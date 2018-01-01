Близкое знакомство с городом

Вместе с нами вы осмотрите и посетите главных исторических достопримечательностей 🏛️ города, среди которых главные и самые красивые 🤩 площади города, памятники, соборы и церкви, живописный Парк 🌳 культуры и отдыха им. А. С. Пушкина, смотровую площадку с которой открывается лучший вид на город 🏙️ и главные административные здания Республики Мордовия.

А после обзорной экскурсии 🧭 предлагаем посетить главный спортивный объект — стадион 🏟️ «Мордовия Арена», на котором проходил Чемпионат Мира по футболу 2018.

А вот несколько фактов об этом спортивном объекте:

Вместимость стадиона – 43 958 мест;

Количество лож – 40;

Общая площадь стадиона – 122000 м²;

Высота – 51 м.

Вы увидите всё, что обычно скрыто от глаз болельщиков:

Микст зону (Там, где встречаются команды);

Раздевалку одной из команд;

VIP–ложи, откуда за матчем наблюдала принцесса Японии Хисако Такамадо;

Зону гостеприимства — лаунж-зона и комната с отличным видом на поле;

Конференц-зал;

Пресс-центр холл — место, где обсуждают вопросы, победы и проигрыши;

Зону представителей СМИ;

Сможете сделать фото в спортивной раздевалке, где во время Чемпионата находилась команда капитана и рекордсмена сборной Португалии Криштиану Роналду;

и, наконец, выйдите на кромку поля!

Важная информация: