Е Елена Прогулка очень понравилась! Спасибо Михаилу!

А Александра Отличная экскурсия, маршрут! Большое спасибо. 100% рекомендуем.

Л Любовь Отличная экскурсия, хороший гид, увидели много интересного, прекрасный город в который хочется возвращаться снова и снова! Спасибо большое!

Любовь Это была потрясающая экскурсия на одном дыхании. Татьяна — проводник в мир городских тайн. Она мастерски сочетает проверенные факты с увлекательными легендами, от которых захватывает дух.



Никакого занудства, сплошная динамика и искренний интерес! После этой прогулки город заиграл для меня совершенно новыми красками. Спасибо за яркие эмоции и настоящее открытие Саратова!

О Оксана Были в Саратове впервые и были несколько разочарованы состоянием города. Однако Михаилу удалось реабилитировать город в наших глазах. Отличная содержательная экскурсия! Вместо 2,5 часов гуляли все 3, время пролетело совершенно незаметно. Очень рекомендую и Михаила и экскурсии в его сопровождении, которые помогают посмотреть на город другими глазами.

Ирина читать дальше запоминать информацию, но также он был очень внимателен к людям, предлагал посидеть на лавочках во время остановок на пунктах, ждал отстающих. Такое внимательное отношение гидов редко встречается на групповых экскурсиях, и тут очень порадовало. После экскурсии он еще и подсказал где можно купить сувениры и предложил разные варианты мест, где можно пообедать. Всем рекомендую ознакомительную экскурсию с Михаилом! Замечательная экскурсия! Группа была небольшая, все было прекрасно организовано. Экскурсовод Михаил не только интересно и с юмором рассказывал об истории города и достопримечательностях, много взаимодействовал с экскурсантами, что позволило лучше

Е Елена Отличная прогулка по Саратову, масса впечатлений!! Благодарность Михаилу!

Е Елена Спасибо Елизавете за интересную экскурсию!

Нам всё очень понравилось. Будем рекомендовать друзьям!

Д Дмитрий Отличная экскурсия по значимым саратовским местам: отличное сочетание старинных фактов и легенды с современной жизнью города, отменный рассказ обо всех особенностях жизни в Саратове разных веков - от архитектуры, проживающих здесь народов до еды, развлечениях местных жителей

Надежда Ходили с подругами на эту экскурсию 26 июля 2025 года! Очень понравилась экскурсовод Елизавета и сам маршрут по историческому центру) мы хоть сами и из Саратова, но узнали много нового про родной город!) Спасибо большое за экскурсию!)

Екатерина читать дальше стоять чтобы экскурсовод все рассказал, что утомляет. Про выбор объектов, все они прекрасны, но маршрут "2 шага вперёд и на право, а затем обратно идем и налево" несколько тоже утомляет. Материала много, но подача не уверенная (постоянное чтение с листа).

Резюмируя, это хорошая и насыщенная, но есть небольшие замечания. В цело экскурсия хорошая. К пожеланиям добавлю, есть вопросы к оборудованию. Так как экскурсия подвижная, то при большой группе было-бы отличным решением наушники для участников. А на сегодня приходится много