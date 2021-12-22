«Неизвестное об известном»: Татищевский район

Экскурсия по природным старинным объектам Татищевского района Саратовской области

В группе
до 18 чел.
Экскурсия по природным старинным объектам Татищевского района Саратовской области и посещение Храма в честь Покрова Божией Матери.
«Неизвестное об известном»: Татищевский район
«Неизвестное об известном»: Татищевский район
«Неизвестное об известном»: Татищевский район
«Неизвестное об известном»: Татищевский район

Что вы увидите 🤩

  • с. Губаревка
  • Губаревский приусадебный парк
  • Родник
  • с. Вязовка
  • Родник «Коренушка»
  • Купели
  • Памятника природы Черноольшатник
  • с. Корсаковка
  • Старообрядческая часовня
  • с. Сокур
  • Храм в честь Покрова Божией Матери
  • Старинный подвесной мост
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    Живописные сельские места
    В селе Губаревка мы посмотрим Губаревский приусадебный парк и посетим родник. В селе Вязовка, которое является наиболее экологически чистым местом жительства на территории Саратовской области, мы посетим родник «Коренушка», купели и памятник природы Черноольшатник. В селе Корсаковка, посетим старообрядческую часовню.
    Храм в честь Покрова Божией Матери — памятник истории и культуры регионального значения
    Необычайной красоты Храм в честь Покрова Божией Матери очень хорошо сохранился внешне и до сих пор удивляет своим масштабом. Он был построен тщанием прихожан и освящён более века назад, в 1902 г. При храме была установлена временная деревянная колокольня, которую должна была заменить каменная, два придела планировалось освятить во имя Архистратига Михаила и Сергия Радонежского, однако этим планам помешали осуществиться Первая мировая война и последовавшие за ней революции. Новыми властями храм был закрыт, в его помещении был размещён склад. В настоящее время избежавшее серьёзных разрушений здание возвращено епархии. 5 июня 2010 года митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил в Сокурском храме первую со времен его закрытия Божественную литургию.

    Подвесной мост-плотина

    В Сокуре также сохранился являющийся архитектурным памятником областного значения — подвесной мост-плотина, отметивший в 2009 году свой 100-летний юбилей. Согласно двум дореволюционным металлическим плитам, украшающим опоры, мост был построен в 1909 году при саратовском губернаторе С. С. Татищеве распоряжением уездного земства по проекту техника С. Г. Грингофа трудом пострадавших от неурожая 1908 года крестьян Сокурской волости.

    Важная информация:

    • Место встречи в г. Энгельс, но по дороге мы сможем забрать вас и в Саратове. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Личные расходы
    • дополнительных трат не предполагается
    Место начала и завершения?
    Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана 3
    Когда и сколько длится
    Когда: 29 мая в 09:00
    Экскурсия длится около 7 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
    Важная информация
    • Место встречи в г. Энгельс
    • но по дороге мы сможем забрать вас и в Саратове. Пожалуйста
    • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    29 мая в 09:00

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