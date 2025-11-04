читать дальше была очень полезна для знакомства с ним. Даже побывали на смотровой площадке на Соборе Святого Федора Ушакова, от туда открывается отличный вид на город (за это, правда, пришлось доплатить по 250р. за чел., но это того стоит). В общем, мы с женой получили удовольствие от этой экскурсии.

Обзорная пешая экскурсия по Саранску понравилась. Мы приехали с женой на выходной денек из Нижнего погулять по Саранску и т. к. мы были первый раз в этом городе, эта экскурсия