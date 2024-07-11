Однодневные – экскурсии в Саратове

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Саратове, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Красноармейский район: Немецкое наследие
На автобусе
2 отзыва
10 часов
Групповая
до 18 чел.
Красноармейский район: Немецкое наследие
Путешествие по Красноармейскому району откроет вам историю немецких поселений, их быт и культуру. Узнайте о старинных зданиях и природных достопримечательностях
Начало: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана 3
Расписание: 15 мая в 09:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
«Неизвестное об известном»: Татищевский район
На автобусе
7 часов
Групповая
до 18 чел.
«Неизвестное об известном»: Татищевский район
Начало: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана 3
Расписание: 29 мая в 09:00
Завтра в 10:00
7 авг в 09:00
3 000 за человека
«За серебряной водой» в Базарно-Карабулакский район
На автобусе
8 часов
Групповая
до 18 чел.
Экскурсия «За серебряной водой» в Базарно-Карабулакский район
Погрузитесь в мир истории и природы Базарно-Карабулакского района. Посетите храмы, музеи и насладитесь вкусом родниковой воды
Начало: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана 3
Расписание: 22 мая в 08:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    11 июля 2024
    Красноармейский район: Немецкое наследие
    Замечательный экскурсовод, любящий свой край и заражающий интересом к нему туристов. Местные жители, знающие свою историю и трепетно относящиеся к памяти.
  • К
    Коурова
    25 февраля 2023
    Красноармейский район: Немецкое наследие
    Увидели все, что заявлено в программе, хороший транспорт, теплая, чистая машина, очень интересный музей, в котором замечательный гид провела увлекательную
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    и очень познавательную экскурсию, красивые места, вид на Волгу потрясающий, интересно было посмотреть на остатки костела… Гид Артем приятный, доброжелательный, старался сделать все, чтобы нам было удобно. НО- было бы значительно интереснее, если бы путевой информации было побольше. Поэтому звёзды 4, не 5. Но поехать стоит, не пожалели.

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саратове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Красноармейский район: Немецкое наследие
  2. «Неизвестное об известном»: Татищевский район
  3. «За серебряной водой» в Базарно-Карабулакский район
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Проспект Кирова
  3. Театральная площадь
  4. Набережная
  5. Саратовский Мост
  6. Церковь «Утоли Моя Печали»
  7. Площадь Чернышевского
Сколько стоит экскурсия по Саратову в августе 2024
Сейчас в Саратове в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 3 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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