10 часов
Групповая
до 18 чел.
Красноармейский район: Немецкое наследие
Путешествие по Красноармейскому району откроет вам историю немецких поселений, их быт и культуру. Узнайте о старинных зданиях и природных достопримечательностях
Начало: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана 3
Расписание: 15 мая в 09:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
7 часов
Групповая
до 18 чел.
«Неизвестное об известном»: Татищевский район
Начало: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана 3
Расписание: 29 мая в 09:00
Завтра в 10:00
7 авг в 09:00
3 000₽ за человека
8 часов
Групповая
до 18 чел.
Экскурсия «За серебряной водой» в Базарно-Карабулакский район
Погрузитесь в мир истории и природы Базарно-Карабулакского района. Посетите храмы, музеи и насладитесь вкусом родниковой воды
Начало: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана 3
Расписание: 22 мая в 08:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина11 июля 2024Замечательный экскурсовод, любящий свой край и заражающий интересом к нему туристов. Местные жители, знающие свою историю и трепетно относящиеся к памяти.
- ККоурова25 февраля 2023Увидели все, что заявлено в программе, хороший транспорт, теплая, чистая машина, очень интересный музей, в котором замечательный гид провела увлекательную
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Однодневные»
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