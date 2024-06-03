🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 180 отзывов Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова 3 400 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 82 отзыва Саратов: между легендами и мистикой - путешествие в историю Погрузитесь в атмосферу загадочного Саратова, где каждый уголок хранит свою тайну. Вас ждет встреча с историей и мистикой 3 400 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 131 отзыв Саратов сквозь столетия: уникальное путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу Саратова на рубеже XIX и XX веков, исследуйте культурное наследие и исторические достопримечательности Начало: На ул. Лермонтова от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Энгельс, который вас удивит: историческое путешествие по городу Погрузитесь в уникальную атмосферу Энгельса, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от дореволюционных времен до наших дней Начало: Возле здания школы искусств по адресу Площадь Лени... от 3 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 16 отзывов Увлекательная прогулка по Саратову: на следах Остапа Бендера Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя Начало: Возле кафетерия №11 от 3 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Прогулка по «Саратовскому Арбату»: Индивидуальная экскурсия Прогуляйтесь по историческому проспекту Кирова и узнайте, как Саратов стал столицей Поволжья. Посетите архитектурные сокровища и тайные дворики Начало: У входа в цирк 3 339 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Пять звезд саратовского модерна Прогулка по Саратову, раскрывающая скрытые реликвии модерна. Узнайте о знаменитых архитекторах и владельцах зданий, почувствуйте атмосферу прошлых веков Начало: улица Волжская, 27а, около трамвайчика «Семена» от 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Саратов и Федор Шехтель: путешествие по архитектуре модерна Погрузитесь в мир архитектуры модерна Саратова, открывая тайны Федора Шехтеля и уникальные особняки города Начало: На Музейной площади от 3 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Булгаковский Саратов: экскурсия по следам великого писателя Погрузитесь в атмосферу Саратова начала XX века, исследуя места, связанные с жизнью и творчеством Михаила Булгакова Начало: На ул. Волжская 4 550 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Главная площадь Саратова: путешествие сквозь века и архитектуру Погрузитесь в историю Саратова через его сердце - Театральную площадь. От дореволюционных времен до современности - каждый уголок расскажет свою историю Начало: У музея Радищева 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Таланты и поклонники: культурное наследие Саратова Погрузитесь в уникальную атмосферу Саратова, где культура и история переплетаются с судьбами известных артистов Начало: Ул. Октябрьская, 1 от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Саратовский модерн: красота и функциональность Прогулка по центральной части Саратова с посещением уникальных зданий в стиле модерн. Узнайте о функциях и инновациях архитектуры начала 20 века Начало: На проспекте Столыпина 3 339 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Саратовские мельницы: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Саратова на индивидуальной экскурсии по мельницам. Узнайте о мукомольном производстве и судьбах предпринимателей Начало: На пересечении 2-го Мельничного проезда и улицы Че... 3 339 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Модерн и неоклассицизм в Саратове: индивидуальная экскурсия На этой экскурсии вы пройдете по центральным улицам Саратова и увидите архитектурные жемчужины начала 20 века. Узнайте, как изменился облик города с годами Начало: На пересечении улиц Волжской и Соборной 3 339 ₽ за всё до 8 чел.