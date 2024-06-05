Выездные экскурсии из Саратова

Найдено 4 экскурсии в категории «Выездные» в Саратове, цены от 3 600 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Энгельс, который вас удивит
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Энгельс, который вас удивит: историческое путешествие по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Энгельса, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от дореволюционных времен до наших дней
Начало: Возле здания школы искусств по адресу Площадь Лени...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 3 600 за всё до 10 чел.
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
Индивидуальная экскурсия на авто из Саратова в Энгельс и Парк покорителей космоса. Узнайте о первом полёте и насладитесь видами Волги
Завтра в 08:30
11 июня в 10:30
100009 500 за всё до 4 чел.
Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Путешествие по следам немцев Поволжья: от Саратова до Шефера, Баронска и Цюриха
Окунитесь в уникальную историю немцев Поволжья, исследуя готические церкви и аутентичные дома в Шефере, Баронске и Цюрихе
Начало: Волжская, 27а
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 9 100 за всё до 10 чел.
Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
Отправьтесь в насыщенное путешествие по окрестностям Саратова, где вас ждут уникальные архитектурные памятники, исторические города и живописные виды на Волгу
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
1330011 305 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    5 июня 2024
    Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
    Отличная экскурсия. Юлия прекрасный рассказчик. Нас забрали от гостиницы, провезли по маршруту и вернули на место) Посетили место приземления Гагарина
    читать дальше

    и место приземления капсулы. На обратном пути провели экскурсию по исторической части города Энгельса. Всё проходило в тёплой и непринуждённой обстановке. Рекомендую!!!

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Энгельс, который вас удивит
    Энгельс действительно удивил)) Спасибо Михаилу, это была очень приятная и интересная прогулка. Хороший живой рассказ, в котором чередовалась информация об истории и современности.
  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    Энгельс, который вас удивит
    Михаил - отличный рассказчик, любящий город, уважающий историю и не высказывающий своё мнение об исторических событиях, связанных с поволжскими немцами. Время экскурсии пролетело незаметно.
  • А
    Альфия
    28 апреля 2024
    Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
    Интересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в Каменске хоть и далеко. Прониклась духом колонистов и тоской по прошлому.
  • М
    Маргарита
    9 апреля 2024
    Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
    Наталья - отличный гид, глубоко знает тему, очень увлечена свои делом! Рассказывает интересно, информация понятна и хорошо укладывается в голове.
    читать дальше

    Отличная экскурсия на целый день, сложился образ Саратова, Саратовской области, как он развивался, что было ключевыми триггерами для роста. Время пролетает незаметно! Рекомендую!

  • В
    Виталий
    26 февраля 2024
    Энгельс, который вас удивит
    Насыщенная и интересная экскурсия по городу Энгельс! История города, известные уроженцы, местные легенды и истории - обо всем Михаил легко
    читать дальше

    расскажет в ходе неторопливой прогулки по старинным улочкам. Во время экскурсии можно сделать перерыв и погреться в уютном кафе. Экскурсию и гида рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саратове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Энгельс, который вас удивит
  2. Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
  3. Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
  4. Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
Какие места ещё посмотреть в Саратове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Проспект Кирова
  3. Набережная
  4. Театральная площадь
  5. Церковь «Утоли Моя Печали»
  6. Площадь Чернышевского
  7. Саратовский Мост
Сколько стоит экскурсия по Саратову в июне 2024
Сейчас в Саратове в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 3 600 до 11 305 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии по окрестностям Саратова и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам