1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Красноармейский район: Немецкое наследие
Путешествие по Красноармейскому району откроет вам историю немецких поселений, их быт и культуру. Узнайте о старинных зданиях и природных достопримечательностях
Начало: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана 3
«Вы увидите церкви и храмы, немецкие фабрики и особняки и узнаете как представители немецкой диаспоры внесли немалый вклад практически во все сферы культуры города Саратова»
Расписание: 15 мая в 09:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
7 часов
«Неизвестное об известном»: Татищевский район
Начало: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана 3
«Храм в честь Покрова Божией Матери — памятник истории и культуры регионального значения Необычайной красоты Храм в честь Покрова Божией Матери очень хорошо сохранился внешне и до сих пор удивляет своим масштабом»
Расписание: 29 мая в 09:00
Завтра в 09:00
18 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия «За серебряной водой» в Базарно-Карабулакский район
Погрузитесь в мир истории и природы Базарно-Карабулакского района. Посетите храмы, музеи и насладитесь вкусом родниковой воды
Начало: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана 3
«Базарный Карабулак и Храм во имя Иоанна Златоуста После знакомства с посёлком, мы посетим картинную галерею»
Расписание: 22 мая в 08:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Путеводитель по святыням Саратова: от Свято-Троицкого собора до храма Покрова
Откройте для себя духовное наследие Саратова через его величественные храмы и церкви в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
«Саратов — город, в котором мирно уживаются храмы самых разных конфессий Начнем знакомство с посещения знаменитого Свято-Троицкого собора XVII века, древнейшей храмовой постройки города»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
18 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККоурова25 февраля 2023Увидели все, что заявлено в программе, хороший транспорт, теплая, чистая машина, очень интересный музей, в котором замечательный гид провела увлекательную
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Саратову в июне 2024
Сейчас в Саратове в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 4 экскурсии от 2 500 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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