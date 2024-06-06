Религиозные экскурсии по святым местам Саратова

Найдено 6 экскурсий в категории «Святые места» в Саратове, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с древним Саратовом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
180 отзывов
Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
«Музейная площадьЗдесь находятся купеческие особняки и древний Троицкий собор – первое каменное сооружение города с многовековой историей»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
3 400 за всё до 10 чел.
Прогулка по немецкому Саратову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
37 отзывов
Прогулка по немецкому Саратову: путешествие в сердце истории и культуры
Погрузитесь в уникальный мир немецкого Саратова: от готических церквей до историй знаменитых промышленников и авантюристов
Начало: На ул. Волжская
«А в действующем католическом храме Саратова вы узнаете, какое место занимала религия в жизни поволжских немцев»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 5 200 за всё до 10 чел.
Саратов глазами Остапа Бендера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Увлекательная прогулка по Саратову: на следах Остапа Бендера
Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя
Начало: Возле кафетерия №11
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 600 за всё до 10 чел.
Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Саратов и Федор Шехтель: путешествие по архитектуре модерна
Погрузитесь в мир архитектуры модерна Саратова, открывая тайны Федора Шехтеля и уникальные особняки города
Начало: На Музейной площади
«разгадаем тайну воющих собак на фасаде неоготической Консерватории и сыграем в архитектурную игру по мотивам храма Василия Блаженного»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 3 900 за всё до 6 чел.
Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Путешествие по следам немцев Поволжья: от Саратова до Шефера, Баронска и Цюриха
Окунитесь в уникальную историю немцев Поволжья, исследуя готические церкви и аутентичные дома в Шефере, Баронске и Цюрихе
Начало: Волжская, 27а
«Мы посмотрим на типичную немецкую архитектуру и, возможно, заглянем в католический монастырь — часть религиозной традиции Немцев Поволжья»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 9 100 за всё до 10 чел.
Храмы и церкви Саратова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Путеводитель по святыням Саратова: от Свято-Троицкого собора до храма Покрова
Откройте для себя духовное наследие Саратова через его величественные храмы и церкви в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
«Осмотрим один из главных символов Саратова, храм Покрова Божьей Матери»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    6 июня 2024
    Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
    Гидом в нашей поездке была Наталия Галкина, человек безумно любящий свою профессию и свой край. И поэтому интересна была каждая
    читать дальше

    минута нашего путешествия. История перекликалась с современностью, люди с природой и архитектурой. И хоть погода была очень жаркой, мы об этом даже не вспоминали (тем более, что автомобиль Наталии был очень комфортабелен). Мы узнали много нового для себя, общались с очень приятными людьми и в результате, у нас с супругой, даже возникло совместное желание остаться жить в Марксе 😁

    Гидом в нашей поездке была Наталия Галкина, человек безумно любящий свою профессию и свой край. ИГидом в нашей поездке была Наталия Галкина, человек безумно любящий свою профессию и свой край. ИГидом в нашей поездке была Наталия Галкина, человек безумно любящий свою профессию и свой край. И
  • Л
    Лидия
    2 июня 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Мария, спасибо, за интересную экскурсию по городу. Экскурсовод прислушивается к своим гостям, старается заинтересовать каждого. Мария неординарно доводит информацию, что завораживает и оставляет желание узнать больше!
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Отличная экскурсия. Было интересно и познавательно как для гостей города, так и для местного жителя. Евгений Евгеньевич отличный гид. Рассказ
    читать дальше

    о городской жизни, жителях, оставивших свой след в истории города был увлекательным, с долей юмора. Три часа пролетели незаметно. Спасибо огромное организаторам!!!

  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Прогулка по немецкому Саратову
    Если хотите улышать и поговорить с образованным, знающим свой город и интеллигентным гидом, то это на экскурсию к Максиму! Благодарим за интересную встречу.
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Все было просто замечательно! Экскурсия была настолько интересной и увлекательной, что эти три часа пролетели просто незаметно!
  • С
    Светлана
    6 мая 2024
    Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
    Евгений Михайлович замечательный рассказчик. Мы узнали много интересных историй из жизни знаменитых людей Саратова. Увидели много интересных зданий. Жаль, что произведений Федора Шехтеля в городе так мало…
  • Ю
    Юлия
    1 мая 2024
    Прогулка по немецкому Саратову
    Экскурсия была замечательной! 2 часа оказались оптимальным временем, и для меня я поняла, что длительность больше уже становится тяжелой. Интересные факты были представлены без затягивания и сложностей. Я определенно рекомендую эту экскурсию!
    Экскурсия была замечательной! 2 часа оказались оптимальным временем, и для меня я поняла, что длительность большеЭкскурсия была замечательной! 2 часа оказались оптимальным временем, и для меня я поняла, что длительность больше
  • А
    Альфия
    28 апреля 2024
    Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
    Интересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в Каменске хоть и далеко. Прониклась духом колонистов и тоской по прошлому.
    Интересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в КаменскеИнтересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в КаменскеИнтересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в КаменскеИнтересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в КаменскеИнтересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в КаменскеИнтересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в КаменскеИнтересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в Каменске
  • Е
    Евгения
    25 апреля 2024
    Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
    Экскурсию проводил Евгений Михайлович. Информация интересная, самые красивые дома мы увидели, прогулялись, помимо архитектурных моментов послушали немного и о городе, что было очень кстати, тк на экскурсию по городу мы не попали. Всё понравилось, рекомендуем
  • Е
    Елена
    14 апреля 2024
    Саратов глазами Остапа Бендера
    На экскурсию ходили 8 апреля с Михаилом. Поскольку Михаил проводил для нас экскурсию "Добро пожаловать в Саратов" двумя днями ранее
    читать дальше

    и часть маршрута пересекалась с этой экскурсией, то Михаил предложил скорректировать маршрут и плюсом показать так называемый нетуристический Саратов, что показалось весьма интересным. Это было приятно и интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саратове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Знакомство с древним Саратовом
  2. Прогулка по немецкому Саратову
  3. Саратов глазами Остапа Бендера
  4. Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
  5. Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
Какие места ещё посмотреть в Саратове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Проспект Кирова
  3. Набережная
  4. Театральная площадь
  5. Церковь «Утоли Моя Печали»
  6. Площадь Чернышевского
  7. Саратовский Мост
Сколько стоит экскурсия по Саратову в июне 2024
Сейчас в Саратове в категории "Святые места" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 400 до 9 100. Туристы уже оставили гидам 249 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Саратове на 2024 год по теме «Святые места», 249 ⭐ отзывов, цены от 3400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам