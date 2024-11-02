Александр — ваш гид в Саратове

Провёл экскурсии для 53 туристов

читать дальше туристическо-урбанистического проекта «Жёлтая линия». Очень люблю родной город, особенно исследовать его и показывать другим! На экскурсиях я буду транслировать вам взгляд городского исследователя — но это будет не скучно, а крайне интересно!

Меня зовут Александр. Я профессиональный историк, краевед, исследователь городского пространства и архитектуры в целом, автор ряда научных публикаций об истории развития городского пространства Саратова, один из главных авторов и руководителей