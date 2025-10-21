Экскурсия по Саратову предлагает уникальную возможность познакомиться с его историческим центром.
Участники увидят старейшее здание города - кафедральный собор, узнают о готической консерватории и прогуляются по самой протяжённой набережной на Волге.
Пешеходный маршрут охватывает ключевые достопримечательности и предлагает множество интересных тем для обсуждения, от городских легенд до архитектурных стилей
Участники увидят старейшее здание города - кафедральный собор, узнают о готической консерватории и прогуляются по самой протяжённой набережной на Волге.
Пешеходный маршрут охватывает ключевые достопримечательности и предлагает множество интересных тем для обсуждения, от городских легенд до архитектурных стилей
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Узнать городские легенды
- 🌉 Прогуляться по Волжскому мосту
- 🎭 Посетить готическую консерваторию
- 🚶♂️ Пешеходная экскурсия без доплат
- 📚 Открыть новые страницы истории
Что можно увидеть
- Кафедральный собор
- Консерватория
- Копия храма Василия Блаженного
- Волжский мост
- Старый городской парк
Описание экскурсии
Главные достопримечательности города
- Кафедральный собор — старейшее здание Саратова.
- Консерватория, построенная в форме готического замка.
- Копия храма Василия Блаженного.
- Волжский мост, который долгое время считался самым длинным в Европе.
- Самый старый городской парк.
Прогулка по набережной и центральным улицам
- Одна из первых пешеходных улиц России.
- Самая протяжённая набережная на Волге.
Архитектура и эпохи
- Отголоски различных стилей: от купеческой эклектики до русского модерна.
- Работы «гения русского модерна», чьи здания узнаются с первого взгляда.
И множество интересных тем для обсуждения — от неожиданных деталей до ярких городских баек
- Где искать самое старое здание города.
- Как в Саратове появились Пизанская и Эйфелева башни.
- Что связывает Лермонтова, Петра I и берега Волги.
- Почему Саратов стал городом мукомолов.
- Где в городе пряталась Европа.
- Как выглядел саратовский городовой.
- Чем примечательна волжская окрошка.
- Какие секреты хранит саратовский трамвай.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, протяженность маршрута около 3 км.
- Дополнительных трат не предусмотрено.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в субботу в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с улицами Московская и Лермонтова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Саратове
Провели экскурсии для 1840 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Михаил, и я представляю команду гидов-единомышленников. Мы проводим экскурсии по Саратову и Саратовской области. Наш край обладает как богатой историей (тут и купеческие дома, и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
21 окт 2025
Прогулка очень понравилась! Спасибо Михаилу!
Дата посещения: 18 октября 2025
А
Александра
4 ноя 2025
Отличная экскурсия, маршрут! Большое спасибо. 100% рекомендуем.
Л
Любовь
4 ноя 2025
Отличная экскурсия, хороший гид, увидели много интересного, прекрасный город в который хочется возвращаться снова и снова! Спасибо большое!
Любовь
3 ноя 2025
Это была потрясающая экскурсия на одном дыхании. Татьяна — проводник в мир городских тайн. Она мастерски сочетает проверенные факты с увлекательными легендами, от которых захватывает дух.
Никакого занудства, сплошная динамика и искренний интерес! После этой прогулки город заиграл для меня совершенно новыми красками. Спасибо за яркие эмоции и настоящее открытие Саратова!
Никакого занудства, сплошная динамика и искренний интерес! После этой прогулки город заиграл для меня совершенно новыми красками. Спасибо за яркие эмоции и настоящее открытие Саратова!
О
Оксана
19 окт 2025
Были в Саратове впервые и были несколько разочарованы состоянием города. Однако Михаилу удалось реабилитировать город в наших глазах. Отличная содержательная экскурсия! Вместо 2,5 часов гуляли все 3, время пролетело совершенно незаметно. Очень рекомендую и Михаила и экскурсии в его сопровождении, которые помогают посмотреть на город другими глазами.
Ирина
8 сен 2025
Замечательная экскурсия! Группа была небольшая, все было прекрасно организовано. Экскурсовод Михаил не только интересно и с юмором рассказывал об истории города и достопримечательностях, много взаимодействовал с экскурсантами, что позволило лучше
Е
Елена
6 сен 2025
Отличная прогулка по Саратову, масса впечатлений!! Благодарность Михаилу!
Е
Елена
25 авг 2025
Спасибо Елизавете за интересную экскурсию!
Нам всё очень понравилось. Будем рекомендовать друзьям!
Нам всё очень понравилось. Будем рекомендовать друзьям!
Д
Дмитрий
29 июл 2025
Отличная экскурсия по значимым саратовским местам: отличное сочетание старинных фактов и легенды с современной жизнью города, отменный рассказ обо всех особенностях жизни в Саратове разных веков - от архитектуры, проживающих здесь народов до еды, развлечениях местных жителей
Надежда
27 июл 2025
Ходили с подругами на эту экскурсию 26 июля 2025 года! Очень понравилась экскурсовод Елизавета и сам маршрут по историческому центру) мы хоть сами и из Саратова, но узнали много нового про родной город!) Спасибо большое за экскурсию!)
Екатерина
13 июл 2025
В цело экскурсия хорошая. К пожеланиям добавлю, есть вопросы к оборудованию. Так как экскурсия подвижная, то при большой группе было-бы отличным решением наушники для участников. А на сегодня приходится много
Светлана
29 июн 2025
Нам всё понравилось. Экскурсия достаточно информативная, оптимальная продолжительность и маршрут.
+, что по пути следования Елизавета обращала внимание на возможность попробовать мороженое местного производства и приобрести сувениры.
+, что по пути следования Елизавета обращала внимание на возможность попробовать мороженое местного производства и приобрести сувениры.
Входит в следующие категории Саратова
Похожие экскурсии из Саратова
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
21 ноя в 13:00
23 ноя в 13:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По центру Саратова с историком: индивидуальная экскурсия
Узнайте о двух центрах Саратова, их истории и архитектуре. Прогулка с историком по ключевым достопримечательностям города, включая Крытый рынок и Дом книги
Начало: У фонтана «Одуванчик»
19 дек в 11:00
20 дек в 11:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов: Архитектурные шедевры и история
Прогуляйтесь по Саратову, открывая для себя уникальные архитектурные памятники, от гостиницы «Московская» до старообрядческих церквей и консерватории
Начало: На Театральной площади
5 дек в 11:00
6 дек в 11:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.