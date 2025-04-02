Фестиваль «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге 2025

Найдено 3 тура в категории «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, цены от 11 760 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
В Санкт-Петербург на «Алые паруса»
На автобусе
4 дня
3 отзыва
В Санкт-Петербург на «Алые паруса»
Начало: Санкт-Петербург
«А в завершение, окунитесь в праздник «Алые паруса», когда центр города наполняется радостью и яркими эмоциями»
26 июн в 10:00
от 24 290 ₽ за человека
В Петербург на «Алые паруса»
На автобусе
4 дня
3 отзыва
В Петербург на «Алые паруса»
Начало: Санкт-Петербург
«Приглашаем вас в незабываемое путешествие в Санкт-Петербург во время празднования «Алых парусов»»
26 июн в 10:00
от 11 760 ₽ за человека
Романтика алых парусов. Путешествие в Санкт-Петербург
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Романтика алых парусов. Путешествие в Санкт-Петербург
Начало: Санкт-Петербург
«Фестиваль “Алые паруса” – визитная карточка Санкт-Петербурга, знаковое ежегодное событие для россиян и шоу мирового уровня»
24 июн в 10:00
от 27 200 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    2 апреля 2025
    В Санкт-Петербург на «Алые паруса»
    Очень все понравилось, интересные и познавательные экскурсии, приятное общение гидов и обслуживающего персонала в отеле. С удовольствием посетили бы Петербург ещё раз😊🥰
  • Ф
    Федотова
    27 марта 2025
    В Санкт-Петербург на «Алые паруса»
    Хороший прием, достойная организация тура. Спасибо Дмитрию Анохину и Светлане за оказанную помощь и поддержку. Отдельная благодарность экскурсоводам Юрию и Елене Александровне.
  • С
    Светлана
    18 марта 2025
    Романтика алых парусов. Путешествие в Санкт-Петербург
    Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!
    Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!
  • Н
    Наталья
    24 февраля 2025
    В Санкт-Петербург на «Алые паруса»
    Все прошло нормально. Плюс: работа гидов. Минус, что экскурсия в Кронштадт была совмещена с экскурсией в Питергоф. Из-за риска опоздать на поезд, Пришлось согласиться на замену: поездку в Павловск.
  • Е
    Елена
    16 января 2025
    В Петербург на «Алые паруса»
    Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!
    Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!
  • А
    Алексей
    6 января 2025
    В Петербург на «Алые паруса»
    Все было просто замечательно, а Светлана, менеджер, и экскурсовод Ольга — просто лучшие. Это было незабываемо. Большое вам человеческое спасибо!
  • А
    Александр
    6 июля 2024
    Романтика алых парусов. Путешествие в Санкт-Петербург
    Ваша команда умеет хорошо работать. Тур Алые паруса глубоко проработан и точно исполнен. Программа с изюминками, экскурсовод трудился самоотверженно. Гостиница и подготовка документов на 4*. Спасибо вам большое. Поехал бы снова!
  • А
    Антон
    1 июля 2024
    Романтика алых парусов. Путешествие в Санкт-Петербург
    Понравилось все: Фонтаны Петергофа, Гатчина, Царское село, экскурсия по Санкт-Петербургу на автобусе и на катере к Финскому заливу. Автобус приезжал вовремя и с кондиционером. Свободного времени на осмотр парков давали столько сколько нужно.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Алые паруса»

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  4. Эрмитаж
  5. Петергоф
  6. Петропавловская крепость
  7. Исаакиевский собор
  8. Ладожское озеро
  9. Ладожские шхеры
  10. Екатерининский дворец
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в апреле 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Алые паруса" можно забронировать 3 тура от 11 760 до 27 200. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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