Саратов: путешествие по эпохам

Прогуляйтесь по старинным улицам Саратова, узнайте, как город менялся на протяжении веков, и откройте для себя его уникальные достопримечательности
Саратов несколько раз менял своё местоположение, и в 1674 году он был перенесён на берег Волги.

На этой экскурсии вы увидите дом главной бизнесвумен Российской империи, первое образовательное учреждение города, Троицкий взвоз, окна старого трактира и многое другое. Узнайте, почему главную улицу захватили купцы, и как изменялась городская застройка. Посетите интересные дворы и самые важные места старейшего района города

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный формат экскурсии
  • 🏛️ Уникальные исторические факты
  • 🌉 Вид на Волгу и мост
  • 🏰 Посещение старинных зданий
  • 🚶‍♂️ Прогулка по историческим местам
Саратов: путешествие по эпохам
Саратов: путешествие по эпохам
Саратов: путешествие по эпохам
Ближайшие даты:
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Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Волга
  • Свято-Троицкий кафедральный собор
  • Особняк Устинова
  • Бывшая торговая площадь
  • Здание управления Рязанско-Уральской ж/д
  • Усадьба Вакурова
  • Доходный дом Бабушкина

Описание экскурсии

Я расскажу, как Саратов жил в первые годы существования и почему стал меняться. А также: почему вместо дворян главную улицу захватили купцы, по какой причине в местных домах хозяйский вход был со двора и из-за какого императорского указа здания на Московской улице похожи друг на друга. Проведу вас в интересные дворы и покажу самые важные места старейшего района города. В программе:

Волга. Мы полюбуемся великой русской рекой, городом Энгельс на другом берегу и самым длинным мостом в Европе. Я расскажу, как Саратов зависел от Волги и как люди раньше добирались до противоположного берега.

Свято-Троицкий кафедральный собор. Это старейшее здание Саратова. Нижний храм был открыт в конце 17 века.

Особняк Устинова. Вы оцените огромный дворец столичного купца, которого пожаловали в дворяне.

Бывшая торговая площадь. Ранее здесь располагался гостиный двор и «пеший» рынок. Это определило архитектуру и функцию многих зданий вокруг площади.

Здание управления Рязанско-Уральской ж/д. Я раскрою, почему это симпатичное здание местные газеты называли «грудой кирпича в трактирном стиле хуже холерных бараков».

Усадьба Вакурова. Мы заглянем во двор усадьбы городского головы и поговорим о том, как была устроена городская застройка начала 19 века и почему она поменялась через столетие.

Доходный дом Бабушкина. Вы увидите два фасада здания. Один из них сохранился со времён, когда это был жилой дом с молельной одиозного старообрядца Волкова-Песковского.

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Петру I
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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