Экскурсия основана на любимом туристами маршруте по Саранску, но дополнена новинкой — дегустацией сидра, что делает её уникальной. Неважно, гость вы или житель Саранска, эта прогулка откроет город с новой стороны.
Сочетание увлекательных рассказов, живописных видов и дегустации сидра создаёт идеальные условия для незабываемого отдыха.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииДрузья, приглашаю вас на увлекательную прогулку по Саранску, которая станет настоящим путешествием в сердце Мордовии! Это не просто экскурсия, а возможность погрузиться в историю города, узнать удивительные истории о его жителях и попробовать на вкус уникальный мордовский терруарный сидр из серии «Сайдермен». Что вас ждёт? Неспешная прогулка по Саранску. Мы пройдём по самым живописным и значимым местам города, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Я расскажу вам о прошлом и настоящем Саранска, о людях, которые создавали его историю, и о том, что делает этот город таким особенным. Три остановки для дегустации сидра. На нашем пути мы сделаем три паузы, чтобы насладиться вкусом мордовского сидра, привезённого из загадочного «Края Земли». Этот сидр — не просто напиток, а отражение терруара Мордовии, её природы и традиций. История «Края Земли». Узнайте, где находится этот таинственный уголок Мордовии и почему именно там зародилась идея первого в республике речного круиза. Я расскажу, как природа и культура этого места вдохновили местных мастеров на создание уникального сидра и амбициозные планы по развитию туризма. Погружение в культуру Мордовии. Через истории, архитектуру и вкусы вы почувствуете дух региона, его гостеприимство и самобытность. Важная информация: Внимание! Экскурсия проводится при наборе группы, не менее 2 человек.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Тысячелетия
- Театр Оперы и Балета
- Музей изобразительных искусств ИМ.С.Д. Эрьзи
- Соборная площадь и Кафедральный Собор
- Площадь Победы и Музей военного и трудового подвига
- Советская площадь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Саранск ул. Льва Толстого 23
Завершение: Саранск, ул. Советская, 31
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Внимание! Экскурсия проводится при наборе группы
- Не менее 2 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
