1100 руб. (разведение мостов до октября-ноября в зависимости от погодных условий).
Свободный день или экскурсия за доп. плату в Царское село
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Свободный день без обеда.
ИЛИ
Экскурсия «Загородные императорские резиденции: Царское село» за доп. плату (приобретается при покупке тура, приобретение экскурсии на месте туроператор не гарантирует).
Стоимость: взрослый с 14 лет/ребенок до 13 лет вкл. – 3500 руб. /2500 руб.
09:30 Отправление в Царское село – парадную резиденцию российских императоров.
Встречи с Царским селом с нетерпением ждет каждый, кто приезжает в Санкт-Петербург! А Екатерининский дворец – это одно из тех мест, где все еще живет роскошный блистательный XVIII век.
Именно в этом дворце находится знаменитая Янтарная комната, похищенная фашистами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами.
Дворец окружен великолепным Екатерининским парком, который прекрасен в любое время года. В тенистых аллеях императорского парка и царственных анфиладах Екатерининского дворца Вы сможете ощутить себя изнеженной фрейлиной или галантным кавалером.
Екатерининский дворец был заложен еще Екатериной I, а достраивался при Елизавете Петровне и Екатерине II, называвшей его за красоту фасада «взбитым кремом». Сейчас это один из лучших образцов русского барокко.
Большой зал дворца, площадью 850 кв. м был построен без единой колонны, а благодаря зеркалам, отражающим окна и воздушной росписи плафона, казалось, что в огромном зале нет ни стен ни потолка.
Главная жемчужина дворца – знаменитая Янтарная комната, таинственно исчезнувшая во время войны. Ее восстановление заняло 24 года и потребовало более шести тонн «солнечного камня».
Янтарные стены с богатейшей гаммой оттенков от лимонного и медового до темно-желтого потрясают воображение тысяч туристов. Дворец поражает богатством внешней и внутренней отделки, коллекцией живописи и обилием золота, резьбы и росписей.
14:30 Обед в кафе города.
Возвращение в город.
Трансфер в гостиницу или свободное время в центре Санкт-Петербурга.
Кронштадт - Петергоф
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
09:00 Освобождение номеров.
Отправление в Кронштадт.
Экскурсия в Кронштадт «Ногою твердой стать при море». Проезд по дамбе, пересекающей Финский залив.
Увлекательное путешествие позволит побывать и на острове Котлин, где возник город-крепость Кронштадт, и в Никольском морском соборе – подлинной жемчужине Кронштадта.
Посещение Музейно-исторического парка «Остров фортов». Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.
Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.
Переезд в Петергоф.
14:30 Обед в кафе города.
Экскурсия «Приморский парадиз»: прогулка по Нижнему парку, где находятся самые выдающиеся скульптуры, фонтаны и архитектурные памятники музея-заповедника.
Знакомство с историей и достопримечательностями парадной резиденции: Большой Петергофский дворец, Большой каскад, Дворец «Марли», Дворец «Монплезир», музей «Екатерининский корпус», музей «Банный корпус» и др.
18:30 Трансфер в Санкт-Петербург.
Окончание программы: ст. м. «Площадь Восстания».
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Арт отель Карелия», в г. Санкт-Петербурге (или резервный).
Стоимость тура на 1 человека – 14900 рублей.
Доплата за одноместное размещение – 6900 рублей.
Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 300 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Арт-отель Карелия
Арт-отель «Карелия» в Санкт-Петербурге предлагает посетителям комфорт и сервис самого высокого уровня как во время туров выходного дня, так и во время командировки. Гостям доступно быстрое заселение, доступ в интернет и возможность забронировать место на парковке.
Комнаты просторные и яркие. В распоряжении гостей все удобства: розетки около спальных мест, система кондиционирования, мини-бар и комфортное рабочее место. Для поддержания чистоты в номерах проводится ежедневная уборка. Для постояльцев подготовлены средства личной гигиены, набор полотенец и одноразовые тапочки.
Для гостей по утрам (с 7:30 до 10:00) сервируется завтрак в формате Шведский стол. В ресторане отеля шеф-повара предлагают изысканные блюда национальной и европейской кухонь.
Для организации деловых встреч и мероприятий в отеле оборудованы два просторных конференц-зала.
Гостиница располагается в парковой зоне на правом берегу Невы. До центральной части города можно доехать за 20 минут на автомобиле.
Отель «Art Deco Nevsky» 4
Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Отель Элкус 3
«Элкус» – современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.
Отель Art Nuvo Palace
Комфортабельный отель «Art Nuvo Palace» 4* находится в Санкт-Петербурге по адресу 17-я линия Васильевского острова, д. 64. Здесь гостей встретит атмосфера уюта и качественный уровень обслуживания.
