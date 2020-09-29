3 отзыва оставили туристы

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Добро пожаловать в Саранск!

Увидеть главные достопримечательности и раскрыть городские секреты на обзорной экскурсии

5
3 отзыва
Светлана
Светлана – Гид из Саранска
Приглашаю погрузиться в прошлое и настоящее гостеприимной столицы ⭐️ Мордовии! Вы погуляете по самым колоритным улочкам и площадям, выучите несколько слов на местных языках и узнаете, каким образом Саранск прошел путь от маленького уездного города до организатора Чемпионата мира по футболу.
Задать вопросОбычно отвечает за 24 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 28002 380 ₽ за экскурсиюскидка15%

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Добро пожаловать в Саранск!
Добро пожаловать в Саранск!

Что вас ожидает

Саранск — «образцовая провинция»
Вы увидите «визитную карточку» города — Кафедральный собор Феодора Ушакова — и услышите его любопытную историю 📖. А также оцените самый высокий фонтан ⛲ в Поволжье «Звезда Мордовии», расположенный на площади Тысячелетия, и загадаете желание на Лисьем мостике. Кроме того, я раскрою историю старинной Иоанно-Богословской церкви и расскажу, откуда в Саранске МГУ и почему его называют «городом студентов».

Мордовия многонациональная
В Мордовии издавна сложились гармоничные межэтнические отношения и самобытная национальная культура. Вы узнаете о жизни и традициях коренного народа республики — мордвы. А еще выучите несколько слов на мокшанском и эрзянском языках и получите полезные рекомендации, что еще посетить в Саранске и Мордовии, где вкусно перекусить и что увезти с собой на память.

Организационные детали

По желанию можно также включить в экскурсию ⛳ подъем на смотровую площадку Кафедрального собора — 100 рублей с человека.

Начало и место завершения
🚩 на площади Тысячелетия
Добро пожаловать в Саранск!
Добро пожаловать в Саранск!
Добро пожаловать в Саранск!
Добро пожаловать в Саранск!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Привет, дорогой путешественник! Будем знакомы, меня зовут Светлана, я аккредитованный гид. Я родилась и живу в Саранске, очень люблю свой город и рада делиться этой любовью с его гостями. Приглашаю вас на нескучные экскурсии!
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3 отзыва оставили туристы

29 сентября 2020
Два часа экскурсии пролетели незаметно и просто волшебно! Светлана очень увлеченный и отзывчивый человек. Информация о городе, зданиях и самой Республике Мордовия преподносится грамотно, легко воспринимается и создается нужное впечатление об увлекательной и познавательной прогулке по городу (а не занудное перечисление исторических фактов, как иногда бывает к сожалению.... ))). Всем рекомендую - не пожалеете!!!)
26 сентября 2020
Спасибо Светлане за отличную экскурсию, 2 часа пролетели, не заметили!
13 августа 2020
От всей души выражаем благодарность Светлане за прекрасную индивидуальную экскурсию. Мы с дочкой впервые в Саранске и полюбили этот город за несколько часов, проведенных со Светланой. Рассказ о Саранске действительно очень интересный, мы внимали каждому слову, хотелось слушать еще и еще. Все доступно, как у Пушкина, с чувством, с толком, с расстановкой. Мы запланировали еще приехать сюда и обязательно послушать еще рассказы Светланы о быте и традициях местного края. Реаомендуем прекрасного экскурсовода и приятного собеседника. Ридош Елена и Екатерина.

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