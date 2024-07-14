Празднование дня рождения в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «На день рождения» в Санкт-Петербурге, цены от 6 990 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельское вдохновение: Валаам, Рускеала и Ладожские шхеры
Пешая
На машине
На автобусе
На катере
2 дня
Карельское вдохновение: Валаам, Рускеала и Ладожские шхеры
Начало: Казанская площадь/м. Проспект Просвещения
Расписание: Ежедневно до 4 Ноября
Завтра в 06:45
15 июля в 06:45
от 13 990 за человека
Карельское счастье на 5 дней: грандиозный релакс на Ладоге
Пешая
На автобусе
1 день
Карельское счастье на 5 дней: грандиозный релакс на Ладоге
Начало: Казанский собор/м. Проспект Просвещения
18 июля в 08:00
19 июля в 08:00
27 990 за человека
Выходные в Карелии: лучшие места и чудесная природа
На автобусе
2 дня
Выходные в Карелии: лучшие места и чудесная природа
Начало: Казанская пл. / м. Проспект Просвещения
19 июля в 07:15
20 июля в 07:15
6 990 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На день рождения»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Карельское вдохновение: Валаам, Рускеала и Ладожские шхеры
  2. Карельское счастье на 5 дней: грандиозный релакс на Ладоге
  3. Выходные в Карелии: лучшие места и чудесная природа
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Музей Фаберже
  4. Набережная
  5. Ладожское озеро
  6. Водопад Ахвенкоски
  7. Финский Залив
  8. Остров Валаам
  9. Царское село
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "На день рождения" можно забронировать 3 тура от 6 990 до 27 990.
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