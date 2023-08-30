Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа

Зимние истории дворцов Петербурга

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Во время этого новогоднего тура в Санкт-Петербург у Вас есть отличная возможность познакомиться с дворцами города на Неве, узнать о том, как их владельцы отмечали Рождество в прежние времена, и сравнить их традиции с современными.

Вы побываете в Петергофе — одной из великолепных резиденций, а при желании сможете провести новогоднюю ночь на праздничном банкете.
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Гибкая программа
Гибкая программа
Вы сами выбираете чем заняться вечером: поехать на экскурсию или отправиться на прогулку
Новый год в сердце Петербурга
Новый год в сердце Петербурга
Зарядитесь энергией и эстетикой на весь год
Архитектура старинных зданий
Архитектура старинных зданий
Вы можете взять кофе с собой и отправиться на прогулку по историческому центру Питера

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Прибытие в Санкт-Петербург.

Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (цены уточнять)

  • 10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
  • 11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
  • Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура.
  • 11:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский»,
  • «Сокрома», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».
  • 11:45 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).

12:00Встреча с гидом в холле гостиницы «Театральная площадь», в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского- Корсакова», «Сокрома Бохо».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Экскурсия в Юсуповский дворец — один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

Трансфер в гостиницы «Азимут», «Октябрьская», «Театральная площадь».

16:00-16:30Свободное время.

  • Дополнительно (заказывать заранее): Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (доп. плата).
  • Дополнительно (заказывать заранее): 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге» (доп. плата).

В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память. Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений.

Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
2 день

Автобусная экскурсия "Зимние праздники", "Петровская Акватория"

Поздний завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы во второй половине дня.

12:00 Автобусная экскурсия «Зимние праздники».

Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками.

Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.

14:30 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией — новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества.

В конце Вас ждёт небольшой подарок.

16:00 Трансфер в гостиницы.

19:00 Окончание программы.

Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (доп. плата).

Вы познакомитесь с необычным Петербургом, таинственным и призрачным, исторические декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей. Летающие грифоны и безумный Германн, привидение в Михайловском замке и проклятие Евдокии Лопухиной — где здесь грань между мистикой и реальностью?

Автобусная экскурсия "Зимние праздники", "Петровская Акватория"Автобусная экскурсия "Зимние праздники", "Петровская Акватория"Автобусная экскурсия "Зимние праздники", "Петровская Акватория"Автобусная экскурсия "Зимние праздники", "Петровская Акватория"
3 день

Загородная автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров, выезд с вещами.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

09:00 Загородная автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».

Петергофская дорога — уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

Экскурсия в Большой дворец — величественный и изысканный дворец, чей фасад протянулся вдоль террасы почти на 300 метров, занимает доминирующее положение в композиции петергофского ансамбля.

Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

16:00-17:00 Окончание программы у метро «Пл. Восстания» на Невском пр., на Московском вокзале.

Загородная автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». ОтъездЗагородная автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». ОтъездЗагородная автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». ОтъездЗагородная автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

  • Скидка детям 0-16 лет: 450 руб.
  • Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре):300 руб.
  • Экскурсионный пакет без проживания: 6650 руб.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

А-отель Фонтанка 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Азимут 4* (1 минута пешком до главного корпуса): цены позже.

Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол":

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

Двухместный с двуспальной

кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями/

Двухместный с двуспальной

кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Одноместный

Стандартный МТК(18м)

Комфорт МК

31.12.23

11450

14850

11750

11250

11050

15450

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с

двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Одноместный Взрослый

Полулюкс

31.12.23

12750

12450

13750

17550

Азимут 4*. Завтрак "шведский стол": цены позже.

Театральная Площадь 4*. Завтрак "шведский стол":

Даты заездов

Двухместный с

раздельными кроватями

Четырёхместный

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандарт Мансарда

31.12.23

14550

12050

15950

20950

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Отель на Римского-Корсакова 3*. Завтрак "шведский стол".

В 8 минутах пешком от отеля Театральная площадь 4*:

Даты заездов

Двухместный с

раздельными кроватями

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с

раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с

раздельными кроватями

Двухместный с

раздельными кроватями

Взрослый

Одноместный

Стандартный

Студия

Апартаменты

31.12.2310050

9850

12650

1055010150

13650

1245011450

17450

Сокрома Бохо 3*. Завтрак "шведский стол".

В 9 минутах пешком от гостиницы Театральная площадь 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный Взрослый

Стандартный

31.12.23

10950

14050

Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол".

В 16 минутахпешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями /

Двухместный с двуспальной

кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Супериор

31.12.23

10450

13350

11450

10950

14650

Сеть Сокрома: Скорома Пая-София Апартс, Сокрома Это Питер Апартс. Завтрак Ланч-бокс.

В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухуровневая студия

31.12.23

11350

10350

15050

Амбассадор 4*. Завтрак "шведский стол".

В 8 минутах пешком от отеля Театральная площадь 4*: цены позже.

Бест Вестерн 4*. Завтрак "накрытие".

В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с

раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Одноместный

Комфорт

31.12.23

11850

11350

11050

15650

Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол".

В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*: цены позже

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол".

В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

Двухместный с двуспальной

кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями /

Двухместный с двуспальной

кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый

Одноместный

Стандартный

Полулюкс

31.12.23

12950

16850

15650

14750

22150

Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак "шведский стол".

В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

Двухместный с двуспальной

кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями /

Двухместный с двуспальной

кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Улучшенный

31.12.23

14650

14750

19350

17150

16450

24350

Варианты проживания

Гранд Отель Эмеральд 5

2 ночи

Гранд Отель «Эмеральд» открыл двери в 2003 году, когда Санкт-Петербург отпраздновал свое трехсотлетие и с тех пор не перестает радовать постояльцев.

