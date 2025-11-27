Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, посетить парки, дворцы и форты, попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 9:15, памятник Петру I
25 600 ₽ за человека
Санкт-Петербург, Кронштадт и Гатчина: автотур в мини-группе
С комфортом познакомиться со значимыми местами столицы Российской империи и прокатиться по каналам
Начало: Санкт-Петербург, метро "Площадь Восстания", гостин...
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
35 250 ₽ за человека
Уют русской глубинки: Вышний Волочёк, Рязань, Коломна (из Петербурга)
Рассмотреть древние монастыри и храмы, поговорить о нарышкинском барокко и посетить кремли
Начало: Санкт-Петербург, ТЦ «Галерея», 6:30
12 дек в 06:30
6 мар в 06:30
13 980 ₽ за человека
