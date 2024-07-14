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2 дня
Карельское вдохновение: Валаам, Рускеала и Ладожские шхеры
Начало: Казанская площадь/м. Проспект Просвещения
Расписание: Ежедневно до 4 Ноября
Завтра в 06:45
15 июля в 06:45
от 13 990₽ за человека
1 день
Карельское счастье на 5 дней: грандиозный релакс на Ладоге
Начало: Казанский собор/м. Проспект Просвещения
18 июля в 08:00
19 июля в 08:00
27 990₽ за человека
2 дня
Выходные в Карелии: лучшие места и чудесная природа
Начало: Казанская пл. / м. Проспект Просвещения
19 июля в 07:15
20 июля в 07:15
6 990₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На день рождения»
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