В Санкт-Петербург на «Алые паруса»
Начало: Санкт-Петербург
«А в завершение, окунитесь в праздник «Алые паруса», когда центр города наполняется радостью и яркими эмоциями»
26 июн в 10:00
от 24 290 ₽ за человека
В Петербург на «Алые паруса»
Начало: Санкт-Петербург
«Приглашаем вас в незабываемое путешествие в Санкт-Петербург во время празднования «Алых парусов»»
26 июн в 10:00
от 11 760 ₽ за человека
Романтика алых парусов. Путешествие в Санкт-Петербург
Начало: Санкт-Петербург
«Фестиваль “Алые паруса” – визитная карточка Санкт-Петербурга, знаковое ежегодное событие для россиян и шоу мирового уровня»
24 июн в 10:00
от 27 200 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория2 апреля 2025Очень все понравилось, интересные и познавательные экскурсии, приятное общение гидов и обслуживающего персонала в отеле. С удовольствием посетили бы Петербург ещё раз😊🥰
- ФФедотова27 марта 2025Хороший прием, достойная организация тура. Спасибо Дмитрию Анохину и Светлане за оказанную помощь и поддержку. Отдельная благодарность экскурсоводам Юрию и Елене Александровне.
- ССветлана18 марта 2025Организацией тура очень довольны. Все четко и по времени. Задержек нигде не было. Все прошло как было запланировано!
- ННаталья24 февраля 2025Все прошло нормально. Плюс: работа гидов. Минус, что экскурсия в Кронштадт была совмещена с экскурсией в Питергоф. Из-за риска опоздать на поезд, Пришлось согласиться на замену: поездку в Павловск.
- ЕЕлена16 января 2025Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!
- ААлексей6 января 2025Все было просто замечательно, а Светлана, менеджер, и экскурсовод Ольга — просто лучшие. Это было незабываемо. Большое вам человеческое спасибо!
- ААлександр6 июля 2024Ваша команда умеет хорошо работать. Тур Алые паруса глубоко проработан и точно исполнен. Программа с изюминками, экскурсовод трудился самоотверженно. Гостиница и подготовка документов на 4*. Спасибо вам большое. Поехал бы снова!
- ААнтон1 июля 2024Понравилось все: Фонтаны Петергофа, Гатчина, Царское село, экскурсия по Санкт-Петербургу на автобусе и на катере к Финскому заливу. Автобус приезжал вовремя и с кондиционером. Свободного времени на осмотр парков давали столько сколько нужно.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Алые паруса»
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