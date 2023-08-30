Зимние истории дворцов Петербурга
Вы побываете в Петергофе — одной из великолепных резиденций, а при желании сможете провести новогоднюю ночь на праздничном банкете.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
Прибытие в Санкт-Петербург.
Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (цены уточнять)
- 10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
- 11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
- Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура.
- 11:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский»,
- «Сокрома», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».
- 11:45 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).
12:00Встреча с гидом в холле гостиницы «Театральная площадь», в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского- Корсакова», «Сокрома Бохо».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Экскурсия в Юсуповский дворец — один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.
Трансфер в гостиницы «Азимут», «Октябрьская», «Театральная площадь».
16:00-16:30Свободное время.
- Дополнительно (заказывать заранее): Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (доп. плата).
- Дополнительно (заказывать заранее): 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге» (доп. плата).
В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память. Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений.
Автобусная экскурсия "Зимние праздники", "Петровская Акватория"
Поздний завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы во второй половине дня.
12:00 Автобусная экскурсия «Зимние праздники».
Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками.
Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.
14:30 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией — новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества.
В конце Вас ждёт небольшой подарок.
16:00 Трансфер в гостиницы.
19:00 Окончание программы.
Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (доп. плата).
Вы познакомитесь с необычным Петербургом, таинственным и призрачным, исторические декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей. Летающие грифоны и безумный Германн, привидение в Михайловском замке и проклятие Евдокии Лопухиной — где здесь грань между мистикой и реальностью?
Загородная автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:00 Загородная автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Петергофская дорога — уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Экскурсия в Большой дворец — величественный и изысканный дворец, чей фасад протянулся вдоль террасы почти на 300 метров, занимает доминирующее положение в композиции петергофского ансамбля.
Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
16:00-17:00 Окончание программы у метро «Пл. Восстания» на Невском пр., на Московском вокзале.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
- Скидка детям 0-16 лет: 450 руб.
- Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре):300 руб.
- Экскурсионный пакет без проживания: 6650 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
А-отель Фонтанка 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Азимут 4* (1 минута пешком до главного корпуса): цены позже.
Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол":
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
Двухместный с двуспальной
кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями/
Двухместный с двуспальной
кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)
Одноместный
|Стандартный МТК(18м)
Комфорт МК
31.12.23
11450
14850
11750
11250
11050
15450
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с
двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
Одноместный Взрослый
Полулюкс
31.12.23
12750
12450
13750
17550
Азимут 4*. Завтрак "шведский стол": цены позже.
Театральная Площадь 4*. Завтрак "шведский стол":
Даты заездов
Двухместный с
раздельными кроватями
Четырёхместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандарт Мансарда
31.12.23
14550
12050
15950
20950
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Отель на Римского-Корсакова 3*. Завтрак "шведский стол".
В 8 минутах пешком от отеля Театральная площадь 4*:
|Даты заездов
Двухместный с
раздельными кроватями
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с
раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с
раздельными кроватями
Двухместный с
раздельными кроватями
Взрослый
Одноместный
Стандартный
Студия
Апартаменты
|31.12.23
|10050
9850
12650
|10550
|10150
13650
|12450
|11450
17450
Сокрома Бохо 3*. Завтрак "шведский стол".
В 9 минутах пешком от гостиницы Театральная площадь 4*:
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный Взрослый
Стандартный
31.12.23
10950
14050
Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол".
В 16 минутахпешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями /
Двухместный с двуспальной
кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Супериор
31.12.23
10450
13350
11450
10950
14650
Сеть Сокрома: Скорома Пая-София Апартс, Сокрома Это Питер Апартс. Завтрак Ланч-бокс.
В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухуровневая студия
31.12.23
11350
10350
15050
Амбассадор 4*. Завтрак "шведский стол".
В 8 минутах пешком от отеля Театральная площадь 4*: цены позже.
Бест Вестерн 4*. Завтрак "накрытие".
В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
Двухместный с
раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
Одноместный
Комфорт
31.12.23
11850
11350
11050
15650
Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол".
В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*: цены позже
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол".
В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
Двухместный с двуспальной
кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями /
Двухместный с двуспальной
кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
Одноместный
Стандартный
Полулюкс
31.12.23
12950
16850
15650
14750
22150
Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак "шведский стол".
