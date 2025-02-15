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Экскурсия по историческому центру Саратова познакомит с архитектурой национального романтизма. Участники увидят особняки, доходные дома и церкви, отражающие эту стилистику. Гостиница «Московская» и дом купца Горина с его двор-колодцем удивят своим декором. Посетители узнают о старообрядческих церквях и богадельне, а также о Саратовской консерватории.



Прогулка не требует дополнительных расходов и позволяет оценить утраченные и нереализованные проекты города