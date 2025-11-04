Описание экскурсииСаранск- столица Республики Мордовия. Город с русскими корнями. Город, в котором проходит огромное количество финно-угорских фестивалей. Город, где можно попробовать лучшую татарскую кухню. На обзорной экскурсии мы познакомимся с историческим прошлым города, восхитимся настоящим и заглянем в будущее! Поговорим о православной истории, о необычной архитектуре Саранска и его спортивной карьере. Саранск не оставит Вас равнодушными! Мы поговорим об истории основания Саранска, о народах, населяющих Мордовию, об истории канонизации Федора Ушакова на территории Мордовии и о необычной, современной архитектуре города, которую часто критикую, которая удивляет, но точно не оставляет никого равнодушным!
Что можно увидеть на экскурсии?
- На экскурсии мы поговорим обо всем понемногу:
- 1. Начнем на площади тысячелетия, где соседствуют библиотека ИМ.А.С. Пушкина, спортивный объект Огарев арена и современные корпуса МГУ ИМ.Н.П. Огарева
- 2. Далее соборная площадь и посещение кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова
- 3 Обязательно посетим обзорную площадку, откуда открывается прекрасный вид на современную панораму Саранска
- 4 Остановимся на площади победы и поговорим об объектах посвященных Вели́кой Оте́чественной войне
- 5 Далее Советская площадь - сердце города и Республики
- 6 И закончим на фонтанном спуске - место основания первой Саранской крепости
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Тысячелетия
Завершение: Парк ИМ.А.С. Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
4 ноя 2025
3 ноября посетили экскурсию по Саранску. Всё очень понравилось, в шаговой доступности основные достопримечательности. Понравилось, что экскурсовод не рассказывала монологом экскурсию, а задавала вопросы и с радостью отвечала на наши вопросы. Экскурсия на современном языке, всё понятно и интересно. Поговорили про Федора Ушакова, МГУ, мордовскую культуру и внешность, историю Саранска, творчество Степана Эрьзи и многое другое. Советую.
И
Иван
6 мая 2025
Спасибо, все понравилось.
А
Андрей
6 мая 2025
Обзорная пешая экскурсия по Саранску понравилась. Мы приехали с женой на выходной денек из Нижнего погулять по Саранску и т. к. мы были первый раз в этом городе, эта экскурсия
Е
Елена
3 мая 2025
