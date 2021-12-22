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Живописные сельские места

В селе Губаревка мы посмотрим Губаревский приусадебный парк и посетим родник. В селе Вязовка, которое является наиболее экологически чистым местом жительства на территории Саратовской области, мы посетим родник «Коренушка», купели и памятник природы Черноольшатник. В селе Корсаковка, посетим старообрядческую часовню.

Храм в честь Покрова Божией Матери — памятник истории и культуры регионального значения

Необычайной красоты Храм в честь Покрова Божией Матери очень хорошо сохранился внешне и до сих пор удивляет своим масштабом. Он был построен тщанием прихожан и освящён более века назад, в 1902 г. При храме была установлена временная деревянная колокольня, которую должна была заменить каменная, два придела планировалось освятить во имя Архистратига Михаила и Сергия Радонежского, однако этим планам помешали осуществиться Первая мировая война и последовавшие за ней революции. Новыми властями храм был закрыт, в его помещении был размещён склад. В настоящее время избежавшее серьёзных разрушений здание возвращено епархии. 5 июня 2010 года митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил в Сокурском храме первую со времен его закрытия Божественную литургию.

Подвесной мост-плотина

В Сокуре также сохранился являющийся архитектурным памятником областного значения — подвесной мост-плотина, отметивший в 2009 году свой 100-летний юбилей. Согласно двум дореволюционным металлическим плитам, украшающим опоры, мост был построен в 1909 году при саратовском губернаторе С. С. Татищеве распоряжением уездного земства по проекту техника С. Г. Грингофа трудом пострадавших от неурожая 1908 года крестьян Сокурской волости.

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