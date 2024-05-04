Со скидкой – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 11 туров в категории «Со скидкой» в Санкт-Петербурге, цены от 7 490 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказочная Карелия за 3 дня в коттедже - минигруппа
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Сказочная Карелия за 3 дня в коттедже - минигруппа
Начало: Невский Проспект 85, Ж.Д. Московский Вокзал
26 июля в 09:00
9 авг в 09:00
от 2850024 225 за человека
Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
🚌 На автобусе
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
Отдохнуть за городом в живописном месте, побывать в парке «Рускеала», посетить топовые места Карелии
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
8 июля в 08:00
10 июля в 08:00
2306114 990 за человека
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
8 отзывов
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
Погулять по легендарному каньону, посетить знаменитые локации или провести время на берегу озера
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
149807 490 за человека
Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
🚌 На автобусе
скидка
50%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
Пожить на природе у живописного озера и самим выбрать график экскурсий
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
4398021 990 за человека
Великие и древние: знакомство с новгородским наследием
🚌 На автобусе
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Великие и древние: знакомство с новгородским наследием
Побывать в Старой Руссе и Великом Новгороде, попробовать целебную воду, полюбоваться озером Ильмень
Начало: Санкт-Петербург. Отправление автобуса от Казанског...
13 июля в 07:30
27 июля в 07:30
159807 990 за человека
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
🚌 На автобусе
скидка
50%
Индивидуальная
2 дня
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
Полюбоваться водными каналами Вышнего Волочка, прогуляться по древним городам и заглянуть в музеи
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
Сегодня в 08:00
20 июля в 08:00
169008 450 за человека
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
Прогуляться по мосту над водопадом, полакомиться карельскими вкусностями и увидеть Мраморный каньон
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 07:30. Дополните...
Сегодня в 08:00
13 июля в 08:00
169808 490 за человека
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
🚌 На автобусе
скидка
50%
Авторский тур
5 дней
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Отключиться от суеты в загородном комплексе и выбрать экскурсионную программу на свой вкус
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
9 июля в 08:00
12 июля в 08:00
5598027 990 за человека
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Попробовать карельский бальзам, познакомиться с бытом саамов, потрогать носы хаски и оленей
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, с 9:00 до 10:0...
26 июля в 09:00
9 авг в 09:00
2850024 225 за человека
Чары Карелии: «Рускеала», Сортавала, Старая Ладога и Петрозаводск
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
Чары Карелии: «Рускеала», Сортавала, Старая Ладога и Петрозаводск
Погулять по Олонецким мостам, увидеть величественный Мраморный каньон и узнать историю Сортавалы
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Улица Дыбенко», 07...
9 июля в 08:00
12 июля в 08:00
1998412 990 за человека
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
🚌 На автобусе
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Увидеть все топовые места Карелии за три дня и насладиться шедеврами деревянного зодчества
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 8:00
9 июля в 08:00
19 июля в 08:00
2921518 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Садыкова
    4 мая 2024
    Сказочная Карелия за 3 дня в коттедже - минигруппа
    Благодарим Дарью за организацию тура в Карелию. Если можно было бы поставить 10 звезд, с удовольствием поставила бы. Мы забронировали экскурсию
    читать дальше

    месяца за 2,5 месяца. Очень понравилось, что программа на 3 дня включала в себя ретро поезд. Как правило были экскурсии либо однодневные с ретро поездом, либо многодневные, но без него. Наша группа была неполной, но несмотря на это организация и сопровождение были на высоте. Получилось, что это гораздо больше, чем экскурсия. Это отдых. Мы жили в чудесном домике, высыпались, все было неспешным и размеренным. Гид, сопровождающий, водитель и просто хороший парень Станислав готовил для нас вкуснейшие завтраки и ужины. Побывали в красивейших локациях, прокатились на ретро поезде. От Станислава узнали много информации о крае. Жаль было одно, что наша экскурсия закончилась. Несомненно рекомендую.

  • М
    Мария
    11 января 2024
    Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
    Все прошло хорошо, нам все понравилось, спасибо большое!) Только трех моментов нам не хватило: 1. Чуть заранее предупреждать про то, что оплата
    читать дальше

    на месте за наличку, потому что, когда вы прислали сообщение накануне вечером, мы уже были в поезде и снять возможности не было. 2. ⁠не хватало структурированного расписания на руках (в виде таблицы/пдф файла- со всеми ценами рядом дополнительными и тд) чтобы мы могли ориентироваться а не дергать каждый раз сопровождающую. 3. ⁠И если бы при бронировании высылалась в письме более подробная информация о месте проживания и программе таблицей какой то, тк приходилось каждый раз открывать ссылку на тур в интернете. Чтобы в письме было место проживания и например напоминание о бронировании бани в этом месте заранее) (из за этого пришлось уговаривать нам дать возможность уже к ночи попариться)) Но это мелочи, но думаю Вам будет полезно) Замечательная сопровождающая Оксана, спасибо ей огромное!

  • н
    никита
    8 января 2024
    Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
    Гид Оксана очень понравилась, хорошо все рассказывает, собрана. Все в принципе хорошо прошло, за исключением несколько неудобного гостевого дома (отключение энергии, нет возможность поесть после 22:00, номера немного отличаются от тех, что на фото)
    Гид Оксана очень понравилась, хорошо все рассказывает, собрана. Все в принципе хорошо прошло, за исключением несколькоГид Оксана очень понравилась, хорошо все рассказывает, собрана. Все в принципе хорошо прошло, за исключением несколькоГид Оксана очень понравилась, хорошо все рассказывает, собрана. Все в принципе хорошо прошло, за исключением несколько
  • Л
    Лидия
    4 января 2024
    Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
    В целом для экскурсии такого формата очень даже хорошо.
  • О
    Ольга
    5 декабря 2023
    Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
    Экскурсия очень понравилась!
  • И
    Ирина
    1 декабря 2023
    Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
    Тур прошел замечательно, остались только положительные эмоции! Спасибо за комфорт в общении, да и в поездке в целом!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Со скидкой»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
  1. Сказочная Карелия за 3 дня в коттедже - минигруппа
  2. Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
  3. Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
  4. Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
  5. Великие и древние: знакомство с новгородским наследием
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рускеала
  2. Набережная
  3. Петергоф
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Остров Валаам
  9. Царское село
  10. Водопад Ахвенкоски
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Со скидкой" можно забронировать 11 авторских туров от 7 490 до 27 990 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самый интересный из 11 туров в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Со скидкой», 13 ⭐ отзывов, цены от 7490₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам