Карелия — сказочный северный край, который привлекает своей невероятной природой. С нами вы отправитесь в 2-дневное путешествие по самым главным карельским достопримечательностям. Мраморный каньон, Ладожский шхеры, остров Валаам — все это будет на нашем пути. Откройте для себя Карелию с разных ракурсов!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание тура
Единственный в СПб тур на 2 дня, в котором комфортно сочетаются три самых популярных направления в Карелии! Мраморный каньон Рускеала + два водных путешествия по Ладоге: на остров Валаам и в национальный парк «Ладожские шхеры». Главные сокровища Карелии: парк Рускеала, водопады, Валаам и Ладожские шхеры. VIP-катер: новый, комфортабельный, скоростной, маломестный (всего на 10 человек). Большое и самое красивое путешествие по воде: 6 часов на Ладоге с долгой прогулкой по Валааму и высадкой на диком острове-шхере. Острова, ущелья и сказочные пейзажи — там, где не ходят обычные метеоры! Отличный сервис по выгодной цене — дешевле в Петербурге просто нет! Важная информация: Полня оплата осуществляется не позднее, чем за два дня до выезда либо в офисе организатора, либо онлайн.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Карельский дзен: Валаам, Рускеала и Ладожские шхеры (взрослый)
|13 990 ₽
|Карельский дзен: Валаам, Рускеала и Ладожские шхеры (детский до 10 лет)
|13 890 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Ахвенкоски
- Горный парк Рускеала
- Мраморный каньон
- Итальянский карьер
- Озеро Рускеала
- Храм Коневской Иконы Божией Матери
- Крепость Корела
- Г. Сортавала
- О. Валаам
- Ладожские шхеры
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе с климат-контролем.
- Услуги гида (кроме экскурсии на острове Валаам, которая бронируется и оплачивается отдельно)
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Трассовая экскурсия на протяжении всей программы
- Обзорные экскурсии в городах на маршруте
- Осмотр Храма Коневской иконы Божией Матери
- Трассовая экскурсия о Карелии по пути в Сортавала
- Индивидуальная поездка на Вип Катере (группами до 10 человек)
- Путешествие по воде в национальный парк природы Ладожские Шхеры
- Высадка на о. Хонкасало / «Крыша ладоги/»
- Посещение магазина форелевого хозяйства
- Внешний осмотр крепости Корела-Кексгольм
Что не входит в цену
- Входной билет в парк Рускеала: взрослые 550 руб., лица 60+ и студенты 350 руб., школьники 7+ 300 руб., дети до 7 лет бесплатно
- Входные билеты на экотропу у водопадов Ахвенкоски: взрослые 400 руб. пенсионеры, студенты, дети до 14 лет включительно 300 руб.
- Обед в кафе г. Сортавала - 550 руб.
- Дополнительные развлечения и экскурсии в парке Рускеала: прокат лодки в Рускеала - 1200 руб. (40 мин, за лодку до 4 чел.) водная прогулка на самоходной платформе в Рускеала (30 мин, за 1 чел.) - 400 руб.
- Экскурсия на о. Валаам (взрослые) по будним дням и в вс 1000 руб. /чел. в сб 1100 руб. /чел.
- Экскурсия на о. Валаам (дети) 7-12 лет: по будним дням и в вс 500 руб. /чел. в сб 550 руб. /чел. дети до 6 лет бесплатно!
- Комплексный обед в трапезной Мужского монастыря (Оплачивается заранее при покупке тура) - 650 руб
- Доплата за одноместное размещение - 2000 руб.
Место начала и завершения?
Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Отправление в 06:45 от Казанского собора. Ориентировочное время подачи автобуса - за 15 минут до отправления. Есть возможность совершить посадку от метро Проспект Просвещения в 07:15. Точное время и место подачи автобуса, а также номер автобуса и номер телефона гида мы сообщим в смс: накануне поездки с 19:00 до 21:00
- Полня оплата осуществляется не позднее, чем за два дня до выезда либо в офисе организатора, либо онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Василий
3 окт 2023
Гостиница Golden Rose, куда нас заселили, УЖАСНАЯ (фото невозможно прикрепить). Половина техники не работает, в номере оставили грязную посуду.
