Загадочная мордва - кто они?

Познакомиться с этнографией края на обзорной прогулке с элементами исторического расследования

Индивидуальная
На встрече вы узнаете, почему коренных жителей Мордовии считают одним из самых колоритных и самобытных этносов в России.

Я расскажу, как получилось, что для большинства они известны не под их исконным этнонимом.

Кто такие эрзя и мокша.

Как в их культуре прослеживается длительное господство матриархата.

Какое они имеют отношение к расколу церкви.

И чем интересовали Аненербе.
Загадочная мордва - кто они?
Загадочная мордва - кто они?
Загадочная мордва - кто они?
Загадочная мордва - кто они?
Загадочная мордва - кто они?
Загадочная мордва - кто они?
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мордва: факты и теории заговора

Начнем с происхождения народа, сложной группы финно-угорских племен и особенностей расселения мордвы. Я объясню, как в разных ареалах проживания сформировалось два разных субэтноса — эрзя и мокша. И почему за ними закрепилось одно название. Расскажу, как формировалась их культура и традиции. И научу отличать мордвина от русского, а мордвина-эрзянина от мордвина-мокшанина.

Особое внимание уделим древним языческим верованиям, причинам распространения культа женских божеств и гипотезам о многовековом существовании здесь матриархата. Кроме того, вы услышите, какую роль сыграли лучшие представители мордвы в расколе Русской церкви. К чему привела знаменитая реформа Патриарха Никона. И что за легенды связаны с мордвой и одной из самых загадочных организаций нацистской Германии.

Обзорная прогулка по городу

Основной акцент экскурсии — этническая самобытность. Но также вы познакомитесь с центральными достопримечательностями Саранска. Узнаете о первой Саранской крепости, происхождении названия города. Выясните, чем необычна история собора Феодора Ушакова. Погуляете по главным улицам, площадям и набережной солнечной столицы.

Организационные детали

По желанию можно посетить собор с экскурсией — дополнительно 150 руб. /человека.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Соборной площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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