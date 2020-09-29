3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Саранск — «образцовая провинция»

Вы увидите «визитную карточку» города — Кафедральный собор Феодора Ушакова — и услышите его любопытную историю 📖. А также оцените самый высокий фонтан ⛲ в Поволжье «Звезда Мордовии», расположенный на площади Тысячелетия, и загадаете желание на Лисьем мостике. Кроме того, я раскрою историю старинной Иоанно-Богословской церкви и расскажу, откуда в Саранске МГУ и почему его называют «городом студентов».

Мордовия многонациональная

В Мордовии издавна сложились гармоничные межэтнические отношения и самобытная национальная культура. Вы узнаете о жизни и традициях коренного народа республики — мордвы. А еще выучите несколько слов на мокшанском и эрзянском языках и получите полезные рекомендации, что еще посетить в Саранске и Мордовии, где вкусно перекусить и что увезти с собой на память.

Организационные детали

По желанию можно также включить в экскурсию ⛳ подъем на смотровую площадку Кафедрального собора — 100 рублей с человека.