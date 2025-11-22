Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия основана на любимом туристами маршруте по Саранску, но дополнена новинкой — дегустацией сидра, что делает её уникальной. Неважно, гость вы или житель Саранска, эта прогулка откроет город с новой стороны.



Сочетание увлекательных рассказов, живописных видов и дегустации сидра создаёт идеальные условия для незабываемого отдыха.

Елена Ваш гид в Саранске

Описание экскурсии Друзья, приглашаю вас на увлекательную прогулку по Саранску, которая станет настоящим путешествием в сердце Мордовии! Это не просто экскурсия, а возможность погрузиться в историю города, узнать удивительные истории о его жителях и попробовать на вкус уникальный мордовский терруарный сидр из серии «Сайдермен». Что вас ждёт? Неспешная прогулка по Саранску. Мы пройдём по самым живописным и значимым местам города, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Я расскажу вам о прошлом и настоящем Саранска, о людях, которые создавали его историю, и о том, что делает этот город таким особенным. Три остановки для дегустации сидра. На нашем пути мы сделаем три паузы, чтобы насладиться вкусом мордовского сидра, привезённого из загадочного «Края Земли». Этот сидр — не просто напиток, а отражение терруара Мордовии, её природы и традиций. История «Края Земли». Узнайте, где находится этот таинственный уголок Мордовии и почему именно там зародилась идея первого в республике речного круиза. Я расскажу, как природа и культура этого места вдохновили местных мастеров на создание уникального сидра и амбициозные планы по развитию туризма. Погружение в культуру Мордовии. Через истории, архитектуру и вкусы вы почувствуете дух региона, его гостеприимство и самобытность. Важная информация: Внимание! Экскурсия проводится при наборе группы, не менее 2 человек.

