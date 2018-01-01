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Саранск: по следам Чемпионата мира–2018

Игнатова О.
Игнатова О. – Гид из Саранска
Мы очень ждём Вас на это пусть непродолжительное по времени, но такое увлекательное путешествие по Саранску! Обещаем показать всё самое увлекательное и интересное в городе.

Это будет культурно, любопытно и познавательно.

В рамках экскурсии 🧭 Вы сможете посетить главный спортивный объект — стадион 🏟️ «Мордовия Арена», на котором проходил Чемпионат Мира по футболу 2018.
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Саранск: по следам Чемпионата мира–2018
Саранск: по следам Чемпионата мира–2018

Что вы увидите

  • площадь Тысячелетия
  • Мордовская филармония и Театр оперы и балета им. И. М. Яушева
  • памятник адмиралу Ф. Ф. Ушакову
  • Соборная площадь и Собор им. Св. Ф. Ушакова — самый большой храм на территории Поволжья
  • памятник патриарху Никону и часовня Александра Невского
  • старая Иоанно-Богословская церковь
  • смотровая площадка г. Саранск
  • Советская площадь и Военно-мемориальный комплекс
  • главные административные здания Республики Мордовия — Дом Республики и Дом Советов
  • живописный Парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина, на территории которого находится зоопарк.
  • стадион «Мордовия Арена», на котором проходил Чемпионат Мира по футболу 2018.
Близкое знакомство с городом
Вместе с нами вы осмотрите и посетите главных исторических достопримечательностей 🏛️ города, среди которых главные и самые красивые 🤩 площади города, памятники, соборы и церкви, живописный Парк 🌳 культуры и отдыха им. А. С. Пушкина, смотровую площадку с которой открывается лучший вид на город 🏙️ и главные административные здания Республики Мордовия.
А после обзорной экскурсии 🧭 предлагаем посетить главный спортивный объект — стадион 🏟️ «Мордовия Арена», на котором проходил Чемпионат Мира по футболу 2018.

А вот несколько фактов об этом спортивном объекте:

  • Вместимость стадиона – 43 958 мест;
  • Количество лож – 40;
  • Общая площадь стадиона – 122000 м²;
  • Высота – 51 м.

Вы увидите всё, что обычно скрыто от глаз болельщиков:

  • Микст зону (Там, где встречаются команды);
  • Раздевалку одной из команд;
  • VIP–ложи, откуда за матчем наблюдала принцесса Японии Хисако Такамадо;
  • Зону гостеприимства — лаунж-зона и комната с отличным видом на поле;
  • Конференц-зал;
  • Пресс-центр холл — место, где обсуждают вопросы, победы и проигрыши;
  • Зону представителей СМИ;
  • Сможете сделать фото в спортивной раздевалке, где во время Чемпионата находилась команда капитана и рекордсмена сборной Португалии Криштиану Роналду;
  • и, наконец, выйдите на кромку поля!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
  • Билеты на стадион.
Что не входит
  • Питание (обед около 350 руб. ).
Начало
🚩 г. Саранск, пр. Ленина, д. 16
Место завершения
🏁 г. Саранск, ул. Волгоградская, д. 1
Саранск: по следам Чемпионата мира–2018
Саранск: по следам Чемпионата мира–2018
Саранск: по следам Чемпионата мира–2018
Саранск: по следам Чемпионата мира–2018

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Игнатова О.
Игнатова О.
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