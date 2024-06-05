1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Энгельс, который вас удивит: историческое путешествие по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Энгельса, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от дореволюционных времен до наших дней
Начало: Возле здания школы искусств по адресу Площадь Лени...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 3 600₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5.5 часов
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
Индивидуальная экскурсия на авто из Саратова в Энгельс и Парк покорителей космоса. Узнайте о первом полёте и насладитесь видами Волги
Завтра в 08:30
11 июня в 10:30
100009 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по следам немцев Поволжья: от Саратова до Шефера, Баронска и Цюриха
Окунитесь в уникальную историю немцев Поволжья, исследуя готические церкви и аутентичные дома в Шефере, Баронске и Цюрихе
Начало: Волжская, 27а
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 9 100₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
Отправьтесь в насыщенное путешествие по окрестностям Саратова, где вас ждут уникальные архитектурные памятники, исторические города и живописные виды на Волгу
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
1330011 305₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей5 июня 2024Отличная экскурсия. Юлия прекрасный рассказчик. Нас забрали от гостиницы, провезли по маршруту и вернули на место) Посетили место приземления Гагарина
- ННаталья12 мая 2024Энгельс действительно удивил)) Спасибо Михаилу, это была очень приятная и интересная прогулка. Хороший живой рассказ, в котором чередовалась информация об истории и современности.
- ССветлана12 мая 2024Михаил - отличный рассказчик, любящий город, уважающий историю и не высказывающий своё мнение об исторических событиях, связанных с поволжскими немцами. Время экскурсии пролетело незаметно.
- ААльфия28 апреля 2024Интересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в Каменске хоть и далеко. Прониклась духом колонистов и тоской по прошлому.
- ММаргарита9 апреля 2024Наталья - отличный гид, глубоко знает тему, очень увлечена свои делом! Рассказывает интересно, информация понятна и хорошо укладывается в голове.
- ВВиталий26 февраля 2024Насыщенная и интересная экскурсия по городу Энгельс! История города, известные уроженцы, местные легенды и истории - обо всем Михаил легко
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Выездные»
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Экскурсии по окрестностям Саратова и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август