Поездку на Валаам отменили, но возвращать деньги за это не хотят. Альтернативные
Поездку на Валаам отменили, но возвращать деньги за это не хотят. Альтернативные
С
Светлана
30 сен 2023
Двое женщин (пенсионерки) хотели посетить Валаам, нашли ваш сайт Спутник сделали предоплату 3147 руб. Но нам отказали из -за шторма. Мы попросили 1 дневный тур. Оператор сказал он стоит 1750
К
Ксения
19 сен 2023
Д
Дарья
17 сен 2023
Отвратительная организация. Обман в количестве туристов. На второй день туристы предоставлены сами себе.
От гида информация только по прикормленным туалетам и магазинам.
500 символов слишком мало, чтобы описать всё, что произошло в эти два дня.
От гида информация только по прикормленным туалетам и магазинам.
500 символов слишком мало, чтобы описать всё, что произошло в эти два дня.
Н
Наталья
27 авг 2023
Карелия- это нереально красиво! Рускеала, Ваалам! Гиды Анна и Татьяна- умнички! Если бы не они, то
В общем, организация экскурсии практически отсутствует! Брала тур на 2 дня, второй день весь на нервах!
Гостиница Голден Роуз отличная! Огромное спасибо администраторам! И завтрак в номер принесли и помогали дозвониться к тур оператору!
В общем, организация экскурсии практически отсутствует! Брала тур на 2 дня, второй день весь на нервах!
Гостиница Голден Роуз отличная! Огромное спасибо администраторам! И завтрак в номер принесли и помогали дозвониться к тур оператору!
В
Владимир
21 авг 2023
Во первых, по большому нас просто "кинули", с утра по причине отсутствия смс с номером автобуса и гида, пришлось бегать спрашивать у каждого подходящего автобуса и в итоге выяснилось, что
В
Валентин
20 авг 2023
А
Александр
20 авг 2023
Организация худшая. Ничего не организовано нормально. Единственное кто спас эту ситуацию-это гид Александра. Которая забирала нас с двухдневного тура. Жаль что она не была нашим гидом в Карелию. Очень приятно было слушать ее. Все остальное двойка полная. Но коллектив у нас был лучший и сплотился.
И
Ирина
18 авг 2023
Очень плохая организация туристической поездки. Непонятный трансфер, при котором брошенные туристы вынуждены сами добираться до места экскурсии на общественном транспорте. Заявленная доставка на "вип-катере" на Валаам, во время которой, насквозь
В
Валентина
16 авг 2023
Е
Елена
13 авг 2023
Организация тура на высшем уровне, вся программа грамотно составлена, создано все для комфортной поездки. Вся намеченная программа осуществилась, без накладок. Всё организационные вопросы решались быстро, гид справился со всем! Сами места, куда нас отвозили просто потрясающие, я получила незабываемые впечатления!) Единственное, можно исключить из программы начальные места первого дня и дать больше времени на Рускеалу и водопады)
Т
Терехова
10 авг 2023
Экскурсия замечательная…. Музей,, Город Ангелов,, объязательно посетите… волшебно… Всё от начала до конца смотрите, на все тропы залезайте. . и будете счастливы!!!)
В
Виталий
7 авг 2023
Великолепная поездка! Гид Дмитрий рассказывал интересные факты не только о Карелии и Рускеале, но и о достопримечательностях Петербурга и Лен области. Был интересен весь процесс поездки, даже путь обратно - сон для слабаков, особенно когда есть, что обсудить и узнать что то новое. Скандинавские легенды очень интересная тема
Д
Данила
5 авг 2023
Е
Елена
28 июля 2023
Организации нет. . В автобусе микрофон не работал, гида не слышно. Лучше не брать 2 дневную экскурсию. Второй день до обеда потерян, а дальше ты никому не нужен, хотя сказали что все оплачено. Деньги берут, а потом ты сам должен бегать и искать гида, сам звонишь и напоминаешь о себе. В России туризму ещё учиться и учиться
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