Кафедральный собор Феодора Ушакова – экскурсии в Саранске

Найдено 3 экскурсии в категории «Кафедральный собор Феодора Ушакова» в Саранске, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Добро пожаловать в Саранск
Пешая
2 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Саранску
Погуляйте по колоритным улочкам Саранска, узнайте его историю и культуру, выучите несколько слов на местных языках и откройте для себя город студентов
Начало: На площади Тысячелетия
26 апр в 08:00
27 апр в 08:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Приятно познакомиться, Саранск
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Приятно познакомиться, Саранск
Познакомьтесь с Саранском через его площади, театры и соборы. Интерактивные задания и сувениры для самых внимательных участников
Начало: На площади Тысячелетия
26 апр в 09:00
27 апр в 10:00
3400 ₽ за всё до 10 чел.
Саранск: вчера, сегодня, завтра
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Саранск: вчера, сегодня, завтра
Познакомьтесь с Саранском - столицей Мордовии. Откройте для себя его историю, архитектуру и культуру. Удивитесь его уникальности и многообразию
Начало: Площадь Тысячелетия
2 мая в 10:00
3 мая в 10:00
1300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зыкина
    15 апреля 2025
    Приятно познакомиться, Саранск
    В апреле 2025 года мы приезжали на пару дней в Мордовию. До этого мы никогда в Саранске не останавливались. Программу
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    для посещения составили обширную, включили в неё, конечно же, и экскурсию по городу. А тут, как нарочно, дождь и сильный ветер… Но, несмотря на непогоду, запланированная экскурсия «Приятно познакомиться, Саранск!» не просто состоялась, а прошла на одном дыхании. Экскурсовод Марина, очень милая заботливая девушка, делала всё, чтобы нам было и интересно, и комфортно. Накануне экскурсии Марина согласовала все организационные моменты, перенесла место начала экскурсии, чтобы нам было удобнее, дала полезные рекомендации. Во время экскурсии мы прошли по центральным улицам, площадям, увидели музеи, театры, церкви, арены, памятники и другие достопримечательности города. Окунулись почти в четырёхсотлетнюю историю столицы республики. На все наши вопросы мы получили ответы. А в завершении экскурсии нас ждала обещанная викторина и приятные сувениры. Мы благодарим Марину за доброжелательное отношение, искреннее желание поделиться своими знаниями о любимом городе, и желаем успехов! А сайту - процветания! Гости Саранска из города Кирова.

    В апреле 2025 года мы приезжали на пару дней в Мордовию. До этого мы никогда в
  • С
    Светлана
    22 марта 2025
    Приятно познакомиться, Саранск
    Выражаем огромную благодарность гиду-экскурсоводу Марине! Очень интересная экскурсия, лёгкая подача материала, чудесная викторина в конце. Мариночка - желаем вам удачи и творческого вдохновения!!! Семья Рыбкиных из Дзержинска!
  • С
    Светлана
    7 января 2025
    Добро пожаловать в Саранск
    Экскурсия замечательная! Светлана прекрасный гид, интересный рассказчик и очень приятный в общении человек! В день экскурсии был сильный снегопад, но
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    это ничуть не испортило нам впечатление от города. Очень понравилась Светлана детям (12 и 17 лет), слушали от начала до конца. А вообще, мы влюбились в этот город, обязательно приедем летом. Очень благодарны за прекрасную экскурсию!

  • А
    Андрей
    21 ноября 2024
    Добро пожаловать в Саранск
    Молодец!!!
  • Г
    Галина
    19 ноября 2024
    Добро пожаловать в Саранск
    Экскурсия "Добро пожаловать в Саранск!" была заказана для учащихся 9 класса. Нам очень повезло с экскурсоводом. Светлана - человек знающий,
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    обладающий тонким чувством юмора и безупречной речью, с энциклопедическими знаниями истории, языка, культуры, главное, человек, влюблённый в свою родную землю! Она могла ответить на любые вопросы. Светлану приятно слушать, что, к сожалению, в настоящее время встречается нечасто. Благодарим за прекрасную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «Кафедральный собор Феодора Ушакова»

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Сколько стоит экскурсия по Саранску в апреле 2025
Сейчас в Саранске в категории "Кафедральный собор Феодора Ушакова" можно забронировать 3 экскурсии от 1300 до 3600. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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