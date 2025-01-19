Саратов несколько раз менял своё местоположение, и в 1674 году он был перенесён на берег Волги. На этой экскурсии вы увидите дом главной бизнесвумен Российской империи, первое образовательное учреждение города, Троицкий взвоз, окна старого трактира и многое другое. Узнайте, почему главную улицу захватили купцы, и как изменялась городская застройка. Посетите интересные дворы и самые важные места старейшего района города

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Описание экскурсии

Я расскажу, как Саратов жил в первые годы существования и почему стал меняться. А также: почему вместо дворян главную улицу захватили купцы, по какой причине в местных домах хозяйский вход был со двора и из-за какого императорского указа здания на Московской улице похожи друг на друга. Проведу вас в интересные дворы и покажу самые важные места старейшего района города. В программе:

Волга. Мы полюбуемся великой русской рекой, городом Энгельс на другом берегу и самым длинным мостом в Европе. Я расскажу, как Саратов зависел от Волги и как люди раньше добирались до противоположного берега.

Свято-Троицкий кафедральный собор. Это старейшее здание Саратова. Нижний храм был открыт в конце 17 века.

Особняк Устинова. Вы оцените огромный дворец столичного купца, которого пожаловали в дворяне.

Бывшая торговая площадь. Ранее здесь располагался гостиный двор и «пеший» рынок. Это определило архитектуру и функцию многих зданий вокруг площади.

Здание управления Рязанско-Уральской ж/д. Я раскрою, почему это симпатичное здание местные газеты называли «грудой кирпича в трактирном стиле хуже холерных бараков».

Усадьба Вакурова. Мы заглянем во двор усадьбы городского головы и поговорим о том, как была устроена городская застройка начала 19 века и почему она поменялась через столетие.

Доходный дом Бабушкина. Вы увидите два фасада здания. Один из них сохранился со времён, когда это был жилой дом с молельной одиозного старообрядца Волкова-Песковского.

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.