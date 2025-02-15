Экскурсия по историческому центру Саратова познакомит с архитектурой национального романтизма. Участники увидят особняки, доходные дома и церкви, отражающие эту стилистику. Гостиница «Московская» и дом купца Горина с его двор-колодцем удивят своим декором. Посетители узнают о старообрядческих церквях и богадельне, а также о Саратовской консерватории.
Прогулка не требует дополнительных расходов и позволяет оценить утраченные и нереализованные проекты города
Прогулка не требует дополнительных расходов и позволяет оценить утраченные и нереализованные проекты города
7 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🏰 Исторические здания
- 🕌 Церкви и богадельни
- 🎨 Национальный романтизм
- 🕍 Уютные дворики
- 🏠 Дом купца Горина
- 🎵 Саратовская консерватория
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Гостиница «Московская»
- Дом купца Горина
- Саратовская консерватория
- Старообрядческие церкви
- Дом семьи Раушенбахов
Описание экскурсии
За 2,5 часа вы:
- рассмотрите затейливый и роскошный декор гостиницы «Московская»
- отыщете элементы русского стиля в эклектичном облике здания бывшего пассажа
- полюбуетесь домом купца-старообрядца Горина, напоминающим сказочный терем
- попадёте в его двор-колодец — один из интереснейших в Саратове
- познакомитесь с двумя старообрядческими церквями и богадельней
- оцените прекрасный дом семьи Раушенбахов
- увидите Саратовскую консерваторию и раскроете, как она выглядела раньше
- посмотрите на церковь, похожую на храм Василия Блаженного в Москве
Попутно я расскажу о некоторых утраченных знаковых объектах города в русско-византийском, русском и неорусском стилях, а также о ряде любопытных нереализованных проектов.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Саратове
Провёл экскурсии для 88 туристов
Меня зовут Александр. Я профессиональный историк, краевед, исследователь городского пространства и архитектуры в целом, автор ряда научных публикаций об истории развития городского пространства Саратова, один из главных авторов и руководителейЗадать вопрос
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