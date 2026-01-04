Узнайте о колоритном этносе Мордовии, его культуре и традициях. Погрузитесь в историю эрзя и мокша, посетите центральные достопримечательности Саранска
На этой индивидуальной экскурсии вы узнаете, почему коренных жителей Мордовии считают одним из самых колоритных этносов России. Поговорим о том, как получилось, что для большинства они известны не под их читать дальшеуменьшить
исконным этнонимом.
Разберемся, кто такие эрзя и мокша, и как в их культуре прослеживается длительное господство матриархата. Узнаете, какое они имеют отношение к расколу церкви и чем интересовали Аненербе.
Также познакомитесь с центральными достопримечательностями Саранска, узнаете о первой Саранской крепости и истории собора Феодора Ушакова. Прогуляетесь по главным улицам, площадям и набережной солнечной столицы
🏛️ Прогулка по центральным достопримечательностям Саранска
👥 Индивидуальный подход и внимание к деталям
🗣️ Интересные факты и теории заговора
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться приятной погодой и максимально комфортно исследовать город и его достопримечательности.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Саранская крепость
Собор Феодора Ушакова
Центральные улицы и площади
Набережная
Описание экскурсии
Мордва: факты и теории заговора
Начнем с происхождения народа, сложной группы финно-угорских племен и особенностей расселения мордвы. Я объясню, как в разных ареалах проживания сформировалось два разных субэтноса — эрзя и мокша. И почему за ними закрепилось одно название. Расскажу, как формировалась их культура и традиции. И научу отличать мордвина от русского, а мордвина-эрзянина от мордвина-мокшанина.
Особое внимание уделим древним языческим верованиям, причинам распространения культа женских божеств и гипотезам о многовековом существовании здесь матриархата. Кроме того, вы услышите, какую роль сыграли лучшие представители мордвы в расколе Русской церкви. К чему привела знаменитая реформа Патриарха Никона. И что за легенды связаны с мордвой и одной из самых загадочных организаций нацистской Германии.
Обзорная прогулка по городу
Основной акцент экскурсии — этническая самобытность. Но также вы познакомитесь с центральными достопримечательностями Саранска. Узнаете о первой Саранской крепости, происхождении названия города. Выясните, чем необычна история собора Феодора Ушакова. Погуляете по главным улицам, площадям и набережной солнечной столицы.
Организационные детали
Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату — 300 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Саранске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2153 туристов
На протяжении 14 лет я работаю профессиональным гидом-экскурсоводом. Увлекаюсь историей и традицией мордовского народа. Сама люблю узнавать что-то новое и любопытное о других городах, поэтому стараюсь сделать так, чтобы и мои гости открыли Саранск максимально интересно. На моих экскурсиях есть место и классическим фактам, и необычным историям. Буду рада встрече с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 180 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
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Г
Гордеев
Дата посещения: 3 янв 2026
Очень увлекательно, познавательно и захватывающе. Несмотря на погоду, почти в метель)), время пролетело на одном дыхании. Однозначно всем рекомендую посетить Саранск и эту экскурсию! Зимой вечером здесь просто сказка! Люди читать дальшеуменьшить
добродушные и интереснейшие. Необычайно ярко украшенный роскошный центр города был заполнен даже в непогоду семьями с детьми, молодёжью, прогуливающимися парами и фотографирующимися приезжими! Мест для посещения и в дневное время тоже море, спасибо Елене за рекомендации и обзор. Экскурсия шикарная как и сам гид! Мы в восторге и под огромным впечатлением. Великолепной и восхитительной Елене низкий поклон за вклад и труд!
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Ксения
Экскурсия по центру города. Совмещение старой и новой истории. Были с детьми, всем очень понравилось. Было комфортно с экскурсоводом. Полностью подстроилась под наши интересы.
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Анна
Хорошая экскурсия. Саранск и Мордовия лично для меня открылась с новой стороны. Лена замечательно ориентируется в материале, ответила на все вопросы, показала интересные места. Вроде и три площади рядом, но каждая по своему интересна. Однозначно рекомендую. Спасибо
Экскурсия с Еленой стала самым ярким и ценным впечатлением из поездки в Саранск. Молодая, с чувством юмора и динамичной, нестандартной подачей – Елена захватила все наше внимание своим профессионализмом и читать дальшеуменьшить
обаянием. Мы уже не раз посещали город и гуляли по его небольшому центру, поэтому нас больше интересовали не достопримечательности, а этническая тема. Эта экскурсия идеально нам подошла. Быт, традиции, кухня, одежда и нравы коренных субэтносов Мордовии – обо всем у экскурсовода были интересные истории. К слову, мы узнали очень много нового и о знакомых достопримечательностях. С удовольствием сходили бы еще на какие-нибудь экскурсии от Елены, слушать ее одно удовольствие. Благодарим за положительные эмоции и очень рекомендуем другим гостям города!
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