В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
Двухместный с двуспальной
кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями /
Двухместный с двуспальной
кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Улучшенный
|31.12.23
14650
14750
19350
17150
16450
24350
Варианты проживания
Гранд Отель Эмеральд 5
Гранд Отель «Эмеральд» открыл двери в 2003 году, когда Санкт-Петербург отпраздновал свое трехсотлетие и с тех пор не перестает радовать постояльцев.
Размещение отдыхающих предлагается в номерах, различных по уровню комфорта и ценовой политике. Категории оборудованы спутниковым телевидением, мини-баром и системой кондиционирования, собственной ванной комнатой.
На территории комплекса имеется ресторан, кафе и лобби-бар. Везде представлен широкий выбор блюд по меню.
Для деловых встреч и семинаров предусмотрен специально оснащенный конференц-зал.
Расположился гранд отель в шаговой доступности от железнодорожного вокзала, Невского проспекта и Таврического сада.
Октябрьская 4
Гостиница «Октябрьская» находится в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
А-отель Фонтанка 3
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны.
Утром для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Азимут 4
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Отель на Римского-Корсакова 3
Отель «На Римского-Корсакова» расположился в городе Санкт-Петербург. На территории отеля есть платная охраняемая парковка, места предоставляются по запросу.
Уютные и современные номера выполнены согласно согласно классического стиля. Каждый из них оснащены мебелью с отделкой из дерева, включая шкаф, телевизором, беспроводным доступом к сети Интернет.
Помимо этого, в апартаментах есть кухня, плита, холодильник, электрический чайник и кухонные принадлежности. Все желающие могут пообедать в кафе, где каждый день в утреннее время подается завтрак. В обеденное время доступно к заказу меню не только национальной, но и европейской кухни.
В шаговой доступности от места размещения есть станция метро, с помощью которой можно добраться до любых точек города. Вблизи отеля находится знаменитый Мариинский театр. В 20 минутах езды удален Московский вокзал.
Сокрома Бохо 3
Отель «Sokroma Boho» находится в Адмиралтейском районе, в центральной части Санкт-Петербурга. Для комфорта отдыхающих предоставлено бесплатное подключение к сети WI-FI. За отдельную плату можно заказать трансфер от и до места отдыха.
Номерной фонд содержит 30 светлых номеров-студий в стиле бохо. Каждый из них оснащён телевизором с плоским дисплеем, феном и кроватью с ортопедическим матрасом. В собственной ванной комнате предусмотрена душевая кабина, гигиенические принадлежности и набор полотенец.
На собственной мини-кухне удобно готовить любимые блюда с плитой, чайником и холодильником. Каждое утро здесь готовят завтраки для отдыхающих. В соседних домах работают кафе, бары и супермаркеты.
Этот объект привлекателен расстоянием до многих Питерских достопримечательностей. В радиусе 3 км можно посетить Эрмитаж, Зимниц дворец, Музей Фаберже, Летний и Юсуповский Сад. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-1» составит 14 км.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, при выборе тарифа с размещением
- Питание: завтраки 2-3 день, при выборе тарифа с размещением
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание: обеды, ужины + завтраки, при выборе тарифа без размещения
- Проживание, при выборе тарифа без размещения
- Дополнительные экскурсии:автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге» — 2 400 руб. /взр. 2 100 руб. /шк., ст., пенс., детям 5-6 ти лет бесплатно)автобусная экскурсия «Мистический Петербург» — цены уточняются (при наборе группы от 15 чел.)
- Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге» — 2 400 руб. /взр. 2 100 руб. /шк., ст., пенс., детям 5-6 ти лет бесплатно)
- Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» — цены уточняются (при наборе группы от 15 чел.)
- Праздничный Новогодний банкет в гостинице
- Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Какие расчетные часы в гостинице?
Гарантированное заселение после 15:00. Выезд до 12:00.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Возможно ли изменение программы?
Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
- Как я найду гида?
Гид будет встречать группу в гостинице с табличкой «Зимние истории дворцов Петербурга». Время и место встречи указано в программе.
- Могут ли меня встретить в аэропорту или на ж/д и отвезти в гостиницу?
Да, индивидуальный трансфер при заезде и выезде можно организовать (дополнительная оплата: цены уточнять)
- Можно ли в тур с животными?
Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.
Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.
Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.
По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.
Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.