Каждый номер выполнен в классическом стиле. Категории оснащены удобной мебелью с отделкой из дерева, современной техникой, а также собственной ванной комнатой. На территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане быстрого питания по системе «Шведский стол», где представлен широкий ассортимент блюд на любой вкус и предпочтение.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15,8 км, а до железнодорожного вокзала - 4,8 км. В шаговой доступности находятся различные достопримечательности: Андреевский собор, Стадион Петровский, Часовня Святой Ксении Петербургской.
Апарт-отель VALO Hotel City
Апарт-отель «Valo Hotel City» расположен в Санкт-Петербурге на улице Салова, в 2 минутах ходьбы от станции метро «Бухарестская». Полностью соответствует предоставленному статусу и предлагает гостям ряд дополнительных услуг, среди которых есть бесплатный Wi-Fi, частная парковка, прачечная. Для отдыха предусмотрена сауна с крытым плавательным бассейном, фитнес-центр. Можно взять велосипеды напрокат.
Номерной фонд представлены светлыми номерами, выдержанными в едином современном стиле. Здесь можно почувствовать себя максимально расслаблено и комфортно, так как все продумано до мелочей. Каждая комната оснащена удобной кроватью с белоснежным постельным бельем из хлопка, ЖК-телевизором с кабельными каналами. Есть рабочее пространство с большим письменным столом.
В здании работает ресторан, интерьер которого поразит своим многообразием. Здесь по меню предоставляются изысканные блюда, приготовленные опытными поварами. Для отдыхающих сервируются завтраки, которые можно доставить или упаковать с собой. Через сотрудников ресепшена можно оформить заказ из любого заведения.
Напротив строения находится крупный торговый комплекс «Континент» с множеством магазинов, а также рынок, автобусная остановка, парк для прогулок. До центра можно добраться за 15 минут езды, а уже там посетить самые популярные достопримечательности северной столицы.
Отель DOMINA Пулково
Отель «DOMINA Пулково» расположен в Московском районе Санкт-Петербурга, на Пулковском шоссе.
Представлено прекрасное сочетание гостиницы уровня 5 звезд на 253 номера и четырехзвездочного апарт-отеля на 479 категорий. Предоставлены номера Классик, Премиум, Полулюкс, Делюкс, Люкс. Все они оснащены бесплатным WI-FI, ЖК-телевизором и сейфом для хранения вещей. Присутствует санузел с душем или ванной.
В качестве питания предложен ресторан или Room service.
Удобное расположение вблизи аэропорта — 4,9 км, в пешей доступности станции метро. Недалеко - Пулковский парк, сквер Раисы Штрейс, цирк. На территории есть множество развлечений, например, отличный спа-комплекс с бассейном и тренажерный зал. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала — 8,6 км.
Best Western Zoom Hotel
Отель «Best Western Zoom Hotel» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории объекта размещена парковка для личных автомобилей.
Номерной фонд включает в себя апартаменты категорий «Стандарт», «Супериор» и «Семейный». Гостям предлагается отдохнуть в светлых номерах с современной мебелью, где для комфортного проживания есть бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор и собственная ванная комната.
Кухонная зона отлично подойдёт для самостоятельного приготовления блюд, так как там имеется варочная панель, холодильник, электрочайник, СВЧ-печь и необходимая посуда. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины, кафе и рестораны с разнообразным меню.
В 741 м находится место дуэли А. С. Пушкина, в 2,2 км - Удельный парк, в 691 м - станция метро «Чёрная речка». Расстояние до аэропорта Пулково - 21,4 км, до Финляндского ж/д вокзала - 5,2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура (3 завтрака, 3 обеда)
- Проживание в отеле
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Дополнительные экскурсии: экскурсия в Царское село (взрослый с 14 лет/ребенок до 13 лет вкл.) - 3500 руб./2500 руб. экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция», взрослый/ребенок до 16 лет - 1200 руб. /1100 руб., оплата у гида на маршруте/ при покупке тураночная экскурсия по Санкт Петербургу с разведением мостов, взрослый/ребенок до 16 лет - 1200 руб. /1100 руб., оплата у гида на маршруте/ при покупке тура
- Экскурсия в Царское село (взрослый с 14 лет/ребенок до 13 лет вкл.) - 3500 руб./2500 руб
- Экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция», взрослый/ребенок до 16 лет - 1200 руб. /1100 руб., оплата у гида на маршруте/ при покупке тура
- Ночная экскурсия по Санкт Петербургу с разведением мостов, взрослый/ребенок до 16 лет - 1200 руб. /1100 руб., оплата у гида на маршруте/ при покупке тура
- Радиогиды и наушники для экскурсии (1 экскурсионный день) - 250 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какаю важную информацию нужно знать?
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении — для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;