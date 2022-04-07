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Мордва: факты и теории заговора

Начнем с происхождения народа, сложной группы финно-угорских племен и особенностей расселения мордвы. Я объясню, как в разных ареалах проживания сформировалось два разных субэтноса — эрзя и мокша. И почему за ними закрепилось одно название. Расскажу, как формировалась их культура и традиции. И научу отличать мордвина от русского, а мордвина-эрзянина от мордвина-мокшанина.

Особое внимание уделим древним языческим верованиям, причинам распространения культа женских божеств и гипотезам о многовековом существовании здесь матриархата. Кроме того, вы услышите, какую роль сыграли лучшие представители мордвы в расколе Русской церкви. К чему привела знаменитая реформа Патриарха Никона. И что за легенды связаны с мордвой и одной из самых загадочных организаций нацистской Германии.

Обзорная прогулка по городу

Основной акцент экскурсии — этническая самобытность. Но также вы познакомитесь с центральными достопримечательностями Саранска. Узнаете о первой Саранской крепости, происхождении названия города. Выясните, чем необычна история собора Феодора Ушакова. Погуляете по главным улицам, площадям и набережной солнечной столицы.

Организационные детали

По желанию можно посетить собор с экскурсией — дополнительно 150 руб. /человека.