Размещение отдыхающих предлагается в номерах, различных по уровню комфорта и ценовой политике. Категории оборудованы спутниковым телевидением, мини-баром и системой кондиционирования, собственной ванной комнатой.

На территории комплекса имеется ресторан, кафе и лобби-бар. Везде представлен широкий выбор блюд по меню.

Для деловых встреч и семинаров предусмотрен специально оснащенный конференц-зал.

Расположился гранд отель в шаговой доступности от железнодорожного вокзала, Невского проспекта и Таврического сада.

Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5

Октябрьская 4

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4

А-отель Фонтанка 3

2 ночи

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны.

Утром для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3

Азимут 4

2 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4

Отель на Римского-Корсакова 3

2 ночи

Отель «На Римского-Корсакова» расположился в городе Санкт-Петербург. На территории отеля есть платная охраняемая парковка, места предоставляются по запросу.

Уютные и современные номера выполнены согласно согласно классического стиля. Каждый из них оснащены мебелью с отделкой из дерева, включая шкаф, телевизором, беспроводным доступом к сети Интернет.

Помимо этого, в апартаментах есть кухня, плита, холодильник, электрический чайник и кухонные принадлежности. Все желающие могут пообедать в кафе, где каждый день в утреннее время подается завтрак. В обеденное время доступно к заказу меню не только национальной, но и европейской кухни.

В шаговой доступности от места размещения есть станция метро, с помощью которой можно добраться до любых точек города. Вблизи отеля находится знаменитый Мариинский театр. В 20 минутах езды удален Московский вокзал.

Отель на Римского-Корсакова 3Отель на Римского-Корсакова 3Отель на Римского-Корсакова 3Отель на Римского-Корсакова 3Отель на Римского-Корсакова 3

Сокрома Бохо 3

2 ночи

Отель «Sokroma Boho» находится в Адмиралтейском районе, в центральной части Санкт-Петербурга. Для комфорта отдыхающих предоставлено бесплатное подключение к сети WI-FI. За отдельную плату можно заказать трансфер от и до места отдыха.

Номерной фонд содержит 30 светлых номеров-студий в стиле бохо. Каждый из них оснащён телевизором с плоским дисплеем, феном и кроватью с ортопедическим матрасом. В собственной ванной комнате предусмотрена душевая кабина, гигиенические принадлежности и набор полотенец.

На собственной мини-кухне удобно готовить любимые блюда с плитой, чайником и холодильником. Каждое утро здесь готовят завтраки для отдыхающих. В соседних домах работают кафе, бары и супермаркеты.

Этот объект привлекателен расстоянием до многих Питерских достопримечательностей. В радиусе 3 км можно посетить Эрмитаж, Зимниц дворец, Музей Фаберже, Летний и Юсуповский Сад. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-1» составит 14 км.

Сокрома Бохо 3Сокрома Бохо 3Сокрома Бохо 3Сокрома Бохо 3Сокрома Бохо 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, при выборе тарифа с размещением
  • Питание: завтраки 2-3 день, при выборе тарифа с размещением
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание: обеды, ужины + завтраки, при выборе тарифа без размещения
  • Проживание, при выборе тарифа без размещения
  • Дополнительные экскурсии:автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге» — 2 400 руб. /взр. 2 100 руб. /шк., ст., пенс., детям 5-6 ти лет бесплатно)автобусная экскурсия «Мистический Петербург» — цены уточняются (при наборе группы от 15 чел.)
  • Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге» — 2 400 руб. /взр. 2 100 руб. /шк., ст., пенс., детям 5-6 ти лет бесплатно)
  • Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» — цены уточняются (при наборе группы от 15 чел.)
  • Праздничный Новогодний банкет в гостинице
  • Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Какие расчетные часы в гостинице?

Гарантированное заселение после 15:00. Выезд до 12:00.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Как я найду гида?

Гид будет встречать группу в гостинице с табличкой «Зимние истории дворцов Петербурга». Время и место встречи указано в программе.

Могут ли меня встретить в аэропорту или на ж/д и отвезти в гостиницу?

Да, индивидуальный трансфер при заезде и выезде можно организовать (дополнительная оплата: цены уточнять)

Можно ли в тур с животными?

Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.

Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.

Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.

По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.

Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
30 авг 2023
Организация тура на высоком уровне - все понятно, доступно, оперативно. Кураторы всегда на связи. Большой выбор туристических продуктов… на любой вкус и кошелек. Рекомендую!!!
Организация тура на высоком уровне - все понятно, доступно, оперативно. Кураторы всегда на связи. Большой выборОрганизация тура на высоком уровне - все понятно, доступно, оперативно. Кураторы всегда на связи. Большой выборОрганизация тура на высоком уровне - все понятно, доступно, оперативно. Кураторы всегда на связи. Большой выборОрганизация тура на высоком уровне - все понятно, доступно, оперативно. Кураторы всегда на связи. Большой выборОрганизация тура на высоком уровне - все понятно, доступно, оперативно. Кураторы всегда на связи. Большой выборОрганизация тура на высоком уровне - все понятно, доступно, оперативно. Кураторы всегда на связи. Большой выбор
К
30 авг 2023
Доброе утро! Поездка в Санкт- Петербург прошла очень здорово. Благодаря менеджеру план мероприятий составлен грамотно.
Е
29 авг 2023
Всё прошло хорошо.
Всё прошло хорошо.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
Зимние

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Зимние каникулы в Петербурге
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимние каникулы в Петербурге
Россия, Санкт-Петербург
3 янв
4 янв
5 янв
от 14 400 за человека
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Россия, Санкт-Петербург
2 янв
от 15 250 за человека
Зимние истории дворцов Петербурга
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние истории дворцов Петербурга
Санкт-Петербург
31 дек
от 10 050 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