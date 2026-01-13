3 отзыва оставили туристы

Приглашаем погрузиться в прошлое и настоящее гостеприимной столицы Мордовии! Прогулка по самым колоритным улочкам и площадям Саранска, знакомство с его историей и культурой.Вы увидите Кафедральный собор Феодора Ушакова, самый высокий

фонтан в Поволжье «Звезда Мордовии» и старинную Иоанно-Богословскую церковь. Узнаете о жизни и традициях мордвы, выучите несколько слов на мокшанском и эрзянском языках. Получите полезные рекомендации по посещению других мест в Саранске и Мордовии, а также советы, где вкусно перекусить и что увезти с собой на память

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Саранск — «образцовая провинция»

Вы увидите «визитную карточку» города — Кафедральный собор Феодора Ушакова — и услышите его любопытную историю. А также оцените самый высокий фонтан в Поволжье «Звезда Мордовии», расположенный на площади Тысячелетия, и загадаете желание на Лисьем мостике. Кроме того, я раскрою историю старинной Иоанно-Богословской церкви и расскажу, откуда в Саранске МГУ и почему его называют «городом студентов».

Мордовия многонациональная

В Мордовии издавна сложились гармоничные межэтнические отношения и самобытная национальная культура. Вы узнаете о жизни и традициях коренного народа республики — мордвы. А еще выучите несколько слов на мокшанском и эрзянском языках и получите полезные рекомендации, что еще посетить в Саранске и Мордовии, где вкусно перекусить и что увезти с собой на память.