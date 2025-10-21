Мои заказы

Обзорная экскурсия по Саратову: от фактов до городских легенд

Узнайте, как прошлое и настоящее Саратова переплетаются в каждом здании и на каждой улице. История, архитектура и городские байки ждут вас
Экскурсия по Саратову предлагает уникальную возможность познакомиться с его историческим центром.

Участники увидят старейшее здание города - кафедральный собор, узнают о готической консерватории и прогуляются по самой протяжённой набережной на Волге.

Пешеходный маршрут охватывает ключевые достопримечательности и предлагает множество интересных тем для обсуждения, от городских легенд до архитектурных стилей
5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Узнать городские легенды
  • 🌉 Прогуляться по Волжскому мосту
  • 🎭 Посетить готическую консерваторию
  • 🚶‍♂️ Пешеходная экскурсия без доплат
  • 📚 Открыть новые страницы истории
Обзорная экскурсия по Саратову: от фактов до городских легенд

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор
  • Консерватория
  • Копия храма Василия Блаженного
  • Волжский мост
  • Старый городской парк

Описание экскурсии

Главные достопримечательности города

  • Кафедральный собор — старейшее здание Саратова.
  • Консерватория, построенная в форме готического замка.
  • Копия храма Василия Блаженного.
  • Волжский мост, который долгое время считался самым длинным в Европе.
  • Самый старый городской парк.

Прогулка по набережной и центральным улицам

  • Одна из первых пешеходных улиц России.
  • Самая протяжённая набережная на Волге.

Архитектура и эпохи

  • Отголоски различных стилей: от купеческой эклектики до русского модерна.
  • Работы «гения русского модерна», чьи здания узнаются с первого взгляда.

И множество интересных тем для обсуждения — от неожиданных деталей до ярких городских баек

  • Где искать самое старое здание города.
  • Как в Саратове появились Пизанская и Эйфелева башни.
  • Что связывает Лермонтова, Петра I и берега Волги.
  • Почему Саратов стал городом мукомолов.
  • Где в городе пряталась Европа.
  • Как выглядел саратовский городовой.
  • Чем примечательна волжская окрошка.
  • Какие секреты хранит саратовский трамвай.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, протяженность маршрута около 3 км.
  • Дополнительных трат не предусмотрено.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

в субботу в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с улицами Московская и Лермонтова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Саратове
Провели экскурсии для 1840 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Михаил, и я представляю команду гидов-единомышленников. Мы проводим экскурсии по Саратову и Саратовской области. Наш край обладает как богатой историей (тут и купеческие дома, и
читать дальше

история поволжских немцев, и многое другое), так и прекрасной природой. И наша задача показать всё это вам, показать Саратов и наш край с разных сторон. Вы можете заказать экскурсию и в другое место — на сайте представлены не все варианты. Уверен, что Саратов удивит вас и останется в ваших сердцах. Жду вас в гости и надеюсь, что смогу влюбить вас в Саратов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
1
3
2
1
Е
Елена
21 окт 2025
Прогулка очень понравилась! Спасибо Михаилу!
Дата посещения: 18 октября 2025
А
Александра
4 ноя 2025
Отличная экскурсия, маршрут! Большое спасибо. 100% рекомендуем.
Л
Любовь
4 ноя 2025
Отличная экскурсия, хороший гид, увидели много интересного, прекрасный город в который хочется возвращаться снова и снова! Спасибо большое!
Отличная экскурсия, хороший гид, увидели много интересного, прекрасный город в который хочется возвращаться снова и снова! Спасибо большое!
Любовь
Любовь
3 ноя 2025
Это была потрясающая экскурсия на одном дыхании. Татьяна — проводник в мир городских тайн. Она мастерски сочетает проверенные факты с увлекательными легендами, от которых захватывает дух.

Никакого занудства, сплошная динамика и искренний интерес! После этой прогулки город заиграл для меня совершенно новыми красками. Спасибо за яркие эмоции и настоящее открытие Саратова!
Это была потрясающая экскурсия на одном дыхании. Татьяна — проводник в мир городских тайн. Она мастерски сочетает проверенные факты с увлекательными легендами, от которых захватывает дух.
О
Оксана
19 окт 2025
Были в Саратове впервые и были несколько разочарованы состоянием города. Однако Михаилу удалось реабилитировать город в наших глазах. Отличная содержательная экскурсия! Вместо 2,5 часов гуляли все 3, время пролетело совершенно незаметно. Очень рекомендую и Михаила и экскурсии в его сопровождении, которые помогают посмотреть на город другими глазами.
Ирина
Ирина
8 сен 2025
Замечательная экскурсия! Группа была небольшая, все было прекрасно организовано. Экскурсовод Михаил не только интересно и с юмором рассказывал об истории города и достопримечательностях, много взаимодействовал с экскурсантами, что позволило лучше
читать дальше

запоминать информацию, но также он был очень внимателен к людям, предлагал посидеть на лавочках во время остановок на пунктах, ждал отстающих. Такое внимательное отношение гидов редко встречается на групповых экскурсиях, и тут очень порадовало. После экскурсии он еще и подсказал где можно купить сувениры и предложил разные варианты мест, где можно пообедать. Всем рекомендую ознакомительную экскурсию с Михаилом!

Е
Елена
6 сен 2025
Отличная прогулка по Саратову, масса впечатлений!! Благодарность Михаилу!
Отличная прогулка по Саратову, масса впечатлений!! Благодарность Михаилу!
Е
Елена
25 авг 2025
Спасибо Елизавете за интересную экскурсию!
Нам всё очень понравилось. Будем рекомендовать друзьям!
Д
Дмитрий
29 июл 2025
Отличная экскурсия по значимым саратовским местам: отличное сочетание старинных фактов и легенды с современной жизнью города, отменный рассказ обо всех особенностях жизни в Саратове разных веков - от архитектуры, проживающих здесь народов до еды, развлечениях местных жителей
Отличная экскурсия по значимым саратовским местам: отличное сочетание старинных фактов и легенды с современной жизнью города, отменный рассказ обо всех особенностях жизни в Саратове разных веков - от архитектуры, проживающих здесь народов до еды, развлечениях местных жителей
Надежда
Надежда
27 июл 2025
Ходили с подругами на эту экскурсию 26 июля 2025 года! Очень понравилась экскурсовод Елизавета и сам маршрут по историческому центру) мы хоть сами и из Саратова, но узнали много нового про родной город!) Спасибо большое за экскурсию!)
Екатерина
Екатерина
13 июл 2025
В цело экскурсия хорошая. К пожеланиям добавлю, есть вопросы к оборудованию. Так как экскурсия подвижная, то при большой группе было-бы отличным решением наушники для участников. А на сегодня приходится много
читать дальше

стоять чтобы экскурсовод все рассказал, что утомляет. Про выбор объектов, все они прекрасны, но маршрут "2 шага вперёд и на право, а затем обратно идем и налево" несколько тоже утомляет. Материала много, но подача не уверенная (постоянное чтение с листа).
Резюмируя, это хорошая и насыщенная, но есть небольшие замечания.

Светлана
Светлана
29 июн 2025
Нам всё понравилось. Экскурсия достаточно информативная, оптимальная продолжительность и маршрут.
+, что по пути следования Елизавета обращала внимание на возможность попробовать мороженое местного производства и приобрести сувениры.
Нам всё понравилось. Экскурсия достаточно информативная, оптимальная продолжительность и маршрут.

Входит в следующие категории Саратова

