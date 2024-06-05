А Андрей Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто читать дальше и место приземления капсулы. На обратном пути провели экскурсию по исторической части города Энгельса. Всё проходило в тёплой и непринуждённой обстановке. Рекомендую!!! Отличная экскурсия. Юлия прекрасный рассказчик. Нас забрали от гостиницы, провезли по маршруту и вернули на место) Посетили место приземления Гагарина

Н Наталья Энгельс, который вас удивит Энгельс действительно удивил)) Спасибо Михаилу, это была очень приятная и интересная прогулка. Хороший живой рассказ, в котором чередовалась информация об истории и современности.

С Светлана Энгельс, который вас удивит Михаил - отличный рассказчик, любящий город, уважающий историю и не высказывающий своё мнение об исторических событиях, связанных с поволжскими немцами. Время экскурсии пролетело незаметно.

А Альфия Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих Интересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в Каменске хоть и далеко. Прониклась духом колонистов и тоской по прошлому.

М Маргарита Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих читать дальше Отличная экскурсия на целый день, сложился образ Саратова, Саратовской области, как он развивался, что было ключевыми триггерами для роста. Время пролетает незаметно! Рекомендую! Наталья - отличный гид, глубоко знает тему, очень увлечена свои делом! Рассказывает интересно, информация понятна и хорошо укладывается в голове.