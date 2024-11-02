Саратов славится не только купеческим прошлым, но и дворянскими корнями.
На этой экскурсии вы пройдете по улицам, где жили дворянские семьи, увидите дворец предводителя дворянства Святослава Скибиневского, здание отделения Банка России,
На этой экскурсии вы пройдете по улицам, где жили дворянские семьи, увидите дворец предводителя дворянства Святослава Скибиневского, здание отделения Банка России,
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы увидите наследие «саратовского Сен-Жермена»:
- Дворец предводителя саратовского дворянства Святослава Скибиневского
- Здание отделения Банка России — раньше усадьба с яркой историей
- Дома дворян — Корбутовских, Готовицких, Беклемишевых, Ростовцевых и других
- Здание первой в городе гимназии, где учились дворянские дети
- Строения, вкраплённые в купеческую часть города и выполненные в разнообразных стилях — от классицизма до модерна
Я расскажу:
- Где в Саратове останавливался будущий император Александр II
- Где жили самый известный садовод и цветовод дореволюционного Саратова, а также грузинский князь, основавший первую в городе больницу
- Чем прославился саратовский губернатор Панчулидзев
- Что за совестливый чиновник застрелился, спасая свою честь
- Какой одиозный губернатор вёл приём в казачьем седле
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ул. Радищева и Советской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Саратове
Провёл экскурсии для 53 туристов
Меня зовут Александр. Я профессиональный историк, краевед, исследователь городского пространства и архитектуры в целом, автор ряда научных публикаций об истории развития городского пространства Саратова, один из главных авторов и руководителейЗадать вопрос
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