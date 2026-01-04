Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться приятной погодой и максимально комфортно исследовать город и его достопримечательности.

На этой индивидуальной экскурсии вы узнаете, почему коренных жителей Мордовии считают одним из самых колоритных этносов России. Поговорим о том, как получилось, что для большинства они известны не под их

исконным этнонимом. Разберемся, кто такие эрзя и мокша, и как в их культуре прослеживается длительное господство матриархата. Узнаете, какое они имеют отношение к расколу церкви и чем интересовали Аненербе. Также познакомитесь с центральными достопримечательностями Саранска, узнаете о первой Саранской крепости и истории собора Феодора Ушакова. Прогуляетесь по главным улицам, площадям и набережной солнечной столицы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мордва: факты и теории заговора

Начнем с происхождения народа, сложной группы финно-угорских племен и особенностей расселения мордвы. Я объясню, как в разных ареалах проживания сформировалось два разных субэтноса — эрзя и мокша. И почему за ними закрепилось одно название. Расскажу, как формировалась их культура и традиции. И научу отличать мордвина от русского, а мордвина-эрзянина от мордвина-мокшанина.

Особое внимание уделим древним языческим верованиям, причинам распространения культа женских божеств и гипотезам о многовековом существовании здесь матриархата. Кроме того, вы услышите, какую роль сыграли лучшие представители мордвы в расколе Русской церкви. К чему привела знаменитая реформа Патриарха Никона. И что за легенды связаны с мордвой и одной из самых загадочных организаций нацистской Германии.

Обзорная прогулка по городу

Основной акцент экскурсии — этническая самобытность. Но также вы познакомитесь с центральными достопримечательностями Саранска. Узнаете о первой Саранской крепости, происхождении названия города. Выясните, чем необычна история собора Феодора Ушакова. Погуляете по главным улицам, площадям и набережной солнечной столицы.

Организационные детали

Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату — 300 руб. /чел.