1 чел.
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Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Загадочная мордва - кто они?
Познакомиться с этнографией края на обзорной прогулке с элементами исторического расследования
Начало: На Соборной площади
«Выясните, чем необычна история собора Феодора Ушакова»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
3 300₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Саранск
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть городские секреты на обзорной экскурсии
Начало: На площади Тысячелетия
«Вы увидите «визитную карточку» города — Кафедральный собор Феодора Ушакова — и услышите его любопытную историю»
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шумбрат, Саранск
Нескучная прогулка по историческому центру и погружение в мордовскую культуру
Начало: В любом удобном вам месте в центре города
«Вы увидите знаковую площадь Тысячелетия, Кафедральный собор и старейшее здание города, Иоанно-Богословскую церковь, которую спасли сами жители»
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомство с Саранском
Узнать о прошлом и настоящем столицы Мордовии на дружеской прогулке
«Мы прогуляемся до нарядного храма, одного из самых больших в Поволжье: здесь я расскажу, почему адмирал Фёдор Ушаков так почитаем в Мордовии»
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
3 400₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир27 мая 2024Большое спасибо Елене, за интересный рассказ, удобный маршрут и комфортное изложение информации. Поставленная цель - дать представление детям (10 и 20)
- ООксана26 мая 2024Нам очень все понравилось. Несмотря на капризы погоды (в мае шел снег) экскурсия получилась отличной. Отдельное спасибо Светлане. Мы максимально погрузились в историю народов мокша и ерзя. Постараемся приехать еще раз.
- ААлексей23 мая 2024Юлия оставила очень приятные эмоции, рассказывала интересно, прошли все достопримечательности, все очень понравилось!
- ДДмитрий21 мая 2024Гид-профессионал своего дела
- SSergey20 мая 2024Гид Татьяна проявила себя как крайне эмпатичный человек. Мы ходили на экскурсию семьей с маленьким ребенком четырех лет. Гид и
- ААнастасия15 мая 2024В Саранск приехали впервые и были очень удивлены благоустройством города. Город хоть и небольшой, но очень красивый и уютный. Осмотрели все
- ИИрина13 мая 2024Только сильно влюбленный в свой город, в свою республику человек может настолько легко, интересно и доходчиво донести информацию без занудства
- ГГульнара12 мая 2024Очень понравилась прогулка с Еленой! Спасибо за интересный и содержательный рассказ о Саранске, о его жителях, об истории. Были в Саранске первый раз, проездом. Решили провести время с пользой и воспользовавшись услугами гида. Спасибо Трипстеру за такую возможность!
- ЛЛена11 мая 2024Отличная прогулка получилась по центру Саранска. Очень интересно и о прошлом, и о настоящем. Елена прирожденный заказчик. Спасибо большое!
- ССергей4 мая 2024Татьяна все провела "на ура!". Спасибо, обязательно вернемся!
Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «Святые места»
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