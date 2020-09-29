3 отзыва оставили туристы

Саранск — «образцовая провинция» Вы увидите «визитную карточку» города — Кафедральный собор Феодора Ушакова — и услышите его любопытную историю 📖. А также оцените самый высокий фонтан ⛲ в Поволжье «Звезда Мордовии», расположенный на площади Тысячелетия, и загадаете желание на Лисьем мостике. Кроме того, я раскрою историю старинной Иоанно-Богословской церкви и расскажу, откуда в Саранске МГУ и почему его называют «городом студентов».
Мордовия многонациональная В Мордовии издавна сложились гармоничные межэтнические отношения и самобытная национальная культура. Вы узнаете о жизни и традициях коренного народа республики — мордвы. А еще выучите несколько слов на мокшанском и эрзянском языках и получите полезные рекомендации, что еще посетить в Саранске и Мордовии, где вкусно перекусить и что увезти с собой на память.
Организационные детали
По желанию можно также включить в экскурсию ⛳ подъем на смотровую площадку Кафедрального собора — 100 рублей с человека.
Начало и место завершения
🚩 на площади Тысячелетия
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет, дорогой путешественник! Будем знакомы, меня зовут Светлана, я аккредитованный гид. Я родилась и живу в Саранске, очень люблю свой город и рада делиться этой любовью с его гостями. Приглашаю вас на нескучные экскурсии!
Два часа экскурсии пролетели незаметно и просто волшебно! Светлана очень увлеченный и отзывчивый человек. Информация о городе, зданиях и самой Республике Мордовия преподносится грамотно, легко воспринимается и создается нужное впечатление об увлекательной и познавательной прогулке по городу (а не занудное перечисление исторических фактов, как иногда бывает к сожалению.... ))). Всем рекомендую - не пожалеете!!!)
Дмитрий
26 сентября 2020
Спасибо Светлане за отличную экскурсию, 2 часа пролетели, не заметили!
Елена
13 августа 2020
От всей души выражаем благодарность Светлане за прекрасную индивидуальную экскурсию. Мы с дочкой впервые в Саранске и полюбили этот город за несколько часов, проведенных со Светланой. Рассказ о Саранске действительно очень интересный, мы внимали каждому слову, хотелось слушать еще и еще. Все доступно, как у Пушкина, с чувством, с толком, с расстановкой. Мы запланировали еще приехать сюда и обязательно послушать еще рассказы Светланы о быте и традициях местного края. Реаомендуем прекрасного экскурсовода и приятного собеседника. Ридош Елена и Екатерина.