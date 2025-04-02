В Виктория В Санкт-Петербург на «Алые паруса» Очень все понравилось, интересные и познавательные экскурсии, приятное общение гидов и обслуживающего персонала в отеле. С удовольствием посетили бы Петербург ещё раз😊🥰

Ф Федотова В Санкт-Петербург на «Алые паруса» Хороший прием, достойная организация тура. Спасибо Дмитрию Анохину и Светлане за оказанную помощь и поддержку. Отдельная благодарность экскурсоводам Юрию и Елене Александровне.

С Светлана Романтика алых парусов. Путешествие в Санкт-Петербург Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!

Н Наталья В Санкт-Петербург на «Алые паруса» Все прошло нормально. Плюс: работа гидов. Минус, что экскурсия в Кронштадт была совмещена с экскурсией в Питергоф. Из-за риска опоздать на поезд, Пришлось согласиться на замену: поездку в Павловск.

Е Елена В Петербург на «Алые паруса» Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!

А Алексей В Петербург на «Алые паруса» Все было просто замечательно, а Светлана, менеджер, и экскурсовод Ольга — просто лучшие. Это было незабываемо. Большое вам человеческое спасибо!

А Александр Романтика алых парусов. Путешествие в Санкт-Петербург Ваша команда умеет хорошо работать. Тур Алые паруса глубоко проработан и точно исполнен. Программа с изюминками, экскурсовод трудился самоотверженно. Гостиница и подготовка документов на 4*. Спасибо вам большое. Поехал бы снова!