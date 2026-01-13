3 отзыва оставили туристы

Вы увидите «визитную карточку» города — Кафедральный собор Феодора Ушакова — и услышите его любопытную историю. А также оцените самый высокий фонтан в Поволжье «Звезда Мордовии», расположенный на площади Тысячелетия, и загадаете желание на Лисьем мостике. Кроме того, я раскрою историю старинной Иоанно-Богословской церкви и расскажу, откуда в Саранске МГУ и почему его называют «городом студентов».
Мордовия многонациональная
В Мордовии издавна сложились гармоничные межэтнические отношения и самобытная национальная культура. Вы узнаете о жизни и традициях коренного народа республики — мордвы. А еще выучите несколько слов на мокшанском и эрзянском языках и получите полезные рекомендации, что еще посетить в Саранске и Мордовии, где вкусно перекусить и что увезти с собой на память.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Тысячелетия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Саранске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 918 туристов
Привет, дорогой путешественник! Будем знакомы, меня зовут Светлана, я аккредитованный гид. Я родилась и живу в Саранске, очень люблю свой город и рада делиться этой любовью с его гостями. Приглашаю вас на нескучные экскурсии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
77
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А
Алена
Дата посещения: 13 янв 2026
Светлана приятная в общении, эрудированная девушка. С первых минут возникло чувство,что нас сопровождает хорошая подруга, которая хочет показать нам все самое лучшее в любимом городе.Светлана рассказала о культуре, традициях и читать дальшеуменьшить
языке мордовского народа (эрзя и мокша), что для нас, приезжих, особенно ценно и интересно. В рассказе чувствуется любовь к Саранску и Мордовии. Благодаря Светлане Саранск открылся для нас как гостеприимный и интересный город с богатой культурой. Ещё хочу отметить,что очень приятно было слушать Светлану -чистая,грамотная речь. Рекомендую Светлану как гида♥️
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Е
Екатерина
Большое спасибо Светлане за проведенную экскурсию. Очень интересно, легко и непринужденно, а главное, что ребенок тоже был вовлечён. Время пролетело незаметно. После экскурсии Светлана сориентировала нас по дальнейшему маршруту и подсказала, где можно вкусно и недорого пообедать.
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Ирина
Были на прогулке в Саранске 04.04.2026 в сопровождении Светланы, нам очень понравилось. Было очень интересно и познавательно. Спасибо огромное. Гида однозначно рекомендую 🔥🔥🔥
+4
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Н
Наталья
В ноябре приезжали с детьми на соревнования в Саранск. У нас был 1 свободный день и я решила сводить детей на обзорную экскурсию по городу. Светлана провела отличную экскурсию, показала читать дальшеуменьшить
всё самое-самое, рассказала основную информацию, учла холодную погоду и составила маршрут так, чтобы можно было согреться. Дети (12-14 лет) сказали, что даже не заметили как пролетело время. Хотелось бы конечно посетить Саранск, когда тепло и зелено, очень красивый, чистый и приятный город. п. с. загадывали у скульптуры "Семья", чтобы в команде появился мальчик, сбылось:)
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А
Александр
Дата посещения: 3 ноя 2025
Искали экскурсию и экскурсовода для первого знакомства с Саранском и определенно нашли и то и другое. Комфортный экскурсионный план, интересный рассказ, на возникшие вопросы получили развернутые ответы. Явно Светлана владеет темой сильно шире рассказанного на экскурсии. Как человек приятный и достаточно комфортный. Нам очень понравилось. Для первого знакомства более чем. Спасибо большое!
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И
Инна
Были проездом в Саранске, взяли экскурсию и не пожалели, за достаточно небольшое время мы много узнали о городе и его истории и о двух народах. Светлана очень живенько, хорошо и доступно рассказала нам все, что нужно и что мы запомнили.