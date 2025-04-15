Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Саранску
Погуляйте по колоритным улочкам Саранска, узнайте его историю и культуру, выучите несколько слов на местных языках и откройте для себя город студентов
Начало: На площади Тысячелетия
26 апр в 08:00
27 апр в 08:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Приятно познакомиться, Саранск
Познакомьтесь с Саранском через его площади, театры и соборы. Интерактивные задания и сувениры для самых внимательных участников
Начало: На площади Тысячелетия
26 апр в 09:00
27 апр в 10:00
3400 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Саранск: вчера, сегодня, завтра
Познакомьтесь с Саранском - столицей Мордовии. Откройте для себя его историю, архитектуру и культуру. Удивитесь его уникальности и многообразию
Начало: Площадь Тысячелетия
2 мая в 10:00
3 мая в 10:00
1300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗыкина15 апреля 2025В апреле 2025 года мы приезжали на пару дней в Мордовию. До этого мы никогда в Саранске не останавливались. Программу
- ССветлана22 марта 2025Выражаем огромную благодарность гиду-экскурсоводу Марине! Очень интересная экскурсия, лёгкая подача материала, чудесная викторина в конце. Мариночка - желаем вам удачи и творческого вдохновения!!! Семья Рыбкиных из Дзержинска!
- ССветлана7 января 2025Экскурсия замечательная! Светлана прекрасный гид, интересный рассказчик и очень приятный в общении человек! В день экскурсии был сильный снегопад, но
- ААндрей21 ноября 2024Молодец!!!
- ГГалина19 ноября 2024Экскурсия "Добро пожаловать в Саранск!" была заказана для учащихся 9 класса. Нам очень повезло с экскурсоводом. Светлана - человек знающий,
Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «Кафедральный собор Феодора Ушакова»
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