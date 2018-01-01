Мордовская филармония и Театр оперы и балета им. И. М. Яушева
памятник адмиралу Ф. Ф. Ушакову
Соборная площадь и Собор им. Св. Ф. Ушакова — самый большой храм на территории Поволжья
памятник патриарху Никону и часовня Александра Невского
старая Иоанно-Богословская церковь
смотровая площадка г. Саранск
Советская площадь и Военно-мемориальный комплекс
главные административные здания Республики Мордовия — Дом Республики и Дом Советов
живописный Парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина, на территории которого находится зоопарк.
стадион «Мордовия Арена», на котором проходил Чемпионат Мира по футболу 2018.
Близкое знакомство с городом
Вместе с нами вы осмотрите и посетите главных исторических достопримечательностей 🏛️ города, среди которых главные и самые красивые 🤩 площади города, памятники, соборы и церкви, живописный Парк 🌳 культуры и отдыха им. А. С. Пушкина, смотровую площадку с которой открывается лучший вид на город 🏙️ и главные административные здания Республики Мордовия.
А после обзорной экскурсии 🧭 предлагаем посетить главный спортивный объект — стадион 🏟️ «Мордовия Арена», на котором проходил Чемпионат Мира по футболу 2018.
А вот несколько фактов об этом спортивном объекте:
Вместимость стадиона – 43 958 мест;
Количество лож – 40;
Общая площадь стадиона – 122000 м²;
Высота – 51 м.
Вы увидите всё, что обычно скрыто от глаз болельщиков:
Микст зону (Там, где встречаются команды);
Раздевалку одной из команд;
VIP–ложи, откуда за матчем наблюдала принцесса Японии Хисако Такамадо;
Зону гостеприимства — лаунж-зона и комната с отличным видом на поле;
Конференц-зал;
Пресс-центр холл — место, где обсуждают вопросы, победы и проигрыши;
Зону представителей СМИ;
Сможете сделать фото в спортивной раздевалке, где во время Чемпионата находилась команда капитана и рекордсмена сборной Португалии Криштиану Роналду;
и, наконец, выйдите на кромку поля!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Услуги гида
Билеты на стадион.
Что не входит
Питание (обед около 350 руб. ).
Начало
🚩 г. Саранск, пр. Ленина, д. 16
Место завершения
🏁 г. Саранск, ул. Волгоградская, д. 1
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.